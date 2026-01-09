ΠΑΣΟΚ- Την Κυριακή στην Κοζάνη η Περιφερειακή Συνδιάσκεψη Δυτικής Μακεδονίας: Από τη βίαιη μετάβαση στην ανάπτυξη για όλους

Την Κυριακή 11 Ιανουαρίου πραγματοποιείται η Περιφερειακή Συνδιάσκεψη της Δυτικής Μακεδονίας του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής στο Εκθεσιακό Κέντρο στα Κοίλα Κοζάνης.

Ακολουθεί αναλυτικά το πρόγραμμα:

10:45 - 11:00 Χαιρετισμοί

Χατζόγλου Νίκος, Γραμματέας ΝΕ Κοζάνης

Παραστατίδης Στέφανος, Βουλευτής Κιλκίς

Ζεμπιλιάδου Γεωργία, Επικεφαλής Περιφερειακής Παράταξης στη Δ. Μακεδονία «ΕΛΠΙΔΑ»

Α' Θεματικός Άξονας: Μετασχηματισμός της Οικονομίας με κοινωνικό πρόσημο. Άνθρωποι που τολμούν στον τόπο τους

Παρέμβαση: Κουκουλόπουλος Πάρις, Βουλευτής Κοζάνης, «Οι τρεις άμεσες παρεμβάσεις»

11:00 - 12:00 |1ο πάνελ: Πρωτογενής Παραγωγή

Συντονιστής: Σεραφείμ Γιάννης

1. Μόσχος Θωμάς, Τεχνικός σύμβουλος του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας και πρεσβευτής της Ελλάδας στην Copa Cogeca

2. Κουτλιάμπας Νίκος, Πρόεδρος του Συνεταιρισμού ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού

3. Πασχαλίδης Στάθης, Ιδρυτής της Pimenas και συνιδρυτής της Proud Farmers

4. Κωτούλας Αλέξης, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. & Οικονομικός Διευθυντής, «Προϊόντα Γης Βοΐου»

5. Ζανδέ Εύη, Διπλωματούχος χημικός μηχανικός, MSc, PhD (c), Εκπρόσωπος Κτήμα Ζανδέ

12:00 - 13:00 |2ο πάνελ: Επιχειρηματικότητα

Συντονιστής: Παναγιώτου Νίκος

1. Εκπρόσωπος Alfa Pastry - Κοζάνη - Α.ΚΟΥΚΟΥΤΑΡΗΣ ΑΕΒΕ: Τρόφιμα- Εξαγωγικές επιχειρήσεις

2. Εκπρόσωπος ΠΙΤΕΝΗΣ (A. PITENIS BROS SA): Τρόφιμα -Εξαγωγικές επιχειρήσεις

3. Εκπρόσωπος BAMBAS frost: εταιρεία κατασκευής επαγγελματικών ψυγείων και ανοξείδωτων κατασκευών

4. Τυρνενόπουλος Γιάννης, ΒΕΜΑΤ Μάρμαρα Τερνενόπουλος Α.Ε

5. Μάκης Δίτσιος, Γούνα Καστοριά: πρότυπο οικολογικό βυρσοδεψείο. Επεξεργασία δέρματος & γούνας.

13:00 - 14:00 |3ο πάνελ: Εστίαση-Εμπόριο

Συντονιστής: Ζαρογιάννης Λούκας

1. Κυριακίδης Κώστας, Επιχειρηματίας- Αντιπρόεδρος ΓΣΕΒΕΕ

2. Ιωαννίδης Αδάμ, Επιχειρηματίας

3. Βυθούλκας Θόδωρος, Πρόεδρος Εμπορικού Συλλόγου Πτολεμαΐδας

4. Βουτυρής Αλέκος, Πρόεδρος Σωματείου Εστίασης

Παρέμβαση: Μαρκογιαννάκη Όλγα, μέλος Πολιτικής Γραμματείας - Αναπληρώτρια Εκπρόσωπος Τύπου, «Η σημασία των Υποδομών»

14:00 - 15:00 |4ο πάνελ: Καινοτομία -Ψηφιακή περιφέρεια - Startups

Συντονιστής: Zιούζιος Δημήτρης

1. Θεοδουλίδης Θόδωρος, Πρύτανης Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

2. Παναγιώτης Σαρηγιαννίδης, Καθηγητής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, (Συνιδρυτής του MetaMind Innovations Ι.Κ.Ε. )

3. Πλόσκας Νίκος, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, Συντονιστής Κόμβου Ψηφιακής Καινοτομίας SYNERGINN

4. Λάζαρος Μαρκόπουλος / Δημήτρης Φωτιάδης, spin-off «Saggel» του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Παρέμβαση: Τιριακίδης Βασίλης (COMPONOUS), startup ανάπτυξης-κατασκευής λογισμικού και hardware από τη Φλώρινα, της B&T Composites

