Φρένο στη ρευματοκλοπή με διπλό τιμολόγιο και αναδρομικά από Ιούνιο

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Το σενάριο για εκτίναξη του πετρελαίου στα 100 δολάρια και οι επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
01/03/2026 - 09:04
Γιατί χρειάζεστε έναν αφυγραντήρα στο υπνοδωμάτιό σας τον χειμώνα, οι ειδικοί εξηγούν
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
01/03/2026 - 08:27
Το viral βίντεο για τις αντλίες θερμότητας: «Μην πιστεύετε ούτε τα μισά από αυτά που ακούγονται»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
01/03/2026 - 08:27
Το μεγαλύτερο λάθος που μπορείτε να κάνετε με το πλυντήριο πιάτων σας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
01/03/2026 - 08:28
ΕΛΕΤΑΕΝ: Μαθαίνουμε για την Αιολική ενέργεια μέσα από εργαστήρια STEM
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
27/02/2026 - 15:42
Ν. Χαρδαλιάς: Θωρακίζουμε τις σχολικές υποδομές απέναντι στην ενεργειακή σπατάλη και τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
27/02/2026 - 15:08
Α. Αραγτσί: Οι ΗΠΑ να αποφύγουν οποιαδήποτε "υπερβολική απαίτηση" προκειμένου να υπάρξει συμφωνία για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα
ΚΟΣΜΟΣ
27/02/2026 - 14:41
Ετήσια εκδήλωση ΠΟΣΠΗΕΦ 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/02/2026 - 14:01
Ουκρανικοί πύραυλοι έπληξαν ενεργειακές εγκαταστάσεις στη ρωσική πόλη Μπέλγκοροντ
ΚΟΣΜΟΣ
27/02/2026 - 13:21
Η Βουλγαρία βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωση των βασικών σταδίων της κατασκευής του Κάθετου Διαδρόμου Φυσικού Αερίου
ΚΟΣΜΟΣ
27/02/2026 - 12:59
Αύξηση προϋπολογισμού και παράταση στο «Κινούμαι Ηλεκτρικά»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/02/2026 - 12:35
Κυρ. Μητσοτάκης: Το πρώτο εξάμηνο του 2025 το ρεύμα στην Ελλάδα ήταν 21% φθηνότερο από την υπόλοιπη Ευρώπη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
27/02/2026 - 11:57
BIOMASS DAY 2026: Δημοτική & Δασική Βιομάζα – Επίκαιρες Προκλήσεις & Πολυεπίπεδες Λύσεις
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/02/2026 - 11:47
Π. Κουκουλόπουλος: Ο Υπουργός να δώσει στη Βουλή όλα τα έγγραφα για την Πτολεμαΐδα V
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
27/02/2026 - 11:44
Νίκος Παπαθανάσης: Ενεργειακή αναβάθμιση και ανακαίνιση του Δημοτικού θεάτρου Μυτιλήνης μέσω ΕΣΠΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
27/02/2026 - 10:52
Ημερίδα του ΚΑΠΕ με θέμα «Άη Στράτης - Πράσινο Νησί» στα πλαίσια του Verde.tec Forum 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/02/2026 - 10:15
Ο Κυρ. Μητσοτάκης απαντά σήμερα στη Βουλή σε επίκαιρη ερώτηση του Ν. Ανδρουλάκη για την ενεργειακή ασφάλεια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
27/02/2026 - 09:19
HELLENiQ ENERGY: Συγκρίσιμα EBITDA στα €1,13 δισ. για το 2025 - Ισχυρή λειτουργική επίδοση σε όλες τις δραστηριότητες
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/02/2026 - 08:57
Τάκης Θεοδωρικάκος: Δίκαιη κατανομή των πόρων του Ευρ. Ταμείου για την Ανταγωνιστικότητα, με γεωγραφική ισορροπία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
27/02/2026 - 08:49
Παράταση της διαδικασίας γνωστοποίησης των οικοδομικών αδειών
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
27/02/2026 - 08:29
ΥΠΕΝ: Ανακοίνωση Παράτασης «Εξοικονομώ 2021»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/02/2026 - 08:15
Γιάννης Τριήρης: Το έωλο κυβερνητικό επιχείρημα για τη Δικαιοσύνη
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
27/02/2026 - 08:07
ΑΔΜΗΕ: Επενδύσεις 6,2 δισ. την τετραετία 2026-2029 και WACC έως 7,68%
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
27/02/2026 - 08:03
Ελλάδα: Στο 21% τα αιολικά το 2025, πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ- Πρωταθλήτρια η Δανία
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
27/02/2026 - 08:01
Οι ωκεανοί αλλάζουν χρώμα - κι αυτό μας αφορά όλους
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
27/02/2026 - 06:48
H συσκευή που πρόκειται να «εξαφανίσει» την τηλεόραση σε 10 χρόνια
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
27/02/2026 - 06:48
Η ΑΝΑΚΕΜ φιλοδοξεί να είναι ο θεσμικός πυλώνας που στηρίζει και εξελίσσει την ανακύκλωση στη χώρα μας
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
26/02/2026 - 15:47
Κλοπές χαλκού από μετασχηματιστές του ΔΕΔΔΗΕ στην Ξάνθη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
26/02/2026 - 15:21
Ισχυρή συμμαχία Πολιτείας με Περιφέρειες, Δήμους και χορηγούς για τον αναβαθμισμένο ΔΕΗ Tour of Hellas 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
26/02/2026 - 14:52
ΡΑΑΕΥ: Δημόσια Διαβούλευση για τη δραστηριότητα της Διαχείρισης του Συστήματος και τη Λειτουργία των Αγορών
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
26/02/2026 - 14:20

