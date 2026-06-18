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Παπασταύρου: Εγκρίθηκε από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας των ΗΠΑ το Eastern Mediterranean Gateway Act

Παπασταύρου: Εγκρίθηκε από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας των ΗΠΑ το Eastern Mediterranean Gateway Act
Newsroom
Πέμπτη, 18/06/2026 - 08:24
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Η έγκριση του Eastern Mediterranean Gateway Act, από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας των Ηνωμένων Πολιτειών, αποτελεί μια ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης στη στρατηγική σημασία που διαδραματίζει η Ανατολική Μεσόγειο στην νέα ενεργειακή αρχιτεκτονική ασφαλείας που οικοδομεί η Ελλάδα με την Κύπρο, το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ανέφερε ακόμη ότι: «Είναι ένα ακόμα βήμα, μετά τις ιδιαίτερα ουσιαστικές συναντήσεις που είχαμε, την προηγούμενη Πέμπτη, στο Χιούστον, στο πλαίσιο του 3+1 Energy Ministerial Dialogue, καθώς και την ίδρυση του East Med Energy Center (EMEC), ενός νέου θεσμού που φιλοδοξεί να μετατρέψει τη συνεργασία μας στην ενέργεια σε απτά έργα, επενδύσεις και καινοτομία.

Η Ανατολική Μεσόγειος εξελίσσεται σε έναν χώρο σταθερότητας, ενεργειακής ασφάλειας και ευημερίας.

Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε ώστε η Ανατολική Μεσόγειος να αποτελέσει γέφυρα διατλαντικής συνεργασίας, περιφερειακής ανάπτυξης και ενεργειακής ανθεκτικότητας προς όφελος των λαών της ευρύτερης περιοχής».

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