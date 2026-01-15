Εφαρμογή νέων Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Αυτή η νυχτερινή συνήθεια μπορεί να κάνει το σπίτι σας λιγότερο ασφαλές
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Πώς να προστατεύσετε τη ψησταριά σας τον χειμώνα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Ραγδαία αλλαγή του καιρού με κρύο και παγετό: Πότε πρέπει να αφήνουμε την βρύση να στάζει
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Η Ουκρανία αναγκάζεται να αυξήσει τις εισαγωγές ενέργειας λόγω των ρωσικών πληγμάτων
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 15:44
Εκδήλωση με θέμα:«Η Ελλάδα στο επίκεντρο των ενεργειακών εξελίξεων στην Ανατολική Μεσόγειο» από τη ΝΔ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 15:14
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Σφοδρές αντιδράσεις προκαλεί η σχεδιαζόμενη αδειοδότηση και λειτουργία λιγνιτωρυχείου στην Κυπαρισσία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 14:26
Απάντηση Ν. Παπαθανάση στον Π. Κουκουλόπουλο για τις πραγματικές πληρωμές του Προγράμματος Δίκαιης Μετάβασης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 13:56
Η Volton φώτισε για ακόμη μία χρονιά την εορταστική περίοδο μέσα από δράσεις κοινωνικής υπευθυνότητας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 13:47
Πιθανή επιβράδυνση της παγκόσμιας αύξησης των πωλήσεων ηλεκτρικών οχημάτων το 2026, μετά την αύξηση κατά 20% το 2025
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
16/01/2026 - 12:34
Με ηλιακά συστήματα 11 εκατ. στέγες στην Ευρώπη- Δεύτερη η Ελλάδα σε εγκατεστημένη ισχύ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
16/01/2026 - 11:48
Διατήρηση τιμολογίων στη φόρτωση LNG και παράταση της σαββατιάτικης λειτουργίας ζητά ο ΔΕΣΦΑ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 11:46
Β. Κόκκαλης: Θολό τοπίο στις αδειοδοτήσεις ΑΠΕ σε Γη Υψηλής Παραγωγικότητας στην Π.Ε Λάρισας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 11:42
Διαδικτυακό σεμινάριο: Η Sungrow παρουσιάζει ένα portfolio λύσεων αποθήκευσης ενέργειας για κάθε επαγγελματικό σενάριο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 11:11
«Πράσινο Φως» από τη Chevron για την Επέκταση του Κοιτάσματος Φυσικού Αερίου Leviathan στο Ισραήλ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 10:43
Ρούτε - Ζελένσκι: Οι ρωσικές επιθέσεις και τα ενεργειακά προβλήματα στο επίκεντρο των συζητήσεων τους
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 10:06
Στρατηγικές αποφάσεις του Ελληνικού Δικτύου Ανθεκτικών Πόλεων από την Επίδαυρο
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
16/01/2026 - 09:34
Ρωσική επίθεση κατέστρεψε «ενεργειακή υποδομή κρίσιμης σημασίας» στο Χάρκοβο
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:26
ΔΕΔΔΗΕ: Διευκρινήσεις για την εγκατάσταση συστημάτων τηλεποπτείας/τηλελέγχου από αυτοπαραγωγούς
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:06
ΔΕΗ: Τροποποίηση όρων συναλλαγών τιτλοποίησης απαιτήσεων
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:01
Σχόλια του Green Tank στη δημόσια διαβούλευση της ΕΕ για τις αγορές και τις υποδομές CO₂
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 08:44
Επίδομα θέρμανσης: Τι πρέπει να ξέρουν όσοι θέλουν να προμηθευτούν πετρέλαιο μέσα στον Ιανουάριο
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 08:36
Γιάννης Τριήρης: Ο Τραμπ στα χνάρια του Πούτιν και οι Ευρωπαίου στρουθοκαμηλίζουν
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
16/01/2026 - 08:10
Η κλιματική αλλαγή απειλεί τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 06:43
Επίδομα θέρμανσης: Πώς θα υπολογίσετε τη δεύτερη δόση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 06:42
Η συσκευή της κουζίνας που δεν πρέπει να ξεχνάτε στην πρίζα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 06:43
Έκθεση του Copernicus: οι παγκόσμιες και οι ευρωπαϊκές θερμοκρασίες το 2025 ήταν οι τρίτες υψηλότερες που έχουν καταγραφεί ποτέ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
15/01/2026 - 15:49
Απάντηση Κομισόν στον ευρωβουλευτή Σάκη Αρναούτογλου για τα έργα υδρογόνου στην Ελλάδα
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
15/01/2026 - 15:21
Παπασταύρου για Ριάντ: Η Ελλάδα είναι μία φωνή ρεαλισμού στην Ευρώπη, όσον αφορά την ενέργεια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
15/01/2026 - 14:57
Εφαρμογή νέων Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
15/01/2026 - 14:23
ΕΥΔΑΜ: Το 2025 έφερε έργα, επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας στις περιοχές μετάβασης
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
15/01/2026 - 14:19