15:00 - 15:30 |5ο πάνελ: Νέα Οικονομία - Τουρισμός Αγροδιατροφή

Συντονιστής: Kατσόγιαννου Έφη

1. Ραχωβίτης Νίκος, Συνιδρυτής των «Joysters»

2. Ιατρίδης Γιάννης, Ξενοδόχος, Μέλος ΔΣ της Εταιρείας Τουρισμού Φλώρινας

3. Νταγκούμας Γεώργιος, Ξενοδόχος

14:00 - 15: 30 WORKSHOP | Νεολαία: Συμπερίληψη των Νέων και των Γυναικών στην Επανεκκίνηση της Μετάβασης, «Η ΔΙΚΑΙΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΔΙΚΗ ΤΟΥΣ ΥΠΟΘΕΣΗ»- σε παράλληλη αίθουσα

Συντονιστής: Τουμπουλίδου Παρθένα (Νούλα)

1. Αλειφέρης Περικλής, Γενικός Γραμματέας Δήμου Κοζάνης

2. Γεροντίδης Αλκιβιάδης,Φοιτητής Βιοϊατρικών Επιστημών Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ)

3. Σάννας Στέλιος, Επιχειρηματίας στην εστίαση

4. Μήλιος Στέλιος, ερευνητής στο Istorima, Αρθρογράφος

5. Κολιού Αναστασία, φοιτήτρια

Παρεμβάσεις :

-Σωτήρης Σωτηρόπουλος, Απόφοιτος Τμήματος Ιστορίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης - Αρθρογράφος

-Νάζος Αθανάσιος, Οικονομολόγος

15:30 - 16:30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

B' Θεματικός Άξονας : Κοινωνική Θωράκιση της μετάβασης

16:30 Εισαγωγική παρέμβαση: Φραγγίδης Γιώργος, πρώην Βουλευτής Κιλκίς, Τομεάρχης Υγείας του ΠΑΣΟΚ

1ο πάνελ: Η Περιφερειακή Διάσταση της Υγείας

Συντονιστής: Χάρης Τσεβεκίδης, Πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Κοζάνης

1. Ιορδάνης Ανδρεάδης, τέως Διευθυντής Χειρουργικής Κλινικής Μποδοσάκειου Νοσοκομείου Πτολεμαΐδας

2. Τσάτσα Ολυμπία, Ψυχολόγος, Κοινωνική Λειτουργός. MSc Κοινωνικής Ψυχιατρικής- Παιδοψυχιατρικής,

3. Ιωακειμίδης Νικόλαος, Ιατρός - Διδάκτωρ Καρδιολογίας Μέλος ιατρικού Συλλόγου Φλώρινας

3. Ψευτογκάς Δημήτρης, Πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Γρεβενών

17:00 - 17:45 |2ο πάνελ: Ορεινότητα - Αναστροφή του δημογραφικού

Συντονιστής: Βαρσάμης Κοσμάς

1. Γκοσλιόπουλος Χρήστος, Δήμαρχος Νεστορίου

2. Πετράκος Μιχάλης, Γενικός Γραμματέας Δήμου Πρεσπών

3. Βάρκας Γιώργος, Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Εράτυρας Δήμου Βοΐου

17:45 - 18:45 |3ο πάνελ: Από τον Λιγνίτη στην καθαρή Ενέργεια. Ενεργειακή Δημοκρατία, Ενεργειακές Κοινότητες και Ρήτρα Μετάβασης

Συντονιστής: Στρατάκης Γιάννης, πρ. Στέλεχος ΔΕΗ, πρ. Νομάρχης Φλώρινας, πρ. Περιφερειακός Σύμβουλος

1. Μήτκας Μιχάλης, Πρόεδρος ΔΣ Συλλόγου Γεωπόνων

2. Φασίδης Γιάννης, Πρόεδρος Σωματείου Εργαζομένων ΔΕΗ Σπάρτακος

3. Σιαμπανόπουλος Κωσταντίνος, Πρόεδρος του ΣΕΦΠΕ, Συνδέσμου Επενδυτών Φωτοβολταϊκών Περιφέρειας Δ. Μακεδονίας

4. Χριστοφορίδης Γιώργος, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος ΑΔΕΔΥ

Παρεμβάσεις :

-Τσικαρδάνη Θεοδώρα, Δικηγόρος

-Κυρατσού Αντωνία: Πρόεδρος Τοπικού Συμβουλίου Καλαμιάς και Πρόεδρος του Πολιτιστικού και Περιβαλλοντικού Συλλόγου Καλαμιάς

-Σιάκος Κωσταντίνος, Πρόεδρος Εργατικού Κέντρου Φλώρινας

18:45 - 19:00 Συμπεράσματα: Άννα Διαμαντοπούλου, Υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής

19:00 Ομιλία Νίκου Ανδρουλάκη, Προέδρου ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής