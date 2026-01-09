ΠΑΣΟΚ- Την Κυριακή στην Κοζάνη η Περιφερειακή Συνδιάσκεψη Δυτικής Μακεδονίας: Από τη βίαιη μετάβαση στην ανάπτυξη για όλους

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Αυτή η νυχτερινή συνήθεια μπορεί να κάνει το σπίτι σας λιγότερο ασφαλές
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Πώς να προστατεύσετε τη ψησταριά σας τον χειμώνα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Ραγδαία αλλαγή του καιρού με κρύο και παγετό: Πότε πρέπει να αφήνουμε την βρύση να στάζει
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Η Ουκρανία αναγκάζεται να αυξήσει τις εισαγωγές ενέργειας λόγω των ρωσικών πληγμάτων
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 15:44
Εκδήλωση με θέμα:«Η Ελλάδα στο επίκεντρο των ενεργειακών εξελίξεων στην Ανατολική Μεσόγειο» από τη ΝΔ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 15:14
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Σφοδρές αντιδράσεις προκαλεί η σχεδιαζόμενη αδειοδότηση και λειτουργία λιγνιτωρυχείου στην Κυπαρισσία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 14:26
Απάντηση Ν. Παπαθανάση στον Π. Κουκουλόπουλο για τις πραγματικές πληρωμές του Προγράμματος Δίκαιης Μετάβασης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 13:56
Η Volton φώτισε για ακόμη μία χρονιά την εορταστική περίοδο μέσα από δράσεις κοινωνικής υπευθυνότητας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 13:47
Πιθανή επιβράδυνση της παγκόσμιας αύξησης των πωλήσεων ηλεκτρικών οχημάτων το 2026, μετά την αύξηση κατά 20% το 2025
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
16/01/2026 - 12:34
Με ηλιακά συστήματα 11 εκατ. στέγες στην Ευρώπη- Δεύτερη η Ελλάδα σε εγκατεστημένη ισχύ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
16/01/2026 - 11:48
Διατήρηση τιμολογίων στη φόρτωση LNG και παράταση της σαββατιάτικης λειτουργίας ζητά ο ΔΕΣΦΑ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 11:46
Β. Κόκκαλης: Θολό τοπίο στις αδειοδοτήσεις ΑΠΕ σε Γη Υψηλής Παραγωγικότητας στην Π.Ε Λάρισας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 11:42
Διαδικτυακό σεμινάριο: Η Sungrow παρουσιάζει ένα portfolio λύσεων αποθήκευσης ενέργειας για κάθε επαγγελματικό σενάριο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 11:11
«Πράσινο Φως» από τη Chevron για την Επέκταση του Κοιτάσματος Φυσικού Αερίου Leviathan στο Ισραήλ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 10:43
Ρούτε - Ζελένσκι: Οι ρωσικές επιθέσεις και τα ενεργειακά προβλήματα στο επίκεντρο των συζητήσεων τους
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 10:06
Στρατηγικές αποφάσεις του Ελληνικού Δικτύου Ανθεκτικών Πόλεων από την Επίδαυρο
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
16/01/2026 - 09:34
Ρωσική επίθεση κατέστρεψε «ενεργειακή υποδομή κρίσιμης σημασίας» στο Χάρκοβο
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:26
ΔΕΔΔΗΕ: Διευκρινήσεις για την εγκατάσταση συστημάτων τηλεποπτείας/τηλελέγχου από αυτοπαραγωγούς
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:06
ΔΕΗ: Τροποποίηση όρων συναλλαγών τιτλοποίησης απαιτήσεων
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:01
Σχόλια του Green Tank στη δημόσια διαβούλευση της ΕΕ για τις αγορές και τις υποδομές CO₂
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 08:44
Επίδομα θέρμανσης: Τι πρέπει να ξέρουν όσοι θέλουν να προμηθευτούν πετρέλαιο μέσα στον Ιανουάριο
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 08:36
Γιάννης Τριήρης: Ο Τραμπ στα χνάρια του Πούτιν και οι Ευρωπαίου στρουθοκαμηλίζουν
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
16/01/2026 - 08:10
Η κλιματική αλλαγή απειλεί τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 06:43
Επίδομα θέρμανσης: Πώς θα υπολογίσετε τη δεύτερη δόση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 06:42
Η συσκευή της κουζίνας που δεν πρέπει να ξεχνάτε στην πρίζα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 06:43
Έκθεση του Copernicus: οι παγκόσμιες και οι ευρωπαϊκές θερμοκρασίες το 2025 ήταν οι τρίτες υψηλότερες που έχουν καταγραφεί ποτέ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
15/01/2026 - 15:49
Απάντηση Κομισόν στον ευρωβουλευτή Σάκη Αρναούτογλου για τα έργα υδρογόνου στην Ελλάδα
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
15/01/2026 - 15:21
Παπασταύρου για Ριάντ: Η Ελλάδα είναι μία φωνή ρεαλισμού στην Ευρώπη, όσον αφορά την ενέργεια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
15/01/2026 - 14:57
Εφαρμογή νέων Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
15/01/2026 - 14:23
ΕΥΔΑΜ: Το 2025 έφερε έργα, επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας στις περιοχές μετάβασης
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
15/01/2026 - 14:19

