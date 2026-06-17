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Το λάθος που κάνουμε με το πλυντήριο πιάτων - Πώς να γλυτώσετε έως €110 τον χρόνο

Το λάθος που κάνουμε με το πλυντήριο πιάτων - Πώς να γλυτώσετε έως €110 τον χρόνο
Pexels
Newsroom
Τετάρτη, 17/06/2026 - 06:41
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Υιοθετώντας κάποιες απλές συνήθειες, όπως το πλύσιμο των ρούχων στους 30°C και το φυσικό άπλωμα αντί του στεγνωτηρίου, ένας οικογενειακός προϋπολογισμός μπορεί να εξοικονομήσει έως και 110 ευρώ ετησίως.

Ακόμη και ειδικοί σε θέματα ενέργειας παραδέχονται ότι η θεωρία από την πράξη συχνά διαφέρει μέσα στο σπίτι. Όσο κι αν υπάρχει η πρόθεση για οικονομία, η απαιτητική καθημερινότητα οδηγεί συχνά στη «θυσία» των καλών ενεργειακών συνηθειών στον βωμό της ευκολίας.

Τώρα που οι τιμές του ρεύματος, ωστόσο, τραβάνε ξανά την ανηφόρα, η προσοχή στρέφεται αναγκαστικά στους τρόπους με τους οποίους σπαταλάμε ενέργεια χωρίς λόγο.

Και υπάρχει μία συγκεκριμένη κακή συνήθεια που πρέπει να κοπεί μαχαίρι: η λειτουργία του πλυντηρίου πιάτων πριν αυτό γεμίσει.

Το ίδιο ακριβώς ισχύει για τα πλυντήρια ρούχων και τα στεγνωτήρια. Η λειτουργία τους με μισό φορτίο οδηγεί σε περισσότερες πλύσεις από όσες πραγματικά χρειάζονται, τη στιγμή που η συσκευή καταναλώνει την ίδια ακριβώς ενέργεια είτε είναι γεμάτη είτε άδεια.

Η παγίδα της «ευκολίας»

Παρότι γνωρίζουμε τον κανόνα, η παραμονή λερωμένων πιάτων μέσα στο πλυντήριο μέχρι να γεμίσει προκαλεί συχνά αποστροφή.

Σε νοικοκυριά όπου οι ένοικοι λείπουν συχνά, μπορεί να χρειαστούν δύο ή περισσότερες μέρες για μια πλήρη πλύση. Αν μάλιστα τα σκεύη είναι πολύ λερωμένα, η παραμονή τους εκεί έχει ως αποτέλεσμα να ξεραίνονται οι λεκέδες και να δημιουργούνται δυσάρεστες οσμές.

Σε τέτοιες περιπτώσεις, είναι συχνός ο πειρασμός να ξεπλένονται τα πιάτα στη βρύση πριν τοποθετηθούν στη συσκευή. Αυτό, όμως, αποτελεί ακόμα ένα μεγάλο λάθος που φουσκώνει τους λογαριασμούς του νερού, ενώ οι ειδικοί καθαρισμού επιβεβαιώνουν ότι πρόκειται για καθαρό χάσιμο χρόνου.

Σε κάθε περίπτωση, η εύκολη λύση καταλήγει να είναι η λειτουργία του πλυντηρίου με μισό φορτίο. Το πλύσιμο στο χέρι προφανώς αποτελεί εναλλακτική, αλλά το πλυντήριο πιάτων είναι μια καθημερινή άνεση που δύσκολα θυσιάζεται.

Πόσα χρήματα χάνονται;

Αυτές οι μικρές, καθημερινές σπατάλες συσσωρεύονται σταδιακά. Μπορεί μεμονωμένα να μην φαίνονται σημαντικές, αλλά αν προστεθούν, το νούμερο στο τέλος του χρόνου αποκτά σημασία.

Αν το πλυντήριο πιάτων λειτουργεί μόνο όταν είναι εντελώς γεμάτο - μειώνοντας έτσι τις πλύσεις κατά μόλις μία την εβδομάδα - μπορεί να εξοικονομηθούν περίπου €8 τον χρόνο. Αν συνδυαστεί το γεμάτο πλυντήριο με το οικονομικό πρόγραμμα (Eco mode), το κέρδος φτάνει τα €18 ετησίως.

Το πλάνο της μεγάλης εξοικονόμησης

Για να υπάρξει ουσιαστική διαφορά στον λογαριασμό, απαιτείται η αλλαγή μερικών ακόμη συνηθειών. Με βάση το μέσο κόστος της κιλοβατώρας, δείτε πώς διαμορφώνεται το ετήσιο όφελος από τρεις απλές κινήσεις:

  • Γεμάτο πλυντήριο πιάτων + Eco πρόγραμμα: Κέρδος €18 / έτος
  • Διακοπή χρήσης στεγνωτηρίου (απλώνοντας τα ρούχα, ειδικά το καλοκαίρι): Κέρδος €68 / έτος
  • Πλύσιμο ρούχων αυστηρά στους 30°C: Κέρδος €24 / έτος

Συνολικό όφελος: Περίπου €110 τον χρόνο.

Μπορεί ως νούμερο να μην ακούγεται εξωπραγματικό, αλλά αποτελεί μια σημαντική ανάσα για τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Τελικά, η αναμονή μιας ημέρας παραπάνω μέχρι να γεμίσει το πλυντήριο, δεν είναι και τόσο μεγάλο τίμημα μπροστά στην οικονομία που εξασφαλίζεται.

Πηγή: idealhome.co.uk

Τελευταία τροποποίηση στις 17/06/2026 - 06:41
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