Εφαρμογή νέων Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος

Με την υπ’ αριθμ. Ε-189/2025 απόφαση της ΡΑΑΕΥ (ΦΕΚ Β΄7211/31.12.2025) εγκρίθηκαν οι Χρεώσεις Χρήσης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ). Σύμφωνα με την παρ. 3 του διατακτικού της οι Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος που καθορίζονται με την απόφαση αυτή ισχύουν από την πρώτη ημέρα του μεθεπόμενου μήνα από τη δημοσίευσή της απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ωστόσο, η ημερομηνία του φύλλου της ΕτΚ εν προκειμένω δεν συνέπεσε με την πραγματική κυκλοφορία του η οποία πραγματοποιήθηκε στις 5 Ιανουαρίου 2026, για την εύθετη ενημέρωση των προμηθευτών και των καταναλωτών, διευκρινίζεται ότι – σε συνέπεια με προηγούμενη κρίση της Αρχής – ότι για τις ανάγκες εφαρμογής του άρθρου 3 του διατακτικού της παρούσας απόφασης κρίσιμη είναι η ημερομηνία πραγματικής κυκλοφορίας του φύλλου της ΕτΚ και κατά τούτο εν λόγω χρεώσεις ισχύουν από 1 Μαρτίου 2026.