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Ευρωπαϊκές διακρίσεις για έργα ΕΣΠΑ: Στην πρώτη θέση του διαγωνισμού REGIOSTARS 2026 το ΑΣΦΑ Αλεξανδρούπολης

Ευρωπαϊκές διακρίσεις για έργα ΕΣΠΑ: Στην πρώτη θέση του διαγωνισμού REGIOSTARS 2026 το ΑΣΦΑ Αλεξανδρούπολης
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Πέμπτη, 15/10/2026 - 15:10
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Την πρώτη θέση στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό «REGIOSTARS 2026», στην κατηγορία «Μια Διασυνδεδεμένη Ευρώπη» (A Connected Europe), κατέκτησε το έργο ΕΣΠΑ «Ανεξάρτητο Σύστημα Φυσικού Αερίου (ΑΣΦΑ) Αλεξανδρούπολης». Η συγκεκριμένη κατηγορία αναδεικνύει έργα που ενισχύουν τη διασυνδεσιμότητα, τη συνεργασία μεταξύ ευρωπαϊκών περιφερειών και τη δημιουργία υποδομών με σημαντικό διασυνοριακό αντίκτυπο.

Η πρωτοποριακή αυτή ενεργειακή υποδομή και το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Αττικής είχαν προκριθεί στις 25 τελικές υποψηφιότητες του φετινού διαγωνισμού, που διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (DG REGIO), ανάμεσα σε 274 έργα από τα 27 κράτη-μέλη της Ε.Ε..

Η παρουσίαση του έργου και η τελετή βράβευσης πραγματοποιήθηκαν στις Βρυξέλλες, στο πλαίσιο της 24ης Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Περιφερειών και Πόλεων. Το έργο επικράτησε έναντι 4 ακόμη έργων της κατηγορίας, που αφορούν τη διασυνδεσιμότητα ως μοχλό περιφερειακής ανάπτυξης.

Το έργο «Ανεξάρτητο Σύστημα Φυσικού Αερίου (ΑΣΦΑ) Αλεξανδρούπολης» αποτελεί παράδειγμα υποδομής που συνδέει την τοπική ανάπτυξη με τους ευρωπαϊκούς στόχους ενεργειακής ασφάλειας, διασυνδεσιμότητας και βιώσιμης μετάβασης, αποτυπώνοντας στην πράξη το όραμα για μια πιο ολοκληρωμένη και ανθεκτική Ευρώπη. Υλοποιήθηκε σε δύο προγραμματικές περιόδους: ξεκίνησε στο ΕΣΠΑ 2014-2020, από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», και ολοκληρώθηκε από το Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» του ΕΣΠΑ 2021-2027, αντλώντας ευρωπαϊκούς πόρους ύψους 226 εκατ. ευρώ.

Στον ίδιο διαγωνισμό, στην κατηγορία «Μια Πράσινη Ευρώπη» (A Green Europe), έφτασε στον τελικό και το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Αττικής, που υλοποίησε ο ΑΔΜΗΕ μέσω της θυγατρικής του «Αριάδνη Interconnection». Το έργο ήταν ανάμεσα στους φιναλίστ της κατηγορίας, μαζί με 4 ακόμη έργα που αφορούν την πράσινη μετάβαση ως μοχλό περιφερειακής ανάπτυξης. Η ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης-Αττικής υλοποιήθηκε σε δύο προγραμματικές περιόδους: συγχρηματοδοτήθηκε στο ΕΣΠΑ 2014-2020 από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» και ολοκληρώθηκε από το Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» του ΕΣΠΑ 2021-2027, αντλώντας ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους ύψους 524 εκατ. ευρώ.

Η συμβολή και των δυο αυτών έργων στην ενεργειακή αυτονομία και ασφάλεια της χώρας είναι εξαιρετικά σημαντική προσφέροντας τη δυνατότητα για πιο προσιτές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας προς όφελος των πολιτών της χώρας.

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