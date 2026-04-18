Fuel Pass 2026: Τι πρέπει να κάνετε αν «κολλάει» η αίτηση

Τα πιο συχνά λάθη στην πλατφόρμα του Fuel Pass ΙΙΙ και τι μπορείτε να κάνετε για τα λύσετε.

Το Fuel Pass συνεχίζει να ταλαιπωρεί πολλούς δικαιούχους, που αδυνατούν μέχρι σήμερα να ολοκληρώσουν την αίτησή τους λόγω τεχνικών προβλημάτων στην πλατφόρμα.

Παρά την εφαρμογή χρονοδιαγράμματος με βάση το ΑΦΜ, η αυξημένη επισκεψιμότητα φαίνεται να επιβαρύνει το σύστημα, με αποτέλεσμα συχνά «κολλήματα», μηνύματα σφάλματος και παραπομπές στα ΚΕΠ που δεν οδηγούν πάντα σε άμεση επίλυση των ζητημάτων.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα του προγράμματος θα παραμείνει διαθέσιμη έως τις 30 Απριλίου μέσω gov.gr, δίνοντας επιπλέον χρόνο στους ενδιαφερόμενους να ολοκληρώσουν τη διαδικασία.

Τα κυριότερα προβλήματα εντοπίζονται στην επιβεβαίωση στοιχείων μέσω του Εθνικού Μητρώου Επικοινωνίας (ΕΜΕπ), αλλά και στην εμφάνιση σφαλμάτων που οδηγούν ακόμη και σε «εξαφάνιση» οχημάτων από το σύστημα. Σε αρκετές περιπτώσεις, πολίτες που πληρούν τις προϋποθέσεις βλέπουν τις αιτήσεις τους να απορρίπτονται χωρίς σαφή αιτιολόγηση, δημιουργώντας σύγχυση και καθυστερήσεις.

Ιδιαίτερη δυσκολία προκαλεί και η υποχρεωτική καταχώριση email στο ΕΜΕπ, καθώς χωρίς τη συγκεκριμένη ενέργεια η αίτηση δεν μπορεί να προχωρήσει κανονικά προς έγκριση της επιδότησης.

Τι να κάνετε σε περίπτωση τεχνικού σφάλματος

Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων, οι δικαιούχοι μπορούν:

να απευθυνθούν στο Κέντρο Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης του προγράμματος στο 2102154173, που λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00–17:00 (εκτός αργιών), ή

να επικοινωνήσουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .

Σε περιπτώσεις όπου το σύστημα ζητά φυσική ταυτοποίηση ή εμφανίζεται μήνυμα μη επιβεβαίωσης στοιχείων, οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να επισκεφθούν ένα ΚΕΠ για την επικαιροποίηση των δεδομένων τους στο ΕΜΕπ.

Αν, τέλος, εμφανίζεται λανθασμένα ότι δεν υπάρχει όχημα στο όνομα του αιτούντος, συνιστάται είτε επικοινωνία με την τηλεφωνική υποστήριξη είτε επίσκεψη σε ΚΕΠ, ώστε να διαπιστωθεί αν πρόκειται για τεχνικό ζήτημα ή πρόβλημα διασύνδεσης μεταξύ των μητρώων.