Παρά την πτώση των τιμών, η Ελλάδα είναι η 5η ακριβότερη στην ΕΕ στην αμόλυβδη

Με τις τιμές των καυσίμων να αποκλιμακώνονται σταδιακά τις τελευταίες εβδομάδες, το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους που επιβλήθηκε στην αγορά λήγει στις 30 Ιουνίου και δεν πρόκειται να ανανεωθεί.

Η εικόνα στην αντλία παρουσιάζει ήδη αισθητή βελτίωση σε σχέση με τις αρχές του μήνα, ωστόσο η Ελλάδα εξακολουθεί να συγκαταλέγεται στις ακριβότερες χώρες της Ευρώπης στην αμόλυβδη βενζίνη, την ώρα που στο πετρέλαιο κίνησης κινείται κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Όπως ανέφερε λίγες ημέρες νωρίτερα ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, η διεθνής τιμή του πετρελαίου έχει επιστρέψει κοντά στα επίπεδα πριν από την έναρξη της πολεμικής σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, ενώ το θέμα έχει συζητηθεί τόσο με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη όσο και με τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη, καθώς αφορά και την επιδότηση των 0,15/λίτρο στην αντλία για το πετρέλαιο θέρμανσης.

Η απόφαση έρχεται σε μια περίοδο που οι τιμές στην ελληνική αγορά έχουν ήδη αρχίσει να αποκλιμακώνονται. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης (25 Ιουνίου), η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης διαμορφώθηκε στα 1,923 ευρώ ανά λίτρο, έναντι 2,016 ευρώ στις 7 Ιουνίου, ενώ το πετρέλαιο κίνησης υποχώρησε στα 1,615 ευρώ από 1,743 ευρώ στις αρχές του μήνα. Παρά τη μείωση, οι αποκλίσεις ανά περιοχή παραμένουν σημαντικές, καθώς η αμόλυβδη πωλείται κατά μέσο όρο 2,125 ευρώ ανά λίτρο στις Κυκλάδες και 2,030 ευρώ στα Δωδεκάνησα, όταν στην Αττική διαμορφώνεται στα 1,895 ευρώ. Αντίστοιχα, το πετρέλαιο κίνησης κοστίζει 1,582 ευρώ ανά λίτρο στην Αττική.

Σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο κίνησης, η Ελλάδα κινείται κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, με τη μέση τιμή να διαμορφώνεται στα 1,641 ευρώ ανά λίτρο. Η τιμή είναι χαμηλότερη τόσο από τον μέσο όρο της ΕΕ-27 (1,730 ευρώ/λίτρο) όσο και από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης (EA20) (1,775 ευρώ/λίτρο). Με βάση τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η χώρα κατατάσσεται στην 9η φθηνότερη θέση μεταξύ των 27 κρατών-μελών.

Σε ό,τι αφορά την αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, η εικόνα είναι εντελώς διαφορετική. Η Ελλάδα είναι η πέμπτη ακριβότερη χώρα της ΕΕ, με μέση τιμή 1,932 ευρώ ανά λίτρο. Ακριβότερη βενζίνη καταγράφεται μόνο στη Δανία (2,312 ευρώ/λίτρο), την Ολλανδία (2,206 ευρώ/λίτρο), τη Φινλανδία (2,152 ευρώ/λίτρο) και τη Γαλλία (1,952 ευρώ/λίτρο). Η ελληνική τιμή υπερβαίνει κατά 17,1 λεπτά ανά λίτρο τον μέσο όρο της ΕΕ-27 και κατά 11,4 λεπτά τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, επιβεβαιώνοντας ότι η χώρα εξακολουθεί να συγκαταλέγεται στις ακριβότερες αγορές καυσίμων της Ευρώπης όσον αφορά τη βενζίνη.

Παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι η τάση στις τιμές παραμένει καθοδική, καθώς η πρόσφατη αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών του πετρελαίου αναμένεται να συνεχίσει να περνά σταδιακά και στην ελληνική αγορά. Ωστόσο, επισημαίνουν ότι η θερινή περίοδος, με την αυξημένη τουριστική κίνηση και τις περισσότερες οδικές μετακινήσεις, διατηρεί υψηλή τη ζήτηση για βενζίνη, με αποτέλεσμα η μείωση των τιμών στην αντλία να εξελίσσεται με πιο αργούς ρυθμούς από την πτώση των διεθνών τιμών του αργού πετρελαίου.