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Εφαρμογή νέων Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος

Εφαρμογή νέων Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος
Newsroom
Πέμπτη, 15/01/2026 - 14:23

Με την υπ’ αριθμ. Ε-189/2025 απόφαση της ΡΑΑΕΥ (ΦΕΚ Β΄7211/31.12.2025) εγκρίθηκαν οι Χρεώσεις Χρήσης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ). Σύμφωνα με την παρ. 3 του διατακτικού της οι Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος που καθορίζονται με την απόφαση αυτή ισχύουν από την πρώτη ημέρα του μεθεπόμενου μήνα από τη δημοσίευσή της απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ωστόσο, η ημερομηνία του φύλλου της ΕτΚ εν προκειμένω δεν συνέπεσε με την πραγματική κυκλοφορία του η οποία πραγματοποιήθηκε στις 5 Ιανουαρίου 2026, για την εύθετη ενημέρωση των προμηθευτών και των καταναλωτών, διευκρινίζεται ότι – σε συνέπεια με προηγούμενη κρίση της Αρχής – ότι για τις ανάγκες εφαρμογής του άρθρου 3 του διατακτικού της παρούσας απόφασης κρίσιμη είναι η ημερομηνία πραγματικής κυκλοφορίας του φύλλου της ΕτΚ και κατά τούτο εν λόγω χρεώσεις ισχύουν από 1 Μαρτίου 2026.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Πλαίσιο αξιολόγησης με δείκτες παρακολούθησης για τα έξυπνα δίκτυα- Τι προτείνει ο ACER
Πλαίσιο αξιολόγησης με δείκτες παρακολούθησης για τα έξυπνα δίκτυα- Τι προτείνει ο ACER 15 Ιανουαρίου 2026
ΔΕΗ: Τροποποίηση όρων συναλλαγών τιτλοποίησης απαιτήσεων 16 Ιανουαρίου 2026
ΔΕΗ: Τροποποίηση όρων συναλλαγών τιτλοποίησης απαιτήσεων

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ αναφορικά με την Υπηρεσία Φόρτωσης Φορτηγών ΥΦΑ του ΔΕΣΦΑ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ αναφορικά με την Υπηρεσία Φόρτωσης Φορτηγών ΥΦΑ του ΔΕΣΦΑ

Πλαίσιο αξιολόγησης με δείκτες παρακολούθησης για τα έξυπνα δίκτυα- Τι προτείνει ο ACER
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Πλαίσιο αξιολόγησης με δείκτες παρακολούθησης για τα έξυπνα δίκτυα- Τι προτείνει ο ACER

Θετική Γνώμη από την Επιτροπή Θεσμών της Βουλής για τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο του Τομέα Ύδατος της ΡΑΑΕΥ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Θετική Γνώμη από την Επιτροπή Θεσμών της Βουλής για τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο του Τομέα Ύδατος της ΡΑΑΕΥ

ΡΑΑΕΥ: Ερμηνεία και εφαρμογή ρυθμιστικού πλαισίου για την αυτοδίκαιη παράταση κατά επτά έτη της διάρκειας ισχύος της Βεβαίωσης Παραγωγού
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΡΑΑΕΥ: Ερμηνεία και εφαρμογή ρυθμιστικού πλαισίου για την αυτοδίκαιη παράταση κατά επτά έτη της διάρκειας ισχύος της Βεβαίωσης Παραγωγού

Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ για την επικαιροποίηση του καταλόγου Επικουρικών Υπηρεσιών της εταιρείας Hengas
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ για την επικαιροποίηση του καταλόγου Επικουρικών Υπηρεσιών της εταιρείας Hengas

Αποτελέσματα Διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ για την τροποποίηση του Κώδικα ΔΑΠΕΕΠ για την ενσωμάτωση των Σταθμών Αποθήκευσης
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Αποτελέσματα Διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ για την τροποποίηση του Κώδικα ΔΑΠΕΕΠ για την ενσωμάτωση των Σταθμών Αποθήκευσης