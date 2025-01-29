Ηλεκτρισμός: Πώς διαμορφώθηκαν τα μερίδια των προμηθευτών τον Δεκέμβριο

Διπλασιάστηκαν σχεδόν οι εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας τον Δεκέμβριο του 2024 ενώ αντίστροφη πορεία ακολούθησαν οι εισαγωγές που περιορίστηκαν κατά 55,56%.

Σύμφωνα με το μηνιαίο δελτίο ενέργειας του ΑΔΜΗΕ για τον Δεκέμβριο η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σημείωσε εντυπωσιακή αύξηση κατά 22,32% ως αποτέλεσμα τόσο της αύξησης των εξαγωγών κατά 91,57% όσο και των καιρικών συνθηκών που οδήγησαν σε αύξηση της εγχώρια ζήτησης κατά 3,05%.

Η συνολική ζήτηση έφθασε στις 4.342 GWh, ενώ η συνολική παραγωγή ανήλθε σε 4.756 GWh και καλύφθηκε σε ποσοστό 44,1% από φυσικό αέριο και κατά 29,3 % από μεγάλες μονάδες ΑΠΕ που είναι συνδεδεμένες στο σύστημα του ΑΔΜΗΕ. Οι εισαγωγές ήταν μόλις 314 GWh και οι εξαγωγές 727 GWh.

Σε ό,τι αφορά τα μερίδια των προμηθευτών στο σύνολο της αγοράς η μόνη εταιρεία που τον Δεκέμβριο κέρδισε μερίδιο είναι η ΔΕΗ ενώ όλοι οι ιδιώτες πάροχοι είχαν ελαφρές απώλειες. Ελέγχει ποσοστό άνω του 50% και συγκεκριμένα το 52,11% για το σύνολο της αγοράς, ενώ το υπόλοιπο 50% μοιράζονται οι άλλοι ιδιώτες παίκτες.

Η Metlen βρίσκεται στη δεύτερη θέση στο σύνολο της αγοράς κατέχοντας το 16,7%, αλλά παραμένει στην πρώτη θέση στην Υψηλή Τάση αφού τροφοδοτεί τον μεγαλύτερο βιομηχανικό καταναλωτή της χώρας την Αλουμίνιον της Ελλάδος και κατέχει ποσοστό 39,9%.

Πρέπει να σημειωθεί ότι η Metlen είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος προμηθευτής με μερίδιο 16,7%, στο οποίο θα πρέπει προστεθεί και το 1,39% της Volterra.

O Ήρων κατέχει το 10,28% και ακολουθούν η Elpedison με 5,68%, η NRG με 4,54 %, η Φυσικό Αέριο με 3,35%, η Ζενίθ με 2,94% και η Volton με 1,29%.

Όσον αφορά στις διάφορες κατηγορίες πελατών, η Metlen κατέχει τη πρώτη θέση στην Υψηλή Τάση, έχοντας αυξήσει σημαντικά το μερίδιο της από 37,1% το Νοέμβριο σε 39,9% το Δεκέμβριο. Η ΔΕΗ βρίσκεται στη δεύτερη θέση με 29,2%, ο Ήρωνας στην τρίτη με 18,6% και η Elpedison στη τέταρτη θέση με 11%. Τα μερίδια των υπολοίπων παρόχων στην Υψηλή Τάση είναι γύρω στο 1,4%. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην Υψηλή Τάση είχε σημαντικές απώλειες ο Ήρωνας σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, ενώ ΔΕΗ, Metlen και Elpedison αύξησαν το μερίδιο τους.

Στη Μέση Τάση, η ΔΕΗ βρέθηκε για μια ακόμη φορά στην πρώτη θέση αυξάνοντας το μερίδιο της στο 35,4% από 31,9% και ακολουθούν η Metlen με 18%, ποσοστό στο οποίο πρέπει να προστεθεί και το μερίδιο της Volterra, ύψους 4,5%, ακολουθεί η ‘Ήρων με 16,7%, η Φυσικό Αέριο με 8,3%, η NRG με 7,7% και η Elpedison με 5,4%.

Τέλος στη Χαμηλή Τάση, που τροφοδοτεί τους οικιακούς καταναλωτές και τις μικρές επιχειρήσεις, η ΔΕΗ παραμένει πρώτη με 61,8% και ακολουθούν η Metlen με 11,2 %, συν το 0,62% της Volterra, η ‘Ήρων με 6,7 %, η NRG με 4,6%, η Elpedison με 4,6 %, η Ζενίθ με 4,2% και η Φυσικό Αέριο με 2,72%.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε επίπεδο παραγωγής από θερμικές μονάδες η ΔΕΗ έχει το 54,65%, καταγράφοντας ελαφρά αύξηση σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Η Metlen ελέγχει το 26,43 % της παραγωγής, η Elpedison το 8,05 %, η Ήρων το 6,10% και η Κόρινθος Power το 4,76%.