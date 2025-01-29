Ηλεκτρισμός: Πώς διαμορφώθηκαν τα μερίδια των προμηθευτών τον Δεκέμβριο

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

19/02/2026 - 12:03
Κυρ. Μητσοτάκης: Εξετάζεται η δημιουργία από τη ΔΕΗ ενός AI giga factory στη Δυτική Μακεδονία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
19/02/2026 - 11:58
ΔΕΔΔΗΕ: Προσοχή κατά το πέταγμα χαρταετού
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
19/02/2026 - 11:53
Γιώργος Στάσσης: Τα κρίσιμα ορυκτά καθίστανται βασικό ζήτημα για τα επόμενα χρόνια και η πρόσβασή τους μείζον ζήτημα ασφάλειας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
19/02/2026 - 10:25
Η Ρωσία κατέστρεψε 113 ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα - Πυρκαγιά σε διυλιστήριο πετρελαίου
ΚΟΣΜΟΣ
19/02/2026 - 09:17
Εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ανταγωνισμού η απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου της «Εντελέχεια» από τον Όμιλο Aktor
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
19/02/2026 - 08:16
PAREMVASI Think Tank- ΕΒΕΘ: Εκδήλωση με θέμα: Γεωστρατηγική & Ενέργεια: Επιπτώσεις για την Οικονομία & την Κοινωνία
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
19/02/2026 - 08:08
ΔΕΣΦΑ: Σενάριο με αυξημένες χρεώσεις δικτύου στο νέο δεκαετές 2026-2035
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
19/02/2026 - 08:04
Γιώτης: Διπλή επένδυση σε σταθμούς αποθήκευσης ενέργειας στο Αγρίνιο
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
19/02/2026 - 08:01
ΔΕΣΦΑ: Στα 984 εκατ. ευρώ το δεκαετές 2026-2035 - Εκτός η Διώρυγα Gas
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
19/02/2026 - 07:58
Ανέβασε βίντεο με το ψυγείο του και ανακάλυψε άθελά του τρόπο να κάνει οικονομία στο ρεύμα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
19/02/2026 - 06:46
Τρεις συμβουλές για τα καλοριφέρ που θα κάνουν πιο ζεστό το σπίτι σας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
19/02/2026 - 06:46
Πώς καθορίζεται η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ
ΚΟΣΜΟΣ
19/02/2026 - 06:46
Υπ. Ενέργειας ΗΠΑ: Θα εμποδίσουμε το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο «με τον έναν ή τον άλλον τρόπο»
ΚΟΣΜΟΣ
18/02/2026 - 15:32
Εκδήλωση με θέμα «Γεωστρατηγική & Ενέργεια – Επιπτώσεις για την Οικονομία & την Κοινωνία», την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026 στο ΕΒΕΘ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
18/02/2026 - 15:14
ΔΕΗ: 1.700 μαθητές σε 6 νησιά συμμετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Το Πλαστικό μου κι Εγώ»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
18/02/2026 - 13:46
Σε διαβούλευση το Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου περιόδου 2026-2035
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
18/02/2026 - 13:13
Ο ΔΕΔΔΗΕ σχετικά με τα Στοιχεία Εκκαθάρισης στα ΜΔΝ και ΜΣΣ Κρήτης για το έτος 2025
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
18/02/2026 - 12:22
Ο Όμιλος Sunlight επιτυγχάνει ένα ακόμη ορόσημο στην ηλεκτροκίνηση της ναυτιλιακής βιομηχανίας
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
18/02/2026 - 11:30
Στ. Παπασταύρου: Οι δηλώσεις του Προέδρου Τραμπ επιβεβαιώνουν τις πιο ισχυρές από ποτέ στρατηγικές σχέσεις Ελλάδας-ΗΠΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
18/02/2026 - 11:24
Η Task Force της Messaritis Ανανεώσιμες σε πλήρη ετοιμότητα για το set-point των αυτοπαραγωγών
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
18/02/2026 - 11:19
Παπαθανάσης: Υπογραφή σύμβασης για το έργο Έξυπνες Πόλεις χαμηλής ρύπανσης στο πλαίσιο του Interrreg Ελλάδα- Αλβανία 2021-2027
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
18/02/2026 - 09:53
Σ. Παπασταύρου: Οικονομικά και γεωστρατηγικά οφέλη από τους υδρογονάνθρακες - Γ. Μανιάτης: Ισχυρές ενδείξεις για σημαντικά αποθέματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
18/02/2026 - 09:10
Πρόταση ΠΟΜΙΔΑ για αναθεώρηση του πρωτογενούς συντελεστή ηλεκτρικής ενέργειας στον ΚΕΝΑΚ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
18/02/2026 - 08:51
Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Η Ελλάδα είναι ένας απαραίτητος σύμμαχος- Μια από τις κορυφαίες ενεργειακές πύλες προς την Ευρώπη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
18/02/2026 - 08:24
Η Hellenic Cables θα προμηθεύσει inter-array καλώδια για το υπεράκτιο αιολικό έργο BC-Wind στην Πολωνία
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
18/02/2026 - 08:17
Γιάννης Τριήρης: Οι αμερικανικές πιέσεις, το ουκρανικό «όχι» και οι κυρώσεις-φάντασμα
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
18/02/2026 - 08:04
Απειλή για την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας οι εξαγωγές σκραπ εκτός ΕΕ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
18/02/2026 - 07:58
Κομισιόν: Πώς μπορούν τα νοικοκυριά να μειώσουν τον λογαριασμό ρεύματος
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
18/02/2026 - 07:54
Ο «ένοχος» της κουζίνας που εκτοξεύει τους λογαριασμούς ρεύματος
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
18/02/2026 - 06:53

