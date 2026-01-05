Γ. Μανιάτης: Ωφελημένοι φαίνεται ότι θα είναι οι μεγάλοι ενεργειακοί κολοσσοί των Ηνωμένων Πολιτειών

Τι αναμένεται στη Βενεζουέλα και στην παγκόσμια αγορά ενέργειας, μετά την ανατροπή Μαδούρο, αναφορικά με τα πετρελαϊκά αποθέματα της χώρας, περιέγραψε ο Καθηγητής Πανεπιστημίου και Ευρωβουλευτής με το ΠΑΣΟΚ Γιάννης Μανιάτης, μιλώντας στο ΕΡΤnews Radio 105,8 και στην εκπομπή «Πρωινές Διαδρομές» με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου.

Η παγκόσμια κατανάλωση πετρελαίου είναι περίπου 103-104 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, περιέγραψε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες παράγουν γύρω στα 13 εκατομμύρια βαρέλια, είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες ο μεγαλύτερος παραγωγός πετρελαίου αλλά και ο μεγαλύτερος παραγωγός φυσικού αερίου.

«Δηλαδή, στο πετρέλαιο δεν είναι πρώτη τη Σαουδική Αραβία, όπως ίσως θα νομίζαμε. Ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες παράγουν 13 εκατομμύρια. Η Σαουδική Αραβία παράγει 10 εκατομμύρια και άλλα τόσα περίπου η Ρωσία. Στο φυσικό αέριο επίσης, οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι μακράν ο μεγαλύτερος παραγωγός με χίλια περίπου δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα το χρόνο 1.000, ενώ η δεύτερη χώρα είναι η Ρωσία με 700. Δηλαδή και στις δύο περιπτώσεις οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός ορυκτών καυσίμων» σημείωσε.

«Η Βενεζουέλα έχει αποδεδειγμένα τα μεγαλύτερα κοιτάσματα παγκοσμίως, γύρω στα 303 δισεκατομμύρια βαρέλια πετρέλαιο, τόνισε. Το πετρέλαιό της όμως είναι αργό πετρέλαιο, δηλαδή θέλει ειδικά διυλιστήρια και χρησιμοποιείται σε ειδικές εφαρμογές καύσης, χρήσης ορυκτών καυσίμων. Είναι περίπου ανάλογο με το βαρύ πετρέλαιο του Καναδά» επισήμανε ο κ. Μανιάτης, ενώ εξήγησε ότι οι Αμερικανοί έχουν τέτοια διυλιστήρια στον Κόλπο του Μεξικού. «Επειδή αυτές οι επενδύσεις γίνονται σε βάθος δεκαετιών, πριν αλλάξει το καθεστώς στην Βενεζουέλα, πριν τον Ούγκο Τσάβες, υπήρχαν τέτοιες εξαγωγές πολύ μεγάλες. Να θυμίσω ότι πριν γίνει αυτή η αλλαγή του καθεστώτος, δηλαδή πριν 20-30 χρόνια, η Βενεζουέλα παρήγαγε περίπου 3 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, ενώ τώρα, μετά από τις αμερικανικές και τις διεθνείς κυρώσεις παράγει 900.000 από τα οποία τα 600 τα κάνει εξαγωγή. Αυτό είναι περίπου το τοπίο» συμπλήρωσε.

«Τα πετρέλαια της Βενεζουέλας φαίνεται ότι είναι η κύρια αιτία της επέμβασης του προέδρου Τραμπ, η οποία βέβαια αλλάζει μια ολόκληρη ιστορική σελίδα στην παγκόσμια κοινότητα, δεν είναι απλώς θέμα Λατινικής Αμερικής ή δυτικού ημισφαιρίου. Αλλάζουν δραματικά τα ζητήματα.

