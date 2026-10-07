ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Σπ. Ράπτης (Schneider Electric): Η ενεργειακή μετάβαση δεν αφορά το πόση καθαρή ενέργεια παράγουμε αλλά το πόσο έξυπνα αξιοποιούμε κάθε κιλοβατώρα
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
07/10/2026 - 12:55
Θεοδωρικάκος: Η ηγεσία της Ευρώπης πρέπει να ανταποκριθεί στις ανάγκες των πολιτών – Η Ελλάδα διεκδικεί την ανάγκη για ευελιξία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
07/10/2026 - 12:09
Γ. Γεραπετρίτης: Η Ελλάδα γέφυρα διαλόγου στην περιοχή - Μ. Ρούμπιο: Πυλώνας σταθερότητας η Ελλάδα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
07/10/2026 - 11:20
ΠΑΣΟΚ: Εθνικός σχεδιασμός για τα Data Centers με διαφάνεια, ενεργειακή ασφάλεια και προστασία των πολιτών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
07/10/2026 - 10:26
ΕΑΓΜΕ: 325 χάρτες, 67 χρόνια γνώσης, 131.910 km² στον πρώτο ενιαίο ψηφιακό γεωλογικό χάρτη της χώρας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
07/10/2026 - 09:59
Διπλασιάζεται η επιδότηση αλιευτικού πετρελαίου - Έως 32 λεπτά ανά λίγο για την περίοδο Απριλίου - Αυγούστου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
07/10/2026 - 09:37
Επιστολή Χάρη Δουκα προς τη Σοφία Ζαχαράκη, για τις αναφορές περί οσμής αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
07/10/2026 - 09:31
Στην Αθήνα ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο για τον 6ο Γύρο του Στρατηγικού Διαλόγου των δύο χωρών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
07/10/2026 - 08:38
Ο ΔΕΣΦΑ στο Βελιγράδι: Μετατρέποντας τον Κάθετο Διάδρομο σε πραγματικές περιφερειακές ροές
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
07/10/2026 - 08:22
Γιάννης Τριήρης: Η Maricarmen και η μεγάλη διαφορά Σάντσεθ – Μητσοτάκη
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
07/10/2026 - 08:12
Στρατηγικός διάλογος για τα διυλιστήρια- Το στοίχημα της επάρκειας και η θέση της Ελλάδας
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
07/10/2026 - 08:08
Ενεργειακό κόστος: Ικανοποίηση στη βιομηχανία για τα 95 εκατ. -Τι θα πάρουν οι επιχειρήσεις και τι ζητά ο ΣΕΒ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
07/10/2026 - 08:03
10 κοινά προβλήματα του θερμοσίφωνα και πώς να τα λύσετε
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
07/10/2026 - 06:34
Πόσο αντέχει ένα power bank, γιατί χαλάει πιο γρήγορα από τους φορτιστές
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
07/10/2026 - 06:34
Ο νο.1 μύθος στη θέρμανση: Γιατί το να απομονώνεις τα δωμάτια που δεν χρησιμοποιείς μπορεί τελικά να κοστίζει ακριβότερα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
07/10/2026 - 06:34
Η ZeniΘ μετέτρεψε την ενέργεια σε μήνυμα ελπίδας στο 18ο Greece Race for the Cure® 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
06/10/2026 - 15:56
Γυάλινη Δημοτική Πινακοθήκη στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης με την υποστήριξη του Ομίλου AVAX
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
06/10/2026 - 15:50
Γ. Αυτιάς σε πρόεδρο Ευρωπαϊκής Επιτροπής: Υιοθετήστε την πρόταση του Κυρ. Μητσοτάκη για να στηριχθούν νοικοκυριά και επιχειρήσεις
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/10/2026 - 15:36
Φον ντερ Λάιεν για υψηλό ενεργειακό κόστος: Βραχυπρόθεσμα, πρέπει να στηρίξουμε τα κράτη μέλη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/10/2026 - 15:34
Στ.Παπασταύρου από το Βελιγράδι: Ενισχύουμε την ενεργειακή συνεργασία στα Βαλκάνια για ασφαλή και οικονομικά προσιτή ενέργεια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/10/2026 - 15:03
100 χρόνια Shell στην Ελλάδα: Ένας αιώνας ανθρώπων, διαδρομών και εξέλιξης
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
06/10/2026 - 14:39
13 Περιβαλλοντικές Οργανώσεις ζητούν άμεση θεσμοθέτηση των νέων θαλάσσιων πάρκων και θωράκιση των περιοχών Natura
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
06/10/2026 - 14:30
Ενεργειακή ανεξαρτησία: Πολλές ευρωπαϊκές πόλεις εξακολουθούν να κινδυνεύουν να εγκλωβιστούν στη χρήση ορυκτού αερίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
06/10/2026 - 13:46
Ε.Β.Ε.Π.: Ορατές οι επιπτώσεις από την ενεργειακή κρίση στις επιχειρήσεις – Επιβεβλημένη η ενίσχυση των ενεργοβόρων εταιριών
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
06/10/2026 - 13:04
Η στρατηγική «TITAN Forward 2029» αποκτά περαιτέρω δυναμική με την αξιολόγηση επενδυτικής βαθμίδας
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
06/10/2026 - 12:52
Ορμούζ: Άγνωστο αντικείμενο έπληξε LNG πλοίο ελληνικής ιδιοκτησίας
ΚΟΣΜΟΣ
06/10/2026 - 12:09
Πρωτοβουλία Γ. Μανιάτη για αποκλεισμό της Τουρκίας από τα ευρωπαϊκά αμυντικά προγράμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/10/2026 - 11:49
Δ. Τσιόδρας στο Ευρωκοινοβούλιο: Ώρα για τολμηρές κοινές λύσεις για την ενεργειακή κρίση - Η πρόταση της Ελλάδας πρέπει να γίνει δεκτή
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/10/2026 - 11:15
GreenTank: Τάσεις στην κατανάλωση & τις εισαγωγές ορυκτού αερίου – Σεπτέμβριος 2026
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
06/10/2026 - 10:38
Powering Forward: Νέα διατλαντική ενεργειακή πρωτοβουλία από το GMF, το CSIS και τον Όμιλο ΔΕΗ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
06/10/2026 - 10:19