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ- Την Κυριακή στην Κοζάνη η Περιφερειακή Συνδιάσκεψη Δυτικής Μακεδονίας: Από τη βίαιη μετάβαση στην ανάπτυξη για όλους

ΠΑΣΟΚ- Την Κυριακή στην Κοζάνη η Περιφερειακή Συνδιάσκεψη Δυτικής Μακεδονίας: Από τη βίαιη μετάβαση στην ανάπτυξη για όλους
Newsroom
Παρασκευή, 09/01/2026 - 15:37

Την Κυριακή 11 Ιανουαρίου πραγματοποιείται η Περιφερειακή Συνδιάσκεψη της Δυτικής Μακεδονίας του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής στο Εκθεσιακό Κέντρο στα Κοίλα Κοζάνης.

Ακολουθεί αναλυτικά το πρόγραμμα:

10:45 - 11:00 Χαιρετισμοί

Χατζόγλου Νίκος, Γραμματέας ΝΕ Κοζάνης

Παραστατίδης Στέφανος, Βουλευτής Κιλκίς

Ζεμπιλιάδου Γεωργία, Επικεφαλής Περιφερειακής Παράταξης στη Δ. Μακεδονία «ΕΛΠΙΔΑ»

Α' Θεματικός Άξονας: Μετασχηματισμός της Οικονομίας με κοινωνικό πρόσημο. Άνθρωποι που τολμούν στον τόπο τους

Παρέμβαση: Κουκουλόπουλος Πάρις, Βουλευτής Κοζάνης, «Οι τρεις άμεσες παρεμβάσεις»

11:00 - 12:00 |1ο πάνελ: Πρωτογενής Παραγωγή

Συντονιστής: Σεραφείμ Γιάννης

1. Μόσχος Θωμάς, Τεχνικός σύμβουλος του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας και πρεσβευτής της Ελλάδας στην Copa Cogeca

2. Κουτλιάμπας Νίκος, Πρόεδρος του Συνεταιρισμού ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού

3. Πασχαλίδης Στάθης, Ιδρυτής της Pimenas και συνιδρυτής της Proud Farmers

4. Κωτούλας Αλέξης, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. & Οικονομικός Διευθυντής, «Προϊόντα Γης Βοΐου»

5. Ζανδέ Εύη, Διπλωματούχος χημικός μηχανικός, MSc, PhD (c), Εκπρόσωπος Κτήμα Ζανδέ

12:00 - 13:00 |2ο πάνελ: Επιχειρηματικότητα

Συντονιστής: Παναγιώτου Νίκος

1. Εκπρόσωπος Alfa Pastry - Κοζάνη - Α.ΚΟΥΚΟΥΤΑΡΗΣ ΑΕΒΕ: Τρόφιμα- Εξαγωγικές επιχειρήσεις

2. Εκπρόσωπος ΠΙΤΕΝΗΣ (A. PITENIS BROS SA): Τρόφιμα -Εξαγωγικές επιχειρήσεις

3. Εκπρόσωπος BAMBAS frost: εταιρεία κατασκευής επαγγελματικών ψυγείων και ανοξείδωτων κατασκευών

4. Τυρνενόπουλος Γιάννης, ΒΕΜΑΤ Μάρμαρα Τερνενόπουλος Α.Ε

5. Μάκης Δίτσιος, Γούνα Καστοριά: πρότυπο οικολογικό βυρσοδεψείο. Επεξεργασία δέρματος & γούνας.

