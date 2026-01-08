ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο η τιμή του ρεύματος στην Ελλάδα τον Δεκέμβριο

Κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο η τιμή του ρεύματος στην Ελλάδα τον Δεκέμβριο
Άννα Διανά
Πέμπτη, 08/01/2026 - 08:02

Χωρίς ουσιαστικές μεταβολές κινήθηκαν τον Δεκέμβριο οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος στην Ευρώπη, με τις περισσότερες χώρες να παραμένουν στα επίπεδα του Νοεμβρίου και με περιορισμένες αυξομειώσεις σε επιμέρους αγορές, ενώ η Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Σύμφωνα με τη νέα μηνιαία έκθεση Household Energy Price Index (HEPI) που καταγράφει τις τιμές ρεύματος που πληρώνουν τα νοικοκυριά σε 33 ευρωπαϊκές πόλεις, η Ελλάδα κατατάσσεται στη 19η θέση, με την τιμή της κιλοβατώρας μαζί με τους φόρους στα 24,34 λεπτά/kWh, επίπεδο χαμηλότερο τόσο από τον μέσο όρο του EU-27 (25,73 λεπτά/kWh) όσο και από τον μέσο όρο όλων των πόλεων του δείγματος (24,58 λεπτά/kWh).

Το Βερολίνο και η Κοπεγχάγη παραμένουν οι ακριβότερες πόλεις στην Ευρώπη για τα νοικοκυριά σε όρους τιμών ηλεκτρικής ενέργειας, ακολουθούμενες από τη Βέρνη, το Δουβλίνο και τις Βρυξέλλες. Αντίθετα, οι χαμηλότερες τιμές καταγράφονται στο Κίεβο, με επόμενες τη Βουδαπέστη, το Βελιγράδι και την Ποντγκόριτσα. Σε ονομαστικούς όρους, οι τιμές στις πρωτεύουσες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης τείνουν να κινούνται κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο· εξαίρεση τον Δεκέμβριο αποτέλεσαν το Βουκουρέστι, η Πράγα, το Βίλνιους και η Βαρσοβία, όπου οι τιμές βρέθηκαν υψηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Όσον αφορά τις μηνιαίες μεταβολές, αυξήσεις 3% καταγράφηκαν στη Λισαβόνα και το Βίλνιους (λόγω ανόδου του ενεργειακού σκέλους της τιμής), ενώ αύξηση 1% σημειώθηκε στη Μαδρίτη, τη Βιέννη και τη Ρώμη. Στον αντίποδα, η μεγαλύτερη μείωση καταγράφηκε στη Στοκχόλμη (-6%), ακολουθούμενη από το Ελσίνκι (-3%), ενώ πτώσεις 2% σημειώθηκαν σε Άμστερνταμ, Κοπεγχάγη και Ταλίν και μειώσεις 1% σε Βερολίνο, Βρυξέλλες, Λονδίνο και Λευκωσία. Συνολικά, η μέση τελική τιμή ρεύματος στην Ευρώπη παρέμεινε σε γενικές γραμμές σταθερή σε σχέση με τον Νοέμβριο: από τις 33 πρωτεύουσες, μόλις πέντε εμφάνισαν μικρές αυξήσεις, 19 δεν παρουσίασαν καμία μεταβολή και οι υπόλοιπες εννέα κατέγραψαν μικρές μειώσεις.

Σε όρους αγοραστικής δύναμης η εικόνα αλλάζει. Όπως προκύπτει από τα σχετικά στοιχεία για τον Δεκέμβριο η Αθήνα ανεβαίνει στην 13η θέση, με την τιμή της κιλοβατώρας- συμπεριλαμβανομένων των φόρων- στα 30,03 λεπτά/kWh, πάνω τόσο από τον μέσο όρο του EU-27 (27,73 λεπτά/kWh) όσο και από τον μέσο όρο των 33 πόλεων του δείγματος (26,52 λεπτά/kWh). Σύμφωνα με το HEPI, οι χαμηλότερες προσαρμοσμένες (σε όρους αγοραστικής δύναμης) τιμές ηλεκτρικής ενέργειας για τα νοικοκυριά καταγράφονται στο Όσλο, τη Βουδαπέστη, τη Βαλέτα και τη Στοκχόλμη, ενώ οι υψηλότερες εντοπίζονται στο Βουκουρέστι, την Πράγα, τη Βαρσοβία και το Βερολίνο. Οι περισσότερες χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης εμφανίζονται συνήθως με τιμές ρεύματος που είναι σχετικά χαμηλές σε σύγκριση με το γενικό επίπεδο τιμών στη χώρα και κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Εξαίρεση αποτελούν τον Δεκέμβριο 2025 οι πρωτεύουσες Βουκουρέστι, Πράγα, Ρίγα, Βίλνιους και Βαρσοβία, όπου η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος διαμορφώθηκε πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Στην έρευνα της HEPI αποτυπώνεται επίσης η τάση στα σταθερά τιμολόγια, καθώς τον Δεκέμβριο 2025 αυξήθηκε ο αριθμός των διαθέσιμων fixed συμβολαίων, με τη μέση τιμή τους να διαμορφώνεται υψηλότερα από εκείνη των κυμαινόμενων κατά 0,23 λεπτά/kWh. Συγκεκριμένα, ο μέσος όρος των σταθερών τιμών στους επιλεγμένους EUR-15 αγορές διαμορφώθηκε στα 29,78 λεπτά/kWh, έναντι 29,55 λεπτών/kWh για τα variable τιμολόγια. Παρά ταύτα, σε πέντε αγορές —Άμστερνταμ, Βερολίνο, Δουβλίνο, Λονδίνο και Βιέννη— τα σταθερά συμβόλαια εμφανίζονται κατά μέσο όρο φθηνότερα από τα κυμαινόμενα, γεγονός που υποδηλώνει διαφοροποιήσεις στη δομή τιμολόγησης ανά αγορά.

