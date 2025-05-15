Περιορισμένες οι δυνατότητες των «έξυπνων μετρητών»- Τι λένε οι προμηθευτές ρεύματος

Την ώρα που οι έξυπνοι μετρητές αποτελούν για την ΕΕ ένα κρίσιμο και σημαντικό εργαλείο τόσο στον οικιακό όσο και στον επαγγελματικό τομέα για τον έλεγχο του ενεργειακού κόστους στην Ελλάδα οι προμηθευτές ενέργειας κάνουν λόγο για έξυπνους μετρητές περιορισμένων δυνατοτήτων.

Ειδικότερα ο ΕΣΠΕΝ, ο σύνδεσμος των ιδιωτικών εταιρειών προμήθειας ρεύματος, σε επιστολή του προς τη ΡΑΑΕΥ στο πλαίσιο της διαβούλευσης για τον χρωματικό κώδικα των τιμολογίων, κάνει λόγο για περιορισμένες δυνατότητων των «έξυπνων μετρητών» που εγκαθιστά ο ΔΕΔΔΗΕ στις οικιακές παροχές ηλεκτρισμού και σε άλλες συνδέσεις στη Χαμηλή Τάση με αποτέλεσμα οι καταναλωτές να μην έχουν τη δυνατότητα να προσαρμόζουν την κατανάλωση τους στην αυξομείωση των τιμών της χονδρικής αγοράς.

Τονίζει ότι οι εγκατεστημένοι έξυπνοι μετρητές καθώς και όσοι προγραμματίζεται να εγκατασταθούν, δεν προσφέρουν τεχνικές δυνατότητες για τη ζωντανή παρακολούθηση της κατανάλωσης από τους τελικούς χρήστες.

Όπως υποστηρίζει ο ΕΣΠΕΝ η μόνη επιπλέον δυνατότητα που δίνουν στον οικιακό καταναλωτή οι νέοι μετρητές είναι να διαπιστώνει αμέσως τη μηνιαία τηλεμετρούμενη κατανάλωση ρεύματος. Σύμφωνα με τον Σύνδεσμο ο καταναλωτής θα μπορούσε να προσαρμόζει την κατανάλωση του μόνο εάν εγκαθίσταντο συσκευές τύπου “smart energy monitoring”, οι οποίες προς το παρόν δεν διατίθενται στην κατηγορία των καταναλωτών στη Χαμηλή Τάση.

Ο ΕΣΠΕΝ τονίζει ότι το σύνολο των εμπορικά διαθέσιμων προγραμμάτων, που φέρουν χαρακτηριστικά κλιμακίων ή πακέτων κατανάλωσης προϋποθέτουν την απλή γνώση της μέσης μηνιαίας κατανάλωσης εκ μέρους του πελάτη, πληροφορία η οποία είναι διαθέσιμη στο σύνολο των καταναλωτών.

Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα, οι προμηθευτές ζητούν να επιτραπεί η εφαρμογή κλιμακωτών τιμολογίων και για τους καταναλωτές που δεν διαθέτουν «έξυπνους μετρητές» – κάτι που απαγορεύεται από την πρόταση της ΡΑΑΕΥ για την εφαρμογή του χρωματικού κώδικα.

Το ζήτημα αυτό, όπως και μια σειρά από άλλες ενστάσεις των προμηθευτών, αναμένεται να συζητηθεί σήμερα σε σύσκεψη που συγκαλεί η ΡΑΑΕΥ, με τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων πλευρών. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Αρχή εμφανίζεται πρόθυμη να κάνει αποδεκτές αρκετές από τις παρατηρήσεις των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας.

Κεντρικός στόχος της ΡΑΑΕΥ είναι να έχει οριστικοποιηθεί το νέο πλαίσιο έως το τέλος Μαΐου. Προς το παρόν, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) δεν προτίθεται να ανοίξει τη συζήτηση για αναθεώρηση του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας, με αποτέλεσμα τα «χρωματιστά» τιμολόγια να αποτελέσουν ξεχωριστή ρύθμιση της ΡΑΑΕΥ.

Η ΡΑΑΕΥ επιδιώκει να διασφαλίσει τη διαφάνεια και τη συγκρισιμότητα μεταξύ των προϊόντων που προσφέρονται στην αγορά. Όπως επισημαίνουν πηγές της Αρχής, ο καταναλωτής πρέπει να μπορεί εύκολα να επιλέγει το τιμολόγιο που τον συμφέρει, χωρίς να αποπροσανατολίζεται από την πληθώρα επιλογών. Σύμφωνα με την Αρχή, η σύγχυση αυτή παγώνει τις μετακινήσεις των πελατών μεταξύ προμηθευτών, γεγονός που μειώνει τον ανταγωνισμό και αδρανοποιεί την αγορά.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΡΑΑΕΥ αναμένεται να αποδεχθεί την ύπαρξη τιμολογίων με κλιμακωτές χρεώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι θα παρέχεται πλήρης και σαφής ενημέρωση προς τους καταναλωτές.

Την ίδια ώρα, η Αρχή φαίνεται διατεθειμένη να υποχωρήσει σε μία από τις σημαντικότερες ενστάσεις των προμηθευτών, η οποία αφορά την υποχρέωσή τους να την ενημερώνουν πριν τροποποιήσουν κυμαινόμενο προϊόν. Σύμφωνα με την αρχική πρόταση, οι προμηθευτές μπορούσαν να μεταβάλουν το τιμολόγιο μόνο σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή για σπουδαίο λόγο. Οι εταιρείες υποστήριξαν ότι το μέτρο είναι περιοριστικό και δεν συνάδει με τις προβλέψεις του Κώδικα Προμήθειας.

Η ΡΑΑΕΥ, ωστόσο, φέρεται να εξετάζει την κατάργηση της εκ των προτέρων ενημέρωσης, αρκεί να υπάρχει αυστηρός εκ των υστέρων έλεγχος για κάθε τροποποίηση τιμολογίου.