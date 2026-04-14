Η τιμή του πετρελαίου υποχωρεί καθώς οι αγορές ελπίζουν σε νέες συνομιλίες ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ

Chiesi Hellas: Στη λίστα «The Most Sustainable Companies in Greece 2026»
15/04/2026 - 15:43
Νέα αξιολογημένα προγράμματα κατάρτισης στο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ για εργαζόμενους
15/04/2026 - 15:27
Η MORE ολοκλήρωσε την κατασκευή τριών μονάδων αποθήκευσης ενέργειας
15/04/2026 - 15:10
Έως 270 δισ. κυβικά μέτρα οι εκτιμήσεις για τα αποθέματα φυσικού αερίου στο Ιόνιο
15/04/2026 - 14:48
Οι τεχνολογίες HVAC της HVAC αρωγός στην ενεργειακή εξοικονόμηση
15/04/2026 - 14:17
Η κυβέρνηση της Γερμανίας μειώνει τον φόρο στα καύσιμα - Η μείωση θα περάσει στους καταναλωτές ανακοινώνουν οι εταιρείες
15/04/2026 - 13:49
Santander για ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Ανεβάζει στα 53 ευρώ την τιμή-στόχο οι παραχωρήσεις στο επίκεντρο
15/04/2026 - 13:10
Έκθεση EY–Eurelectric: Η ηλεκτροκίνηση των εταιρικών στόλων στην Ευρώπη μπορεί να εξοικονομήσει σχεδόν 250 δισ. ευρώ, αν αντιμετωπιστούν τα εμπόδια του οικοσυστήματος
15/04/2026 - 12:14
Η Luxcara επενδύει στο πρώτο της ελληνικό φωτοβολταϊκό έργο Ισχύος 83 MWp στην Κοζάνη
15/04/2026 - 11:36
Σταύρος Καλαφάτης: Στόχος μας είναι η Τεχνητή Νοημοσύνη να γίνει κτήμα της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας
15/04/2026 - 10:50
Συμβολή του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών στη δημόσια διαβούλευση για τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας για τις ΑΠΕ
15/04/2026 - 10:04
Σ. Λαβρόφ: Η Ρωσία έτοιμη να «ισοσκελίσει» το έλλειμμα ενεργειακών πόρων της Κίνας
15/04/2026 - 09:34
Στο πλευρό του συνδικάτου και των διεκδικήσεών του ο Δήμαρχος Εορδαίας. Συνάντηση με το νέο Προεδρείο του ΣΠΑΡΤΑΚΟΥ
15/04/2026 - 09:19
Παρεμβάσεις της ΕΛΕΑΒΙΟΜ στη δημόσια διαβούλευση του ΥΠΕΝ για την ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2023/2413
15/04/2026 - 08:40
Κυρ. Πιερρακάκης: Κρίσιμοι παράγοντες για την ευρωπαϊκή οικονομία, η διάρκεια και η ένταση της ενεργειακής κρίσης
15/04/2026 - 08:35
Σήμερα η υπογραφή της σύμβασης για ερευνητική γεώτρηση στο Ιόνιο
15/04/2026 - 08:19
Γιάννης Τριήρης: Η ώρα της Ευρωπαϊκής χειραφέτησης
15/04/2026 - 08:11
Συναγερμός στην Ευρώπη για έλλειψη αεροπορικών καυσίμων - Κίνδυνος ακυρώσεων πτήσεων το καλοκαίρι
15/04/2026 - 08:05
Τρεις έξυπνοι τρόποι για να μειώσετε δραστικά τον λογαριασμό του νερού
15/04/2026 - 06:37
Πέντε συμβουλές για πιο αποτελεσματική χρήση του αφυγραντήρα σας
15/04/2026 - 06:37
Ο εύκολος τρόπος να κάνετε απόψυξη, χωρίς να αδειάσετε όλο το ψυγείο
15/04/2026 - 06:37
ΕΕ: Σταθερές οι προμήθειες πετρελαίου - Ανησυχία για την επάρκεια των καυσίμων για τα αεροσκάφη
14/04/2026 - 15:54
Η τιμή του πετρελαίου υποχωρεί καθώς οι αγορές ελπίζουν σε νέες συνομιλίες ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ
14/04/2026 - 15:25
Από τις 9 έως τις 11 Ιουνίου η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Βιώσιμης Ενέργειας 2026
14/04/2026 - 14:51
2η παράταση δημόσιας διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ για το Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΕΣΦΑ περιόδου 2026-2035
14/04/2026 - 14:25
ΗΠΑ και Ιράν μπορεί να επιστρέψουν στο Ισλαμαμπάντ για ειρηνευτικές συνομιλίες αυτήν την εβδομάδα
14/04/2026 - 13:33
Από Δευτέρα 20 Απριλίου η υποβολή αιτήσεων επιχειρήσεων για τη νέα δράση απασχόλησης της ΔΥΠΑ σε περιοχές απολιγνιτοποίησης
14/04/2026 - 12:55
Έως 4 γιγαβάτ η υπερπαραγωγή ρεύματος από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας το Πάσχα
14/04/2026 - 12:02
Greenpeace: Κίνδυνος διαρροής ραδιενέργειας σε περίπτωση κατάρρευσης προστατευτικής δομής αντιδραστήρα του Τσερνόμπιλ
14/04/2026 - 11:03
Φ. Μπιρόλ: Ο Απρίλιος «αναμένεται να είναι χειρότερος από τον Μάρτιο» για τον ενεργειακό τομέα
14/04/2026 - 10:35

