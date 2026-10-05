Ε.Μ.Π. και ΣΕΦ ενώνουν δυνάμεις: Νέο πιστοποιημένο πρόγραμμα για τεχνίτες Φωτοβολταϊκών και Αποθήκευσης

Ακολουθούν 10 βασικά σημεία του προγράμματος:
- Ολοκληρωμένη Γνώση και Πρακτική Εφαρμογή: Το πρόγραμμα προσφέρει 40 ώρες εκπαίδευσης (35 ώρες θεωρία και ασκήσεις εξ αποστάσεως, 5 ώρες πρακτική άσκηση στο πεδίο).
- Τι θα μάθετε: Οι συμμετέχοντες θα κατανοήσουν σε βάθος:
- Την ηλιακή ακτινοβολία, το φωτοβολταϊκό φαινόμενο, καθώς και τις καμπύλες I-V και P-V.
- Τη διαστασιολόγηση φωτοβολταϊκών συστημάτων, λαμβάνοντας υπόψη τη σκίαση, τη θερμοκρασία και τις απώλειες.
- Τον σχεδιασμό συστημάτων γείωσης και αντικεραυνικής προστασίας.
- Το θεσμικό πλαίσιο, τις αδειοδοτήσεις και την οικονομοτεχνική αξιολόγηση έργων.
- Ειδίκευση στις Μπαταρίες και την Αποθήκευση: Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται από το πρόγραμμα στα Συστήματα Αποθήκευσης Ενέργειας και στη σχέση τους με τα φωτοβολταϊκά συστήματα. Το πρόγραμμα καλύπτει τη διαστασιολόγηση μέσων αποθήκευσης για υβριδικά συστήματα, την ενσωμάτωσή τους στο δίκτυο και τη βέλτιστη λειτουργία τους.
- Μάθετε από τους ειδικούς: Η εκπαίδευση παρέχεται από ανθρώπους που γνωρίζουν τα φωτοβολταϊκά και τις μπαταρίες στην πράξη. Τα στελέχη του προγράμματος έχουν εμπειρία στον χώρο, με βαθιά κατανόηση των τεχνικών προκλήσεων και των λύσεων που απαιτούνται στην αγορά.
- Σύγχρονες Τεχνικές Συντήρησης και Διάγνωσης: Το πρόγραμμα καλύπτει προηγμένες μεθόδους, όπως η θερμογραφία, η ηλεκτροφωταύγεια και η μέτρηση χαρακτηριστικών καμπυλών, εξοπλίζοντας τους τεχνίτες με τα εργαλεία για άμεση διάγνωση βλαβών.
- Πιστοποίηση Διεθνούς Αναγνώρισης: Με την επιτυχή ολοκλήρωση, οι συμμετέχοντες λαμβάνουν Βεβαίωση Παρακολούθησης από το Ε.Μ.Π. και τον ΣΕΦ. Παράλληλα, το Ε.Μ.Π. δρομολογεί άμεσα τη διαδικασία πιστοποίησης από τον ΕΣΥΔ, σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 17024, προσδίδοντας διεθνή αναγνώριση, γεγονός που καθιστά το πρόγραμμα μοναδικό στην Ελλάδα.
- Ευέλικτη Δομή και Διάρκεια: Το πρόγραμμα έχει συνολική διάρκεια 8 εβδομάδων (μία διάλεξη την εβδομάδα). Η παρακολούθηση γίνεται κυρίως εξ αποστάσεως, με μία συνάντηση 5 ωρών εκ του σύνεγγυς για πρακτική άσκηση στο πεδίο.
- Κόστος και Εκπτώσεις: Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται σε 650€ (0% ΦΠΑ). Παρέχονται εκπτώσεις 15% για ανέργους (με ισχύουσα κάρτα ανεργίας) και 10% για Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ) άνω του 50%.
- Έναρξη Προγράμματος: Ο πρώτος κύκλος μαθημάτων αναμένεται να ξεκινήσει την περίοδο 9/11/2026 – 8/1/2027.
- Εγγραφές και Πληροφορίες: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν για δηλώσεις συμμετοχής και πληροφορίες στα email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. και Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. , ή τηλεφωνικά στο 210-7723539. Επιστημονικός Υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο Αναπληρωτής Καθηγητής Ε.Μ.Π., κ. Χρήστος Χριστοδούλου.