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

ΕΑΓΜΕ: 325 χάρτες, 67 χρόνια γνώσης, 131.910 km² στον πρώτο ενιαίο ψηφιακό γεωλογικό χάρτη της χώρας

ΕΑΓΜΕ: 325 χάρτες, 67 χρόνια γνώσης, 131.910 km² στον πρώτο ενιαίο ψηφιακό γεωλογικό χάρτη της χώρας
Newsroom
Τετάρτη, 07/10/2026 - 09:59
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

Η Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΕΑΓΜΕ), μέσα από το Geoportal, τη νέα ψηφιακή πύλη ανοιχτών γεωεπιστημονικών δεδομένων της χώρας, θέτει στη διάθεση πολιτών, επιστημόνων, επιχειρήσεων και δημόσιων φορέων τον πρώτο ενιαίο ψηφιακό γεωλογικό χάρτη της Ελλάδας σε κλίμακα 1:50.000.

Πρόκειται για μια εθνική ψηφιακή υποδομή που συγκεντρώνει, αναθεωρεί, εναρμονίζει και συνθέτει σε ενιαίο γεωλογικό υπόβαθρο 325 φύλλα χάρτη, καλύπτοντας 131.910 km² της ελληνικής επικράτειας. Η βάση περιλαμβάνει περισσότερους από 1.500 γεωλογικούς σχηματισμούς και αποτυπώνει το αποτέλεσμα μιας επιστημονικής και χαρτογραφικής διαδρομής 67 ετών, από την έκδοση του πρώτου φύλλου «ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ» το 1956 έως την ολοκλήρωση της χαρτογράφησης το 2023.

Στη μακρά αυτή διαδρομή συνέβαλαν περισσότεροι από 280 συγγραφείς, καθώς και γεωλόγοι διαφορετικών ειδικοτήτων, χαρτογράφοι, πετρογράφοι και παλαιοντολόγοι, μαζί με τεχνικό προσωπικό, σχεδιαστές και στελέχη γεωπληροφορικής. Το αποτέλεσμα δεν αποτελεί απλώς την ψηφιακή μεταφορά έντυπων χαρτών, αλλά τη συγκρότηση μιας ενιαίας, δομημένης και αξιοποιήσιμης γεωλογικής βάσης δεδομένων για τη χώρα.

Η παραγωγή κάθε χάρτη ακολούθησε μια σύνθετη επιστημονική και τεχνική διαδικασία: από την πρωτογενή χαρτογράφηση στο πεδίο και τον σχεδιασμό της μακέτας έως την έντυπη έκδοση, την ψηφιοποίηση, τη δημιουργία γεωλογικής βάσης δεδομένων, την εναρμόνιση και αναθεώρηση των δεδομένων και, τελικά, τη διάθεσή τους ως ενιαίου ψηφιακού γεωλογικού χάρτη μέσω της Γεωπύλης της ΕΑΓΜΕ.

Η βάση δεδομένων οργανώνει με ενιαίο τρόπο πληροφορίες που αφορούν:

  • Tους γεωλογικούς σχηματισμούς
  • Tην ηλικία και τη στρωματογραφική πληροφορία
  • Tις γεωλογικές επαφές
  • Tα ρήγματα και άλλες τεκτονικές δομές

Κάθε γεωλογική πληροφορία συνδέεται με μεταδεδομένα, ώστε ο χρήστης να γνωρίζει την προέλευση, την τεκμηρίωση και τα βασικά χαρακτηριστικά της. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζονται η αξιοπιστία, η διαφάνεια και η δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης της πληροφορίας.

