Από το «Εξοικονομώ» των καθυστερήσεων σε ένα προσιτό και δίκαιο πρόγραμμα: Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ

Σύμφωνα με το Τεχνικό Επιμελητήριο, σχεδόν οι μισές αιτήσεις “Εξοικονομώ” εγκαταλείπονται, με το ποσοστό υλοποίησης να κατρακυλά στο 52%. Η αποτυχία αυτή φέρει την υπογραφή της Νέας Δημοκρατίας.

Το «Εξοικονομώ» μετατράπηκε σε κινούμενη άμμο, με διαρκείς καθυστερήσεις στις αξιολογήσεις και ατελέσφορο συντονισμό, αναγκάζοντας πολίτες και επαγγελματίες να καλύπτουν το κόστος από ίδιους πόρους. Παράλληλα, θεσπίστηκαν στρεβλά κριτήρια, όπως στο πρόγραμμα του 2025, όπου υποτιμήθηκε το τεράστιο κόστος ψύξης.

Θετουμε ως προτεραιότητα να: