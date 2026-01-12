Νέο Τέλος Ακίνητης Περιουσίας: Σημαντική αύξηση της επιβάρυνσης βλέπουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Αυτή η νυχτερινή συνήθεια μπορεί να κάνει το σπίτι σας λιγότερο ασφαλές
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Πώς να προστατεύσετε τη ψησταριά σας τον χειμώνα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Ραγδαία αλλαγή του καιρού με κρύο και παγετό: Πότε πρέπει να αφήνουμε την βρύση να στάζει
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Η Ουκρανία αναγκάζεται να αυξήσει τις εισαγωγές ενέργειας λόγω των ρωσικών πληγμάτων
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 15:44
Εκδήλωση με θέμα:«Η Ελλάδα στο επίκεντρο των ενεργειακών εξελίξεων στην Ανατολική Μεσόγειο» από τη ΝΔ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 15:14
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Σφοδρές αντιδράσεις προκαλεί η σχεδιαζόμενη αδειοδότηση και λειτουργία λιγνιτωρυχείου στην Κυπαρισσία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 14:26
Απάντηση Ν. Παπαθανάση στον Π. Κουκουλόπουλο για τις πραγματικές πληρωμές του Προγράμματος Δίκαιης Μετάβασης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 13:56
Η Volton φώτισε για ακόμη μία χρονιά την εορταστική περίοδο μέσα από δράσεις κοινωνικής υπευθυνότητας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 13:47
Πιθανή επιβράδυνση της παγκόσμιας αύξησης των πωλήσεων ηλεκτρικών οχημάτων το 2026, μετά την αύξηση κατά 20% το 2025
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
16/01/2026 - 12:34
Με ηλιακά συστήματα 11 εκατ. στέγες στην Ευρώπη- Δεύτερη η Ελλάδα σε εγκατεστημένη ισχύ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
16/01/2026 - 11:48
Διατήρηση τιμολογίων στη φόρτωση LNG και παράταση της σαββατιάτικης λειτουργίας ζητά ο ΔΕΣΦΑ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 11:46
Β. Κόκκαλης: Θολό τοπίο στις αδειοδοτήσεις ΑΠΕ σε Γη Υψηλής Παραγωγικότητας στην Π.Ε Λάρισας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 11:42
Διαδικτυακό σεμινάριο: Η Sungrow παρουσιάζει ένα portfolio λύσεων αποθήκευσης ενέργειας για κάθε επαγγελματικό σενάριο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 11:11
«Πράσινο Φως» από τη Chevron για την Επέκταση του Κοιτάσματος Φυσικού Αερίου Leviathan στο Ισραήλ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 10:43
Ρούτε - Ζελένσκι: Οι ρωσικές επιθέσεις και τα ενεργειακά προβλήματα στο επίκεντρο των συζητήσεων τους
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 10:06
Στρατηγικές αποφάσεις του Ελληνικού Δικτύου Ανθεκτικών Πόλεων από την Επίδαυρο
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
16/01/2026 - 09:34
Ρωσική επίθεση κατέστρεψε «ενεργειακή υποδομή κρίσιμης σημασίας» στο Χάρκοβο
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:26
ΔΕΔΔΗΕ: Διευκρινήσεις για την εγκατάσταση συστημάτων τηλεποπτείας/τηλελέγχου από αυτοπαραγωγούς
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:06
ΔΕΗ: Τροποποίηση όρων συναλλαγών τιτλοποίησης απαιτήσεων
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:01
Σχόλια του Green Tank στη δημόσια διαβούλευση της ΕΕ για τις αγορές και τις υποδομές CO₂
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 08:44
Επίδομα θέρμανσης: Τι πρέπει να ξέρουν όσοι θέλουν να προμηθευτούν πετρέλαιο μέσα στον Ιανουάριο
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 08:36
Γιάννης Τριήρης: Ο Τραμπ στα χνάρια του Πούτιν και οι Ευρωπαίου στρουθοκαμηλίζουν
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
16/01/2026 - 08:10
Η κλιματική αλλαγή απειλεί τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 06:43
Επίδομα θέρμανσης: Πώς θα υπολογίσετε τη δεύτερη δόση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 06:42
Η συσκευή της κουζίνας που δεν πρέπει να ξεχνάτε στην πρίζα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 06:43
Έκθεση του Copernicus: οι παγκόσμιες και οι ευρωπαϊκές θερμοκρασίες το 2025 ήταν οι τρίτες υψηλότερες που έχουν καταγραφεί ποτέ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
15/01/2026 - 15:49
Απάντηση Κομισόν στον ευρωβουλευτή Σάκη Αρναούτογλου για τα έργα υδρογόνου στην Ελλάδα
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
15/01/2026 - 15:21
Παπασταύρου για Ριάντ: Η Ελλάδα είναι μία φωνή ρεαλισμού στην Ευρώπη, όσον αφορά την ενέργεια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
15/01/2026 - 14:57
Εφαρμογή νέων Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
15/01/2026 - 14:23
ΕΥΔΑΜ: Το 2025 έφερε έργα, επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας στις περιοχές μετάβασης
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
15/01/2026 - 14:19

Νέο Τέλος Ακίνητης Περιουσίας: Σημαντική αύξηση της επιβάρυνσης βλέπουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων

Νέο Τέλος Ακίνητης Περιουσίας: Σημαντική αύξηση της επιβάρυνσης βλέπουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων
Θανάσης Κουκάκης
Δευτέρα, 12/01/2026 - 12:08

Οι σχετικές ρυθμίσεις αναμένεται να ανακοινωθούν και να ψηφιστούν εντός του τρέχοντος έτους

Τις επικείμενες αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού και είσπραξης του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας, το οποίο καταβάλλεται μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος, εξετάζει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης εν μέσω αντιδράσεων από την πλευρά των ιδιοκτητών ακινήτων.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, οι σχετικές ρυθμίσεις αναμένεται να ανακοινωθούν και να ψηφιστούν εντός του τρέχοντος έτους, ώστε να τεθούν σε εφαρμογή από τις αρχές του «εκλογικού» 2027.

