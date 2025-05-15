Περιορισμένες οι δυνατότητες των «έξυπνων μετρητών»- Τι λένε οι προμηθευτές ρεύματος

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Eurelectric προς ΕΕ: Μη διαταράσσετε το σχεδιασμό της ηλεκτρικής αγοράς, θα σταματήσουν οι επενδύσεις
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
02/03/2026 - 15:55
Η Qatar Energy σταματά την παραγωγή LNG έπειτα από ιρανικές επιθέσεις
ΚΟΣΜΟΣ
02/03/2026 - 15:50
Άνω του 50% η αύξηση της τιμής του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
02/03/2026 - 15:47
Τι πρέπει να ξέρετε για τις τιμές ενέργειας στην ελληνική αγορά μετά την κρίση στο Ιράν
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
02/03/2026 - 15:44
Κατάρ: Ιρανικά drones στοχοθέτησαν σταθμό ηλεκτρικής ενέργειας και ενεργειακή εγκατάσταση στη χώρα
ΚΟΣΜΟΣ
02/03/2026 - 15:31
Ευρωπαϊκή διάκριση για το έργο “Plan4Cold” – Στο έργο συμμετέχει ως εταίρος το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
02/03/2026 - 15:14
Κομισιόν: Δεν υπάρχουν άμεσες συνέπειες για την ασφάλεια της τροφοδοσίας της ΕΕ σε πετρέλαιο
ΚΟΣΜΟΣ
02/03/2026 - 14:54
Νίκος Ανδρουλάκης: Τι έχει αλλάξει τελικά στον τομέα της ενέργειας;
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
02/03/2026 - 14:26
Όμιλος ΔΕΗ και Πανεπιστήμιο Georgetown συνεργάζονται για τη δημιουργία νέου Πανεπιστημίου (Ν.Π.Π.Ε.) στην Ελλάδα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
02/03/2026 - 13:53
1η Διεθνής Τηλεδιάσκεψη «Διδασκαλία και Εκπαίδευση» από το ΚΕΠΑ: «Προσιτή και Καθαρή Ενέργεια»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
02/03/2026 - 13:36
Η AI-Native DeepTech scale up nvisionist στην KEY EXPO 2026
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
02/03/2026 - 13:27
Χτύπημα του Ιράν σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας
ΚΟΣΜΟΣ
02/03/2026 - 12:55
ΕΥΔΑΜ: Στοχευμένη στήριξη στις τοπικές επιχειρήσεις
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
02/03/2026 - 12:53
Η Cosco δίνει εντολή στα πλοία της που μεταβαίνουν στον Κόλπο να πάνε σε "ασφαλή ύδατα"
ΚΟΣΜΟΣ
02/03/2026 - 11:27
ΡΑΑΕΥ: Αιτήσεις χορήγησης Βεβαίωσης Παραγωγής Υδρογόνου
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
02/03/2026 - 10:48
Θωρακίζοντας τις Πόλεις μας: Οι Δήμοι στην Πρώτη Γραμμή της Κλιματικής Κρίσης και της Πολιτικής Προστασίας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
02/03/2026 - 10:09
Η Βρετανία κάνει λόγο για «φερόμενο πλήγμα drone» στη στρατιωτική βάση της στην Κύπρο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
02/03/2026 - 09:38
Εντατικοποίηση των ελέγχων στην αγορά καυσίμων
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
02/03/2026 - 09:14
Στ. Παπασταύρου: Θωρακίζουμε έμπρακτα τον θαλάσσιο φυσικό μας πλούτο
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
02/03/2026 - 08:38
ΔΕΗ: Έως 23% οι μειώσεις στα τιμολόγια της τον Μάρτιο
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
02/03/2026 - 08:24
Άλμα έως 8% κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου εν μέσω ανησυχιών για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
02/03/2026 - 08:13
Μεγάλη ανησυχία για αντίποινα- Η έκτακτη επίσκεψη αρχηγών ΓΕΑ και ΓΕΣ στη βάση της Σούδας
ΓΕΩ ΠΟΛΙΤΙΚΑ
02/03/2026 - 08:09
Γιάννης Τριήρης: Οι πολλαπλασιαστές της οργής
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
02/03/2026 - 08:04
Στενά του Ορμούζ: Πίεση στο πετρέλαιο και αυξήσεις στα καύσιμα- Ενισχύονται οι έλεγχοι στην αγορά
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
02/03/2026 - 08:02
Ηλεκτρισμός: Ισχυρή άνοδος παραγωγής με «πράσινη» ραχοκοκαλιά τον Ιανουάριο- Τα μερίδια των προμηθευτών
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
02/03/2026 - 07:59
House burping: Το διάλειμμα από το καλοριφέρ που έγινε viral στο TikTok
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
02/03/2026 - 07:10
Ποιες συσκευές ανεβάζουν «σιωπηλά» τον λογαριασμό ρεύματος: Η έκπληξη στην πρωτιά
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
02/03/2026 - 07:10
Το σενάριο για εκτίναξη του πετρελαίου στα 100 δολάρια και οι επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
01/03/2026 - 09:04
Γιατί χρειάζεστε έναν αφυγραντήρα στο υπνοδωμάτιό σας τον χειμώνα, οι ειδικοί εξηγούν
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
01/03/2026 - 08:27
Το viral βίντεο για τις αντλίες θερμότητας: «Μην πιστεύετε ούτε τα μισά από αυτά που ακούγονται»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
01/03/2026 - 08:27

