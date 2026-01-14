TITAN: 10ετής στρατηγική συμφωνία με τον Οργανισμό Ηλεκτρικής Ενέργειας της Σερβίας

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Αυτή η νυχτερινή συνήθεια μπορεί να κάνει το σπίτι σας λιγότερο ασφαλές
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Πώς να προστατεύσετε τη ψησταριά σας τον χειμώνα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Ραγδαία αλλαγή του καιρού με κρύο και παγετό: Πότε πρέπει να αφήνουμε την βρύση να στάζει
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Η Ουκρανία αναγκάζεται να αυξήσει τις εισαγωγές ενέργειας λόγω των ρωσικών πληγμάτων
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 15:44
Εκδήλωση με θέμα:«Η Ελλάδα στο επίκεντρο των ενεργειακών εξελίξεων στην Ανατολική Μεσόγειο» από τη ΝΔ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 15:14
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Σφοδρές αντιδράσεις προκαλεί η σχεδιαζόμενη αδειοδότηση και λειτουργία λιγνιτωρυχείου στην Κυπαρισσία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 14:26
Απάντηση Ν. Παπαθανάση στον Π. Κουκουλόπουλο για τις πραγματικές πληρωμές του Προγράμματος Δίκαιης Μετάβασης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 13:56
Η Volton φώτισε για ακόμη μία χρονιά την εορταστική περίοδο μέσα από δράσεις κοινωνικής υπευθυνότητας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 13:47
Πιθανή επιβράδυνση της παγκόσμιας αύξησης των πωλήσεων ηλεκτρικών οχημάτων το 2026, μετά την αύξηση κατά 20% το 2025
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
16/01/2026 - 12:34
Με ηλιακά συστήματα 11 εκατ. στέγες στην Ευρώπη- Δεύτερη η Ελλάδα σε εγκατεστημένη ισχύ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
16/01/2026 - 11:48
Διατήρηση τιμολογίων στη φόρτωση LNG και παράταση της σαββατιάτικης λειτουργίας ζητά ο ΔΕΣΦΑ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 11:46
Β. Κόκκαλης: Θολό τοπίο στις αδειοδοτήσεις ΑΠΕ σε Γη Υψηλής Παραγωγικότητας στην Π.Ε Λάρισας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 11:42
Διαδικτυακό σεμινάριο: Η Sungrow παρουσιάζει ένα portfolio λύσεων αποθήκευσης ενέργειας για κάθε επαγγελματικό σενάριο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 11:11
«Πράσινο Φως» από τη Chevron για την Επέκταση του Κοιτάσματος Φυσικού Αερίου Leviathan στο Ισραήλ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 10:43
Ρούτε - Ζελένσκι: Οι ρωσικές επιθέσεις και τα ενεργειακά προβλήματα στο επίκεντρο των συζητήσεων τους
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 10:06
Στρατηγικές αποφάσεις του Ελληνικού Δικτύου Ανθεκτικών Πόλεων από την Επίδαυρο
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
16/01/2026 - 09:34
Ρωσική επίθεση κατέστρεψε «ενεργειακή υποδομή κρίσιμης σημασίας» στο Χάρκοβο
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:26
ΔΕΔΔΗΕ: Διευκρινήσεις για την εγκατάσταση συστημάτων τηλεποπτείας/τηλελέγχου από αυτοπαραγωγούς
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:06
ΔΕΗ: Τροποποίηση όρων συναλλαγών τιτλοποίησης απαιτήσεων
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:01
Σχόλια του Green Tank στη δημόσια διαβούλευση της ΕΕ για τις αγορές και τις υποδομές CO₂
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 08:44
Επίδομα θέρμανσης: Τι πρέπει να ξέρουν όσοι θέλουν να προμηθευτούν πετρέλαιο μέσα στον Ιανουάριο
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 08:36
Γιάννης Τριήρης: Ο Τραμπ στα χνάρια του Πούτιν και οι Ευρωπαίου στρουθοκαμηλίζουν
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
16/01/2026 - 08:10
Η κλιματική αλλαγή απειλεί τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 06:43
Επίδομα θέρμανσης: Πώς θα υπολογίσετε τη δεύτερη δόση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 06:42
Η συσκευή της κουζίνας που δεν πρέπει να ξεχνάτε στην πρίζα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 06:43
Έκθεση του Copernicus: οι παγκόσμιες και οι ευρωπαϊκές θερμοκρασίες το 2025 ήταν οι τρίτες υψηλότερες που έχουν καταγραφεί ποτέ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
15/01/2026 - 15:49
Απάντηση Κομισόν στον ευρωβουλευτή Σάκη Αρναούτογλου για τα έργα υδρογόνου στην Ελλάδα
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
15/01/2026 - 15:21
Παπασταύρου για Ριάντ: Η Ελλάδα είναι μία φωνή ρεαλισμού στην Ευρώπη, όσον αφορά την ενέργεια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
15/01/2026 - 14:57
Εφαρμογή νέων Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
15/01/2026 - 14:23
ΕΥΔΑΜ: Το 2025 έφερε έργα, επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας στις περιοχές μετάβασης
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
15/01/2026 - 14:19

TITAN: 10ετής στρατηγική συμφωνία με τον Οργανισμό Ηλεκτρικής Ενέργειας της Σερβίας

TITAN: 10ετής στρατηγική συμφωνία με τον Οργανισμό Ηλεκτρικής Ενέργειας της Σερβίας
Newsroom
Τετάρτη, 14/01/2026 - 11:16

Επέκταση της πλατφόρμας εναλλακτικών τσιμεντοειδών υλικών

Ο Όμιλος TITAN επιταχύνει τη στρατηγική του για επέκταση της πλατφόρμας εναλλακτικών τσιμεντοειδών υλικών (Alternative Cementitious Materials - ACM), υπογράφοντας μακροχρόνια σύμβαση με τον Οργανισμό Ηλεκτρικής Ενέργειας της Σερβίας (Electric Power of Serbia - EPS).

