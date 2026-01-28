ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΔΕΣΦΑ: Ολοκληρώθηκαν 1.000 φορτώσεις φορτηγών LNG στη Ρεβυθούσα
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
28/01/2026 - 15:49
Ο Ντ. Τραμπ ζητά συμφωνία για τα πυρηνικά από το Ιράν και προειδοποιεί για νέα αμερικανική επίθεση που θα είναι «πολύ χειρότερη»
ΚΟΣΜΟΣ
28/01/2026 - 15:41
Έρχεται νέο πρόγραμμα «Ανακαινίζω» τον Μάιο, και για ιδιοκατοίκηση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
28/01/2026 - 15:06
ΕΛΣΤΑΤ: Η κατανάλωση πετρελαιοειδών για το 2024
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
28/01/2026 - 14:32
Το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο ανακοινώνει το Property Market Outlook for Greece
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
28/01/2026 - 14:10
Αυστραλία: Κύμα καύσωνα με θερμοκρασίες ρεκόρ τροφοδοτεί πυρκαγιές
ΚΟΣΜΟΣ
28/01/2026 - 13:34
Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ - Νοέμβριος 2025 (διορθωτική)
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
28/01/2026 - 13:05
Συμφωνία ΕΕ–Ινδίας: Ο ρόλος της Ελλάδας σε εμπόριο, λιμάνια και ναυτιλία
ΚΟΣΜΟΣ
28/01/2026 - 12:41
Δ. Παληαρούτα στο 9ο συνέδριο Ηλεκτροκίνησης: Οικονομικά οφέλη από τα δυναμικά τιμολόγια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
28/01/2026 - 12:21
Κ. Γκιλφόιλ: Οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να προμηθεύσουν πιο αξιόπιστο φυσικό αέριο την ΕΕ μέσω του Κάθετου Διαδρόμου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
28/01/2026 - 11:06
Σάκης Αρναούτογλου: Οι συνεπείς καταναλωτές καλούνται να πληρώνουν και το τίμημα των ρευματοκλοπών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
28/01/2026 - 10:36
Νίκος Παπαθανάσης: Στο ΕΣΠΑ η ενεργειακή αναβάθμιση του Δημαρχείου Αμαρουσίου, ύψους 3,198 εκατ. ευρώ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
28/01/2026 - 10:07
Γιάννης Τριήρης: Η «ανάπτυξη» που δεν φτάνει στο πορτοφόλι είναι απλά στατιστικό εύρημα
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
28/01/2026 - 09:43
Πρωτιά της Κρήτης στην πράσινη καινοτομία – Τι δείχνει το ρεκόρ εφευρέσεων
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
28/01/2026 - 09:35
Η Κομισιόν ανοίγει διαβούλευση για την επιτάχυνση των PPAs στην ΕΕ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
28/01/2026 - 09:27
ΕΕ και Ινδία συνάπτουν συμφωνία-ορόσημο ελεύθερων συναλλαγών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
28/01/2026 - 09:06
Κων. Δαμίγος (ΒΕΑ): Εκρηκτική άνοδος στο κόστος ρεύματος: Ασφυξία για τις μικρές επιχειρήσεις
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
28/01/2026 - 08:40
Δωρεάν ηλεκτρικά ποδήλατα για όλους στον Δήμο Χαλανδρίου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
28/01/2026 - 08:21
Κίεβο: Ο υπουργός Ενέργειας δηλώνει ότι 710.000 νοικοκυριά παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα
ΚΟΣΜΟΣ
28/01/2026 - 08:08
Ενέργειες ΥΠΕΝ αναφορικά με ξενοδοχείο στη θέση «Μύτακας» Δήμου Μήλου
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
28/01/2026 - 08:02
Γιατί δεν πρέπει να αφήνετε αναμμένα τα εξωτερικά φώτα την νύχτα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
28/01/2026 - 06:59
Αλλάξτε αυτές τις 5 ρυθμίσεις στην τηλεόραση και μειώστε τον λογαριασμό ρεύματος
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
28/01/2026 - 06:59
Η παγκόσμια προσφορά LNG αναμένεται να εκτιναχθεί το 2026
ΚΟΣΜΟΣ
28/01/2026 - 06:59
Μ. Ζαμπάρας: Αδιαφανής και με ερωτηματικά ο τρόπος που χρεώνονται οι καταναλωτές τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας στους λογαριασμούς τους
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
27/01/2026 - 16:06
Πέτη Πέρκα: Όσοι απεργάζονται σενάρια μείωσης του ποσοστού του δημοσίου στον ΑΔΜΗΕ, λειτουργούν εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
27/01/2026 - 15:37
Η METLEN επιταχύνει τη διεθνή της επέκταση με νέα έργα ΑΠΕ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
27/01/2026 - 15:12
Τους 30 έφτασαν οι νεκροί από το πολικό ψύχος που πλήττει τις ΗΠΑ
ΚΟΣΜΟΣ
27/01/2026 - 14:47
Υψηλή διάκριση της Πειραιώς από το CDP με βαθμολογία «A-» για τις περιβαλλοντικές επιδόσεις της
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
27/01/2026 - 14:14
ΔΕΔΔΗΕ: Απολύτως νόμιμο το έργο στον Υμηττό
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
27/01/2026 - 13:41
Στ. Παπασταύρου: Με τον Κώδικα Πολεοδομίας βάζουμε τέλος στο πολεοδομικό αλαλούμ. Οργανώνουμε τον χώρο
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
27/01/2026 - 12:56

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Γιάννης Τριήρης: Η «ανάπτυξη» που δεν φτάνει στο πορτοφόλι είναι απλά στατιστικό εύρημα

Γιάννης Τριήρης: Η «ανάπτυξη» που δεν φτάνει στο πορτοφόλι είναι απλά στατιστικό εύρημα
Γιάννης Τριήρης
Τετάρτη, 28/01/2026 - 09:43

Η χθεσινή (27/1) έκθεση του ΙΟΒΕ μιλά για βελτίωση της ελληνικής οικονομίας και για ρυθμούς ανάπτυξης που ξεπερνούν τον μέσο όρο της ευρωζώνης. Όμως πίσω από τους θετικούς τίτλους κρύβεται μια πιο σκληρή πραγματικότητα.

