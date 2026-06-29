Παρά την πτώση των τιμών, η Ελλάδα είναι η 5η ακριβότερη στην ΕΕ στην αμόλυβδη

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΠΑΣΟΚ: Οικονομική ασφυξία των φωτοβολταϊκών παραγωγών από τη στρεβλή εφαρμογή της ρύθμισης για τις αρνητικές τιμές
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
29/06/2026 - 15:49
Σταύρος Καλαφάτης: Σε εφαρμογή η στρατηγική μας για τη δημιουργία 13 Περιφερειακών Hubs Καινοτομίας με επίκεντρο τις νέες τεχνολογίες
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
29/06/2026 - 15:14
Κουκουλόπουλος: Να ενισχυθεί το Πανεπιστήμιο Δυτ.Μακεδονίας βάσει της διυπουργικής Ρήτρας Δίκαιης Μετάβασης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
29/06/2026 - 14:47
ΣΥΦΩΕΛ: Η τροπολογία ΥΠΕΝ για τις μηδενικές τιμές δεν λύνει το πρόβλημα, συνεχίζονται οι δικαστικές διεκδικήσεις
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
29/06/2026 - 14:23
Σαουδική Αραβία: 14 νεκροί από τη συντριβή ελικοπτέρου του πετρελαϊκού κολοσσού Aramco
ΚΟΣΜΟΣ
29/06/2026 - 13:53
Ετήσιο Συνέδριο ΕΑΓΜΕ 2026: Όταν η συζήτηση για το μέλλον ξεκινά από τη Γη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
29/06/2026 - 13:22
Ο ΔΕΔΔΗΕ ολοκληρώνει το μεγαλύτερο πρόγραμμα ενίσχυσης ισχύος Υποσταθμών 150/20kV στην Ελλάδα
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
29/06/2026 - 12:26
H Cyclon και η Ιαπωνική ενώνουν δυνάμεις - Νέα εποχή στο Automotive Aftermarket στην Ελλάδα
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
29/06/2026 - 11:56
Η ΠΟΣΠΗΕΦ στο Global Associations Workshop της Intersolar Europe 2026
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
29/06/2026 - 11:18
Enaon EDA: φυσικό αέριο σε 7 πόλεις μέχρι το Μάρτιο του 2027
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
29/06/2026 - 10:58
RWE και ΔΕΗ: Σε πλήρη λειτουργία φωτοβολταϊκά σχεδόν 1 GW στη Δυτική Μακεδονία
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
29/06/2026 - 10:27
Έρευνα ΕΚΠΑ και SchoolFan: Πώς απαντούν οι νέοι στα fake news για την κλιματική αλλαγή
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
29/06/2026 - 10:10
Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για το υπό διαβούλευση Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις ΑΠΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
29/06/2026 - 09:45
ΠΑΣΟΚ: Η ΔΕΗ απαντά… αντί του ΑΔΜΗΕ και της Κυβέρνησης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
29/06/2026 - 09:00
ΑΑΔΕ: Μπλόκο σε πλοίο στο λιμάνι του Βόλου με 12.300 λίτρα λαθραίων καυσίμων
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
29/06/2026 - 08:39
Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας: Περισσότεροι από 1.300 θάνατοι από τον καύσωνα στην Ευρώπη
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
29/06/2026 - 08:21
Γιάννης Τριήρης: Επτά χρόνια ψέματα
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
29/06/2026 - 08:07
Grids Package: Τι σηματοδοτεί για την Ελλάδα το «πράσινο φως» της ΕΕ-Τα τρία έργα στρατηγικής σημασίας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
29/06/2026 - 08:00
Παρά την πτώση των τιμών, η Ελλάδα είναι η 5η ακριβότερη στην ΕΕ στην αμόλυβδη
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
29/06/2026 - 07:58
Ιστορικός καύσωνας σαρώνει την Ευρώπη: Ρεκόρ θερμοκρασιών και υποδομές σε κρίση
ΚΟΣΜΟΣ
29/06/2026 - 06:41
Σημάδια ότι το κλιματιστικό σας δεν λειτουργεί σωστά
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
29/06/2026 - 06:40
Μήπως χρησιμοποιείτε λάθος τον κλιματισμό; Συμβουλές για να μειώσετε τον λογαριασμό ρεύματος
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
28/06/2026 - 07:14
Τελικά πρέπει να κλείνουμε τις πόρτες των δωματίων όταν ανάβουμε κλιματιστικό;
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
28/06/2026 - 07:15
Πόσο έξυπνο είναι το κλιματιστικό σου;
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
28/06/2026 - 07:15
Η Ευρώπη σε συναγερμό για τον καύσωνα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
26/06/2026 - 15:43
Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας στο Λουξεμβούργο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
26/06/2026 - 15:30
Συνάντηση ΠΟΣΠΗΕΦ με τη Γενική Γραμματέα του ΥΠΕΝ Δέσποινα Παληαρούτα
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
26/06/2026 - 15:13
Δημόσια διαβούλευση για την αναστολή της εφαρμογής από το SEleNe CC της υποστήριξης των ΔΣΜ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
26/06/2026 - 14:32
Νέος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης: Τέλος στην πληρωμή των δημοτικών τελών μέσω των λογαριασμών ρεύματος
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
26/06/2026 - 13:39
Ευ. Μυτιληναίος: Η κυκλική οικονομία μπορεί να στηρίξει τόσο την ευρωπαϊκή ασφάλεια εφοδιασμού όσο και την περιβαλλοντική πρόοδο
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
26/06/2026 - 13:13

