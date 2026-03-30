ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κ. Τσιάρας: Στήριξη του πρωτογενούς τομέα εν μέσω πολέμου - Το ενεργειακό κόστος, μεγάλο ζητούμενο για τους αλιείς

Κ. Τσιάρας: Στήριξη του πρωτογενούς τομέα εν μέσω πολέμου - Το ενεργειακό κόστος, μεγάλο ζητούμενο για τους αλιείς
Newsroom
Δευτέρα, 30/03/2026 - 14:15

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, προσερχόμενος στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Γεωργίας και Αλιείας στις Βρυξέλλες, τόνισε την ανάγκη λήψης αποφάσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα, αλλά και της αλιείας, με το ενεργειακό κόστος να αποτελεί, όπως σημείωσε, «μεγάλο στοίχημα για την επόμενη ημέρα».

Ο κ. Τσιάρας αναφέρθηκε στις νέες μεγάλες εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ, επισημαίνοντας ότι θα πρέπει να υποστηριχθούν τα προϊόντα που έχουν γεωγραφική ένδειξη, ένα σημαντικό ζητούμενο για την Ελλάδα, ώστε να υπάρχουν «οι απαραίτητες προστασίες», μετέδωσε το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Η δήλωση του κ. Τσιάρα, κατά την άφιξή του στο Συμβούλιο Γεωργίας και Αλιείας:

«Η εμπόλεμη σύρραξη στη Μέση Ανατολή έχει πυροδοτήσει μια σειρά εξελίξεων που αφορούν στο πραγματικό κόστος παραγωγής για όλους τους Ευρωπαίους γεωργούς. Είναι γεγονός ότι πρέπει να ληφθεί μια απόφαση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, προκειμένου να στηριχθεί συνολικά ο πρωτογενής τομέας, ειδικά αυτή τη δύσκολη εποχή.

Αυτό μάλιστα συνδυάζεται και με το γεγονός ότι, ενόψει των νέων μεγάλων εμπορικών συμφωνιών, πρέπει να υποστηριχθούν τα προϊόντα που έχουν γεωγραφική ένδειξη και ονομασία προέλευσης. Είναι πολύ σημαντικό και για την Ελλάδα -ειδικά για την Ελλάδα, που διαθέτει 121 προϊόντα με ταυτότητα σε αυτή την κατηγορία- να υπάρχουν όλες οι απαραίτητες προστασίες, ούτως ώστε να βρίσκουν τη θέση τους, αλλά πολύ περισσότερο να προστατεύονται στην παγκόσμια αγορά.

Υπάρχει μια σειρά νέων ζητημάτων και προκλήσεων. Το ενεργειακό κόστος για την αλιεία είναι ένα μεγάλο στοίχημα για την επόμενη μέρα. Καλούμαστε να δούμε, μέσα από συγκεκριμένο ευρωπαϊκό πλέον σχεδιασμό, ενόψει της νέας προγραμματικής περιόδου, πώς θα προστατεύσουμε τους Ευρωπαίους αλιείς και θα δημιουργήσουμε τη συνθήκη βιωσιμότητας για την ευρωπαϊκή αλιεία.

Αλλά, βεβαίως, και ζητήματα τα οποία πλέον αντιμετωπίζονται ως καθημερινή πρακτική. Οι νόσοι των ζώων εξακολουθούν να δημιουργούν ένα πολύ συγκεκριμένο ζήτημα και να αποτελούν μια πολύ μεγάλη πρόκληση, αλλά ταυτόχρονα απαιτείται και ένας κεντρικός σχεδιασμός που αφορά στη νέα προγραμματική περίοδο για την ανθεκτικότητα και τη βιωσιμότητα του ευρωπαϊκού πρωτογενούς τομέα».

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Θεοδωρικάκος: Ισχυρή πιθανότητα παράτασης του πλαφόν στα τρόφιμα – Και νέα μέτρα, εφόσον χρειαστεί
Θεοδωρικάκος: Ισχυρή πιθανότητα παράτασης του πλαφόν στα τρόφιμα – Και νέα μέτρα, εφόσον χρειαστεί 30 Μαρτίου 2026
Ν. Παπαθανάσης: Ανακατεύθυνση πόρων ύψους 2,13 δις. ευρώ πέτυχε η Ελλάδα στο πλαίσιο της ενδιάμεσης αναθεώρησης του ΕΣΠΑ 2021-2027 30 Μαρτίου 2026
Ν. Παπαθανάσης: Ανακατεύθυνση πόρων ύψους 2,13 δις. ευρώ πέτυχε η Ελλάδα στο πλαίσιο της ενδιάμεσης αναθεώρησης του ΕΣΠΑ 2021-2027

