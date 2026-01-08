ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Από το «Εξοικονομώ» των καθυστερήσεων σε ένα προσιτό και δίκαιο πρόγραμμα: Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ

Από το «Εξοικονομώ» των καθυστερήσεων σε ένα προσιτό και δίκαιο πρόγραμμα: Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ
Newsroom
Πέμπτη, 08/01/2026 - 15:47

Σύμφωνα με το Τεχνικό Επιμελητήριο, σχεδόν οι μισές αιτήσεις “Εξοικονομώ” εγκαταλείπονται, με το ποσοστό υλοποίησης να κατρακυλά στο 52%. Η αποτυχία αυτή φέρει την υπογραφή της Νέας Δημοκρατίας.

Το «Εξοικονομώ» μετατράπηκε σε κινούμενη άμμο, με διαρκείς καθυστερήσεις στις αξιολογήσεις και ατελέσφορο συντονισμό, αναγκάζοντας πολίτες και επαγγελματίες να καλύπτουν το κόστος από ίδιους πόρους. Παράλληλα, θεσπίστηκαν στρεβλά κριτήρια, όπως στο πρόγραμμα του 2025, όπου υποτιμήθηκε το τεράστιο κόστος ψύξης.

Θετουμε ως προτεραιότητα να:

  • Δημιουργηθούν δομές «Υπηρεσίας μιας στάσης», ώστε να υπάρχει μια καθαρή, απλή και τυποποιημένη διαδικασία από την αίτηση έως την πληρωμή, με πλήρη διαφάνεια και λογοδοσία στους χρόνους απόκρισης.
  • Υπάρξει μέριμνα για Κοινωνική Χρηματοδότηση με εγγυήσεις του Δημοσίου, δημιουργώντας μια «γέφυρα ρευστότητας» που θα προβλέπει αυξημένες επιχορηγήσεις για τους ευάλωτους, τα νέα ζευγάρια και τους κατοίκους φθίνοντων οικισμών.
  • Εφαρμοστεί ένα σύστημα Δίκαιης Αξιολόγησης, το οποίο θα συνυπολογίζει τις ανάγκες θέρμανσης και ψύξης για όλο το έτος. Ο προϋπολογισμός θα κατανέμεται ανά Περιφερειακή Ενότητα και εισοδηματική ομάδα, ώστε να εκλείψουν οι γεωγραφικές αδικίες.
  • Διασφαλιστεί η Διαφάνεια των Ελέγχων, εγγυημένη από ανεξάρτητους μηχανισμούς που θα προστατεύουν τον πολίτη, αποτρέποντας την ιδιωτικοποίηση της πολιτικής από λίγους και ισχυρούς παρόχους.
  • Αναληφθούν όλες οι απαραίτητες πρωτοβουλίες για να οικοδομηθεί μια ισχυρή Αλυσίδα Εγχώριας Αξίας, μέσω της στήριξης παραγωγικών και ερευνητικών συστάδων, ώστε η ελληνική παραγωγή και καινοτομία να πρωταγωνιστήσουν στη διαχείριση της ενέργειας.

