Greenvolt Next: Εγκατάσταση Φ/Β Συστήματος 2,5 MW στο Κέντρο Διανομής της ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ στον Δρυμό Θεσσαλονίκης

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Αυτή η νυχτερινή συνήθεια μπορεί να κάνει το σπίτι σας λιγότερο ασφαλές
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Πώς να προστατεύσετε τη ψησταριά σας τον χειμώνα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Ραγδαία αλλαγή του καιρού με κρύο και παγετό: Πότε πρέπει να αφήνουμε την βρύση να στάζει
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Η Ουκρανία αναγκάζεται να αυξήσει τις εισαγωγές ενέργειας λόγω των ρωσικών πληγμάτων
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 15:44
Εκδήλωση με θέμα:«Η Ελλάδα στο επίκεντρο των ενεργειακών εξελίξεων στην Ανατολική Μεσόγειο» από τη ΝΔ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 15:14
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Σφοδρές αντιδράσεις προκαλεί η σχεδιαζόμενη αδειοδότηση και λειτουργία λιγνιτωρυχείου στην Κυπαρισσία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 14:26
Απάντηση Ν. Παπαθανάση στον Π. Κουκουλόπουλο για τις πραγματικές πληρωμές του Προγράμματος Δίκαιης Μετάβασης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 13:56
Η Volton φώτισε για ακόμη μία χρονιά την εορταστική περίοδο μέσα από δράσεις κοινωνικής υπευθυνότητας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 13:47
Πιθανή επιβράδυνση της παγκόσμιας αύξησης των πωλήσεων ηλεκτρικών οχημάτων το 2026, μετά την αύξηση κατά 20% το 2025
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
16/01/2026 - 12:34
Με ηλιακά συστήματα 11 εκατ. στέγες στην Ευρώπη- Δεύτερη η Ελλάδα σε εγκατεστημένη ισχύ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
16/01/2026 - 11:48
Διατήρηση τιμολογίων στη φόρτωση LNG και παράταση της σαββατιάτικης λειτουργίας ζητά ο ΔΕΣΦΑ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 11:46
Β. Κόκκαλης: Θολό τοπίο στις αδειοδοτήσεις ΑΠΕ σε Γη Υψηλής Παραγωγικότητας στην Π.Ε Λάρισας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 11:42
Διαδικτυακό σεμινάριο: Η Sungrow παρουσιάζει ένα portfolio λύσεων αποθήκευσης ενέργειας για κάθε επαγγελματικό σενάριο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 11:11
«Πράσινο Φως» από τη Chevron για την Επέκταση του Κοιτάσματος Φυσικού Αερίου Leviathan στο Ισραήλ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 10:43
Ρούτε - Ζελένσκι: Οι ρωσικές επιθέσεις και τα ενεργειακά προβλήματα στο επίκεντρο των συζητήσεων τους
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 10:06
Στρατηγικές αποφάσεις του Ελληνικού Δικτύου Ανθεκτικών Πόλεων από την Επίδαυρο
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
16/01/2026 - 09:34
Ρωσική επίθεση κατέστρεψε «ενεργειακή υποδομή κρίσιμης σημασίας» στο Χάρκοβο
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:26
ΔΕΔΔΗΕ: Διευκρινήσεις για την εγκατάσταση συστημάτων τηλεποπτείας/τηλελέγχου από αυτοπαραγωγούς
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:06
ΔΕΗ: Τροποποίηση όρων συναλλαγών τιτλοποίησης απαιτήσεων
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:01
Σχόλια του Green Tank στη δημόσια διαβούλευση της ΕΕ για τις αγορές και τις υποδομές CO₂
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 08:44
Επίδομα θέρμανσης: Τι πρέπει να ξέρουν όσοι θέλουν να προμηθευτούν πετρέλαιο μέσα στον Ιανουάριο
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 08:36
Γιάννης Τριήρης: Ο Τραμπ στα χνάρια του Πούτιν και οι Ευρωπαίου στρουθοκαμηλίζουν
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
16/01/2026 - 08:10
Η κλιματική αλλαγή απειλεί τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 06:43
Επίδομα θέρμανσης: Πώς θα υπολογίσετε τη δεύτερη δόση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 06:42
Η συσκευή της κουζίνας που δεν πρέπει να ξεχνάτε στην πρίζα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 06:43
Έκθεση του Copernicus: οι παγκόσμιες και οι ευρωπαϊκές θερμοκρασίες το 2025 ήταν οι τρίτες υψηλότερες που έχουν καταγραφεί ποτέ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
15/01/2026 - 15:49
Απάντηση Κομισόν στον ευρωβουλευτή Σάκη Αρναούτογλου για τα έργα υδρογόνου στην Ελλάδα
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
15/01/2026 - 15:21
Παπασταύρου για Ριάντ: Η Ελλάδα είναι μία φωνή ρεαλισμού στην Ευρώπη, όσον αφορά την ενέργεια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
15/01/2026 - 14:57
Εφαρμογή νέων Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
15/01/2026 - 14:23
ΕΥΔΑΜ: Το 2025 έφερε έργα, επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας στις περιοχές μετάβασης
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
15/01/2026 - 14:19

