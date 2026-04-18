Πόσο επηρεάζει η ενεργειακή κλάση τους λογαριασμούς ρεύματος
18/04/2026 - 07:25
Fuel Pass 2026: Τι πρέπει να κάνετε αν «κολλάει» η αίτηση
18/04/2026 - 07:25
Πόλεμος στο Ιράν: Πού στρέφεται η βιομηχανία λόγω έλλειψης πλαστικού
18/04/2026 - 07:25
Ολλανδικό δικαστήριο εξετάζει τα επιχειρήματα της Greenpeace International ενάντια στην τελευταία προσπάθεια της Energy Transfer να αποφύγει την λογοδοσία
17/04/2026 - 15:46
Πτώση στην τιμή του πετρελαίου εν μέσω ελπίδων για αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή
17/04/2026 - 15:16
ΣΥΦΩΕΛ: «ΟΧΙ» στην αύξηση ταρίφας-Ζητούν άμεσες αποζημιώσεις 100 εκατ. ευρώ για τα μικρά φωτοβολταϊκά
17/04/2026 - 14:48
Σανγκάη: Τα ηλεκτροκίνητα οχήματα είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο στις εξαγωγές οχημάτων στο πρώτο τρίμηνο του 2026
17/04/2026 - 14:24
Δήμος Θεσσαλονίκης: Διαγωνισμός για την προμήθεια 2.600 κάδων απορριμμάτων
17/04/2026 - 13:50
Data4: Εγκαινίασε δεύτερο data center κοντά στη Βαρσοβία
17/04/2026 - 13:36
Αρναούτογλου: Η πράσινη ναυτιλία είναι επένδυση στην ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης
17/04/2026 - 13:12
Πρωτιά της ΕΚΟ στη δημοσίευση Περιβαλλοντικών Δηλώσεων Προϊόντων (EPDs) για τα λιπαντικά της
17/04/2026 - 12:46
Με τον Βουλευτή Π.Ε Κοζάνης κ. Στάθη Κωνσταντινίδη συναντήθηκε ο ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ
17/04/2026 - 12:04
Η Ελλάδα στο επίκεντρο των Ενεργειακών Εξελίξεων: Δυναμική Παρουσία στην EGYPES 2026
17/04/2026 - 11:50
ΠΑΣΟΚ: Ερώτηση για την επικίνδυνη ατμοσφαιρική ρύπανση στη Θεσσαλονίκη
17/04/2026 - 11:43
ΡΑΑΕΥ: Τιμολόγιο Αναφοράς και Χρεώσεις Προμήθειας Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας για τον μήνα Απρίλιο 2026
17/04/2026 - 10:09
Συμμετοχή του πρωθυπουργού στην τηλεδιάσκεψη για τα Στενά του Ορμούζ, που διοργανώνουν Μακρόν και Στάρμερ
17/04/2026 - 09:35
ΙΟΒΕ: Οι εκτιμήσεις για την ελληνική οικονομία
17/04/2026 - 09:01
Η δημόσια επιχείρηση πετρελαίου PEMEX παραδέχθηκε πως ευθύνεται για μόλυνση στον Κόλπο του Μεξικού
17/04/2026 - 08:43
Πιερρακάκης: Η προώθηση μιας Ενεργειακής Ένωσης στην Ευρώπη θα έχει θετικό αντίκτυπο στην ενέργεια και στην ανταγωνιστικότητα
17/04/2026 - 08:36
ΔΕΗ blue: 20% επιστροφή, για φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων σε συνεργαία με τη Visa
17/04/2026 - 08:17
Γιάννης Τριήρης: Διπλά χαμένος ο Μητσοτάκης - Σε θεσμικό και οικονομικό ναρκοπέδιο το «success story»
17/04/2026 - 08:04
Έρχονται αλλαγές στη λιανική αγορά ρεύματος- Προ των πυλών και τα υβριδικά τιμολόγια
17/04/2026 - 08:02
Αποθήκευση ενέργειας: Αλλάζει το πλαίσιο, ξεκινούν τα πρώτα έργα
17/04/2026 - 07:59
Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ σχετικά με την δεύτερη τροποποίηση της Μεθοδολογίας για τον Συντονισμό της Περιφερειακής Επιχειρησιακής Ασφάλειας
16/04/2026 - 15:45
ΡΑΑΕΥ: Αίτημα της ΔΕΗ Α.Ε. για χορήγηση άδειας παραγωγής σε φορητά Η/Ζ συνολικής ισχύος 23MW
16/04/2026 - 15:17
Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για τα μέτρα ενεργειακού κόστους στη Βιομηχανία
16/04/2026 - 14:43
Οι ΗΠΑ δεν θα παρατείνουν την προσωρινή αναστολή κυρώσεων στο πετρέλαιο της Ρωσίας
16/04/2026 - 14:09
Συμμετοχή της εταιρίας NAS στην 3η έκθεση Renewable EnergyTech στην Θεσσαλονίκη
16/04/2026 - 13:07
Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών XI: Η ενέργεια στο επίκεντρο της διεθνούς ατζέντας
16/04/2026 - 12:35
Στρατηγικά αποθέματα λιπασμάτων στην ΕΕ για τη στήριξη των αγροτών σε περιόδους κρίσης ζητεί ο Γ. Μανιάτης
16/04/2026 - 11:42