Η τιμή του πετρελαίου υποχωρεί καθώς οι αγορές ελπίζουν σε νέες συνομιλίες ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ

Newsroom
Τρίτη, 14/04/2026 - 15:25

Πτώση σημειώνει σήμερα η τιμή του πετρελαίου καθώς η αγορά φαίνεται να πιστεύει εν μέρει σε μια αποκλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή μετά τις νέες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ο οποίος είπε πως η ιρανική πλευρά επικοινώνησε μαζί του τηλεφωνικώς.

Γύρω στις 12:25 ώρα Ελλάδας, η τιμή του πετρελαίου Μπρεντ της Βόρειας Θάλασσας για συμβόλαια παράδοσης τον Ιούνιο υποχωρούσε 0,86% στα 98,51 δολάρια το βαρέλι, σύμφωνα με πληροφορίες του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων.

Το αντίστοιχο αμερικανικό αργό (West Texas Intermediate - WTI) για συμβόλαια παράδοσης τον Μάιο, υποχωρούσε 1,99% στα 97,11 δολάρια το βαρέλι.

«Η αγορά ακούει τον Τραμπ και προσχωρεί στο αφήγημα σύμφωνα με το οποίο ο πόλεμος θα λάβει σύντομα τέλος», εξήγησε ο Άρνε Λόμαν Ράσμουσεν, αναλυτής στην Global Risk Management.

«Μπορώ να σας πως ότι η άλλη πλευρά μας κάλεσε. [Οι Ιρανοί] ήθελαν να κάνουν συμφωνία, με κάθε τίμημα», δήλωσε χθες, Δευτέρα, ο Ντόναλντ Τραμπ μετά την αποτυχία το Σαββατοκύριακο των συνομιλιών στο Πακιστάν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ είπε επίσης ότι 34 πλοία πέρασαν από τα στενά του Ορμούζ την Κυριακή, «ο μεγαλύτερος αριθμός μακράν από την έναρξη αυτού του παράλογου κλεισίματος» από το Ιράν.

Δεν διευκρίνισε τι είδους πλοία διέπλευσαν τα στενά. Σύμφωνα με την εταιρία ανάλυσης Kpier, μόνο 13 πλοία που συνδέονται με τη μεταφορά πρώτων υλών πέρασαν από τα στενά την Κυριακή.

«Προσπάθειες καταβάλλονται προκειμένου να έρθουν εκ νέου οι δύο πλευρές στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων», δήλωσε σήμερα υψηλόβαθμη πακιστανική πηγή στο Γαλλικό Πρακτορείο.

«Η αγορά έχει πεισθεί πως αυτός ο πόλεμος έχει εισέλθει σε μια νέα φάση, που θα οδηγήσει στο τέλος των συγκρούσεων και σε άνοιγμα εκ νέου της θαλάσσιας οδού», σύμφωνα με την Κάθλιν Μπρουκς, αναλύτρια στο XTB.

«Ωστόσο το πετρέλαιο για συμβόλαια παράδοσης εντός 10-30 ημερών εξακολουθεί να διαπραγματεύεται γύρω στα 132 δολάρια το βαρέλι, δηλ. πάνω από 30 δολάρια των συμβολαίων Μπρεντ για τον πιο κοντινό μήνα» (τον Ιούνιο), υπογράμμισε ο Ράσμουσεν.

