Η εύκολη λύση που μπορεί να σας γλιτώσει 100 ευρώ αυτή τη σεζόν

Ακόμα και όταν είναι απενεργοποιημένες, οι περισσότερες οικιακές συσκευές σε κατάσταση standby συνεχίζουν να καταναλώνουν ρεύμα.

Καθώς ο καιρός κρυώνει και η προσοχή των νοικοκυριών μετατοπίζεται από τον κλιματισμό στη θέρμανση, η ανάγκη για συγκράτηση του ενεργειακού κόστους γίνεται επιτακτική.

Πέρα από τη σωστή χρήση του θερμοστάτη, ωστόσο, υπάρχει ένας αφανής παράγοντας που επιβαρύνει σταθερά τους μηνιαίους λογαριασμούς: η κατανάλωση ενέργειας από συσκευές που παραμένουν στην πρίζα ενώ φαίνονται απενεργοποιημένες.

Ποια είναι τα μεγαλύτερα «ενεργειακά βαμπίρ»

Σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο Ενέργειας, οι συσκευές συνεχίζουν να απορροφούν ηλεκτρικό ρεύμα 24 ώρες το 24ωρο για τη λειτουργία οθονών, λυχνιών LED, ψηφιακών ρολογιών ή για τη διατήρηση της σύνδεσης στο διαδίκτυο.

Μεταξύ των κυριότερων «ενεργειακών βαμπίρ» συγκαταλέγονται οι υπολογιστές σε λειτουργία αδράνειας (sleep mode), οι φορτιστές που παραμένουν στην πρίζα χωρίς συσκευή, οι τηλεοράσεις, οι αποκωδικοποιητές, καθώς και οι νέες «έξυπνες» οικιακές συσκευές.

Δεδομένα από το Εθνικό Εργαστήριο Lawrence Berkeley δείχνουν ότι η «κρυφή κατανάλωση» αντιπροσωπεύει το 5% έως 10% της συνολικής οικιακής κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος.

Η ετήσια επιβάρυνση μπορεί να ξεπεράσει τα 100 ευρώ

Σε συλλογικό επίπεδο, η λελογισμένη χρήση αυτών των συσκευών μπορεί να εξοικονομήσει δισεκατομμύρια κιλοβατώρες ετησίως, αποτρέποντας παράλληλα εκατομμύρια τόνους εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Για ένα μέσο νοικοκυριό, η ετήσια αυτή επιβάρυνση μπορεί να αγγίξει ή και να ξεπεράσει τα 100 με 150 ευρώ.

Η απλούστερη λύση είναι η αποσύνδεση των συσκευών που χρησιμοποιούνται σπάνια, όπως οι τηλεοράσεις σε δωμάτια φιλοξενίας ή παλαιές ηλεκτρονικές συσκευές.

Επειδή όμως η συνεχής σύνδεση και αποσύνδεση από δύσβατες πρίζες είναι κουραστική, ενδείκνυται η χρήση πολύπριζων με διακόπτη, χρονοδιακοπτών ή «έξυπνων» πριζών (smart plugs) που διακόπτουν αυτόματα την παροχή ρεύματος τις ώρες που δεν χρησιμοποιείται.

Μακροπρόθεσμες επενδύσεις, τέλος, που μειώνουν μόνιμα το ενεργειακό αποτύπωμα του σπιτιού είναι η αντικατάσταση των παλαιών συσκευών με πιστοποιημένα μοντέλα υψηλής ενεργειακής απόδοσης (Energy Star), η εγκατάσταση λαμπτήρων LED και η χρήση έξυπνων θερμοστατών.

Πηγή: cnet.com