Εμένα μου έκανε εντύπωση ότι στις δηλώσεις του στο προεδρικό αεροσκάφος επανέφερε και το ζήτημα της Γροιλανδίας. Πρέπει να σας πω ότι η Γροιλανδία, η οποία έχει μια εκτεταμένη αυτοδιοίκηση αλλά υπό την κυριαρχία του Βασιλείου της Δανίας, είναι ένα θέμα το οποίο ενοχλεί απεριόριστα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πώς συμπεριφέρονται οι Δανοί συνάδελφοί μου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όλων των κομμάτων και μάλιστα μια χώρα όπως η Δανία, που ήταν η πιο φιλοαμερικανική της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρα, τα ανοίγει όλα τα μέτωπα μαζί με το Μεξικό, την Κούβα. Η Κούβα νομίζω ότι θα έχει το μεγαλύτερο πρόβλημα από όλους, γιατί μέχρι τώρα έπαιρνε δωρεάν πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα. Ο Μαδούρο έστελνε δωρεάν πετρέλαιο έναντι άλλων προφανώς εξυπηρετήσεων της Κούβας, υποθέτω σε θέματα ασφάλειας κλπ, ενώ αντίστοιχα οι σχέσεις του Μαδούρο με την Κίνα επίσης ήταν πολύ στενές, διότι τους έστελνε πετρέλαιο και έναντι αυτού έπαιρνε δάνεια για τη χώρα του» ανέφερε ο κ. Μανιάτης.

«Μην περιμένουμε ότι σε 1-2 χρόνια η Βενεζουέλα, από εκεί που βγάζει περίπου 900.000 βαρέλια την ημέρα, θα φτάσει τα 2 εκατομμύρια. Δηλαδή, οι παγκόσμιες ισορροπίες στις τιμές του πετρελαίου δεν πρόκειται να αλλάξουν μέσα σε ένα δύο χρόνια. Αυτά θέλουν επενδύσεις, εκσυγχρονισμούς στις υποδομές κτλ. Πάντως φαίνεται ότι οι ωφελημένοι θα είναι οι μεγάλοι ενεργειακοί κολοσσοί των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο πρόεδρος Τραμπ, νομίζω επίσης ότι στέλνει και ένα μήνυμα και στις υπόλοιπες χώρες του δυτικού ημισφαιρίου ότι είναι αποφασισμένος να μην σεβαστεί καθόλου ούτε την δική του εσωτερική έννομη τάξη, δηλαδή το Κογκρέσο, την εσωτερική του νομοθεσία που πρέπει να παίρνει έγκριση από το Κογκρέσο για να κάνει μια επέμβαση σε ξένη χώρα, ούτε βεβαίως το διεθνές δίκαιο.

Επίσης, νομίζω, ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει να μας απασχολήσει το επόμενο χρονικό διάστημα, διότι πια έχει καταρρακωθεί η αξιοπιστία και του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και μια σειρά άλλων οργανισμών, μην μιλήσω για τα περιβαλλοντικά, την κλιματική αλλαγή, σε αυτά οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι τελείως απέναντι, έχουμε πάντως πια την ανάγκη ως παγκόσμια κοινότητα να δούμε πως σε αυτές τις συνθήκες που είναι μετα-ψυχροπολεμικές, που είναι πια πολυπαραγοντικές, με πολλούς πόλους εξουσίας και κεντρικούς πόλους όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Κίνα, η Ρωσία, αλλά και περιφερειακούς δρώντες όπως είναι η Τουρκία, το Ιράν κλπ, πώς ρυθμίζουμε την παγκόσμια τάξη. Εγώ νομίζω ότι αυτή είναι μια πολύ, πολύ βαριά, δύσκολη και σημαντική δουλειά που πρέπει να γίνει και εδώ, ίσως η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί και πρέπει να πάρει πρωτοβουλίες. Γιατί ξέρετε, έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, η Ευρωπαϊκή Ένωση, την οποία σχετικά εύκολα όλοι μας κατηγορούμε για δυσκινησία, για ατολμία, για αμηχανία στα διεθνή πολιτικά, είναι και η μοναδική διεθνοπολιτική οντότητα που σέβεται απόλυτα τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις δημοκρατικές διαδικασίες γιατί από πουθενά αλλού πια δεν το βλέπεις αυτό να είναι κορυφαία προτεραιότητα» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μανιάτης.

Επιπλέον, επισήμανε ότι «αυτή η κίνηση παραβιάζει κατάφωρα το διεθνές δίκαιο και η Ελλάδα πρέπει να είναι μία χώρα η οποία σε κάθε ευκαιρία πρέπει να υπερασπίζεται το διεθνές δίκαιο».

