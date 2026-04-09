ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΚΕΠΑ: Μνημόνιο Συνεργασίας με Δήμο Ελευσίνας
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
09/04/2026 - 08:24
Παπασταύρου: Επάρκεια εφοδιασμού της, χάρη στον έγκαιρο σχεδιασμό, τη διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας και τη στενή συνεργασία όλων των φορέων
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
09/04/2026 - 08:21
Γιάννης Τριήρης: Αυτός που «δοκιμάστηκε και απέτυχε» είναι ο Τραμπ
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
09/04/2026 - 08:17
Πασχαλινή έξοδος με καύσιμα-φωτιά: Πόσο κοστίζει φέτος το ταξίδι
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
09/04/2026 - 08:11
Σε πλήρη ετοιμότητα το ηλεκτρικό σύστημα ενόψει Πάσχα- Σε επιφυλακή οι Διαχειριστές για την ευστάθεια
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
09/04/2026 - 08:07
Έτσι θα μειώσετε στο μισό στην κατανάλωση του κλιματιστικού
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
09/04/2026 - 06:31
Τρία κόλπα για να μειώσετε την σπατάλη ενέργειας στην κουζίνα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
09/04/2026 - 06:32
Ηλεκτρική σκούπα: Τα λάθη που μπορεί να βλάψουν την υγεία σας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
09/04/2026 - 06:32
Το ΚΚΕ για την ακρίβεια στα είδη λαϊκής κατανάλωσης και τα καύσιμα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
08/04/2026 - 15:32
Σύμβαση με την ΕΤΕπ υπογράφει σήμερα ο Ν. Δένδιας για έργα ενεργειακής αναβάθμισης στρατοπέδων
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
08/04/2026 - 15:04
Στα 304 εκατ. ευρώ τα λειτουργικά κέρδη του ΑΔΜΗΕ το 2025
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
08/04/2026 - 14:35
Στο Μητρώο ΑΠΕ, ΣΗΘΥΑ και Αποθήκευσης και στον Πίνακα Αντιστοίχισης ο πρώτος Σταθμός Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας με μπαταρίες
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
08/04/2026 - 14:03
Ρωσία: Το μεγαλύτερο διυλιστήριο πετρελαίου σταμάτησε τη λειτουργία του μετά από ουκρανική επίθεση
ΚΟΣΜΟΣ
08/04/2026 - 13:33
Κάτω από τα 100 δολάρια το πετρέλαιο - Πτώση 20% στην τιμή του ευρωπαϊκού αερίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
08/04/2026 - 12:59
Παπασταύρου: Θέλουμε να ελπίζουμε πως η εκεχειρία στη Μέση Ανατολή θα οδηγήσει προς αποκλιμάκωση των τιμών της ενέργειας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
08/04/2026 - 12:18
Η Masdar στηρίζει την πράσινη ανάπτυξη του Πόρου-Δωρεά 11 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο του προγράμματος «GR-ECO ISLANDS»
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
08/04/2026 - 11:42
Εκδήλωση ΕΣΜΥΕ με θέμα: ΜΥΗΕ: Ορθολογικός χωροταξικός σχεδιασμός
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
08/04/2026 - 11:10
ΗΠΑ και Ιράν διεκδικούν τη «νίκη» αφού κήρυξαν κατάπαυση του πυρός για δυο εβδομάδες
ΚΟΣΜΟΣ
08/04/2026 - 10:38
Το σχέδιο που υποβλήθηκε από το Ιράν στις ΗΠΑ προβλέπει σύμφωνο «μη επίθεσης», συνέχιση του εμπλουτισμού ουρανίου, άρση όλων των κυρώσεων
ΚΟΣΜΟΣ
08/04/2026 - 10:29
Γ. Χατζηθεοδοσίου: Οι ΜμΕ στο χείλος του γκρεμού και η κοινωνία σε απόγνωση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
08/04/2026 - 10:24
Υπόμνημα SBC Greece προς το ΥΠΕΝ: Επείγει η ενσωμάτωση των νέων ευρωπαϊκών κανόνων για την οικοδομή
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
08/04/2026 - 09:23
ΠΑΣΟΚ: Fuel Pass της ταλαιπωρίας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
08/04/2026 - 09:13
Ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ επενδύει στη Βιώσιμη Εφοδιαστική Αλυσίδα
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
08/04/2026 - 08:55
Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Οικονομικά Αποτελέσματα 2025
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
08/04/2026 - 08:37
Το e-contract της nrg αναδεικνύεται «Προϊόν της Χρονιάς 2026»
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
08/04/2026 - 08:27
Γιάννης Τριήρης: Η καταδίκη των κυβερνητικών επιλογών δεν γίνεται για «ιδεολογικούς» λόγους
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
08/04/2026 - 08:13
Ηλεκτρισμός: Σύσκεψη στο ΥΠΕΝ για την αντοχή του συστήματος εν όψει Πάσχα- Με φόντο τη νέα κρίση
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
08/04/2026 - 08:09
Υδρογονάνθρακες: Στο πρώτο τρίμηνο του 2027 «κατεβαίνει» το γεωτρύπανο στο Ιόνιο
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
08/04/2026 - 08:02
Γιατί τα βρώμικα φίλτρα αυξάνουν τον λογαριασμό ρεύματος και χαλάνε τις συσκευές σας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
08/04/2026 - 07:06
Η μεγαλύτερη σπατάλη στον λογαριασμό δεν προκαλείται από το ψυγείο ή το κλιματιστικό
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
08/04/2026 - 07:06