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Παρά την πτώση των τιμών, η Ελλάδα είναι η 5η ακριβότερη στην ΕΕ στην αμόλυβδη

Παρά την πτώση των τιμών, η Ελλάδα είναι η 5η ακριβότερη στην ΕΕ στην αμόλυβδη
Άννα Διανά
Δευτέρα, 29/06/2026 - 07:58
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

Με τις τιμές των καυσίμων να αποκλιμακώνονται σταδιακά τις τελευταίες εβδομάδες, το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους που επιβλήθηκε στην αγορά λήγει στις 30 Ιουνίου και δεν πρόκειται να ανανεωθεί.

Η εικόνα στην αντλία παρουσιάζει ήδη αισθητή βελτίωση σε σχέση με τις αρχές του μήνα, ωστόσο η Ελλάδα εξακολουθεί να συγκαταλέγεται στις ακριβότερες χώρες της Ευρώπης στην αμόλυβδη βενζίνη, την ώρα που στο πετρέλαιο κίνησης κινείται κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Όπως ανέφερε λίγες ημέρες νωρίτερα ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, η διεθνής τιμή του πετρελαίου έχει επιστρέψει κοντά στα επίπεδα πριν από την έναρξη της πολεμικής σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, ενώ το θέμα έχει συζητηθεί τόσο με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη όσο και με τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη, καθώς αφορά και την επιδότηση των 0,15/λίτρο στην αντλία για το πετρέλαιο θέρμανσης.

Η απόφαση έρχεται σε μια περίοδο που οι τιμές στην ελληνική αγορά έχουν ήδη αρχίσει να αποκλιμακώνονται. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης (25 Ιουνίου), η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης διαμορφώθηκε στα 1,923 ευρώ ανά λίτρο, έναντι 2,016 ευρώ στις 7 Ιουνίου, ενώ το πετρέλαιο κίνησης υποχώρησε στα 1,615 ευρώ από 1,743 ευρώ στις αρχές του μήνα. Παρά τη μείωση, οι αποκλίσεις ανά περιοχή παραμένουν σημαντικές, καθώς η αμόλυβδη πωλείται κατά μέσο όρο 2,125 ευρώ ανά λίτρο στις Κυκλάδες και 2,030 ευρώ στα Δωδεκάνησα, όταν στην Αττική διαμορφώνεται στα 1,895 ευρώ. Αντίστοιχα, το πετρέλαιο κίνησης κοστίζει 1,582 ευρώ ανά λίτρο στην Αττική.

Σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο κίνησης, η Ελλάδα κινείται κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, με τη μέση τιμή να διαμορφώνεται στα 1,641 ευρώ ανά λίτρο. Η τιμή είναι χαμηλότερη τόσο από τον μέσο όρο της ΕΕ-27 (1,730 ευρώ/λίτρο) όσο και από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης (EA20) (1,775 ευρώ/λίτρο). Με βάση τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η χώρα κατατάσσεται στην 9η φθηνότερη θέση μεταξύ των 27 κρατών-μελών.

