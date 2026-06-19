ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Η Holcim, Μητρική του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ, ολοκληρώνει την εξαγορά της Xella
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
19/06/2026 - 18:36
Σ. Αρναούτογλου: Η Ελλάδα έχει τον γηραιότερο στόλο οχημάτων στην ΕΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
19/06/2026 - 15:37
Κουκουλόπουλος: Γιατί περιφρονείτε έτσι τον κόσμο της Δυτ. Μακεδονίας; Σεβαστείτε τουλάχιστον τους ανθρώπους και την ιστορία του τόπου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
19/06/2026 - 15:04
Ετήσια αύξηση 23,0% τον Απρίλιο στον Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
19/06/2026 - 14:45
Φάνης Σπανός: Ενεργειακή Δημοκρατία και προστασία της Στερεάς Ελλάδας- Αρνητική γνωμοδότηση επί του Ειδικού Χωροταξικού για τις ΑΠΕ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
19/06/2026 - 14:11
ΡΑΑΕΥ: Καθορισμός χρέωσης του Τέλους Αγοράς Εξισορρόπησης για το έτος 2026
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
19/06/2026 - 13:26
Σταύρος Παπασταύρου: Πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον για την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
19/06/2026 - 12:57
Η ElvalHalcor και η Cenergy Holdings στηρίζουν το πρόγραμμα «Ζήσε την Επιστήμη» του Ιδρύματος Μποδοσάκη
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
19/06/2026 - 12:32
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Στις 9 Ιουλίου η Έκτακτη Γενική Συνέλευση για την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
19/06/2026 - 11:59
Απειλητικό e-mail για βόμβα στον ΔΕΔΔΗΕ - Δικογραφία σε βάρος 42χρονου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
19/06/2026 - 11:30
Η BayWa r.e. Solar Trade Ελλάδας συμμετέχει στην Intersolar Europe 2026
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
19/06/2026 - 11:15
Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης για την τροποποίηση του προσωρινού κατώτατου ορίου υποβολής προσφορών Ενέργειας Εξισορρόπησης
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
19/06/2026 - 10:19
Τέλος εποχής στα ορυχεία λιγνίτη της ΔΕΗ στη Μαυροπηγή Κοζάνης
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
19/06/2026 - 09:51
Αναβάθμιση αξιόχρεου ΔΕΗ από την S&P
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
19/06/2026 - 09:16
Κουκουλόπουλος: Ο “τζάμπας” δεν υπάρχει για κανέναν, ούτε και για τον Πρωθυπουργό
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
19/06/2026 - 08:46
Ευ. Τουρνάς προς τους Δήμους της Αττικής: Από τις 23 Ιουνίου ξεκινούν οι έλεγχοι για ακαθάριστα οικόπεδα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
19/06/2026 - 08:23
Γιάννης Τριήρης: Η «ψευδαίσθηση» της Μέσης Ανατολής και το Ουκρανικό αδιέξοδο
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
19/06/2026 - 08:13
Αγορά εξισορρόπησης: Ο ΕΣΑΗ ζητά χαμηλότερο όριο αρνητικών τιμών
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
19/06/2026 - 08:09
Διυλιστήρια: «Βλέπουν» φθηνότερα καύσιμα μετά την εκεχειρία στον Περσικό Κόλπο
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
19/06/2026 - 08:05
Το σύστημα ψύξης που είναι οικολογικό και φθηνότερο από το κλιματιστικό
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
19/06/2026 - 06:34
8+1 λόγοι που το σπίτι θυμίζει «φούρνο» το καλοκαίρι
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
19/06/2026 - 06:34
Η LG Electronics στηρίζει την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
18/06/2026 - 15:40
Ενεργοποιήθηκε το δίκτυο διανομής φυσικού αερίου στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
18/06/2026 - 15:30
Φραγκίσκος Παρασύρης: Παταγώδης αποτυχία και απένταξη του Προγράμματος «ΑΠΟΛΛΩΝ»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
18/06/2026 - 14:55
Φατίχ Μπιρόλ: Το βάζο έσπασε. Τώρα, όλοι γνωρίζουν ότι τα Στενά του Ορμούζ έκλεισαν μία φορά και μπορεί να ξανακλείσουν
ΚΟΣΜΟΣ
18/06/2026 - 14:20
Αιτήσεις και Τροποποιήσεις Αποθήκευσης – κύκλος Ιουνίου 2026
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
18/06/2026 - 13:55
Συνεργασία BayWa r.e. Solar Trade Ελλάδας και MES Energy σε έργο C&I με 10 συστημάτα αποθήκευσης ενέργειας της Huawei Digital Power
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
18/06/2026 - 13:18
ΡΑΑΕΥ: Αιτήσεις χορήγησης Βεβαίωσης Παραγωγής Υδρογόνου
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
18/06/2026 - 12:48
Συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν: Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας δηλώνει έτοιμος να προχωρήσει σε «συγκεκριμένα μέτρα»
ΚΟΣΜΟΣ
18/06/2026 - 12:12
Γιώργος Στασινός στη Beyond 2026: Τα 3 βήματα για πιο ανθεκτικές υποδομές
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
18/06/2026 - 11:36

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Αναβάθμιση αξιόχρεου ΔΕΗ από την S&P

Αναβάθμιση αξιόχρεου ΔΕΗ από την S&amp;P
Newsroom
Παρασκευή, 19/06/2026 - 09:16
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

Σε αναβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης της ΔΕΗ από ΒΒ- σε ΒΒ με σταθερή προοπτική προχώρησε απόψε ο οίκος S&P με αφορμή την πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και την αναθεώρηση του επιχειρηματικού σχεδίου της εταιρείας.

