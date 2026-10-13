Χρηματοδότηση έργων περιβαλλοντικής αποκατάστασης Χ.Α.Δ.Α. σε Κάλυμνο, Μύκονο, Παξούς, Πάτμο, Σίφνο και Τήνο

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Παρουσίαση Μελέτης του ΙΕΝΕ για τη Συμμετοχή της Ελληνικής Βιομηχανίας στην Εφοδιαστική Αλυσίδα των SMRs
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
13/10/2026 - 15:41
Ο Όμιλος TITAN επενδύει στην Command Alkon για την επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού του κλάδου των δομικών υλικών
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
13/10/2026 - 15:27
e-waste day: Η ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ δίνει το «παρών» με δράσεις ευαισθητοποίησης
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
13/10/2026 - 15:04
Ζελένσκι: Η Ουκρανία σταματά τα πλήγματα σε ρωσικά διυλιστήρια πετρελαίου για δύο ημέρες
ΚΟΣΜΟΣ
13/10/2026 - 14:47
Κυριάκος Πιερρακάκης: Αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης σε σχέση με πέρυσι
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
13/10/2026 - 14:28
Δήμος Αθηναίων: Η Αθήνα στο επίκεντρο της Ευρώπης για το μέλλον των ιστορικών κήπων
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
13/10/2026 - 13:44
Κ. Χατζηδάκης: Τριπλή στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης με επιδότηση, εκπτώσεις από διυλιστήρια, επίδομα θέρμανσης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
13/10/2026 - 13:13
Deloitte “Greek CFO Survey 2026”: Οι Έλληνες CFOs επενδύουν σε ψηφιακό μετασχηματισμό, εξαγορές και ESG με αισιοδοξία που ξεπερνά τον ευρωπαϊκό μέσο όρο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
13/10/2026 - 12:40
Βιώσιμη βιοθερμότητα και πέλλετ: Λύση ανανεώσιμης ενέργειας σε μια τεχνολογικά ουδέτερη ενεργειακή μετάβαση
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
13/10/2026 - 11:52
Νίκος Παπαθανάσης: Χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ για ενεργειακή αναβάθμιση δομών Υγείας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
13/10/2026 - 11:49
Σταύρος Παπασταύρου: Ο Κάθετος Διάδρομος σημείο σύγκλισης με την Αντιπολίτευση – Να συζητάμε και για όσα συμφωνούμε
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
13/10/2026 - 11:05
Κ. Μπαλωμένος: Τι θα κάνει η Ελλάδα αν η Τουρκία παρεμποδίσει τις εργασίες για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου–Ελλάδας;
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
13/10/2026 - 10:26
Σε ισχύ από την 1η Νοεμβρίου η απόφαση της ΡΑΑΕΥ για τις συνέπειες σημαντικών συστηματικών αποκλίσεων της ζήτησης
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
13/10/2026 - 10:12
Δ. Τσιόδρας προς την Κομισιόν: Στήριξη των ευρωπαϊκών ηλιοθερμικών τεχνολογιών για μείωση του ενεργειακού κόστους
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
13/10/2026 - 09:44
Η Μόσχα λέει ότι έχει πουλήσει υδρογονάνθρακες αξίας 320 δισεκ. δολαρίων στην ΕΕ, παρά τις κυρώσεις
ΚΟΣΜΟΣ
13/10/2026 - 09:01
Θ. Κοντογεώργης: Ισχυρή παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης – Την Τετάρτη οι ανακοινώσεις
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
13/10/2026 - 08:35
Χρηματοδότηση έργων περιβαλλοντικής αποκατάστασης Χ.Α.Δ.Α. σε Κάλυμνο, Μύκονο, Παξούς, Πάτμο, Σίφνο και Τήνο
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
13/10/2026 - 08:17
Γιάννης Τριήρης: Στις Βρυξέλλες κοιμούνται τον ύπνο του δικαίου και στο Μαξίμου σφυρίζουν αδιάφορα
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
13/10/2026 - 08:11
Βιοτεχνία: Το ενεργειακό κόστος «πνίγει» τις μικρές επιχειρήσεις
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
13/10/2026 - 08:03
ΑΠΕ: Νέοι κανόνες στις περικοπές παραγωγής- Πότε επιβάλλονται χρεώσεις
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
13/10/2026 - 08:01
Ποια είναι η ελάχιστη απόσταση που πρέπει να αφήσετε ανάμεσα στο ψυγείο και τον τοίχο, για να γλυτώσετε ρεύμα και βλάβες
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
13/10/2026 - 12:11
Έπεσε καφές στο laptop; Δείτε πόσες μέρες πρέπει να το αφήσετε να στεγνώσει
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
13/10/2026 - 12:11
Στο «κόκκινο» η Αθήνα στη μάχη της θέρμανσης, στις τελευταίες θέσεις ευρωπαϊκής έκθεσης για τα ορυκτά καύσιμα
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
13/10/2026 - 12:12
Όμιλος AKTOR: Υπεγράφη το οριστικό συμβόλαιο αγοραπωλησίας για την απόκτηση συγκροτήματος ακινήτων στην περιοχή ΒΙΠΑΒΙΟΠΑ Παιανίας Αττικής
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
12/10/2026 - 15:39
ΕΒΕΑ: Πρόσκληση στην εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων «Match4Industry – Widen Your Network, Widen Your Business”
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
12/10/2026 - 15:24
ΔΕΗ: Ολοκληρώθηκε για τέταρτη χρονιά σε όλη την Ελλάδα στο ΔΕΗ 3x3 Street Basketball
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
12/10/2026 - 15:00
Νέα έκθεση των ABB και BCG αναδεικνύει τον αυξανόμενο ρόλο των τεχνολογιών συνεχούς ρεύματος στα μελλοντικά ηλεκτρικά συστήματα
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
12/10/2026 - 14:32
Εκπλήρωση από τους Προμηθευτές Η/Ε των υποχρεώσεών τους ως προς την καταβολή των υποχρεώσεών τους προς τους Διαχειριστές: Θετική Αναφορά
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
12/10/2026 - 13:58
Το μεταλλείο Σκουριών χαρακτηρίζεται Στρατηγικό Έργο βάσει του Κανονισμού της ΕΕ για τις Κρίσιμες Πρώτες Ύλες
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
12/10/2026 - 13:26
Τάκης Θεοδωρικάκος: Τρία νέα καθεστώτα του Αναπτυξιακού Νόμου για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ως το τέλος του 2026
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
12/10/2026 - 12:38

