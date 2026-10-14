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Η ElvalHalcor συνυπογράφει τη Διακήρυξη «Made in Europe»

Η ElvalHalcor συνυπογράφει τη Διακήρυξη «Made in Europe»
Newsroom
Τετάρτη, 14/10/2026 - 13:52
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Η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε., Ελληνική Βιομηχανία Αλουμινίου και Χαλκού (ElvalHalcor) συνυπογράφει την Διακήρυξη «Made in Europe: Να παράγουμε στην Ευρώπη ή να εξαφανιστούμε, η ώρα της επιλογής».

Η Διακήρυξη ξεκίνησε με πρωτοβουλία της Α3Μ (Alliance of Minerals, Metals ores and Metals - Γαλλική Ομοσπονδία επιχειρήσεων στους κλάδους της εξόρυξης, της μεταλλουργίας, της χαλυβουργίας και της ανακύκλωσης μετάλλων). Σύντομα τέθηκε υπό την αιγίδα του γαλλικού Υπουργείου Οικονομίας, που ανάρτησε το κείμενο στην επίσημη ιστοσελίδα του και πλέον συγκεντρώνει υπογραφές από εκατοντάδες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Βασικό αίτημα: η ενίσχυση της βιομηχανικής παραγωγής εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Διακήρυξη συνδέεται άμεσα με τον Βιομηχανικό Επιταχυντή (Industrial Accelerator Act), τη νομοθετική πρόταση που παρουσίασε τον Μάρτιο 2026 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και βρίσκεται σε διαπραγμάτευση στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο, με στόχο να υιοθετηθεί ως το τέλος του χρόνου.

Ο «Βιομηχανικός Επιταχυντής» εστιάζει στην επαναβιομηχάνιση της Ευρώπης, την οποία εντάσσει στον ευρύτερο στόχο της ενίσχυσης της στρατηγικής αυτονομίας της Ένωσης. Σε αυτό το πλαίσιο, η πρόταση συνδέει, για πρώτη φορά, την πρόσβαση των επιχειρήσεων σε κρατικές ενισχύσεις, από πόρους είτε κοινοτικούς είτε εθνικούς, με την υποχρέωση ένα ποσοστό της παραγωγής τους να πραγματοποιείται αποδεδειγμένα στην Ευρώπη.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η Διακήρυξη που συνυπογράφεται από την ElvalHalcor, ο διεθνής ανταγωνισμός είναι πλέον αθέμιτος, χωρίς κανόνες, εξαιτίας «δασμών, μαζικών επιδοτήσεων προσανατολισμένων προς τις εξαγωγές και χρήση των εξαρτήσεων της ΕΕ από τρίτες χώρες ως μοχλών γεωπολιτικής πίεσης». Σε αυτό το νέο περιβάλλον, επισημαίνεται στη Διακήρυξη, «η Ευρώπη πρέπει να είναι μια δύναμη ισχύος που παράγει και όχι μόνο μια αγορά που καταναλώνει. Γιατί η βιομηχανία είναι ο πρώτος πλούτος μιας χώρας.»

Κι αυτό απαιτεί να κάνουμε την επιλογή του «Made in Europe»: να χρησιμοποιήσουμε το δημόσιο χρήμα για να παράγουμε περισσότερο στην Ευρώπη και για να ενθαρρύνουμε τις επενδύσεις στην Ευρώπη σε μεγαλύτερο βαθμό.

Η Διακήρυξη «Μade in Europe» στοχεύει στη στήριξη της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε μια δύσκολη στιγμή της διαπραγμάτευσης, λόγω των επιφυλάξεων που εκφράζονται από ορισμένα κράτη-μέλη για τον δυνητικό αντίκτυπο της ρύθμισης στις σχέσεις της ΕΕ με τους εμπορικούς της εταίρους.

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