«Πιστεύουμε ότι η μεγαλύτερη κλίμακα και η πιο διαφοροποιημένη γεωγραφική παρουσία θα μπορούσαν να ενισχύσουν το προφίλ επιχειρηματικού κινδύνου της εταιρείας» αναφέρεται στην έκθεση του οίκου και προστίθεται:

«Στην προηγούμενη έκθεσή μας είχαμε επισημάνει ότι το προφίλ επιχειρηματικού κινδύνου της ΔΕΗ βελτιωνόταν μετά τη στρατηγική στροφή της προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τις ρυθμιζόμενες δραστηριότητες. Πλέον αναμένουμε ότι αυτή η βελτίωση θα υλοποιηθεί ταχύτερα, καθώς το EBITDA της ΔΕΗ, όπως προσαρμόζεται από την S&P Global Ratings, αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά σε περίπου 3,2-3,4 δισ. ευρώ το 2028 από 2 δισ. ευρώ το 2025, υποστηριζόμενο από μια ευρύτερη βάση περιουσιακών στοιχείων. Το ποσό αυτό υπερβαίνει κατά 10%-20% την προηγούμενη πρόβλεψή μας, η οποία ανερχόταν σε 2,9 δισ. ευρώ. Η πιο ισχυρή εγχώρια οικονομία, η είσοδος της ΔΕΗ σε νέες αγορές της περιοχής, καθώς και η ζήτηση για κέντρα δεδομένων θα αποτελέσουν κινητήριους μοχλούς ανάπτυξης για την εταιρεία, της οποίας το ολοκληρωμένο επιχειρηματικό μοντέλο στηρίζει τα κέρδη παρά τις διακυμάνσεις στις χονδρικές τιμές».
Ο οίκος εκτιμά ότι η ΔΕΗ θα παρουσιάσει EBITDA ύψους 2,4-2,5 δισ. ευρώ το 2026 και 2,5-2,7 δισ. το 2027.

Σε σχέση με το νέο στρατηγικό σχέδιο υπογραμμίζεται ότι η εταιρεία αύξησε τις προγραμματισμένες επενδύσεις σε περίπου 24 δισ. ευρώ για την περίοδο 2026-2030, από τα περίπου 10 δισ. ευρώ που είχαν προγραμματιστεί προηγουμένως για την περίοδο 2026-2028, χάρη στην αυξανόμενη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας, τον παροπλισμό μονάδων παραγωγής ενέργειας από ορυκτά καύσιμα και τις βελτιούμενες μακροοικονομικές προοπτικές στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. «Η εταιρεία θα επενδύει πλέον περίπου 5 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως, κυρίως σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, κέντρα δεδομένων και δίκτυα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, έναντι περίπου 3,5 δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως στο προηγούμενο σχέδιο», αναφέρει η S&P.

«Το σχέδιο χρηματοδοτείται εν μέρει από αύξηση κεφαλαίου ύψους 4,25 δισ. ευρώ, καθώς και από την διάθεση ιδίων μετοχών αξίας 250 εκατ. ευρώ, η οποία ολοκληρώθηκε στις 22 Μαΐου 2026, συμβάλλοντας στον περιορισμό της προσαρμοσμένης αύξησης του χρέους για την περίοδο 2026-2028 σε περίπου 4 δισ. ευρώ».

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Το σύστημα ψύξης που είναι οικολογικό και φθηνότερο από το κλιματιστικό
Το σύστημα ψύξης που είναι οικολογικό και φθηνότερο από το κλιματιστικό 19 Ιουνίου 2026
Απειλητικό e-mail για βόμβα στον ΔΕΔΔΗΕ - Δικογραφία σε βάρος 42χρονου 19 Ιουνίου 2026
Απειλητικό e-mail για βόμβα στον ΔΕΔΔΗΕ - Δικογραφία σε βάρος 42χρονου

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Στις 9 Ιουλίου η Έκτακτη Γενική Συνέλευση για την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Στις 9 Ιουλίου η Έκτακτη Γενική Συνέλευση για την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

Τέλος εποχής στα ορυχεία λιγνίτη της ΔΕΗ στη Μαυροπηγή Κοζάνης
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Τέλος εποχής στα ορυχεία λιγνίτη της ΔΕΗ στη Μαυροπηγή Κοζάνης

Ο ΑΔΜΗΕ επενδύει στη νέα γενιά έργων με ισχυρή ώθηση από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Ο ΑΔΜΗΕ επενδύει στη νέα γενιά έργων με ισχυρή ώθηση από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Τριπλή ψήφος εμπιστοσύνης σε ΑΔΜΗΕ και επενδυτικό πρόγραμμα
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Τριπλή ψήφος εμπιστοσύνης σε ΑΔΜΗΕ και επενδυτικό πρόγραμμα

Εκκίνηση σήμερα για την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της ΑΔΜΗΕ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Εκκίνηση σήμερα για την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της ΑΔΜΗΕ

Η Κωτσόβολος γιορτάζει το καλοκαίρι «όπως πρέπει», με Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ και summer parties σε όλη την Ελλάδα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Η Κωτσόβολος γιορτάζει το καλοκαίρι «όπως πρέπει», με Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ και summer parties σε όλη την Ελλάδα