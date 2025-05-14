Φρένο στη ρευματοκλοπή με διπλό τιμολόγιο και αναδρομικά από Ιούνιο

Σε πλήρη αναθεώρηση του τρόπου τιμολόγησης της κλαπείσας ηλεκτρικής ενέργειας προχωρά η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ), επιχειρώντας να ανακόψει το αυξανόμενο φαινόμενο των ρευματοκλοπών, το οποίο έχει εκτοξευθεί την τελευταία πενταετία.

Η απόφαση, που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ και τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιουνίου 2024, αυξάνει σημαντικά τη χρέωση για την ενέργεια που εντοπίζεται ως προϊόν ρευματοκλοπής. Η χρέωση για τους οικιακούς και λοιπούς καταναλωτές θα διπλασιαστεί, φτάνοντας τα 464–520 ευρώ/MWh (από 255 ευρώ που ισχύει σήμερα), ενώ για τους δικαιούχους ΚΟΤ το ύψος της θα κυμαίνεται από 145 έως 280 ευρώ/MWh, με μειωμένο συντελεστή προσαύξησης 50%.

Ειδικότερα, το κόστος της μη καταγραφείσας (κλαπείσας) ενέργειας, όπως αυτό διαμορφώνεται ανά κατηγορία καταναλωτών βάσει της νέας απόφασης, έχει ως εξής:

Οικιακοί καταναλωτές: Η διοικητικά οριζόμενη τιμή είναι 236,08 ευρώ/MWh, με 100% ποσοστό προσαύξησης, που οδηγεί σε κόστος μη καταγραφείσας ενέργειας 472,17 ευρώ/MWh.

Λοιποί – μη οικιακοί καταναλωτές (επαγγελματίες, μικρές επιχειρήσεις): Η τιμή διαμορφώνεται στα 270,61 ευρώ/MWh, με 100% προσαύξηση, δηλαδή 541,21 ευρώ/MWh.

Δικαιούχοι Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (ΚΟΤ Α’): Η βάση τιμολόγησης είναι 127,47 ευρώ/MWh, με 50% προσαύξηση, άρα 191,21 ευρώ/MWh.

ΚΟΤ Β’: Τιμή 191,08 ευρώ/MWh, με 50% προσαύξηση, οδηγεί σε 286,63 ευρώ/MWh.

ΚΟΤ Γ’: Η τιμή είναι 102,47 ευρώ/MWh, με 50% προσαύξηση, και τελικό κόστος 153,71 ευρώ/MWh.

Αυτό το κόστος προστίθεται επιπλέον στις λοιπές επιβαρύνσεις (εργατοώρες, διαχειριστικά κόστη, αντικατάσταση μετρητή), σε περιπτώσεις διαπιστωμένων ρευματοκλοπών.

Το νέο καθεστώς χρεώσεων έρχεται να αντικαταστήσει ένα πλαίσιο που βασιζόταν σε δεδομένα του 2017, όταν η χονδρεμπορική τιμή του ρεύματος ήταν πολύ χαμηλότερη. Η αναντιστοιχία αυτή είχε οδηγήσει – κατά την ενεργειακή κρίση – σε παραδοξότητα: να “συμφέρει” η ρευματοκλοπή ακόμη και όταν διαπιστωνόταν, αφού η επιβάρυνση ήταν μικρότερη από την πραγματική αξία της ενέργειας.

Μαζί με την αξία της ενέργειας, οι παραβάτες θα καταβάλουν επίσης τα κόστη εντοπισμού από τον ΔΕΔΔΗΕ (294–365 ευρώ), καθώς και το κόστος αντικατάστασης μετρητή (66–250 ευρώ ανά περίπτωση). Ειδική μέριμνα υπάρχει για τον υπολογισμό της χρονικής διάρκειας της κλοπής, καθώς η χρέωση θα γίνεται αναδρομικά από την ημερομηνία που τεκμαίρεται ότι ξεκίνησε η παράνομη κατανάλωση.

Τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι:

Οι ρευματοκλοπές από οικιακούς καταναλωτές αντιστοιχούν στο 54,7% του συνόλου (2018–2023)

Στους εμπορικούς καταναλωτές, το ποσοστό φτάνει το 86,7% του μη οικιακού τομέα

Οι οικιακές ρευματοκλοπές ευθύνονται για περίπου 40% της συνολικής μη καταγραφείσας ενέργειας ρευματοκλοπής

Με τα παραπάνω δεδομένα, η ΡΑΑΕΥ επιχειρεί να στείλει σαφές μήνυμα ότι η ρευματοκλοπή δεν θα αντιμετωπίζεται ως «χαμηλού κόστους» παράβαση, αλλά ως σοβαρή επιβάρυνση για το σύστημα, με πλήρη οικονομική και διοικητική αποτύπωση.