13:00 - 14:00 |3ο πάνελ: Εστίαση-Εμπόριο

Συντονιστής: Ζαρογιάννης Λούκας

1. Κυριακίδης Κώστας, Επιχειρηματίας- Αντιπρόεδρος ΓΣΕΒΕΕ

2. Ιωαννίδης Αδάμ, Επιχειρηματίας

3. Βυθούλκας Θόδωρος, Πρόεδρος Εμπορικού Συλλόγου Πτολεμαΐδας

4. Βουτυρής Αλέκος, Πρόεδρος Σωματείου Εστίασης

Παρέμβαση: Μαρκογιαννάκη Όλγα, μέλος Πολιτικής Γραμματείας - Αναπληρώτρια Εκπρόσωπος Τύπου, «Η σημασία των Υποδομών»

14:00 - 15:00 |4ο πάνελ: Καινοτομία -Ψηφιακή περιφέρεια - Startups

Συντονιστής: Zιούζιος Δημήτρης

1. Θεοδουλίδης Θόδωρος, Πρύτανης Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

2. Παναγιώτης Σαρηγιαννίδης, Καθηγητής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, (Συνιδρυτής του MetaMind Innovations Ι.Κ.Ε. )

3. Πλόσκας Νίκος, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, Συντονιστής Κόμβου Ψηφιακής Καινοτομίας SYNERGINN

4. Λάζαρος Μαρκόπουλος / Δημήτρης Φωτιάδης, spin-off «Saggel» του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Παρέμβαση: Τιριακίδης Βασίλης (COMPONOUS), startup ανάπτυξης-κατασκευής λογισμικού και hardware από τη Φλώρινα, της B&T Composites

15:00 - 15:30 |5ο πάνελ: Νέα Οικονομία - Τουρισμός Αγροδιατροφή

Συντονιστής: Kατσόγιαννου Έφη

1. Ραχωβίτης Νίκος, Συνιδρυτής των «Joysters»

2. Ιατρίδης Γιάννης, Ξενοδόχος, Μέλος ΔΣ της Εταιρείας Τουρισμού Φλώρινας

3. Νταγκούμας Γεώργιος, Ξενοδόχος

14:00 - 15: 30 WORKSHOP | Νεολαία: Συμπερίληψη των Νέων και των Γυναικών στην Επανεκκίνηση της Μετάβασης, «Η ΔΙΚΑΙΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΔΙΚΗ ΤΟΥΣ ΥΠΟΘΕΣΗ»- σε παράλληλη αίθουσα

Συντονιστής: Τουμπουλίδου Παρθένα (Νούλα)

1. Αλειφέρης Περικλής, Γενικός Γραμματέας Δήμου Κοζάνης

2. Γεροντίδης Αλκιβιάδης,Φοιτητής Βιοϊατρικών Επιστημών Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ)

3. Σάννας Στέλιος, Επιχειρηματίας στην εστίαση

4. Μήλιος Στέλιος, ερευνητής στο Istorima, Αρθρογράφος

5. Κολιού Αναστασία, φοιτήτρια

Παρεμβάσεις :

-Σωτήρης Σωτηρόπουλος, Απόφοιτος Τμήματος Ιστορίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης - Αρθρογράφος

-Νάζος Αθανάσιος, Οικονομολόγος

15:30 - 16:30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

B' Θεματικός Άξονας : Κοινωνική Θωράκιση της μετάβασης

16:30 Εισαγωγική παρέμβαση: Φραγγίδης Γιώργος, πρώην Βουλευτής Κιλκίς, Τομεάρχης Υγείας του ΠΑΣΟΚ

1ο πάνελ: Η Περιφερειακή Διάσταση της Υγείας

Συντονιστής: Χάρης Τσεβεκίδης, Πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Κοζάνης

1. Ιορδάνης Ανδρεάδης, τέως Διευθυντής Χειρουργικής Κλινικής Μποδοσάκειου Νοσοκομείου Πτολεμαΐδας

2. Τσάτσα Ολυμπία, Ψυχολόγος, Κοινωνική Λειτουργός. MSc Κοινωνικής Ψυχιατρικής- Παιδοψυχιατρικής,

3. Ιωακειμίδης Νικόλαος, Ιατρός - Διδάκτωρ Καρδιολογίας Μέλος ιατρικού Συλλόγου Φλώρινας

3. Ψευτογκάς Δημήτρης, Πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Γρεβενών

17:00 - 17:45 |2ο πάνελ: Ορεινότητα - Αναστροφή του δημογραφικού

Συντονιστής: Βαρσάμης Κοσμάς

1. Γκοσλιόπουλος Χρήστος, Δήμαρχος Νεστορίου

2. Πετράκος Μιχάλης, Γενικός Γραμματέας Δήμου Πρεσπών

3. Βάρκας Γιώργος, Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Εράτυρας Δήμου Βοΐου