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Greenvolt Next: Εγκατάσταση Φ/Β Συστήματος 2,5 MW στο Κέντρο Διανομής της ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ στον Δρυμό Θεσσαλονίκης

Greenvolt Next: Εγκατάσταση Φ/Β Συστήματος 2,5 MW στο Κέντρο Διανομής της ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ στον Δρυμό Θεσσαλονίκης
Newsroom
Τετάρτη, 14/01/2026 - 10:21

Την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος μεγάλης κλίμακας στο Κέντρο Διανομής της Σκλαβενίτης στον Δρυμό Θεσσαλονίκης ολοκλήρωσε η Greenvolt Next.

Η νέα εγκατάσταση, συνολικής ισχύος 2,5 MW, θα παράγει σε ετήσια βάση περίπου 3.244 MWh καθαρής ενέργειας, συμβάλλοντας στη μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά 2.402 τόνους CO₂ ετησίως. Η σύμβαση αφορούσε την υλοποίηση έργου EPC, με την Greenvolt Next να αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου τη μελέτη, αδειοδότηση, προμήθεια υλικών, εγκατάσταση και παράδοση του έργου, παρέχοντας εγγυήσεις καλής λειτουργίας. Μέσω του φωτοβολταϊκού συστήματος, η εταιρεία Σκλαβενίτης ενισχύει την ενεργειακή της αυτονομία και επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της για βιώσιμη ανάπτυξη, χωρίς να επιβαρύνεται με πρόσθετο ρίσκο επένδυσης.

Η υλοποίηση του έργου στην εταιρεία Σκλαβενίτης έρχεται να προστεθεί στα εμβληματικά έργα που έχει αναλάβει η Greenvolt Next στον κλάδο των super markets, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στις υπόλοιπες χώρες όπου δραστηριοποιείται. Ενδεικτικά, στην Ιρλανδία η εταιρεία έχει ολοκληρώσει αντίστοιχες ενεργειακές εγκαταστάσεις για κορυφαίες αλυσίδες όπως οι Aldi και Tesco, συμβάλλοντας στη μετάβαση του κλάδου σε πιο βιώσιμα και αποδοτικά ενεργειακά πρότυπα.

Ο Managing Director της Greenvolt Next στην Ελλάδα, κος Διονύσης Ανάργυρος δήλωσε σχετικά: «Η συνεργασία μας με την Σκλαβενίτης, την κορυφαία ελληνική Επιχείρηση λιανεμπορίου, αποτελεί έργο αναφοράς που αποδεικνύει πώς η βιώσιμη ενέργεια μπορεί να ενσωματωθεί και στον κλάδο των super markets, έναν ιδιαίτερα ενεργοβόρο κλάδο με πολύ υψηλές ενεργειακές ανάγκες. Μέσω της νέας εγκατάστασης στο διανεμητικό κέντρο στον Δρυμό, επιτυγχάνεται ταυτόχρονα σημαντική μείωση του λειτουργικού κόστους και του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της επιχείρησης. Στην Greenvolt Next δεσμευόμαστε να στηρίζουμε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιχειρήσεις στην ενεργειακή τους μετάβαση, παρέχοντας αξιόπιστες και αποδοτικές λύσεις».