Fuel Pass 2026: Τι πρέπει να κάνετε αν «κολλάει» η αίτηση
Newsroom
Σάββατο, 18/04/2026 - 07:25

Τα πιο συχνά λάθη στην πλατφόρμα του Fuel Pass ΙΙΙ και τι μπορείτε να κάνετε για τα λύσετε.

Το Fuel Pass συνεχίζει να ταλαιπωρεί πολλούς δικαιούχους, που αδυνατούν μέχρι σήμερα να ολοκληρώσουν την αίτησή τους λόγω τεχνικών προβλημάτων στην πλατφόρμα.

Παρά την εφαρμογή χρονοδιαγράμματος με βάση το ΑΦΜ, η αυξημένη επισκεψιμότητα φαίνεται να επιβαρύνει το σύστημα, με αποτέλεσμα συχνά «κολλήματα», μηνύματα σφάλματος και παραπομπές στα ΚΕΠ που δεν οδηγούν πάντα σε άμεση επίλυση των ζητημάτων.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα του προγράμματος θα παραμείνει διαθέσιμη έως τις 30 Απριλίου μέσω gov.gr, δίνοντας επιπλέον χρόνο στους ενδιαφερόμενους να ολοκληρώσουν τη διαδικασία.

Τα κυριότερα προβλήματα εντοπίζονται στην επιβεβαίωση στοιχείων μέσω του Εθνικού Μητρώου Επικοινωνίας (ΕΜΕπ), αλλά και στην εμφάνιση σφαλμάτων που οδηγούν ακόμη και σε «εξαφάνιση» οχημάτων από το σύστημα. Σε αρκετές περιπτώσεις, πολίτες που πληρούν τις προϋποθέσεις βλέπουν τις αιτήσεις τους να απορρίπτονται χωρίς σαφή αιτιολόγηση, δημιουργώντας σύγχυση και καθυστερήσεις.

Ιδιαίτερη δυσκολία προκαλεί και η υποχρεωτική καταχώριση email στο ΕΜΕπ, καθώς χωρίς τη συγκεκριμένη ενέργεια η αίτηση δεν μπορεί να προχωρήσει κανονικά προς έγκριση της επιδότησης.

Τι να κάνετε σε περίπτωση τεχνικού σφάλματος

Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων, οι δικαιούχοι μπορούν:

  • να απευθυνθούν στο Κέντρο Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης του προγράμματος στο 2102154173, που λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00–17:00 (εκτός αργιών), ή
  • να επικοινωνήσουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .

Σε περιπτώσεις όπου το σύστημα ζητά φυσική ταυτοποίηση ή εμφανίζεται μήνυμα μη επιβεβαίωσης στοιχείων, οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να επισκεφθούν ένα ΚΕΠ για την επικαιροποίηση των δεδομένων τους στο ΕΜΕπ.

Αν, τέλος, εμφανίζεται λανθασμένα ότι δεν υπάρχει όχημα στο όνομα του αιτούντος, συνιστάται είτε επικοινωνία με την τηλεφωνική υποστήριξη είτε επίσκεψη σε ΚΕΠ, ώστε να διαπιστωθεί αν πρόκειται για τεχνικό ζήτημα ή πρόβλημα διασύνδεσης μεταξύ των μητρώων.

Τελευταία τροποποίηση στις 18/04/2026 - 07:25

