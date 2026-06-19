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8+1 λόγοι που το σπίτι θυμίζει «φούρνο» το καλοκαίρι

8+1 λόγοι που το σπίτι θυμίζει «φούρνο» το καλοκαίρι
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Newsroom
Παρασκευή, 19/06/2026 - 06:34
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Αν το σπίτι «εγκλωβίζει» τη ζέστη και θυμίζει... φούρνο ακόμα και το βράδυ, συνήθως δεν φταίει μόνο ο καιρός, αλλά ορισμένα δομικά ή λειτουργικά λάθη του σπιτιού.

Αν οι υψηλές θερμοκρασίες επιμένουν στο σπίτι σας ακόμα και όταν ο καιρός έξω δροσίζει, η αιτία κρύβεται σε κοινά προβλήματα υποδομής και καθημερινών συνηθειών.

Ειδικοί στα συστήματα κλιματισμού (HVAC) επισημαίνουν τους 9 βασικούς παράγοντες που μετατρέπουν το σπίτι σε «παγίδα ζέστης»:

1. Κακή μόνωση: Όταν η σοφίτα ή η οροφή δεν είναι σωστά μονωμένες, λειτουργούν σαν ένα τεράστιο καλοριφέρ που απορροφά τη θερμότητα του ήλιου και τη διοχετεύει προς τους υπόλοιπους χώρους.

2. Ρωγμές σε πόρτες και παράθυρα: Ακόμα και τα μικρά κενά επιτρέπουν στον ζεστό, υγρό εξωτερικό αέρα να εισχωρεί συνεχώς, δυσκολεύοντας το έργο του κλιματιστικού.

3. Έκθεση στο ηλιακό φως: Τα μεγάλα, ακάλυπτα παράθυρα προκαλούν παθητική ηλιακή θέρμανση, καθώς ο ήλιος ζεσταίνει άμεσα τα πατώματα και τα έπιπλα.

4. Θερμοσίφωνες: Οι παλιοί θερμοσίφωνες με δεξαμενή που δεν έχουν μονωτικό κάλυμμα εκπέμπουν συνεχώς θερμότητα, αυξάνοντας τη θερμοκρασία των γύρω δωματίων έως και κατά 2°C.

5. Ένας μοναδικός θερμοστάτης: Σε πολυώροφα σπίτια, ένας θερμοστάτης στο ισόγειο δεν αντιλαμβάνεται τη ζέστη του επάνω ορόφου, με αποτέλεσμα η ψύξη να είναι εντελώς ανομοιόμορφη.

6. Σκούρα χρώματα στη στέγη: Οι σκούρες οροφές απορροφούν τεράστιες ποσότητες ακτινοβολίας, δημιουργώντας μια μόνιμη ζώνη υψηλής θερμότητας ακριβώς πάνω από το κεφάλι σας.

7. Τοίχοι από τούβλα: Το τούβλο αποθηκεύει την ηλιακή ζέστη κατά τη διάρκεια της ημέρας και συνεχίζει να την απελευθερώνει προς το εσωτερικό του σπιτιού για ώρες μετά τη δύση του ήλιου.

8. Πολλές ηλεκτρικές συσκευές: Η ταυτόχρονη λειτουργία συσκευών (φούρνοι, πλυντήρια, υπολογιστές) σε κλειστούς χώρους παράγει επιπλέον θερμικά φορτία που εγκλωβίζονται στο δωμάτιο.

9. Παλιά χωνευτά φώτα (spots): Αν τα σποτάκια της οροφής δεν είναι αεροστεγή, λειτουργούν σαν μικρές καμινάδες που επιτρέπουν στη συσσωρευμένη ζέστη της σοφίτας να γλιστράει προς τα κάτω.

Για να αντιμετωπίσετε αυτά τα προβλήματα, οι ειδικοί προτείνουν να σφραγίσετε τις διαρροές με σιλικόνη, να τοποθετήσετε θερμικές κουρτίνες ή ανακλαστικές μεμβράνες στα παράθυρα και να βάλετε μονωτικό κάλυμμα στον θερμοσίφωνα.

Επίσης, φροντίστε να μην κλείνετε τους αεραγωγούς με έπιπλα, χρησιμοποιήστε έναν αφυγραντήρα για να μειώσετε την αποπνικτική υγρασία και τοποθετήστε έναν ανεμιστήρα στο παράθυρο να κοιτάζει προς τα έξω, ώστε να διώχνει τον εγκλωβισμένο ζεστό αέρα.

Πηγή: Southern Living

Τελευταία τροποποίηση στις 19/06/2026 - 06:34
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