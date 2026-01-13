Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ για την επικαιροποίηση του καταλόγου Επικουρικών Υπηρεσιών της εταιρείας Hengas

Η ΡΑΑΕΥ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 29 του ν.4001/2011, θέτει σήμερα σε δημόσια διαβούλευση τον επικαιροποιημένο κατάλογο Επικουρικών Υπηρεσιών της εταιρείας Hengas, όπως προτάθηκε από τον Διαχειριστή.

Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 13 του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου, όπως ισχύει: «4. Ο Διαχειριστής υποβάλλει προς έγκριση στη ΡΑΕ κατάλογο των Επικουρικών Υπηρεσιών που περιλαμβάνει τη μεθοδολογία υπολογισμού αυτών καθώς και τις μοναδιαίες τιμές για τις παρεχόμενες υπηρεσίες με την επιφύλαξη των οριζομένων στην παράγραφο 4 του άρθρου 29 και στην παράγραφο 4 του άρθρου 34. Μετά την έγκριση της ΡΑΕ, ο κατάλογος αυτός δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αναρτάται στην ιστοσελίδα του Διαχειριστή και ισχύει μέχρι την έγκριση και δημοσίευση επικαιροποιημένου καταλόγου Επικουρικών Υπηρεσιών. Ο Διαχειριστής είναι υπεύθυνος για την επικαιροποίηση του καταλόγου Επικουρικών Υπηρεσιών. Ο Διαχειριστής δεν δύναται να εισπράττει τίμημα για Υπηρεσίες του παρόντος άρθρου οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στον εγκεκριμένο κατάλογο.».

Η ΡΑΑΕΥ καλεί τους ενδιαφερόμενους να διατυπώσουν τυχόν απόψεις τους επί του συνημμένου καταλόγου Επικουρικών Υπηρεσιών. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις απόψεις τους στη ΡΑΑΕΥ, με ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή εγγράφως, έως και την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2025.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, ΦΕΚ Α’ 45) και λαμβάνοντας υπόψη τους σκοπούς της διαφάνειας και της πλήρους ενημέρωσης των ενδιαφερομένων, που εξ ορισμού επιδιώκονται και επιτυγχάνονται μέσω της δημόσιας διαβούλευσης, η ΡΑΑΕΥ θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων στη διαβούλευση καθώς και το περιεχόμενο των σχετικών εγγράφων, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο συμμετέχων αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, επικαλούμενος και τεκμηριώνοντας σχετικά ειδικό λόγο, που άπτεται εμπορικού – επιχειρηματικού απορρήτου.

Συνημμένα αρχεία:

Εισήγηση Hengas