Βάσει της 10ετούς συμφωνίας, ο TITAN εξασφαλίζει πρόσβαση σε περίπου 5 εκ. τόνους φρέσκιας ιπτάμενης τέφρας από τον σταθμό TENT B «Obrenovac B», ενισχύοντας ουσιαστικά και σε μακροπρόθεσμη βάση τα στρατηγικά του αποθέματα σε εναλλακτικά τσιμεντοειδή υλικά.

Με την εξασφάλιση επαρκούς και ποιοτικής προμήθειας εναλλακτικών τσιμεντοειδών υλικών, ο Όμιλος TITAN θωρακίζει την εφοδιαστική του αλυσίδα και αυξάνει την ανταγωνιστικότητά του.

Την ίδια στιγμή, ενισχύει τη δυνατότητά του να ανταποκριθεί στην αυξανόμενη ζήτηση για δομικά υλικά χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος. Η ιπτάμενη τέφρα, όπως και άλλα εναλλακτικά τσιμεντοειδή υλικά, μπορεί να υποκαταστήσει μέρος του κλίνκερ στο τσιμέντο και το σκυρόδεμα, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη μείωση των ενσωματωμένων εκπομπών CO₂ σε κατασκευαστικά έργα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και σε άλλες αγορές.

Ο Jean-Philippe Benard, Chief Executive Cementitious Business and Energy του Ομίλου TITAN, δήλωσε: «Η συμφωνία αυτή ενισχύει ουσιαστικά τα αποθέματά μας σε εναλλακτικά τσιμεντοειδή υλικά και αποτελεί ακόμη ένα σημαντικό βήμα υλοποίησης της στρατηγικής μας “TITAN Forward 2029”. Υποστηρίζει την επιδίωξή μας για επικερδή αποανθρακοποίηση μέσω της ανάπτυξης της δραστηριότητας ACM και ενισχύει τους στόχους μας για ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα και κυκλική οικονομία, προσφέροντας σημαντικά περιβαλλοντικά οφέλη. Παράλληλα, ενισχύει τη δυνατότητά μας να διαθέτουμε στην αγορά δομικά υλικά υψηλών επιδόσεων με χαμηλό ανθρακικό αποτύπωμα, δημιουργώντας μακροπρόθεσμη αξία για τους συμ-μετόχους μας».

Από την πλευρά του, ο Miroslav Gligorijevic, Γενικός Διευθυντής του Τιτάνα στη Σερβία, ανέφερε: «Η συνεργασία μας με τον Οργανισμό Ηλεκτρικής Ενέργειας της Σερβίας αποτελεί ένα ιδιαίτερα θετικό βήμα, καθώς ενισχύει περαιτέρω την παρουσία και τις δραστηριότητές μας στη χώρα. Μέσα από τη συμφωνία αυτή δίνεται μια βιώσιμη λύση στη διαχείριση βιομηχανικών αποβλήτων, με απτά οφέλη τόσο για το περιβάλλον όσο και για τις τοπικές κοινωνίες.

Την ίδια στιγμή, θα υλοποιήσουμε ένα σημαντικό επενδυτικό πλάνο για τον εκσυγχρονισμό των υποδομών του Τιτάνα στη Σερβία. Αυτό θα διασφαλίσει ότι οι πελάτες μας θα απολαμβάνουν τα οφέλη των προϊόντων μας με χαμηλή περιεκτικότητα σε κλίνκερ, υποστηρίζοντας πιο βιώσιμες πρακτικές στις κατασκευές».

Η συμφωνία αυτή έρχεται να προστεθεί στο συνεχώς διευρυνόμενο χαρτοφυλάκιο πρωτοβουλιών ACM του Τιτάνα, όπως η εξασφάλιση ποζολάνης στην Τουρκία μέσω του ορυχείου Vezirhan, η συνεργασία με την Aegean Perlites στην Ελλάδα, η κοινοπραξία Atlas με την Jaycee στην Ινδία για ιπτάμενη τέφρα, καθώς και η επένδυση για ανάκτηση ιπτάμενης τέφρας στην ηλεκτροπαραγωγική μονάδα Fiddler’s Ferry (Ηνωμένο Βασίλειο), σε συνέχεια συμφωνίας με την PEEL.

Στο πλαίσιο της στρατηγικής TITAN Forward 2029, ο Όμιλος θα συνεχίσει να επεκτείνει την ολοκληρωμένη παγκόσμια πλατφόρμα ACM με επενδυτικές δαπάνες (CAPEX) έως 0,5 δισ. ευρώ τα επόμενα χρόνια, με στόχο να φτάσει το 10% του τζίρου του Ομίλου έως το 2029.

Η νέα πλατφόρμα της εταιρίας δίνει στους πελάτες τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν καινοτόμα, υψηλής απόδοσης και αποανθρακοποιημένα προϊόντα, διευρύνοντας τις επιλογές προμήθειας και εμπορίας ACM, ενισχύοντας συνεργασίες σε υπάρχουσες και νέες αγορές και αξιοποιώντας πλήρως τις ιδιόκτητες τεχνολογίες της.