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Ηλεκτρισμός: Πώς διαμορφώθηκαν τα μερίδια των προμηθευτών τον Δεκέμβριο

Ηλεκτρισμός: Πώς διαμορφώθηκαν τα μερίδια των προμηθευτών τον Δεκέμβριο
Άννα Διανά
Τετάρτη, 29/01/2025 - 06:53

Διπλασιάστηκαν σχεδόν οι εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας τον Δεκέμβριο του 2024 ενώ αντίστροφη πορεία ακολούθησαν οι εισαγωγές που περιορίστηκαν κατά 55,56%.

Σύμφωνα με το μηνιαίο δελτίο ενέργειας του ΑΔΜΗΕ για τον Δεκέμβριο η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σημείωσε εντυπωσιακή αύξηση κατά 22,32% ως αποτέλεσμα τόσο της αύξησης των εξαγωγών κατά 91,57% όσο και των καιρικών συνθηκών που οδήγησαν σε αύξηση της εγχώρια ζήτησης κατά 3,05%.

Η συνολική ζήτηση έφθασε στις 4.342 GWh, ενώ η συνολική παραγωγή ανήλθε σε 4.756 GWh και καλύφθηκε σε ποσοστό 44,1% από φυσικό αέριο και κατά 29,3 % από μεγάλες μονάδες ΑΠΕ που είναι συνδεδεμένες στο σύστημα του ΑΔΜΗΕ. Οι εισαγωγές ήταν μόλις 314 GWh και οι εξαγωγές 727 GWh.

Σε ό,τι αφορά τα μερίδια των προμηθευτών στο σύνολο της αγοράς η μόνη εταιρεία που τον Δεκέμβριο κέρδισε μερίδιο είναι η ΔΕΗ ενώ όλοι οι ιδιώτες πάροχοι είχαν ελαφρές απώλειες. Ελέγχει ποσοστό άνω του 50% και συγκεκριμένα το 52,11% για το σύνολο της αγοράς, ενώ το υπόλοιπο 50% μοιράζονται οι άλλοι ιδιώτες παίκτες.

Η Metlen βρίσκεται στη δεύτερη θέση στο σύνολο της αγοράς κατέχοντας το 16,7%, αλλά παραμένει στην πρώτη θέση στην Υψηλή Τάση αφού τροφοδοτεί τον μεγαλύτερο βιομηχανικό καταναλωτή της χώρας την Αλουμίνιον της Ελλάδος και κατέχει ποσοστό 39,9%.

Πρέπει να σημειωθεί ότι η Metlen είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος προμηθευτής με μερίδιο 16,7%, στο οποίο θα πρέπει προστεθεί και το 1,39% της Volterra.

O Ήρων κατέχει το 10,28% και ακολουθούν η Elpedison με 5,68%, η NRG με 4,54 %, η Φυσικό Αέριο με 3,35%, η Ζενίθ με 2,94% και η Volton με 1,29%.

Όσον αφορά στις διάφορες κατηγορίες πελατών, η Metlen κατέχει τη πρώτη θέση στην Υψηλή Τάση, έχοντας αυξήσει σημαντικά το μερίδιο της από 37,1% το Νοέμβριο σε 39,9% το Δεκέμβριο. Η ΔΕΗ βρίσκεται στη δεύτερη θέση με 29,2%, ο Ήρωνας στην τρίτη με 18,6% και η Elpedison στη τέταρτη θέση με 11%. Τα μερίδια των υπολοίπων παρόχων στην Υψηλή Τάση είναι γύρω στο 1,4%. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην Υψηλή Τάση είχε σημαντικές απώλειες ο Ήρωνας σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, ενώ ΔΕΗ, Metlen και Elpedison αύξησαν το μερίδιο τους.

Στη Μέση Τάση, η ΔΕΗ βρέθηκε για μια ακόμη φορά στην πρώτη θέση αυξάνοντας το μερίδιο της στο 35,4% από 31,9% και ακολουθούν η Metlen με 18%, ποσοστό στο οποίο πρέπει να προστεθεί και το μερίδιο της Volterra, ύψους 4,5%, ακολουθεί η ‘Ήρων με 16,7%, η Φυσικό Αέριο με 8,3%, η NRG με 7,7% και η Elpedison με 5,4%.

Τέλος στη Χαμηλή Τάση, που τροφοδοτεί τους οικιακούς καταναλωτές και τις μικρές επιχειρήσεις, η ΔΕΗ παραμένει πρώτη με 61,8% και ακολουθούν η Metlen με 11,2 %, συν το 0,62% της Volterra, η ‘Ήρων με 6,7 %, η NRG με 4,6%, η Elpedison με 4,6 %, η Ζενίθ με 4,2% και η Φυσικό Αέριο με 2,72%.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε επίπεδο παραγωγής από θερμικές μονάδες η ΔΕΗ έχει το 54,65%, καταγράφοντας ελαφρά αύξηση σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Η Metlen ελέγχει το 26,43 % της παραγωγής, η Elpedison το 8,05 %, η Ήρων το 6,10% και η Κόρινθος Power το 4,76%.

