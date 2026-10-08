EMGF Forum: Επιταχύνοντας τον ρόλο της Ανατολικής Μεσογείου ως ενεργειακού διαδρόμου για την Ευρώπη

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Newsroom
Πέμπτη, 08/10/2026 - 09:53
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Την ανάδειξη της Ανατολικής Μεσογείου σε έναν διασυνδεδεμένο ενεργειακό διάδρομο, με ουσιαστική συμβολή στην ασφάλεια εφοδιασμού της ευρύτερης περιοχής, έθεσε στο επίκεντρο η εκδήλωση υψηλού επιπέδου που συνδιοργάνωσαν η HELLENiQ ENERGY και το East Mediterranean Gas Forum – EMGF, την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, στην Αθήνα.

Όπως επεσήμανε ο Διευθύνων Σύμβουλος της HELLENiQ ENERGY, Ανδρέας Σιάμισιης, στον εναρκτήριο χαιρετισμό του, «η Ελλάδα είναι φυσική πύλη ενέργειας για τις ευρωπαϊκές αγορές και τόσο οι εταιρείες όσο και η Πολιτεία έχουν κάνει σημαντικά βήματα για να εκπληρώσουν αυτόν τον ρόλο, ώστε τα ενεργειακά προϊόντα να φτάνουν στους ευρωπαίους καταναλωτές είτε μέσα από την ανάπτυξη υποδομών όπως αγωγοί και καλώδια, είτε μέσα από ένα δίκτυο μεταφορών από την ξηρά και τη θάλασσα».

Στο Φόρουμ συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας της Κύπρου, Μιχάλης Δαμιανός, o Υπουργός Πετρελαίου και Ορυκτών Πόρων της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου, Karim Badawi,‏ ο Ειδικός Απεσταλμένος για την Παγκόσμια Ενεργειακή Ενοποίηση του Υπουργείου Ενέργειας των ΗΠΑ, Joshua Volz, αλλά και οι Γενικοί Γραμματείς του East Mediterranean Gas Forum (EMGF), Osama Mobarez και του International Energy Forum (IEF), Jassim Alshirawi.

Το παρών έδωσαν, επίσης, εκπρόσωποι των κρατών-μελών του EMGF, υπουργοί και κυβερνητικοί αξιωματούχοι, ρυθμιστικές αρχές, εκπρόσωποι της Συμβουλευτικής Επιτροπής της Βιομηχανίας Φυσικού Αερίου (Gas Industry Advisory Committee – GIAC), κορυφαίες εταιρείες και φορείς ανάπτυξης ενεργειακών υποδομών, επενδυτές, χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί και διεθνείς ενεργειακοί οργανισμοί.

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Στο επίκεντρο του Συνεδρίου βρέθηκαν οι προϋποθέσεις για τη σύνδεση των ενεργειακών πόρων της περιοχής με τις υποδομές, τις αγορές και τα κεφάλαια που απαιτούνται για την αξιοποίησή τους. Τόσο στη συζήτηση μεταξύ Υπουργών Ενέργειας, θεσμικών εκπροσώπων, μελών της βιομηχανίας ενέργειας, όσο και στα θεματικά πάνελ που ακολούθησαν, εξετάστηκαν οι βασικές προκλήσεις για τη διαμόρφωση ενός λειτουργικού περιφερειακού ενεργειακού συστήματος. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον προσδιορισμό ενεργειακών διαδρόμων και έργων προτεραιότητας, στις υποδομές υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), στους αγωγούς, στην αποθήκευση και στις διασυνδέσεις, καθώς και στις προϋποθέσεις ωρίμανσης των έργων για τη λήψη Τελικών Επενδυτικών Αποφάσεων (Final Investment Decisions – FIDs).

Ο διάλογος κάλυψε επίσης τη διασυνοριακή ρυθμιστική εναρμόνιση, την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών αδειοδότησης και τους μηχανισμούς κατανομής εμπορικού κινδύνου. Κοινός προσανατολισμός της διοργάνωσης ήταν η σύνδεση της στρατηγικής συζήτησης με συγκεκριμένες προτεραιότητες, που μπορούν να υποστηρίξουν την προσέλκυση κεφαλαίων και την επιτάχυνση των διαδικασιών για την υλοποίηση έργων υψίστης σημασίας.

Ξεχωριστή θέση στη θεματολογία είχε η ανθρώπινη διάσταση της ανάπτυξης των ενεργειακών διαδρόμων, μέσα από ειδική ενότητα με τη συμμετοχή του EmpowerMed Women Network. Η συζήτηση εστίασε στις ηγετικές ικανότητες και την εξειδικευμένη τεχνογνωσία που απαιτούνται για την υλοποίηση σύνθετων έργων, καθώς και στη συμβολή των γυναικών επαγγελματιών στην ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού του ενεργειακού κλάδου.

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Με παρουσία σε οκτώ χώρες και δραστηριότητες σε ολόκληρη την ενεργειακή αλυσίδα αξίας, η HELLENiQ ENERGY συμμετείχε στον διάλογο ως ένας από τους μεγαλύτερους ενεργειακούς ομίλους της ΝΑ Ευρώπης, αναδεικνύοντας τον κρίσιμο ρόλο των διασυνοριακών υποδομών, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τον αγωγό Vardax που τέθηκε εκ νέου σε λειτουργία στις αρχές του έτους, συνδέοντας τις εγκαταστάσεις της HELLENiQ ENERGY στην Θεσσαλονίκη με τις εγκαταστάσεις του Ομίλου στα Σκόπια. Ο Vardax μεταφέρει καύσιμα κίνησης στην Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας καθώς και στις γειτονικές αγορές των Βαλκανίων, συμβάλλοντας στην ενεργειακή ασφάλεια και ανθεκτικότητα της περιοχής.

Η HELLENiQ ENERGY και το EMGF υποστήριξαν έναν διάλογο με προσανατολισμό στην υλοποίηση, θέτοντας στο επίκεντρο τις συνεργασίες και τις επενδυτικές προϋποθέσεις που μπορούν να ενισχύσουν τη θέση της Ανατολικής Μεσογείου στον περιφερειακό και ευρωπαϊκό ενεργειακό χάρτη.

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