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Ξόδεψε πάνω από 27.000 ευρώ για αντλία θερμότητας και τώρα δεν ξέρει αν δουλεύει... «σωστά»

Ξόδεψε πάνω από 27.000 ευρώ για αντλία θερμότητας και τώρα δεν ξέρει αν δουλεύει... «σωστά»
Unsplash
Newsroom
Πέμπτη, 08/10/2026 - 06:55
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Ο Αντρέι πλήρωσε για την εγκατάσταση αντλίας θερμότητας, αλλά και για 18 νέα σώματα καλοριφέρ, σύστημα αποσκλήρυνσης νερού και διάφορες άλλες βελτιώσεις. Κι όμως ακόμη αναρωτιέται: Δουλεύει όπως πρέπει το σύστημα;

Μια ανακαίνιση αξίας 27.000 ευρώ θα έπρεπε να προσφέρει ηρεμία και σιγουριά. Για έναν ιδιοκτήτη σπιτιού στο Κόλτσεστερ της Βρετανίας, όμως, τα πράγματα εξελίχθηκαν κάπως διαφορετικά.

Στο πλαίσιο της αναβάθμισης του συστήματος θέρμανσής του, ο Αντρέι πλήρωσε για μια ολοκληρωμένη εγκατάσταση αντλίας θερμότητας, 18 νέα σώματα καλοριφέρ, σύστημα αποσκλήρυνσης νερού και διάφορες ακόμα βελτιώσεις. Το θέμα είναι όμως πως το σύστημα δεν λειτουργεί όπως πρέπει…

{ https://www.youtube.com/watch?v=OmlPp3Kn4NM}

Γιατί «καίει» άλλα δεν αποδίδει όσο περίμενε

Όπως προκύπτει από ανάλυση γνωστού καναλιού κατασκευών στο YouTube, η κόντρα φούντωσε ύστερα από μια βλάβη 19 ημερών, μια νομική απαίτηση προστασίας καταναλωτών και τη συλλογή τεράστιου όγκου δεδομένων απόδοσης.

Το ζουμί της υπόθεσης είναι ότι το ρεύμα που έκαιγε το σύστημα κυμαινόταν κοντά στις αρχικές προβλέψεις της μελέτης, αλλά η ποσότητα της ωφέλιμης θερμότητας που έδινε τελικά στον χώρο ήταν αισθητά μικρότερη.

Η μεγάλη αξία μιας αντλίας θερμότητας βασίζεται στην αποδοτικότητά της. Ένας υψηλός εποχικός βαθμός απόδοσης σημαίνει χαμηλότερους λογαριασμούς σε βάθος χρόνου και πιο «καθαρή» θέρμανση, μόνο που αυτά τα οφέλη είναι αδύνατον να επιβεβαιωθούν αν δεν μετρηθεί ποτέ χωριστά η παραγωγή θερμότητας.

Η ουσία του βίντεο δεν είναι να βγάλει «άχρηστη» την τεχνολογία των αντλιών θερμότητας, αλλά να δείξει πώς ακριβώς σχεδιάζονται, στήνονται και παρουσιάζονται στους πελάτες. Η τεχνολογία, άλλωστε, μια χαρά δουλεύει.

Το δύσκολο κομμάτι είναι ο σωστός σχεδιασμός, η σωστή τοποθέτηση, η ρύθμιση και η μέτρηση σε ένα πραγματικό σπίτι, και φυσικά ο τρόπος που τα εξηγείς σε αυτόν που πληρώνει τον λογαριασμό.

Από την θεωρία… στην πράξη

Ένα ακόμα τρωτό σημείο είναι ότι τα χαρτιά και οι πιστοποιήσεις συχνά απέχουν από την καθημερινή πραγματικότητα. Ο εκτιμώμενος δείκτης απόδοσης αφορά θεωρητικά μόνο τη θέρμανση των χώρων. Επειδή όμως το ζεστό νερό χρήσης συνήθως ανεβάζει τις αποδόσεις, η τελική εικόνα που έχει ο ιδιοκτήτης μπορεί να τον απογοητεύσει.

Όποιος σκέφτεται να κάνει μια παρόμοια επένδυση, καλά θα κάνει να ξεκινήσει από τα βασικά της μελέτης: ζητήστε τα νούμερα για τις απώλειες θερμότητας ανά δωμάτιο και τη λίστα των καλοριφέρ, και βεβαιωθείτε ότι κάθε σώμα μπορεί να ζεστάνει τον χώρο με τη θερμοκρασία νερού που θα τρέχει πραγματικά στο σύστημα κι όχι με τις ιδανικές συνθήκες του καταλόγου.

Ο λογαριασμός του ρεύματος από μόνος του δεν αρκεί για να λύσει μια τέτοια διαφωνία. Χωρίς έναν μετρητή θερμότητας στην έξοδο του συστήματος, κανείς δεν μπορεί να αποδείξει τι πραγματικά αποδίδει.

Πηγή: The Cool Down

Τελευταία τροποποίηση στις 08/10/2026 - 06:55
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