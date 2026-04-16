AKTOR ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ - Οικονομικό Ημερολόγιο 2026

Η AKTOR ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 2026 στο πλαίσιο της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.1 παρ. 2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Χ.Α.) και το άρθρο 2 της Απόφασης 25 της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α:

Πέμπτη 30/04/2026 - Δημοσίευση των Ετησίων Οικονομικών Αποτελεσμάτων και της Ανακοίνωσης σχολιασμού των Ετήσιων Οικονομικών Αποτελεσμάτων της χρήσης 2025 με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr) και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.aktor.gr), μετά τη λήξη της συνεδρίασης διαπραγμάτευσης του Χ.Α.

Πέμπτη 30/04/2026 - Ετήσια ενημέρωση αναλυτών επί των Οικονομικών Αποτελεσμάτων χρήσης 2025

Τετάρτη 08/07/2026 – Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση τη μη καταβολή μερίσματος για τη χρήση του 2025.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, εφόσον ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.