17:45 - 18:45 |3ο πάνελ: Από τον Λιγνίτη στην καθαρή Ενέργεια. Ενεργειακή Δημοκρατία, Ενεργειακές Κοινότητες και Ρήτρα Μετάβασης

Συντονιστής: Στρατάκης Γιάννης, πρ. Στέλεχος ΔΕΗ, πρ. Νομάρχης Φλώρινας, πρ. Περιφερειακός Σύμβουλος

1. Μήτκας Μιχάλης, Πρόεδρος ΔΣ Συλλόγου Γεωπόνων

2. Φασίδης Γιάννης, Πρόεδρος Σωματείου Εργαζομένων ΔΕΗ Σπάρτακος

3. Σιαμπανόπουλος Κωσταντίνος, Πρόεδρος του ΣΕΦΠΕ, Συνδέσμου Επενδυτών Φωτοβολταϊκών Περιφέρειας Δ. Μακεδονίας

4. Χριστοφορίδης Γιώργος, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος ΑΔΕΔΥ

Παρεμβάσεις :

-Τσικαρδάνη Θεοδώρα, Δικηγόρος

-Κυρατσού Αντωνία: Πρόεδρος Τοπικού Συμβουλίου Καλαμιάς και Πρόεδρος του Πολιτιστικού και Περιβαλλοντικού Συλλόγου Καλαμιάς

-Σιάκος Κωσταντίνος, Πρόεδρος Εργατικού Κέντρου Φλώρινας

18:45 - 19:00 Συμπεράσματα: Άννα Διαμαντοπούλου, Υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής

19:00 Ομιλία Νίκου Ανδρουλάκη, Προέδρου ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Β. Κόκκαλης: Προβλήματα σχεδιασμού και εφαρμογής στη Δράση Μείωσης αποτυπώματος άνθρακα σε αρόσιμες καλλιέργειες
Β. Κόκκαλης: Προβλήματα σχεδιασμού και εφαρμογής στη Δράση Μείωσης αποτυπώματος άνθρακα σε αρόσιμες καλλιέργειες 09 Ιανουαρίου 2026
Στη Σαουδική Αραβία ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου 12 Ιανουαρίου 2026
Στη Σαουδική Αραβία ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Απάντηση Ν. Παπαθανάση στον Π. Κουκουλόπουλο για τις πραγματικές πληρωμές του Προγράμματος Δίκαιης Μετάβασης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απάντηση Ν. Παπαθανάση στον Π. Κουκουλόπουλο για τις πραγματικές πληρωμές του Προγράμματος Δίκαιης Μετάβασης

ΕΥΔΑΜ: Το 2025 έφερε έργα, επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας στις περιοχές μετάβασης
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

ΕΥΔΑΜ: Το 2025 έφερε έργα, επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας στις περιοχές μετάβασης

Έκτακτο σχέδιο αντιμετώπισης της λειψυδρίας στον Δήμο Ηρακλείου, ζήτησε από τρεις Υπουργούς ο Φραγκίσκος Παρασύρης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έκτακτο σχέδιο αντιμετώπισης της λειψυδρίας στον Δήμο Ηρακλείου, ζήτησε από τρεις Υπουργούς ο Φραγκίσκος Παρασύρης

Κουκουλόπουλος: Η “Πτολεμαΐδα V” πληρώθηκε με 1.6 δις από τον ελληνικό λαό και δεν είναι “τσιφλίκι” κανενός
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κουκουλόπουλος: Η “Πτολεμαΐδα V” πληρώθηκε με 1.6 δις από τον ελληνικό λαό και δεν είναι “τσιφλίκι” κανενός

Κ. Τσουκαλάς: Η “Πτολεμαΐδα V” από ευκαιρία για φτηνή ενέργεια έγινε μνημείο αδράνειας και επιτομή της απουσίας ενεργειακής στρατηγικής της χώρας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κ. Τσουκαλάς: Η “Πτολεμαΐδα V” από ευκαιρία για φτηνή ενέργεια έγινε μνημείο αδράνειας και επιτομή της απουσίας ενεργειακής στρατηγικής της χώρας

Ν. Ανδρουλάκης: Υπονόμευση των εθνικών συμφερόντων της χώρας η μετατροπή του Πτολεμαϊδα 5 σε μονάδα φυσικού αερίου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ν. Ανδρουλάκης: Υπονόμευση των εθνικών συμφερόντων της χώρας η μετατροπή του Πτολεμαϊδα 5 σε μονάδα φυσικού αερίου