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Περιορισμένες οι δυνατότητες των «έξυπνων μετρητών»- Τι λένε οι προμηθευτές ρεύματος

Περιορισμένες οι δυνατότητες των «έξυπνων μετρητών»- Τι λένε οι προμηθευτές ρεύματος
Άννα Διανά
Πέμπτη, 15/05/2025 - 08:03

Την ώρα που οι έξυπνοι μετρητές αποτελούν για την ΕΕ ένα κρίσιμο και σημαντικό εργαλείο τόσο στον οικιακό όσο και στον επαγγελματικό τομέα για τον έλεγχο του ενεργειακού κόστους στην Ελλάδα οι προμηθευτές ενέργειας κάνουν λόγο για έξυπνους μετρητές περιορισμένων δυνατοτήτων.

Ειδικότερα ο ΕΣΠΕΝ, ο σύνδεσμος των ιδιωτικών εταιρειών προμήθειας ρεύματος, σε επιστολή του προς τη ΡΑΑΕΥ στο πλαίσιο της διαβούλευσης για τον χρωματικό κώδικα των τιμολογίων, κάνει λόγο για περιορισμένες δυνατότητων των «έξυπνων μετρητών» που εγκαθιστά ο ΔΕΔΔΗΕ στις οικιακές παροχές ηλεκτρισμού και σε άλλες συνδέσεις στη Χαμηλή Τάση με αποτέλεσμα οι καταναλωτές να μην έχουν τη δυνατότητα να προσαρμόζουν την κατανάλωση τους στην αυξομείωση των τιμών της χονδρικής αγοράς.

Τονίζει ότι οι εγκατεστημένοι έξυπνοι μετρητές καθώς και όσοι προγραμματίζεται να εγκατασταθούν, δεν προσφέρουν τεχνικές δυνατότητες για τη ζωντανή παρακολούθηση της κατανάλωσης από τους τελικούς χρήστες.

Όπως υποστηρίζει ο ΕΣΠΕΝ η μόνη επιπλέον δυνατότητα που δίνουν στον οικιακό καταναλωτή οι νέοι μετρητές είναι να διαπιστώνει αμέσως τη μηνιαία τηλεμετρούμενη κατανάλωση ρεύματος. Σύμφωνα με τον Σύνδεσμο ο καταναλωτής θα μπορούσε να προσαρμόζει την κατανάλωση του μόνο εάν εγκαθίσταντο συσκευές τύπου “smart energy monitoring”, οι οποίες προς το παρόν δεν διατίθενται στην κατηγορία των καταναλωτών στη Χαμηλή Τάση.

Ο ΕΣΠΕΝ τονίζει ότι το σύνολο των εμπορικά διαθέσιμων προγραμμάτων, που φέρουν χαρακτηριστικά κλιμακίων ή πακέτων κατανάλωσης προϋποθέτουν την απλή γνώση της μέσης μηνιαίας κατανάλωσης εκ μέρους του πελάτη, πληροφορία η οποία είναι διαθέσιμη στο σύνολο των καταναλωτών.

Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα, οι προμηθευτές ζητούν να επιτραπεί η εφαρμογή κλιμακωτών τιμολογίων και για τους καταναλωτές που δεν διαθέτουν «έξυπνους μετρητές» – κάτι που απαγορεύεται από την πρόταση της ΡΑΑΕΥ για την εφαρμογή του χρωματικού κώδικα.

Το ζήτημα αυτό, όπως και μια σειρά από άλλες ενστάσεις των προμηθευτών, αναμένεται να συζητηθεί σήμερα σε σύσκεψη που συγκαλεί η ΡΑΑΕΥ, με τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων πλευρών. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Αρχή εμφανίζεται πρόθυμη να κάνει αποδεκτές αρκετές από τις παρατηρήσεις των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας.