Η ανάπτυξη παραμένει εύθραυστη, άνιση και σε μεγάλο βαθμό εξαρτημένη από εξωτερικούς και προσωρινούς παράγοντες, όπως για παράδειγμα το Ταμείο Ανάκαμψης. Το πρόβλημα δεν είναι αν η οικονομία κινείται, αλλά προς ποια κατεύθυνση και με ποια κοινωνικά αποτελέσματα.

Πρώτο και βασικό ζήτημα είναι ότι τα πραγματικά εισοδήματα των νοικοκυριών παραμένουν χαμηλά. Παρά την αύξηση των αμοιβών και τη μείωση της ανεργίας, οι πολίτες συνεχίζουν να πιέζονται από έναν πληθωρισμό υψηλότερο από τον μέσο όρο της ευρωζώνης. Το αποτέλεσμα η πως αγοραστική δύναμη δεν αποκαθίσταται και τα εισοδήματα δεν έχουν ακόμη επιστρέψει στα επίπεδα πριν από το 2010. Μια οικονομία που «αναπτύσσεται» χωρίς να βελτιώνει ουσιαστικά το βιοτικό επίπεδο της πλειονότητας των πολιτών δεν μπορεί να θεωρηθεί πραγματικά επιτυχημένη.

Εξίσου ανησυχητική είναι η χαμηλή αποταμίευση. Τα ελληνικά νοικοκυριά δεν διαθέτουν το αναγκαίο οικονομικό «μαξιλάρι» για να αντιμετωπίσουν νέες κρίσεις. Αυτό σημαίνει ότι οποιαδήποτε αναταραχή, γεωπολιτική, ενεργειακή ή χρηματοπιστωτική, μπορεί να μεταφραστεί άμεσα σε κοινωνική ασφυξία. Η ανθεκτικότητα που επικαλείται το ΙΟΒΕ παραμένει περισσότερο μακροοικονομική παρά κοινωνική.

Σε επίπεδο οικονομικής δομής, το χρόνιο έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παραμένει ανοιχτή πληγή. Η Ελλάδα εξακολουθεί να καταναλώνει περισσότερα από όσα παράγει και να εξαρτάται από εισαγωγές, κάτι που αποκαλύπτει τη χαμηλή παραγωγικότητα και ανταγωνιστικότητα. Η ανάπτυξη χωρίς ισχυρή παραγωγική βάση είναι εύθραυστη και επισφαλής.

Παράλληλα, οι επενδύσεις, αν και αυξάνονται, παραμένουν χαμηλότερες από το επίπεδο που θα χρειαζόταν μια οικονομία που προσπαθεί να καλύψει το χαμένο έδαφος μιας δεκαετούς κρίσης. Το πιο ανησυχητικό όμως δεν είναι μόνο το ύψος τους, αλλά και η σύνθεσή τους, καθώς μεγάλο μέρος τους δεν κατευθύνεται σε τομείς που ενισχύουν μακροπρόθεσμα την παραγωγικότητα, όπως η καινοτομία, η έρευνα και το ανθρώπινο κεφάλαιο. Χωρίς αυτή την ποιοτική στροφή, η ανάπτυξη κινδυνεύει να παραμείνει επιφανειακή.

Επιπλέον, η υπερβολική εξάρτηση από το Ταμείο Ανάκαμψης λειτουργεί σαν δίκοπο μαχαίρι. Από τη μια πλευρά, δίνει ώθηση στην οικονομία· από την άλλη, καλλιεργεί την ψευδαίσθηση ότι το πρόβλημα λύνεται «αυτόματα». Όμως η επίδρασή του είναι πεπερασμένη και δεν μπορεί από μόνη της να καλύψει τις χρόνιες αδυναμίες της ελληνικής οικονομίας.

Τέλος, το διεθνές και ευρωπαϊκό περιβάλλον γίνεται ολοένα και πιο ασταθές. Η επιβράδυνση της Ευρώπης, οι γεωπολιτικές εντάσεις και η στροφή σε υψηλότερες αμυντικές δαπάνες περιορίζουν τους πόρους που θα μπορούσαν να κατευθυνθούν σε κοινωνική και αναπτυξιακή πολιτική. Η Ελλάδα, με τις δομικές της αδυναμίες άλυτες, παραμένει ιδιαίτερα ευάλωτη.

Συμπερασματικά, η εικόνα που περιγράφει το ΙΟΒΕ, αν διαβαστεί προσεκτικά, δεν είναι τόσο αισιόδοξη όσο παρουσιάζεται. Η ελληνική οικονομία μπορεί να αναπτύσσεται, αλλά το κάνει χωρίς να θεραπεύει τις βαθιές παθογένειες της, τα χαμηλά πραγματικά εισοδήματα, την ασθενή παραγωγικότητα, τις χαμηλές και κακής ποιότητας επενδύσεις, τα εξωτερικά ελλείμματα και την κοινωνική επισφάλεια. Χωρίς ουσιαστική αλλαγή πολιτικής , η «βελτίωση» θα μείνει μια στατιστική επιτυχία χωρίς αντίκρισμα στη ζωή των πολιτών.