Σε ό,τι αφορά την αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, η εικόνα είναι εντελώς διαφορετική. Η Ελλάδα είναι η πέμπτη ακριβότερη χώρα της ΕΕ, με μέση τιμή 1,932 ευρώ ανά λίτρο. Ακριβότερη βενζίνη καταγράφεται μόνο στη Δανία (2,312 ευρώ/λίτρο), την Ολλανδία (2,206 ευρώ/λίτρο), τη Φινλανδία (2,152 ευρώ/λίτρο) και τη Γαλλία (1,952 ευρώ/λίτρο). Η ελληνική τιμή υπερβαίνει κατά 17,1 λεπτά ανά λίτρο τον μέσο όρο της ΕΕ-27 και κατά 11,4 λεπτά τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, επιβεβαιώνοντας ότι η χώρα εξακολουθεί να συγκαταλέγεται στις ακριβότερες αγορές καυσίμων της Ευρώπης όσον αφορά τη βενζίνη.

Παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι η τάση στις τιμές παραμένει καθοδική, καθώς η πρόσφατη αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών του πετρελαίου αναμένεται να συνεχίσει να περνά σταδιακά και στην ελληνική αγορά. Ωστόσο, επισημαίνουν ότι η θερινή περίοδος, με την αυξημένη τουριστική κίνηση και τις περισσότερες οδικές μετακινήσεις, διατηρεί υψηλή τη ζήτηση για βενζίνη, με αποτέλεσμα η μείωση των τιμών στην αντλία να εξελίσσεται με πιο αργούς ρυθμούς από την πτώση των διεθνών τιμών του αργού πετρελαίου.

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Α. Σιάμισιης: Η πράσινη μετάβαση χρειάζεται ισορροπία για να μη χαθεί η ανταγωνιστικότητα
Α. Σιάμισιης: Η πράσινη μετάβαση χρειάζεται ισορροπία για να μη χαθεί η ανταγωνιστικότητα 26 Ιουνίου 2026
ΑΑΔΕ: Μπλόκο σε πλοίο στο λιμάνι του Βόλου με 12.300 λίτρα λαθραίων καυσίμων 29 Ιουνίου 2026
ΑΑΔΕ: Μπλόκο σε πλοίο στο λιμάνι του Βόλου με 12.300 λίτρα λαθραίων καυσίμων

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ο ΔΕΔΔΗΕ ολοκληρώνει το μεγαλύτερο πρόγραμμα ενίσχυσης ισχύος Υποσταθμών 150/20kV στην Ελλάδα
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Ο ΔΕΔΔΗΕ ολοκληρώνει το μεγαλύτερο πρόγραμμα ενίσχυσης ισχύος Υποσταθμών 150/20kV στην Ελλάδα

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας: Περισσότεροι από 1.300 θάνατοι από τον καύσωνα στην Ευρώπη
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας: Περισσότεροι από 1.300 θάνατοι από τον καύσωνα στην Ευρώπη

Grids Package: Τι σηματοδοτεί για την Ελλάδα το «πράσινο φως» της ΕΕ-Τα τρία έργα στρατηγικής σημασίας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Grids Package: Τι σηματοδοτεί για την Ελλάδα το «πράσινο φως» της ΕΕ-Τα τρία έργα στρατηγικής σημασίας

Ευ. Μυτιληναίος: Η κυκλική οικονομία μπορεί να στηρίξει τόσο την ευρωπαϊκή ασφάλεια εφοδιασμού όσο και την περιβαλλοντική πρόοδο
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Ευ. Μυτιληναίος: Η κυκλική οικονομία μπορεί να στηρίξει τόσο την ευρωπαϊκή ασφάλεια εφοδιασμού όσο και την περιβαλλοντική πρόοδο

Παπασταύρου: Ισχυρά εθνικά και ευρωπαϊκά δίκτυα εξασφαλίζουν ενεργειακή θωράκιση και προσιτές τιμές ενέργειας για τον πολίτη και τις επιχειρήσεις
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παπασταύρου: Ισχυρά εθνικά και ευρωπαϊκά δίκτυα εξασφαλίζουν ενεργειακή θωράκιση και προσιτές τιμές ενέργειας για τον πολίτη και τις επιχειρήσεις

Υ. Α. για διαγωνισμό της ΕΔΕΥΕΠ που αφορά σεισμικές έρευνες μη αποκλειστικής χρήσης σε Δυτική και Νότια Ελλάδα
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Υ. Α. για διαγωνισμό της ΕΔΕΥΕΠ που αφορά σεισμικές έρευνες μη αποκλειστικής χρήσης σε Δυτική και Νότια Ελλάδα