Κεντρικός στόχος της ΡΑΑΕΥ είναι να έχει οριστικοποιηθεί το νέο πλαίσιο έως το τέλος Μαΐου. Προς το παρόν, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) δεν προτίθεται να ανοίξει τη συζήτηση για αναθεώρηση του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας, με αποτέλεσμα τα «χρωματιστά» τιμολόγια να αποτελέσουν ξεχωριστή ρύθμιση της ΡΑΑΕΥ.

Η ΡΑΑΕΥ επιδιώκει να διασφαλίσει τη διαφάνεια και τη συγκρισιμότητα μεταξύ των προϊόντων που προσφέρονται στην αγορά. Όπως επισημαίνουν πηγές της Αρχής, ο καταναλωτής πρέπει να μπορεί εύκολα να επιλέγει το τιμολόγιο που τον συμφέρει, χωρίς να αποπροσανατολίζεται από την πληθώρα επιλογών. Σύμφωνα με την Αρχή, η σύγχυση αυτή παγώνει τις μετακινήσεις των πελατών μεταξύ προμηθευτών, γεγονός που μειώνει τον ανταγωνισμό και αδρανοποιεί την αγορά.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΡΑΑΕΥ αναμένεται να αποδεχθεί την ύπαρξη τιμολογίων με κλιμακωτές χρεώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι θα παρέχεται πλήρης και σαφής ενημέρωση προς τους καταναλωτές.

Την ίδια ώρα, η Αρχή φαίνεται διατεθειμένη να υποχωρήσει σε μία από τις σημαντικότερες ενστάσεις των προμηθευτών, η οποία αφορά την υποχρέωσή τους να την ενημερώνουν πριν τροποποιήσουν κυμαινόμενο προϊόν. Σύμφωνα με την αρχική πρόταση, οι προμηθευτές μπορούσαν να μεταβάλουν το τιμολόγιο μόνο σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή για σπουδαίο λόγο. Οι εταιρείες υποστήριξαν ότι το μέτρο είναι περιοριστικό και δεν συνάδει με τις προβλέψεις του Κώδικα Προμήθειας.

Η ΡΑΑΕΥ, ωστόσο, φέρεται να εξετάζει την κατάργηση της εκ των προτέρων ενημέρωσης, αρκεί να υπάρχει αυστηρός εκ των υστέρων έλεγχος για κάθε τροποποίηση τιμολογίου.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Στάσσης: Οι πρώην λιγνιτικές περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας είναι το καλύτερο σημείο στην Ευρώπη για την κατασκευή data centers
Στάσσης: Οι πρώην λιγνιτικές περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας είναι το καλύτερο σημείο στην Ευρώπη για την κατασκευή data centers 14 Μαϊος 2025
Η Κομισιόν ανοίγει τη συζήτηση για τα δίκτυα – Σε δημόσια διαβούλευση το νέο πλαίσιο 15 Μαϊος 2025
Η Κομισιόν ανοίγει τη συζήτηση για τα δίκτυα – Σε δημόσια διαβούλευση το νέο πλαίσιο

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΡΑΑΕΥ: Αιτήσεις χορήγησης Βεβαίωσης Παραγωγής Υδρογόνου
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΡΑΑΕΥ: Αιτήσεις χορήγησης Βεβαίωσης Παραγωγής Υδρογόνου

ΔΕΗ: Έως 23% οι μειώσεις στα τιμολόγια της τον Μάρτιο
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΔΕΗ: Έως 23% οι μειώσεις στα τιμολόγια της τον Μάρτιο

Ηλεκτρισμός: Ισχυρή άνοδος παραγωγής με «πράσινη» ραχοκοκαλιά τον Ιανουάριο- Τα μερίδια των προμηθευτών
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Ηλεκτρισμός: Ισχυρή άνοδος παραγωγής με «πράσινη» ραχοκοκαλιά τον Ιανουάριο- Τα μερίδια των προμηθευτών

ΑΔΜΗΕ: Επενδύσεις 6,2 δισ. την τετραετία 2026-2029 και WACC έως 7,68%
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΑΔΜΗΕ: Επενδύσεις 6,2 δισ. την τετραετία 2026-2029 και WACC έως 7,68%

Κλοπές χαλκού από μετασχηματιστές του ΔΕΔΔΗΕ στην Ξάνθη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Κλοπές χαλκού από μετασχηματιστές του ΔΕΔΔΗΕ στην Ξάνθη

ΡΑΑΕΥ: Δημόσια Διαβούλευση για τη δραστηριότητα της Διαχείρισης του Συστήματος και τη Λειτουργία των Αγορών
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΡΑΑΕΥ: Δημόσια Διαβούλευση για τη δραστηριότητα της Διαχείρισης του Συστήματος και τη Λειτουργία των Αγορών