Η ολοκλήρωση της φωτοβολταϊκής εγκατάστασης στο Κέντρο Διανομής της Σκλαβενίτης εντάσσεται σε μια σειρά έργων που έχει υλοποιήσει η Greenvolt Next σε καίριους κλάδους της ελληνικής οικονομίας, όπως βιομηχανία, υγεία, logistics, τεχνολογία, εκπαίδευση, μεταλλουργία, διαχείριση αποβλήτων και ανακύκλωση, διαφήμιση, τροφίμων & ποτών. Ενδεικτικά, η εταιρεία έχει ολοκληρώσει έργα για την Tikun Olam, Ogilvy Greece, το American College of Greece (DEREE), τη Λεόντειο Σχολή Αθηνών, την Αττική Ιατρική, τη Σαπουνά Ζωοθρεπτική, την Paviplast, τη Bralco κλπ.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΑΑΕΥ: Ερμηνεία και εφαρμογή ρυθμιστικού πλαισίου για την αυτοδίκαιη παράταση κατά επτά έτη της διάρκειας ισχύος της Βεβαίωσης Παραγωγού
ΡΑΑΕΥ: Ερμηνεία και εφαρμογή ρυθμιστικού πλαισίου για την αυτοδίκαιη παράταση κατά επτά έτη της διάρκειας ισχύος της Βεβαίωσης Παραγωγού 13 Ιανουαρίου 2026
Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ - Δεκέμβριος 2025 (διορθωτική) 14 Ιανουαρίου 2026
Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ &amp; ΣΗΘΥΑ - Δεκέμβριος 2025 (διορθωτική)

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η Masdar κατασκευάζει στην Μαλαισία το μεγαλύτερο πλωτό φωτοβολταϊκό έργο της Νοτιοανατολικής Ασίας
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η Masdar κατασκευάζει στην Μαλαισία το μεγαλύτερο πλωτό φωτοβολταϊκό έργο της Νοτιοανατολικής Ασίας

Η METLEN ολοκληρώνει την εμβληματική συναλλαγή ΑΠΕ στη Χιλή με τη Glenfarne
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η METLEN ολοκληρώνει την εμβληματική συναλλαγή ΑΠΕ στη Χιλή με τη Glenfarne

Τέλη ΑΠΕ 41,2 εκατ. ευρώ σε ΟΤΑ και νοικοκυριά - 79% από αιολικά, αυξάνονται τα φωτοβολταϊκά
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Τέλη ΑΠΕ 41,2 εκατ. ευρώ σε ΟΤΑ και νοικοκυριά - 79% από αιολικά, αυξάνονται τα φωτοβολταϊκά

BayWa r.e. Solar Trade: Expert Talk για την Αγορά Φωτοβολταϊκών και τις Τάσεις για το 2026
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

BayWa r.e. Solar Trade: Expert Talk για την Αγορά Φωτοβολταϊκών και τις Τάσεις για το 2026

Ανακύκλωση Φ/Β Πάνελ: Η ΠΟΣΠΗΕΦ Απορρίπτει Παρερμηνείες και Ζητά Εφαρμογή του Νόμου
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ανακύκλωση Φ/Β Πάνελ: Η ΠΟΣΠΗΕΦ Απορρίπτει Παρερμηνείες και Ζητά Εφαρμογή του Νόμου

Με τον άνεμο και τον ήλιο ζεσταίνεται πλέον ο Άη Στράτης – Ξεκίνησε η λειτουργία της τηλεθέρμανσης στο πράσινο νησί του Βορείου Αιγαίου
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Με τον άνεμο και τον ήλιο ζεσταίνεται πλέον ο Άη Στράτης – Ξεκίνησε η λειτουργία της τηλεθέρμανσης στο πράσινο νησί του Βορείου Αιγαίου