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παπασταύρου: Επάρκεια εφοδιασμού της, χάρη στον έγκαιρο σχεδιασμό, τη διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας και τη στενή συνεργασία όλων των φορέων

Παπασταύρου: Επάρκεια εφοδιασμού της, χάρη στον έγκαιρο σχεδιασμό, τη διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας και τη στενή συνεργασία όλων των φορέων
Newsroom
Πέμπτη, 09/04/2026 - 08:21

Σειρά συναντήσεων στο ΥΠΕΝ για την ομαλή ηλεκτροδότηση της χώρας εν όψει του Πάσχα και την αξιολόγηση των επιπτώσεων της συνεχιζόμενης κρίσης στη Μέση Ανατολή

Πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σειρά συναντήσεων του Υπουργού, κ. Σταύρου Παπασταύρου και του Υφυπουργού, κ. Νίκου Τσάφου, με εκπροσώπους της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ), Διαχειριστών (ΔΕΣΦΑ, ΑΔΜΗΕ, ΔΕΔΔΗΕ), εκπροσώπων των διυλιστηρίων της χώρας, καθώς και με προμηθευτές φυσικού αερίου και εταιρείες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Αντικείμενο των συναντήσεων ήταν η ομαλή ηλεκτροδότηση της χώρας εν όψει του Πάσχα, αλλά και η αξιολόγηση των επιπτώσεων της συνεχιζόμενης κρίσης στη Μέση Ανατολή, στο πλαίσιο των τακτικών συναντήσεων που πραγματοποιεί η ηγεσία του ΥΠΕΝ.

Μετά το πέρας των συσκέψεων, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Ολοκληρώσαμε μία σειρά συναντήσεων με τον ρυθμιστή, τους διαχειριστές και εκπροσώπους του κλάδου ενέργειας. Επιβεβαιώθηκε η πλήρης επάρκεια των ενεργειακών αποθεμάτων, ενώ συγχρόνως διαπιστώθηκε ότι έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ευστάθεια του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας τις επόμενες ημέρες, κατά τις οποίες αυξάνονται οι ΑΠΕ και μειώνεται η κατανάλωση λόγω Πάσχα. Σε μια περίοδο αυξημένης διεθνούς αβεβαιότητας, η Ελλάδα διατηρεί την επάρκεια εφοδιασμού της, χάρη στον έγκαιρο σχεδιασμό, τη διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας και τη στενή συνεργασία όλων των φορέων. Και αυτό, ανεξάρτητα από τη σταδιακή αποδέσμευση 2 εκατ. βαρελιών πετρελαιοειδών από τα αποθέματά μας που υπερκαλύπτουν τις υποχρεώσεις μας, στο πλαίσιο της δέσμευσης της χώρας μας ως μέλους του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας. Παρακολουθούμε διαρκώς τις εξελίξεις και βρισκόμαστε σε πλήρη ετοιμότητα και εγρήγορση, ώστε να διασφαλίσουμε την ομαλή λειτουργία της αγοράς και την προστασία των καταναλωτών. Η ενεργειακή ασφάλεια είναι εθνική ασφάλεια και αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα της Κυβέρνησης».

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

