Στο δίμηνο Μαΐου - Ιουνίου 2027 τα αποτελέσματα της γεωτρήσεως στο Ιόνιο - Θέμα ημερών η Navtex για τη διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου

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Πέμπτη, 08/10/2026 - 10:16
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Στο δίμηνο Μαΐου - Ιουνίου 2027 θα γίνουν γνωστά τα αποτελέσματα της ερευνητικής γεωτρήσεως στη θαλάσσια περιοχή "2" του Ιονίου, που προγραμματίζεται για τον Απρίλιο του 2027 από την Κοινοπραξία Energean - ExxonMobil-Helleniq Energy.

Τότε θα αποκαλυφθεί αν υπάρχει φυσικό αέριο ή πετρέλαιο στον στόχο "Ασωπός 1" που έχει προσδιοριστεί από τις σεισμικές έρευνες, αλλά η διαπίστωση του κατά πόσο το κοίτασμα είναι εμπορικά εκμεταλλευόμενο που απαιτεί περισσότερες γεωτρήσεις που θα ορίσουν το μέγεθό του. Και αν επιβεβαιώνονται οι εκτιμήσεις για κοίτασμα μεγέθους 270 δις, κυβικών μέτρων, όπως σημείωσε χθες ο διευθυντής σύμβουλος του ομίλου Energean Μαθιός Ρήγας μιλώντας στο φόρουμ φυσικού αερίου της Ανατολικής Μεσογείου, η Ελλάδα θα γίνει αυτάρκης και εξαγωγέας φυσικού αερίου.

Το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων μετέδωσε πως η διενέργεια των επιβεβαιωτικών γεωτρήσεων (που απαιτούνται επίσης περιβαλλοντική αδειοδότηση) απαιτεί περίοδο περίπου ενός έτους (άρα τοποθετούνται στο 2028) και - σε περίπτωση θετικών αποτελεσμάτων έπεται τριετής περίοδος για την εγκατάσταση του εξοπλισμού άντλησης και μεταφοράς των υδρογονανθράκων. Σημειώνεται ότι προχθές Τρίτη το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων ενέκρινε τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη γεώτρηση στον Ασωπό.

Στην περίπτωση που ανακαλυφθούν υδρογονάνθρακες τον ρόλο του επικεφαλής της Κοινοπραξίας που κατέχει σήμερα η Energean, θα αναλάβει την ExxonMobil.

Η γεώτρηση στο μπλοκ 2 του Ιονίου ήταν ένα από τα πρωτεύοντα ελληνικού ενδιαφέροντος που βρέθηκαν στο επίκεντρο των συζητήσεων στη χθεσινή συνεδρίαση του φόρουμ φυσικού αερίου Ανατολικής Μεσογείου. Άλλες σημαντικές πρωτοβουλίες είναι:

-Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου. Η έκδοση της Navtex για τη συνέχιση των ερευνών βυθού σύμφωνα με αρμόδιες πηγές από τις δύο χώρες θεωρούνται "ζήτημα ημερών" χωρίς - όπως επισήμανε οι ίδιοι - να ζητηθεί άδεια από την Τουρκία. Παράλληλα η ολοκλήρωση της οικονομικοτεχνικής μελέτης του έργου από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και η κατάθεση της δόσης ύψους 25 εκατ. ευρώ από την Κυπριακή Δημοκρατία στην ΑΔΜΗΕ για δαπάνες που πραγματοποιούνται.

-Ο Κάθετος Διάδρομος Φυσικού Αερίου, για τον οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία συγκέντρωσης των δεδομένων από τις χώρες της περιοχής με βάση τα οποία θα προσδιοριστούν οι αναγκαίες επενδύσεις ενισχύσεων των δικτύων για να εξυπηρετηθεί η ζήτηση ενόψει του 2027 και της διακοπής εισαγωγών ρωσικού φυσικού αερίου στην ΕΕ. Τον Ιανουάριο στη Σόφια θα γίνει νέα συνάντηση των Διαχειριστών συστημάτων φυσικού αερίου των χωρών που συμμετέχουν στο εγχείρημα. Η διευθύνουσα σύμβουλος του ΔΕΣΦΑ Μαρία Σφερούτσα τόνισε παράλληλα ότι καταβάλλεται προσπάθεια να βελτιστοποιηθεί η αποδοτικότητα των υφιστάμενων υποδομών πριν προχωρήσει η κατασκευή νέων.

-Η ηλεκτρική διασύνδεση Αιγύπτου - Ελλάδας (έργο GREGY) που υποστηρίζουν τις δύο χώρες.

-Η αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα σε εξαντλημένο κοίτασμα στον Πρίνο. Η πλωτή εξέδρα που θα χρησιμοποιηθεί για την εισαγωγή του αερίου βρίσκεται στο Πέραμα και όπως ανέφεραν πηγές της Energean που «τρέχει» την επένδυση στη θαλάσσια περιοχή της Καβάλας το Νοέμβριο. Η ολοκλήρωση των υποδομών (χερσαίες υποδοχής του διοξειδίου σε υγροποιημένη μορφή και αεριοποίησή του, γεωτρήσεις και υποδομές εισιτηρίων) προσδιορίζεται στο 2030 ενώ στο ενδιάμεσο αναμένονται οι επενδυτικές αποφάσεις των βιομηχανιών που εκλύουν τους ρύπους. για συλλογή και μεταφορά τους στον Πρίνο. Στο μεταξύ η Αίγυπτος που διαθέτει πολλαπλάσια διαθέσιμα χωρητικότητα αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα ζήτησε χθες σύμφωνα με πληροφορίες τεχνικής βοήθειας από την Ελλάδα για την οργάνωση της αγοράς και τη διαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου.

Τελευταία τροποποίηση στις 08/10/2026 - 10:22
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