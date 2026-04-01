Ενεργειακή ακρίβεια και γεωπολιτικοί κίνδυνοι στο επίκεντρο του ΔΣ του ΕΕΑ

Πως θα γλυτώσεις χρήματα με ανιχνευτές κίνησης: Η συμβουλή του ηλεκτρολόγου
04/04/2026 - 08:37
Μια κίνηση 10'' μπορεί να σας εξοικονομήσει πάνω από 100 ευρώ στον λογαριασμό
04/04/2026 - 08:37
Ανοίγουν οι αιτήσεις για τον διαγωνισμό «Πράσινο Μπαλκόνι» του Δήμου Θεσσαλονίκης
03/04/2026 - 15:48
Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ επί του καταλόγου της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. αναφορικά με τα μοναδιαία κόστη σύνδεσης Χρηστών στο ΕΣΜΗΕ
03/04/2026 - 15:21
Επιστολή ΠΟΣΠΗΕΦ προς ΥΠΕΝ για τα πρόστιμα μη συμμόρφωσης που εκδόθηκαν πρόσφατα από τον ΔΑΠΕΕΠ
03/04/2026 - 14:52
Συμφωνία ΕΥΑΘ ΑΕ και ΕΟΑΛ για ψηφιακή αναβάθμιση στη διαχείριση νερού και λυμάτων
03/04/2026 - 14:19
Πέτη Πέρκα: Στη σκιά του Πάσχα η διαβούλευση για νομοσχέδιο-σκούπα του ΥΠΕΝ
03/04/2026 - 13:47
Αποτελέσματα δημόσιας διαβούλευσης ΡΑΑΕΥ για τη λειτουργία των λιγνιτικών μονάδων παραγωγής ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου
03/04/2026 - 13:09
Δήμος Κοζάνης: Ολοκλήρωση 1ης Φάσης Σχεδίου RAW4RES
03/04/2026 - 12:29
Κερδίστε έως 6% €πιστροφή με καύσιμα κίνησης ελίν στις πασχαλινές σας διαδρομές
03/04/2026 - 11:56
Στ. Αγγελούδης: Η Θεσσαλονίκη κέρδισε τη μάχη για τη ΔΕΘ – 120 στρέμματα ανοιχτού, προσβάσιμου Μητροπολιτικού Πάρκου
03/04/2026 - 10:33
ΡΑΑΕΥ: Συμπληρωματική ανακοίνωση κύκλου τροποποιήσεων ΑΠΕ – Φεβρουάριος 2026
03/04/2026 - 09:49
Με τον Διευθυντή ΛΚΔΜ Α. Νίκου συναντήθηκε το νέο Προεδρείο του ΣΠΑΡΤΑΚΟΥ
03/04/2026 - 09:28
Κουβέιτ: Πυρκαγιές σε διυλιστήριο εξαιτίας επιδρομής drones
03/04/2026 - 08:57
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Χρηματοδότηση 59 εκατ. ευρώ από την Παρευξείνια Τράπεζα
03/04/2026 - 08:50
«Ενέργεια Χωρίς Απώλειες»: Ημερίδα ΙΕΝΕ – ΤΕΕ για τη Εξοικονόμηση και τη Βιωσιμότητα στα Κτίρια
03/04/2026 - 08:31
Γιάννης Τριήρης: Οι πηχυαίοι τίτλοι των φίλιων μέσων και η πραγματικότητα
03/04/2026 - 08:18
Καύσιμα: Πρώτες «καμπάνες» για το πλαφόν - Στο ακριβό μπλοκ της ΕΕ οι τιμές στην Ελλάδα
03/04/2026 - 08:09
«Ξεπαγώνουν» οι έρευνες για τα θαλάσσια αιολικά- Τι προβλέπει ρύθμιση του ΥΠΕΝ
03/04/2026 - 08:04
Νέα ανάλυση αποκαλύπτει πόσα χρήματα κερδίζεις αναβαθμίζοντας τον θερμοσίφωνά σου
03/04/2026 - 06:34
Ειδικός λύνει την νο.1 παρεξήγηση για τα φωτοβολταϊκά
03/04/2026 - 06:34
Πετρέλαιο: Το σενάριο των 200 δολαρίων το βαρέλι δεν είναι όσο «τρελό» ακούγεται
03/04/2026 - 06:34
Το πρώτο φωτοβολταϊκό πάρκο της Fraport Greece στο «Μακεδονία» με 4.877 πάνελ
02/04/2026 - 15:42
GREEN TANK: Το ανθρακικό αποτύπωμα της ηλεκτροπαραγωγής – Φεβρουάριος 2026
02/04/2026 - 15:17
Schneider Electric: Το Resource Advisor+ αναδεικνύεται ως ηγετική λύση στη διαχείριση άνθρακα από τη Verdantix
02/04/2026 - 14:50
Όμιλος ΑΒΑΞ: Ιστορικά υψηλά το 2025 για τον κατασκευαστικό όμιλο
02/04/2026 - 14:25
ΑΑΔΕ: Πρόστιμα για υπέρβαση του πλαφόν στα καύσιμα
02/04/2026 - 13:59
Κέντρο Αειφορίας (CSE): Πως αποτιμάται η αξία των Κοινωνικών και Περιβαλλοντικών δράσεων με το διεθνές πρότυπο SROI
02/04/2026 - 13:19
Η ΕΕ ενισχύει τη σταθερότητα και την προβλεψιμότητα της αγοράς ανθρακούχων εκπομπών της
02/04/2026 - 12:51
ΔΕΗ: Φέρνει τη δυναμική τιμολόγηση ρεύματος και στα νοικοκυριά με έξυπνο μετρητή
02/04/2026 - 12:25

