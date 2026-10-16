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Μην συνδέετε ποτέ πολύπριζο σε αυτό το δωμάτιο του σπιτιού: Οι ηλεκτρολόγοι είναι κατηγορηματικοί

Μην συνδέετε ποτέ πολύπριζο σε αυτό το δωμάτιο του σπιτιού: Οι ηλεκτρολόγοι είναι κατηγορηματικοί
Babak Eshaghian on Unsplash
Newsroom
Παρασκευή, 16/10/2026 - 06:39
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Τα πολύπριζα βρίσκονται πλέον σε κάθε γωνιά του σπιτιού, προσφέροντας μια φαινομενικά αθώα και πρακτική λύση για την αύξηση των διαθέσιμων πριζών. Είναι όμως έτσι;

Ηλεκτρολόγοι προειδοποιούν συχνά για τους σοβαρούς κινδύνους που εγκυμονεί η χρήση των πολύπριζων σε έναν συγκεκριμένο χώρο του σπιτιού: την κουζίνα.

Η κουζίνα συγκεντρώνει δύο παράγοντες που τα πολύπριζα αδυνατούν να διαχειριστούν με ασφάλεια: τις συσκευές υψηλής κατανάλωσης και την παρουσία νερού.

Οι περισσότερες συσκευές που παράγουν θερμότητα - όπως ο βραστήρας, η φρυγανιέρα, η καφετιέρα, το air fryer ή ο φούρνος μικροκυμάτων - απορροφούν συνήθως από 1.000 έως 1.800 Watt. Η ισχύς αυτή αγγίζει από μόνη της τα όρια ενός τυπικού οικιακού ηλεκτρικού κυκλώματος.

Η ταυτόχρονη σύνδεση δύο τέτοιων συσκευών στο ίδιο πολύπριζο επιβαρύνει το καλώδιο και την πρίζα τοίχου με φορτία για τα οποία δεν έχουν σχεδιαστεί. Ως αποτέλεσμα, τα πλαστικά μέρη υπερθερμαίνονται, οι επαφές χαλαρώνουν με την πάροδο του χρόνου και προκαλούνται ηλεκτρικές πυρκαγιές. Παράλληλα, συσκευές όπως τα ψυγεία προκαλούν απότομες αιχμές τάσης κάθε φορά που τίθεται σε λειτουργία ο συμπιεστής τους.

Ο δεύτερος αστάθμητος παράγοντας είναι το νερό. Ένα πολύπριζο στον πάγκο της κουζίνας βρίσκεται συχνά δίπλα στο νεροχύτη ή το στραγγιστήρι πιάτων. Τυχόν πιτσιλίσματα μπορούν να προκαλέσουν βραχυκύκλωμα, καθώς τα κοινά πολύπριζα στερούνται προστασίας GFCI (διακόπτη διαφυγής έντασης) που διαθέτουν οι επιτοίχιες πρίζες κουζίνας.

Για την ασφαλή λειτουργία του νοικοκυριού, οι ηλεκτρολόγοι συνιστούν:

  • Σύνδεση των συσκευών απευθείας στην πρίζα τοίχου (μία συσκευή ανά υποδοχή).
  • Αποσύνδεση των μικροσυσκευών από το ρεύμα μετά τη χρήση.
  • Αποφυγή σύνδεσης πολύπριζου πάνω σε άλλο πολύπριζο.
  • Τοποθέτηση των πολύπριζων μακριά από τον νεροχύτη και τον πάγκο της κουζίνας.
  • Εγκατάσταση πρόσθετων γραμμών ή πριζών από αδειούχο ηλεκτρολόγο, εάν οι υπάρχουσες δεν επαρκούν.

Σημάδια όπως η αυξημένη θερμοκρασία στο φις, η οσμή καμένου πλαστικού, ο αποχρωματισμός της πρίζας ή το τρεμοπαίξιμο των φώτων υποδηλώνουν υπερφόρτωση του κυκλώματος και απαιτούν άμεση διακοπή της χρήσης του.

Τα πολύπριζα είναι κατάλληλα μόνο για ηλεκτρονικές συσκευές χαμηλής κατανάλωσης, όπως λάμπες, φορτιστές και τηλεοράσεις.

Πηγή: thecoolist.com

Τελευταία τροποποίηση στις 16/10/2026 - 06:39
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