Κυρ. Μητσοτάκης: Μείωση στις τιμές της βενζίνης στην αντλία άμεσα

Με μια σύντομη αναφορά στις διεθνείς εξελίξεις που, όπως τόνισε, έχουν άμεσες οικονομικές επιπτώσεις, ξεκίνησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης την εισαγωγική του εισήγηση κατά τη σημερινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου.

Σημειώνοντας ότι η αποκλιμάκωση της έντασης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν οδήγησε σε σημαντική πτώση των τιμών του πετρελαίου, εξέφρασε την εκτίμηση ότι η μείωση αυτή θα αποτυπωθεί άμεσα και στις τιμές των καυσίμων στην Ελλάδα, ενώ τόνισε ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του κράτους θα διασφαλίσουν τη μετακύλιση των μειώσεων στους καταναλωτές. «Και φυσικά η προσδοκία όλων μας είναι τις μειωμένες αυτές τιμές του πετρελαίου να τις δούμε και στις τιμές της βενζίνης στην αντλία. Είναι κάτι το οποίο είμαι σίγουρος ότι θα συμβεί τις επόμενες μέρες» τόνισε ο πρωθυπουργός.

Ανέφερε, επίσης, ότι κυβέρνηση και αγορά συμφώνησαν στη διατήρηση σταθερών τιμών για το επόμενο δίμηνο, με προοπτική νέων μειώσεων από τον Σεπτέμβριο, υπογραμμίζοντας ότι η αντιμετώπιση της ακρίβειας παραμένει κορυφαία κυβερνητική προτεραιότητα.

Στη συνέχεια, παρουσίασε τον απολογισμό του πρώτου εξαμήνου του κυβερνητικού έργου, δηλώνοντας ότι η κυβέρνηση τήρησε τις δεσμεύσεις που είχε θέσει στις αρχές του έτους.

Αναφέρθηκε στην αύξηση του κατώτατου μισθού, στη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης για τις οικογένειες με παιδιά, στα μέτρα στήριξης των χαμηλοσυνταξιούχων και στην επιστροφή ενοικίων, επισημαίνοντας ότι, παρότι δεν λύνουν οριστικά το πρόβλημα της ακρίβειας, προσφέρουν ουσιαστική ανακούφιση στα νοικοκυριά.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε, ακόμη, την πρόοδο που σημειώθηκε στις μεταρρυθμίσεις, αναφέροντας την προώθηση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, τις αλλαγές στο κληρονομικό δίκαιο, τον νέο Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τις παρεμβάσεις για το ιδιωτικό χρέος και την υλοποίηση δράσεων μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, με ιδιαίτερη έμφαση στις ανακαινίσεις δομών υγείας.

Τόνισε, παράλληλα, τη σημασία της ενίσχυσης της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, των παρεμβάσεων στην εκπαίδευση και της προώθησης κρίσιμων χωροταξικών και ψηφιακών μεταρρυθμίσεων.

Κλείνοντας, ανέφερε ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να εργάζεται με συνέπεια για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της καθημερινότητας, υποστήριξε ότι η αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης συνέβαλε στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας και τόνισε πως βασικό μέλημα της κυβέρνησης παρέμεινε η διαρκής ανταπόκριση στις ανάγκες της κοινωνίας, παράλληλα με την πολιτική αντιπαράθεση απέναντι στις προτάσεις της αντιπολίτευσης.