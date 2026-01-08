Δεύτερη ευκαιρία: Πώς επιστρέφουν στην αγορά επιχειρηματίες που έχασαν τον ΑΦΜ τους

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Αυτή η νυχτερινή συνήθεια μπορεί να κάνει το σπίτι σας λιγότερο ασφαλές
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Πώς να προστατεύσετε τη ψησταριά σας τον χειμώνα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Ραγδαία αλλαγή του καιρού με κρύο και παγετό: Πότε πρέπει να αφήνουμε την βρύση να στάζει
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Η Ουκρανία αναγκάζεται να αυξήσει τις εισαγωγές ενέργειας λόγω των ρωσικών πληγμάτων
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 15:44
Εκδήλωση με θέμα:«Η Ελλάδα στο επίκεντρο των ενεργειακών εξελίξεων στην Ανατολική Μεσόγειο» από τη ΝΔ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 15:14
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Σφοδρές αντιδράσεις προκαλεί η σχεδιαζόμενη αδειοδότηση και λειτουργία λιγνιτωρυχείου στην Κυπαρισσία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 14:26
Απάντηση Ν. Παπαθανάση στον Π. Κουκουλόπουλο για τις πραγματικές πληρωμές του Προγράμματος Δίκαιης Μετάβασης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 13:56
Η Volton φώτισε για ακόμη μία χρονιά την εορταστική περίοδο μέσα από δράσεις κοινωνικής υπευθυνότητας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 13:47
Πιθανή επιβράδυνση της παγκόσμιας αύξησης των πωλήσεων ηλεκτρικών οχημάτων το 2026, μετά την αύξηση κατά 20% το 2025
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
16/01/2026 - 12:34
Με ηλιακά συστήματα 11 εκατ. στέγες στην Ευρώπη- Δεύτερη η Ελλάδα σε εγκατεστημένη ισχύ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
16/01/2026 - 11:48
Διατήρηση τιμολογίων στη φόρτωση LNG και παράταση της σαββατιάτικης λειτουργίας ζητά ο ΔΕΣΦΑ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 11:46
Β. Κόκκαλης: Θολό τοπίο στις αδειοδοτήσεις ΑΠΕ σε Γη Υψηλής Παραγωγικότητας στην Π.Ε Λάρισας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 11:42
Διαδικτυακό σεμινάριο: Η Sungrow παρουσιάζει ένα portfolio λύσεων αποθήκευσης ενέργειας για κάθε επαγγελματικό σενάριο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 11:11
«Πράσινο Φως» από τη Chevron για την Επέκταση του Κοιτάσματος Φυσικού Αερίου Leviathan στο Ισραήλ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 10:43
Ρούτε - Ζελένσκι: Οι ρωσικές επιθέσεις και τα ενεργειακά προβλήματα στο επίκεντρο των συζητήσεων τους
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 10:06
Στρατηγικές αποφάσεις του Ελληνικού Δικτύου Ανθεκτικών Πόλεων από την Επίδαυρο
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
16/01/2026 - 09:34
Ρωσική επίθεση κατέστρεψε «ενεργειακή υποδομή κρίσιμης σημασίας» στο Χάρκοβο
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:26
ΔΕΔΔΗΕ: Διευκρινήσεις για την εγκατάσταση συστημάτων τηλεποπτείας/τηλελέγχου από αυτοπαραγωγούς
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:06
ΔΕΗ: Τροποποίηση όρων συναλλαγών τιτλοποίησης απαιτήσεων
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:01
Σχόλια του Green Tank στη δημόσια διαβούλευση της ΕΕ για τις αγορές και τις υποδομές CO₂
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 08:44
Επίδομα θέρμανσης: Τι πρέπει να ξέρουν όσοι θέλουν να προμηθευτούν πετρέλαιο μέσα στον Ιανουάριο
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 08:36
Γιάννης Τριήρης: Ο Τραμπ στα χνάρια του Πούτιν και οι Ευρωπαίου στρουθοκαμηλίζουν
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
16/01/2026 - 08:10
Η κλιματική αλλαγή απειλεί τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 06:43
Επίδομα θέρμανσης: Πώς θα υπολογίσετε τη δεύτερη δόση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 06:42
Η συσκευή της κουζίνας που δεν πρέπει να ξεχνάτε στην πρίζα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 06:43
Έκθεση του Copernicus: οι παγκόσμιες και οι ευρωπαϊκές θερμοκρασίες το 2025 ήταν οι τρίτες υψηλότερες που έχουν καταγραφεί ποτέ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
15/01/2026 - 15:49
Απάντηση Κομισόν στον ευρωβουλευτή Σάκη Αρναούτογλου για τα έργα υδρογόνου στην Ελλάδα
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
15/01/2026 - 15:21
Παπασταύρου για Ριάντ: Η Ελλάδα είναι μία φωνή ρεαλισμού στην Ευρώπη, όσον αφορά την ενέργεια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
15/01/2026 - 14:57
Εφαρμογή νέων Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
15/01/2026 - 14:23
ΕΥΔΑΜ: Το 2025 έφερε έργα, επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας στις περιοχές μετάβασης
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
15/01/2026 - 14:19