«Και γι’ αυτό θεωρώ ότι ήταν εξαιρετικά άστοχη και αδιανόητα εκτός πραγματικότητας η πρώτη δήλωση τουλάχιστον, του Έλληνα πρωθυπουργού που είπε ότι δεν θέλει να σχολιάσει τη νομιμότητα των κινήσεων του προέδρου Τραμπ.

Το ακόμη χειρότερο είναι ότι της δήλωσης του κυρίου Μητσοτάκη είχε προηγηθεί η πιο φιλοαμερικανίδα ύπατη εκπρόσωπος που έχει υπάρξει ποτέ στην Ένωση, η Κάγια Κάλας, η οποία είχε πει ότι το διεθνές δίκαιο υπό όλες τις συνθήκες πρέπει να γίνεται αποδεκτό. Δηλαδή, ήταν εντελώς εκτός ευρωπαϊκής γραμμής ο Έλληνας πρωθυπουργός.

Όταν βγαίνει η Ύπατη Εκπρόσωπος υποτίθεται ότι έχει προηγηθεί μια στοιχειώδης συνεννόηση με τους μόνιμους αντιπροσώπους στις Βρυξέλλες. Άρα αυτό να το τονίσουμε. Ελπίζω να μη συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Θα είναι εξαιρετικά αρνητικό για τα δικά μας θέματα σε σχέση με την Τουρκία, το Αιγαίο, το casus belli, την Κύπρο κλπ.

Το δεύτερο που θέλω να πω επίσης, είναι ότι πήρα και την πρωτοβουλία ως αρμόδιος αντιπρόεδρος των Σοσιαλιστών και έχουμε ζητήσει ως κόμμα πια, κεντρικά, να υπάρξει συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπου θα τοποθετηθούν όλα τα κόμματα για το πώς η Ευρώπη θα αντιμετωπίσει αυτή την κίνηση του προέδρου Τραμπ σε βάρος της Βενεζουέλας, σε βάρος ενός δικτατορικού απολυταρχικού καθεστώτος, κανείς προφανώς δεν είναι με τον Μαδούρο, πολύ περισσότερο εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που έχουμε επιβάλει κυρώσεις σε βάρος του Μαδούρο και 10-12 συνεργατών του. Όμως, η παραβίαση του διεθνούς δικαίου είναι ένα μεγάλο θέμα, το οποίο πρέπει να είναι πάντα στην κορυφή των προτεραιοτήτων» συμπλήρωσε.

Ως προς το ποια μπορεί να είναι η επόμενη μέρα για τη Βενεζουέλα, σημείωσε «αν δει κανείς ιστορικά εκεί που έχουν παρέμβει οι δυτικές δυνάμεις, κυρίως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, φεύγοντας μετά από μια εικοσαετία, οι φιλελεύθερες δημοκρατίες άφησαν πίσω τους ερείπια και μηδενικό αποτέλεσμα για τον λαό της συγκεκριμένης χώρας. Άρα έχουμε και αυτό το δεύτερο ζήτημα, Πώς θα κυβερνηθεί αυτή η χώρα, πολύ περισσότερο τώρα βέβαια που είναι και μια χώρα τόσο πλούσια σε πετρέλαιο και σε ορυκτές πρώτες ύλες, σπάνιες γαίες κλπ, που εκεί θα παίξουν πολύ μεγάλα συμφέροντα. Δεν βλέπω ο πρόεδρος, παρότι υποθέτω ότι οι επιτελείς του θα έχουν ετοιμάσει κάποιο σχέδιο, φαίνεται ότι η Ροντρίγκες είναι η αντιπρόεδρος είναι η πρώτη επιλογή, ένα plan Α, να δούμε αν θα συνεχιστεί».

Απαντώντας στο κατά πόσο ήταν τα ναρκωτικά τελικά τα οποία επικαλέστηκε ο Ντόναλντ Τραμπ το πρόσχημα ή η ουσία της επιχείρησης είναι τα πετρέλαια της Βενεζουέλας, ο κ. Μανιάτης είπε «θα συμφωνούσα, με έναν τίτλο μιας μεγάλης εφημερίδας, της Ελληνικής Ημερησίας, που έλεγε «δίκαιο τέλος τώρα για το κέρδος», το κέρδος και των Ηνωμένων Πολιτειών αλλά και το κέρδος ανθρώπων που έχουν στηρίξει τον πρόεδρο Τραμπ και οι οποίοι επωφελούνται σε όλες αυτές τις περιπτώσεις».