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Φρένο στη ρευματοκλοπή με διπλό τιμολόγιο και αναδρομικά από Ιούνιο

Φρένο στη ρευματοκλοπή με διπλό τιμολόγιο και αναδρομικά από Ιούνιο
Άννα Διανά
Τετάρτη, 14/05/2025 - 08:07

Σε πλήρη αναθεώρηση του τρόπου τιμολόγησης της κλαπείσας ηλεκτρικής ενέργειας προχωρά η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ), επιχειρώντας να ανακόψει το αυξανόμενο φαινόμενο των ρευματοκλοπών, το οποίο έχει εκτοξευθεί την τελευταία πενταετία.

Η απόφαση, που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ και τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιουνίου 2024, αυξάνει σημαντικά τη χρέωση για την ενέργεια που εντοπίζεται ως προϊόν ρευματοκλοπής. Η χρέωση για τους οικιακούς και λοιπούς καταναλωτές θα διπλασιαστεί, φτάνοντας τα 464–520 ευρώ/MWh (από 255 ευρώ που ισχύει σήμερα), ενώ για τους δικαιούχους ΚΟΤ το ύψος της θα κυμαίνεται από 145 έως 280 ευρώ/MWh, με μειωμένο συντελεστή προσαύξησης 50%.

Ειδικότερα, το κόστος της μη καταγραφείσας (κλαπείσας) ενέργειας, όπως αυτό διαμορφώνεται ανά κατηγορία καταναλωτών βάσει της νέας απόφασης, έχει ως εξής:

  • Οικιακοί καταναλωτές: Η διοικητικά οριζόμενη τιμή είναι 236,08 ευρώ/MWh, με 100% ποσοστό προσαύξησης, που οδηγεί σε κόστος μη καταγραφείσας ενέργειας 472,17 ευρώ/MWh.
  • Λοιποί – μη οικιακοί καταναλωτές (επαγγελματίες, μικρές επιχειρήσεις): Η τιμή διαμορφώνεται στα 270,61 ευρώ/MWh, με 100% προσαύξηση, δηλαδή 541,21 ευρώ/MWh.
  • Δικαιούχοι Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (ΚΟΤ Α’): Η βάση τιμολόγησης είναι 127,47 ευρώ/MWh, με 50% προσαύξηση, άρα 191,21 ευρώ/MWh.
  • ΚΟΤ Β’: Τιμή 191,08 ευρώ/MWh, με 50% προσαύξηση, οδηγεί σε 286,63 ευρώ/MWh.
  • ΚΟΤ Γ’: Η τιμή είναι 102,47 ευρώ/MWh, με 50% προσαύξηση, και τελικό κόστος 153,71 ευρώ/MWh.

Αυτό το κόστος προστίθεται επιπλέον στις λοιπές επιβαρύνσεις (εργατοώρες, διαχειριστικά κόστη, αντικατάσταση μετρητή), σε περιπτώσεις διαπιστωμένων ρευματοκλοπών.

