ΕΕ: Σε ποιες περιπτώσεις απαγορεύεται να «κόβεται» το ρεύμα

Τι προβλέπει κοινοτική οδηγία για τις αποσυνδέσεις ηλεκτρικού ρεύματος - Εκπρόθεσμη στην εφαρμογή της η Ελλάδα

Ανατροπή στους κανόνες προστασίας των καταναλωτών ηλεκτρικού ρεύματος φέρνει η κοινοτική Οδηγία 2024/1711:Ήδη «πατώντας» πάνω σε αυτή την οδηγία η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας έδωσε κατευθυντήριες γραμμές στους παρόχους για την διαμόρφωση των σταθερών τιμολογίων ρεύματος, όπως και των λεγόμενων «δυναμικών», όμως η ενσωμάτωσή της στο Εθνικό Δίκαιο «κρύβει» και άλλες αλλαγές για την αγορά ενέργειας.

Κάποιες από αυτές έχουν να κάνουν με την υιοθέτηση «προστατευτικών» δικλείδων για τα νοικοκυριά. Όπως αναφέρεται σε σχετικό ρεπορτάζ του Βαγγέλη Δουράκη στο skai.gr, η κυβέρνηση είναι … εκπρόθεσμη στην εφαρμογή της συγκεκριμένης κοινοτικής οδηγίας, καθώς στις 17 Ιανουαρίου θα έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί η ενσωμάτωσή της στην εγχώρια έννομη τάξη.

Πότε και σε ποιους θα απαγορεύεται να «κοπεί» το ρεύμα

Σύμφωνα λοιπόν με την Οδηγία 2024/1711, ορίζεται ότι θα πρέπει να απαγορεύονται οι αποσυνδέσεις των ευάλωτων καταναλωτών και πιο συγκεκριμένα:

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι ευάλωτοι πελάτες και οι πελάτες που πλήττονται από την ενεργειακή φτώχεια προστατεύονται πλήρως από τις αποσυνδέσεις ηλεκτρικής ενέργειας, λαμβάνοντας τα κατάλληλα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων της απαγόρευσης των αποσυνδέσεων ή άλλων ισοδύναμων ενεργειών.

Τα κράτη μέλη παρέχουν την προστασία αυτή ως μέρος της πολιτικής τους όσον αφορά τους ευάλωτους πελάτες.

Άλλο ένα στοιχείο της οδηγίας είναι το ότι οι πάροχοι είναι υποχρεωμένοι να μην διακόπτουν τη σύνδεση καταναλωτών, οι οποίοι έχουν διαφορές μαζί τους και έχουν υποβάλει σχετική καταγγελία σε αρμόδια αρχή.

Όπως περιγράφεται στην Οδηγία:

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι προμηθευτές δεν καταγγέλλουν συμβάσεις και δεν προβαίνουν σε αποσύνδεση πελατών για τους λόγους για τους οποίους οι πελάτες έχουν υποβάλει καταγγελία, ή για λόγους που υπόκεινται σε μηχανισμό εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών. Η εν λόγω καταγγελία ή η χρήση ενός τέτοιου μηχανισμού δεν θίγει τα συμβατικά δικαιώματα και υποχρεώσεις των μερών. Τα κράτη μέλη δύνανται να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή κατάχρησης της διαδικασίας.

Προστασία των καταναλωτών πριν τη διακοπή ρεύματος

Επιπλέον, στην οδηγία τα κράτη μέλη δεσμεύονται να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα, προκειμένου να μπορούν οι πελάτες να αποφεύγουν την αποσύνδεση.

Τα μέτρα αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν:

α) προώθηση προαιρετικών κωδίκων για προμηθευτές και πελάτες σχετικά με την πρόληψη και τη διαχείριση περιπτώσεων πελατών με καθυστερούμενες οφειλές: οι εν λόγω ρυθμίσεις μπορεί να αφορούν τη στήριξη πελατών στη διαχείριση της χρήσης και του κόστους ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων της επισήμανσης ασυνήθιστα υψηλών εκτινάξεων ή χρήσης ενέργειας κατά τη χειμερινή και τη θερινή περίοδο, της προσφοράς κατάλληλων σχεδίων ευέλικτων πληρωμών, μέτρων για την παροχή συμβουλών σχετικά με οφειλές, αυτοανάγνωσης της κατανάλωσης στον μετρητή από τον πελάτη και βελτιωμένης επικοινωνίας με τους πελάτες και τους οργανισμούς υποστήριξης

β) προώθηση της εκπαίδευσης και της ευαισθητοποίησης των πελατών σχετικά με τα δικαιώματά τους όσον αφορά τη διαχείριση του χρέους τους·

γ) πρόσβαση σε χρηματοδότηση, κουπόνια ή επιδοτήσεις για τη στήριξη της πληρωμής λογαριασμών.

Γενικότερα, για την προστασία των καταναλωτών, η Οδηγία ορίζει ότι: