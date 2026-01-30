Επιτυχής ολοκλήρωση διάθεσης ομολογιών συνολικής ονομαστικής αξίας €350 εκ. λήξης 2031 από την Titan Global Finance Plc

Η συναλλαγή προσέλκυσε έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον, με τις εντολές να αγγίζουν τα 3,2 δισ. ευρώ κατά τη διάρκεια της κατάρτισης του βιβλίου προσφορών, υπερκαλύπτοντας κατά 9 φορές το αναμενόμενο ποσό.

O Όμιλος TITAN (ο «Όμιλος»), κορυφαία διεθνής εταιρία στον κλάδο των δομικών υλικών για κατασκευές και υποδομές, με πιστοληπτική ικανότητα BB+ (Θετική προοπτική) από την S&P Global Ratings και από την Fitch Ratings, ανακοινώνει ότι η θυγατρική της Titan Global Finance Plc (o «Εκδότης») ολοκλήρωσε με επιτυχία, την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026, την έκδοση νέων ομολογιών χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις (senior unsecured), συνολικής ονομαστικής αξίας €350.000.000, λήξεως 2031, με ετήσιο επιτόκιο 3,5%, οι οποίες φέρουν την εγγύηση της Titan SA.

Η συναλλαγή προσέλκυσε έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον, με τις εντολές να αγγίζουν τα 3,2 δισ. ευρώ κατά τη διάρκεια της κατάρτισης του βιβλίου προσφορών, υπερκαλύπτοντας κατά 9 φορές το αναμενόμενο ποσό. Η ημερομηνία διακανονισμού έχει οριστεί για την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου 2026, ενώ ο Εκδότης θα υποβάλει αίτηση για την εισαγωγή των Ομολογιών στο Euronext Dublin για διαπραγμάτευση στο Global Exchange Market (GEM), την αγορά που λειτουργεί υπό την εποπτεία του Χρηματιστηρίου της Ιρλανδίας.

Οι BNP PARIBAS, HSBC και Société Générale ενεργούν ως Γενικοί Συντονιστές (Joint Global Coordinators) και οι Alpha Bank, BofA Securities, Citigroup, Eurobank, National Bank of Greece, Piraeus Bank and Raiffeisen Bank International ενεργούν ως Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών (Joint Bookrunners).

Η επιτυχής ολοκλήρωση της συναλλαγής αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο προς την υλοποίηση της στρατηγικής Titan Forward 2029, όπως παρουσιάστηκε κατά την πρόσφατη Investor Day του Ομίλου. Παράλληλα, επιβεβαιώνει τη δυναμική αναπτυξιακή πορεία του Ομίλου και τον στρατηγικό του στόχο για τη συνεχή παροχή αποδόσεων κορυφαίου επιπέδου και τη μακροπρόθεσμη δημιουργία αξίας, αναδεικνύοντας τη σταθερή του προσήλωση στην επιχειρησιακή αριστεία και στη συνεχή βελτίωση.