Ο ψηφιακός γεωλογικός χάρτης αποτελεί βασικό γεωεπιστημονικό υπόβαθρο για κρίσιμες δραστηριότητες που αφορούν τον χωρικό σχεδιασμό, την προστασία του περιβάλλοντος, τη διαχείριση των φυσικών πόρων, τα τεχνικά έργα, την πολιτική προστασία και την επιστημονική έρευνα.

Μέσα από το Geoportal, οι χρήστες μπορούν να αναζητούν και να εξερευνούν γεωλογικά δεδομένα ανά περιοχή, να μελετούν τους γεωλογικούς σχηματισμούς της χώρας και να αξιοποιούν τις διαθέσιμες πληροφορίες σε σύγχρονο, διαδραστικό περιβάλλον χαρτογράφησης. Η πλατφόρμα παρέχει επίσης υπηρεσίες GIS, διεπαφές διαλειτουργικότητας WMS και WFS, καθώς και APIs, υποστηρίζοντας την έρευνα, την καινοτομία και τη λήψη αποφάσεων.

Μέσω της νέας υποδομής, η επιστημονική γνώση μετατρέπεται σε ανοιχτή, χρηστική πληροφορία για την ανάπτυξη, την προστασία του περιβάλλοντος και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της χώρας απέναντι στους φυσικούς κινδύνους.

Η επιστημονική διαχείριση και ο συντονισμός του ενιαίου ψηφιακού γεωλογικού χάρτη της Ελλάδας πραγματοποιήθηκαν από τη Γενική Διεύθυνση Γεωλογικής Χαρτογράφησης και Εφαρμογών (ΓΕΧΑΕ) της ΕΑΓΜΕ, με Υπεύθυνη Έργου την Προϊσταμένη της ΓΕΧΑΕ, Δρ Ειρήνη Ζανανίρη. Την επιστημονική ευθύνη της χαρτογραφικής εναρμόνισης και σύνθεσης είχε ο Chief Χαρτογράφος Δρ Άδωνις Φωτιάδης, ενώ τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του γεωχωρικού περιβάλλοντος δεδομένων υποστήριξε η Υπεύθυνη GIS Αλεξάνδρα Ζερβάκου, MSc.

Η πρόσβαση στον ενιαίο ψηφιακό γεωλογικό χάρτη και στις υπηρεσίες του Geoportal παρέχεται ελεύθερα μέσω της Γεωπύλης της ΕΑΓΜΕ.

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Επιστολή Χάρη Δουκα προς τη Σοφία Ζαχαράκη, για τις αναφορές περί οσμής αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας
Επιστολή Χάρη Δουκα προς τη Σοφία Ζαχαράκη, για τις αναφορές περί οσμής αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας 07 Οκτωβρίου 2026

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Θεοδωρικάκος: Η ηγεσία της Ευρώπης πρέπει να ανταποκριθεί στις ανάγκες των πολιτών – Η Ελλάδα διεκδικεί την ανάγκη για ευελιξία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θεοδωρικάκος: Η ηγεσία της Ευρώπης πρέπει να ανταποκριθεί στις ανάγκες των πολιτών – Η Ελλάδα διεκδικεί την ανάγκη για ευελιξία

Γ. Γεραπετρίτης: Η Ελλάδα γέφυρα διαλόγου στην περιοχή - Μ. Ρούμπιο: Πυλώνας σταθερότητας η Ελλάδα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γ. Γεραπετρίτης: Η Ελλάδα γέφυρα διαλόγου στην περιοχή - Μ. Ρούμπιο: Πυλώνας σταθερότητας η Ελλάδα

Στην Αθήνα ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο για τον 6ο Γύρο του Στρατηγικού Διαλόγου των δύο χωρών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στην Αθήνα ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο για τον 6ο Γύρο του Στρατηγικού Διαλόγου των δύο χωρών

Γιάννης Τριήρης: Η Maricarmen και η μεγάλη διαφορά Σάντσεθ – Μητσοτάκη
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Γιάννης Τριήρης: Η Maricarmen και η μεγάλη διαφορά Σάντσεθ – Μητσοτάκη

Στρατηγικός διάλογος για τα διυλιστήρια- Το στοίχημα της επάρκειας και η θέση της Ελλάδας
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Στρατηγικός διάλογος για τα διυλιστήρια- Το στοίχημα της επάρκειας και η θέση της Ελλάδας

Ενεργειακή ανεξαρτησία: Πολλές ευρωπαϊκές πόλεις εξακολουθούν να κινδυνεύουν να εγκλωβιστούν στη χρήση ορυκτού αερίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Ενεργειακή ανεξαρτησία: Πολλές ευρωπαϊκές πόλεις εξακολουθούν να κινδυνεύουν να εγκλωβιστούν στη χρήση ορυκτού αερίου