Ενεργειακή ακρίβεια και γεωπολιτικοί κίνδυνοι στο επίκεντρο του ΔΣ του ΕΕΑ

Newsroom
Τετάρτη, 01/04/2026 - 15:44

Οι οικονομικές και ενεργειακές επιπτώσεις των διεθνών εξελίξεων, καθώς και η ανάγκη στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, συζητήθηκαν στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών τη Δευτέρα 30 Μαρτίου 2026, με τη συμμετοχή του ενεργειακού επιθεωρητή Μιχάλη Χριστοδουλίδη και του Αναπληρωτή Καθηγητή Διεθνούς Πολιτικής Σωτήρη Σέρμπου.

Κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση, ο Πρόεδρος του ΕΕΑ Γιάννης Χατζηθεοδοσίου αναφέρθηκε στις σοβαρές επιπτώσεις της σύρραξης στη Μέση Ανατολή, στις αυξήσεις που ήδη καταγράφονται στην αγορά και στους κινδύνους για την ελληνική οικονομία, επισημαίνοντας ότι τα μέχρι σήμερα μέτρα δεν επαρκούν για τη συγκράτηση των τιμών και ότι θα απαιτηθούν πρόσθετες παρεμβάσεις για τη στήριξη κοινωνίας και επιχειρήσεων.

Ο Μιχάλης Χριστοδουλίδης εστίασε στην επιδείνωση της ενεργειακής κρίσης, τονίζοντας ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις εξακολουθούν να δέχονται ισχυρές πιέσεις από το 2022. Προέβλεψε νέες αυξήσεις από την 1η Απριλίου σε φυσικό αέριο και ηλεκτρικό ρεύμα, ιδιαίτερα στα επαγγελματικά τιμολόγια, ενώ χαρακτήρισε πολυτέλεια την επιβολή φόρων όπως ο φόρος άνθρακα υπό τις παρούσες συνθήκες.

Μεταξύ των προτάσεων που κατέθεσε ήταν η εφαρμογή ειδικών μειωμένων τιμολογίων για μικρές ενεργοβόρες επιχειρήσεις. Υπογράμμισε την ανάγκη για μόνιμα διαρθρωτικά μέτρα αντί προσωρινών λύσεων, ενώ άσκησε κριτική στη μη αξιοποίηση του λιγνίτη κατά την περίοδο της κρίσης, χαρακτηρίζοντάς την πολιτικό λάθος.

Από την πλευρά του, ο Σωτήρης Σέρμπος περιέγραψε ένα ασταθές διεθνές περιβάλλον, επισημαίνοντας ότι το ενδεχόμενο περαιτέρω κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή παραμένει ισχυρό και ότι μια τέτοια εξέλιξη δεν συμφέρει καμία πλευρά. Τόνισε ότι η παρατεταμένη αβεβαιότητα επηρεάζει ήδη οικονομία και επιχειρηματικότητα, προειδοποιώντας για ευρύτερες επιπτώσεις σε αγορές και διεθνή σταθερότητα.

Νέο Fuel Pass 2026: Αιτήσεις από 6 έως 30 Απριλίου
Fuel Pass: Μεγάλη Δευτέρα ανοίγει η πλατφόρμα- Ποιοι πληρώνονται πριν το Πάσχα 02 Απριλίου 2026
«Ενέργεια Χωρίς Απώλειες»: Ημερίδα ΙΕΝΕ – ΤΕΕ για τη Εξοικονόμηση και τη Βιωσιμότητα στα Κτίρια
Επίσκεψη ΥΕΘΑ Νίκου Δένδια στη Σαουδική Αραβία
Πριν το Πάσχα οι ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης της βιομηχανίας
Beyond Price per Watt: Τι πραγματικά διαμορφώνει την αγορά PV στην Ελλάδα
Επανακατάθεση τροπολογιών του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για την πάταξη της ακρίβειας
Στ. Παπασταύρου: Άμεσα μέτρα για τη στήριξη των πολιτών – να εξαιρεθούν, ως εφάπαξ παρεμβάσεις, από τον δημοσιονομικό δείκτη καθαρών δαπανών