Κεντρικός άξονας της μεταρρύθμισης είναι η δημιουργία ενός νέου ενιαίου μηχανισμού, ο οποίος προγραμματίζεται να τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2027 και θα επιφέρει νέες χρεώσεις που θα εισπράττονται αποκλειστικά μέσω του λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος. Με τον τρόπο αυτό, η φορολογική υποχρέωση συνδέεται άμεσα με την ηλεκτροδότηση του ακινήτου, επιδιώκοντας την απλοποίηση και τον περιορισμό των αποκλίσεων που παρατηρούνται σήμερα.

Στο νέο πλαίσιο, το Τέλος Τοπικής Ανάπτυξης έρχεται να αντικαταστήσει πλήρως τόσο το υφιστάμενο Τέλος Ακίνητης Περιουσίας όσο και τον Φόρο Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων.

Μέχρι σήμερα, το ΤΑΠ επιβάλλεται ως ποσοστό επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου, ενώ ο ΦΗΧ υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα και την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, με αποτέλεσμα να προκύπτουν σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ δήμων αλλά και ανάλογα με τη χρήση του ακινήτου. Το διπλό αυτό σύστημα έχει οδηγήσει σε μεγάλες αποκλίσεις στα ποσά που καταβάλλουν οι ιδιοκτήτες, καθώς σε ορισμένες περιπτώσεις οι επιβαρύνσεις είναι ελάχιστες, ενώ σε άλλες ιδιαίτερα αυξημένες.

Το νέο ΤΤΑ συγκεντρώνει όλες τις επιβαρύνσεις σε μία ενιαία χρέωση, με στόχο την εξομοίωση και τη μεγαλύτερη διαφάνεια. Ο συντελεστής του τέλους αναμένεται να κυμαίνεται από 0,8‰ έως 1‰, με τις δημοτικές αρχές να έχουν τον τελικό λόγο στον καθορισμό του, ενώ προβλέπεται δυνατότητα διαφοροποίησης ανά δημοτική κοινότητα. Τα έσοδα θα κατευθύνονται στην κάλυψη του συνόλου των δαπανών των δήμων.

Η προωθούμενη αλλαγή στο σύστημα επιβολής και είσπραξης των δημοτικών τελών παρουσιάζει ορισμένα σαφή θετικά στοιχεία, αλλά συνοδεύεται και από σημαντικές επιφυλάξεις.

Στα θετικά καταγράφεται καταρχάς η απλοποίηση του πλαισίου, καθώς η ενοποίηση του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας και του Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων σε ένα ενιαίο Τέλος Τοπικής Ανάπτυξης καταργεί τη σημερινή πολυπλοκότητα και μειώνει τη σύγχυση που προκαλεί το διπλό σύστημα υπολογισμού. Η σύνδεση του τέλους με τον λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος ενισχύει τη διαφάνεια και αυξάνει την εισπραξιμότητα, περιορίζοντας τα φαινόμενα φοροδιαφυγής και τις απώλειες εσόδων για τους δήμους, οι οποίοι αποκτούν πιο σταθερή και προβλέψιμη χρηματοδότηση για την κάλυψη των δαπανών τους. Παράλληλα, η δημιουργία ενιαίας ψηφιακής βάσης δεδομένων και οι διασταυρώσεις στοιχείων μπορούν να συμβάλουν στη δικαιότερη κατανομή των βαρών και στη διόρθωση χρόνιων στρεβλώσεων που οφείλονται σε ανακριβείς δηλώσεις.

Από την άλλη πλευρά, τα αρνητικά εστιάζονται κυρίως στο ενδεχόμενο σημαντικής αύξησης της επιβάρυνσης για τους ιδιοκτήτες ακινήτων. Όπως επισημαίνεται από εκπροσώπους της αγοράς, η ενοποίηση των τελών και ο νέος συντελεστής μπορεί να οδηγήσουν σε διπλασιασμό ή ακόμη και τριπλασιασμό των ποσών που καταβάλλονται σήμερα, γεγονός που ενισχύει τον φόβο για έναν νέο «κρυφό» φόρο στην ακίνητη περιουσία. Ιδιαίτερα προβληματική θεωρείται η επιβολή χρεώσεων και στα κενά ή μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα, καθώς και η αυστηροποίηση του πλαισίου είσπραξης με τη διακοπή ηλεκτροδότησης ως κύρωση, μέτρο που μπορεί να έχει δυσανάλογες συνέπειες σε περιπτώσεις οικονομικής αδυναμίας. Επιπλέον, η επέκταση της παραγραφής των οφειλών έως και δέκα έτη και τα αυξημένα πρόστιμα για αποκλίσεις στα δηλωμένα στοιχεία εντείνουν τον φόβο συσσώρευσης χρεών και διοικητικών βαρών.

