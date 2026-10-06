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Η ZeniΘ μετέτρεψε την ενέργεια σε μήνυμα ελπίδας στο 18ο Greece Race for the Cure® 2026

Η ZeniΘ μετέτρεψε την ενέργεια σε μήνυμα ελπίδας στο 18ο Greece Race for the Cure® 2026
Newsroom
Τρίτη, 06/10/2026 - 15:56
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Για τρίτη συνεχή χρονιά, η ZeniΘ έδωσε το «παρών» στο 18ο Greece Race for the Cure®, στηρίζοντας μία από τις σημαντικότερες διοργανώσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του μαστού στην Ευρώπη και την Ελλάδα. Με νέα αφετηρία το Πεδίον του Άρεως, στις 3 και 4 Οκτωβρίου 2026, η ομάδα της ZeniΘ μετέτρεψε την ενέργεια σε δύναμη προσφοράς, ενώνοντας τη φωνή της με χιλιάδες συμμετέχοντες σε μια γιορτή ζωής, ελπίδας και αλληλεγγύης.

Η διοργάνωση, που πραγματοποιείται από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής», σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ) και με την υποστήριξη του Think Pink Europe®, έστειλε ένα ηχηρό μήνυμα πρόληψης, ενημέρωσης και στήριξης των γυναικών που έχουν βρεθεί αντιμέτωπες με τον καρκίνο του μαστού. Περισσότεροι από 58.000 συμμετέχοντες έτρεξαν και περπάτησαν στις συμβολικές διαδρομές των 5 χλμ. και 2 χλμ., τόσο στον χώρο της διοργάνωσης όσο και από κάθε γωνιά της Ελλάδας μέσω της απομακρυσμένης συμμετοχής, ενώ παράλληλα έλαβαν μέρος στις δράσεις και τις εκδηλώσεις του διημέρου.

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης, η ZeniΘ υποδέχθηκε τους επισκέπτες στο περίπτερό της στο Race Village όπου είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις υπηρεσίες της εταιρείας, καθώς και να λάβουν συμβολικά δώρα. Παράλληλα, εργαζόμενοι και συνεργάτες της ΖeniΘ συμμετείχαν ενεργά στις δράσεις της φετινής διοργάνωσης, δίνοντας το δικό τους «παρών» σε μια ημέρα αφιερωμένη στην πρόληψη, τη συμμετοχή και την κοινωνική προσφορά.

Η παρουσία της ZeniΘ στο Greece Race for the Cure® αποτελεί μέρος της ευρύτερης δέσμευσής της να βρίσκεται κοντά στην κοινωνία και να στηρίζει πρωτοβουλίες που ενθαρρύνουν την ενημέρωση, την πρόληψη και τη συλλογική δράση. Για τη ZeniΘ, η ενέργεια αποκτά μεγαλύτερη αξία όταν γίνεται αφορμή για συμμετοχή και όταν οι άνθρωποι ενώνονται γύρω από έναν κοινό σκοπό.

Ο Julien Bettinger, Retail Sales & Marketing Director της ZeniΘ, δήλωσε σχετικά: «Το Greece Race for the Cure® είναι μια διοργάνωση που κάθε χρόνο μας θυμίζει πόσα μπορούν να συμβούν όταν μια ολόκληρη κοινότητα κινητοποιείται. Για τη ZeniΘ, η συμμετοχή μας για τρίτη συνεχόμενη χρονιά ήταν μια ευκαιρία να βρεθούμε ξανά μαζί με τους ανθρώπους μας, τους συνεργάτες μας και όλους όσοι βρέθηκαν στο Πεδίον του Άρεως. Είναι ιδιαίτερη χαρά να αποτελούμε μέρος μιας τόσο δυνατής διοργάνωσης και να συμβάλλουμε με τη δική μας ενέργεια σε μια ημέρα με ξεχωριστό συμβολισμό».

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