Δεύτερη ευκαιρία: Πώς επιστρέφουν στην αγορά επιχειρηματίες που έχασαν τον ΑΦΜ τους

Δεύτερη ευκαιρία: Πώς επιστρέφουν στην αγορά επιχειρηματίες που έχασαν τον ΑΦΜ τους
Θανάσης Κουκάκης
Πέμπτη, 08/01/2026 - 15:14

Επιστροφή υπό προϋποθέσεις μέσω της αξιολόγησης του φορολογικού προφίλ και του βαθμού κινδύνου για τα δημόσια έσοδα

Μια δεύτερη ευκαιρία επιστροφής στην επιχειρηματική δραστηριότητα δίνει η φορολογική διοίκηση σε φυσικά και νομικά πρόσωπα που στο παρελθόν έχασαν τον ΑΦΜ τους λόγω σοβαρών φορολογικών παραβάσεων, θέτοντας όμως αυστηρούς και σαφείς όρους. Η επανέναρξη δραστηριότητας δεν αποκλείεται, αλλά συνδέεται πλέον με συγκεκριμένες ασφαλιστικές δικλίδες, με βασικό εργαλείο τη χρηματική εγγύηση, η οποία λειτουργεί ως μηχανισμός ελέγχου και πρόληψης νέων παραβάσεων.

Η νέα αυτή δυνατότητα αφορά κυρίως φορολογουμένους που, μετά από περίοδο αναστολής ή απενεργοποίησης του ΑΦΜ τους, επιδιώκουν να ξεκινήσουν εκ νέου επιχειρηματική δραστηριότητα. Αντί για οριστικό αποκλεισμό από την αγορά, η εφορία επιλέγει να επιτρέψει την επιστροφή τους υπό προϋποθέσεις, αξιολογώντας το φορολογικό τους προφίλ και τον βαθμό κινδύνου για τα δημόσια έσοδα.

Κεντρικός όρος για τη νέα αρχή είναι η κατάθεση χρηματικής εγγύησης, το ύψος της οποίας κυμαίνεται από 3.000 έως 500.000 ευρώ. Σε περιπτώσεις που σχετίζονται με λαθρεμπορία, το ποσό μπορεί κατ’ εξαίρεση να φτάσει έως και το 1 εκατ. ευρώ. Η εγγύηση δεσμεύεται για χρονικό διάστημα από δύο έως έξι έτη και επιστρέφεται εφόσον ο φορολογούμενος επιδείξει συνεπή φορολογική συμπεριφορά και δεν επαναλάβει παραβατικές πρακτικές.

Η δυνατότητα αυτή απευθύνεται, μεταξύ άλλων, σε φυσικά πρόσωπα που είχαν πτωχεύσει ή καταστεί αφερέγγυα και, κατά τον χρόνο υποβολής δήλωσης έναρξης, διατηρούν βασικές ληξιπρόθεσμες οφειλές τουλάχιστον 100.000 ευρώ από φόρο εισοδήματος, ΦΠΑ, παρακρατούμενους φόρους ή πρόστιμα. Για νομικά πρόσωπα και οντότητες, το αντίστοιχο όριο ανέρχεται στις 300.000 ευρώ.

Παράλληλα, νέα ευκαιρία δίνεται και σε πρόσωπα που στο παρελθόν είχαν διοικητικό ή ουσιαστικό μετοχικό ρόλο σε επιχειρήσεις των οποίων ο ΑΦΜ είχε ανασταλεί ή απενεργοποιηθεί. Διευθυντές, διαχειριστές, μέλη διοικητικών συμβουλίων, καθώς και μέτοχοι ή εταίροι με συμμετοχή τουλάχιστον 33%, μπορούν να επανέλθουν στην επιχειρηματική δραστηριότητα, υπό την προϋπόθεση ότι θα καλύψουν την προβλεπόμενη εγγύηση.