Το νέο καθεστώς χρεώσεων έρχεται να αντικαταστήσει ένα πλαίσιο που βασιζόταν σε δεδομένα του 2017, όταν η χονδρεμπορική τιμή του ρεύματος ήταν πολύ χαμηλότερη. Η αναντιστοιχία αυτή είχε οδηγήσει – κατά την ενεργειακή κρίση – σε παραδοξότητα: να “συμφέρει” η ρευματοκλοπή ακόμη και όταν διαπιστωνόταν, αφού η επιβάρυνση ήταν μικρότερη από την πραγματική αξία της ενέργειας.

Μαζί με την αξία της ενέργειας, οι παραβάτες θα καταβάλουν επίσης τα κόστη εντοπισμού από τον ΔΕΔΔΗΕ (294–365 ευρώ), καθώς και το κόστος αντικατάστασης μετρητή (66–250 ευρώ ανά περίπτωση). Ειδική μέριμνα υπάρχει για τον υπολογισμό της χρονικής διάρκειας της κλοπής, καθώς η χρέωση θα γίνεται αναδρομικά από την ημερομηνία που τεκμαίρεται ότι ξεκίνησε η παράνομη κατανάλωση.

Τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι:

  • Οι ρευματοκλοπές από οικιακούς καταναλωτές αντιστοιχούν στο 54,7% του συνόλου (2018–2023)
  • Στους εμπορικούς καταναλωτές, το ποσοστό φτάνει το 86,7% του μη οικιακού τομέα
  • Οι οικιακές ρευματοκλοπές ευθύνονται για περίπου 40% της συνολικής μη καταγραφείσας ενέργειας ρευματοκλοπής

Με τα παραπάνω δεδομένα, η ΡΑΑΕΥ επιχειρεί να στείλει σαφές μήνυμα ότι η ρευματοκλοπή δεν θα αντιμετωπίζεται ως «χαμηλού κόστους» παράβαση, αλλά ως σοβαρή επιβάρυνση για το σύστημα, με πλήρη οικονομική και διοικητική αποτύπωση.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Ο Όμιλος ΔΕΗ συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Έργο RAIDO
Ο Όμιλος ΔΕΗ συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Έργο RAIDO 13 Μαϊος 2025
Χρωματιστά τιμολόγια ρεύματος: Πυρά από ΔΕΗ και Ήρων για τις ρυθμίσεις ΡΑΑΕΥ 14 Μαϊος 2025
Χρωματιστά τιμολόγια ρεύματος: Πυρά από ΔΕΗ και Ήρων για τις ρυθμίσεις ΡΑΑΕΥ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΑΔΜΗΕ: Επενδύσεις 6,2 δισ. την τετραετία 2026-2029 και WACC έως 7,68%
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΑΔΜΗΕ: Επενδύσεις 6,2 δισ. την τετραετία 2026-2029 και WACC έως 7,68%

ΡΑΑΕΥ: Δημόσια Διαβούλευση για τη δραστηριότητα της Διαχείρισης του Συστήματος και τη Λειτουργία των Αγορών
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΡΑΑΕΥ: Δημόσια Διαβούλευση για τη δραστηριότητα της Διαχείρισης του Συστήματος και τη Λειτουργία των Αγορών

Βουτιά στη χονδρική τιμή τον Φεβρουάριο- «Σήμα» για φθηνότερες χρεώσεις στα πράσινα τιμολόγια
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Βουτιά στη χονδρική τιμή τον Φεβρουάριο- «Σήμα» για φθηνότερες χρεώσεις στα πράσινα τιμολόγια

Η ΡΑΑΕΥ σχετικά με αίτημα της ENERWAVE Α.Ε. για τροποποίηση της άδειας παραγωγής
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Η ΡΑΑΕΥ σχετικά με αίτημα της ENERWAVE Α.Ε. για τροποποίηση της άδειας παραγωγής

Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ επί της εισήγησης ΔΕΔΔΗΕ για την τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης ΕΔΔΗΕ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ επί της εισήγησης ΔΕΔΔΗΕ για την τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης ΕΔΔΗΕ

ΔΕΔΔΗΕ: Στο τραπέζι πρόταση για ιδιωτικά δίκτυα έναντι ανταλλάγματος
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΔΕΔΔΗΕ: Στο τραπέζι πρόταση για ιδιωτικά δίκτυα έναντι ανταλλάγματος