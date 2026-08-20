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ΔΑΠΕΕΠ: Εφαρμογή ΦΠΑ στις Συμβάσεις Λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης (ΣΕΔΠ)

ΔΑΠΕΕΠ: Εφαρμογή ΦΠΑ στις Συμβάσεις Λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης (ΣΕΔΠ)
Newsroom
Πέμπτη, 20/08/2026 - 09:53
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Τα ενημερωτικά σημειώματα των σχετικών εκκαθαρίσεων των ΣΕΔΠ θα εκδίδονται χωρίς ΦΠΑ και, στη συνέχεια, τα αντίστοιχα φορολογικά παραστατικά (τιμολόγια) θα εκδίδονται επίσης χωρίς ΦΠΑ

Ο ΔΑΠΕΕΠ ενημερώνει τους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας που έχουν συνάψει Συμβάσεις Λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης (ΣΕΔΠ) ότι, σύμφωνα με την εγκύκλιο Ε.2031/26.06.2026 του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), με θέμα «Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εφαρμογή της υπό στοιχεία Ε.2066/2023 εγκυκλίου του Διοικητή της ΑΑΔΕ αναφορικά με τη φορολογική αντιμετώπιση από πλευράς ΦΠΑ των συμβολαίων επί διαφοράς (Contract For Differences – CFDs)», τα ποσά που προκύπτουν από την εκκαθάριση των CFDs δεν υπάγονται σε ΦΠΑ.

Κατόπιν των ανωτέρω, τα ενημερωτικά σημειώματα των σχετικών εκκαθαρίσεων των ΣΕΔΠ θα εκδίδονται χωρίς ΦΠΑ και, στη συνέχεια, τα αντίστοιχα φορολογικά παραστατικά (τιμολόγια) θα εκδίδονται επίσης χωρίς ΦΠΑ.

Διευκρινίζεται ότι η ανωτέρω φορολογική αντιμετώπιση αφορά τον ΦΠΑ και δεν επηρεάζει τα ποσά που προκύπτουν από την εκκαθάριση, τα οποία παραμένουν αμετάβλητα.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να ανατρέξετε στην εγκύκλιο Ε.2031/26.06.2026 της ΑΑΔΕ.

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