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Χρηματοδότηση έργων περιβαλλοντικής αποκατάστασης Χ.Α.Δ.Α. σε Κάλυμνο, Μύκονο, Παξούς, Πάτμο, Σίφνο και Τήνο

Χρηματοδότηση έργων περιβαλλοντικής αποκατάστασης Χ.Α.Δ.Α. σε Κάλυμνο, Μύκονο, Παξούς, Πάτμο, Σίφνο και Τήνο
Newsroom
Τρίτη, 13/10/2026 - 08:17
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

Στόχος να εξαλειφθούν και τα τελευταία πρόστιμα από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο

Στην τελική ευθεία μπαίνει η αποκατάσταση ακόμα έξι χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων (ΧΑΔΑ), που δεν λειτουργούν, σε ισάριθμα νησιά της χώρας, μετά την απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος κ. Σταύρου Παπασταύρου για την έκδοση σχετικής πρόσκλησης χρηματοδότησης από το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ύψους 6,4 εκατ. ευρώ.

Η πρόσκληση αφορά στην περιβαλλοντική αποκατάσταση των ΧΑΔΑ σε Μύκονο, Τήνο, Σίφνο, Πάτμο, Παξούς και Κάλυμνο και δικαιούχοι είναι οι Δήμοι Μυκόνου, Τήνου, Σίφνου, Πάτμου, Παξών και Καλύμνου, οποίοι μετά την πολύμηνη συνεργασία τους με την αρμόδια Γενική Γραμματεία Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κατάφεραν να λάβουν περιβαλλοντική αδειοδότηση για την αποκατάσταση και των έξι χώρων. Έτσι με την αποπεράτωση των έργων η χώρα μας θα σταματήσει να επιβαρύνεται με πρόστιμα ύψους 480.000 ευρώ το χρόνο από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο λόγω της μη αποκατάστασης των συγκεκριμένων ΧΑΔΑ.

Η εξέλιξη αυτή επιλύει οριστικά ένα διαχρονικό περιβαλλοντικό πρόβλημα, θωρακίζοντας την υγεία των κατοίκων, αναβαθμίζοντας το ευαίσθητο νησιωτικό οικοσύστημα και ενισχύοντας σημαντικά το τουριστικό προϊόν των περιοχών αυτών.

Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο της συνολικής πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την οριστική εξάλειψη των προστίμων που πληρώνει η χώρα μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω των παράνομων χωματερών.

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου, δήλωσε: «Η αποκατάσταση των Χ.Α.Δ.Α. στα έξι αυτά νησιά αποδεικνύει την απόφασή μας να κλείσουμε οριστικά τις περιβαλλοντικές εκκρεμότητες του παρελθόντος. Με στοχευμένα έργα και εξασφαλισμένους πόρους, προστατεύουμε τη δημόσια υγεία, αναβαθμίζουμε τη νησιωτική Ελλάδα και ενισχύουμε τη διεθνή αξιοπιστία της χώρας, αφήνοντας πίσω την εποχή των ευρωπαϊκών προστίμων».

Ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων, κ. Μανώλης Γραφάκος, δήλωσε σχετικά: «Με τη χρηματοδότηση και την ωρίμανση αυτών των έξι κρίσιμων έργων, κλείνουμε οριστικά μια πληγή του παρελθόντος. Δεν προστατεύουμε μόνο το μοναδικό φυσικό περιβάλλον των νησιών μας, αλλά απαλλάσσουμε τους Έλληνες φορολογούμενους από άσκοπα ευρωπαϊκά πρόστιμα μισού εκατομμυρίου ευρώ ετησίως, μετατρέποντας τις περιβαλλοντικές εκκρεμότητες σε καθαρούς φυσικούς χώρους. Ήδη τα αποτελέσματα της δουλείας μας είναι εμφανή, από 65 περιπτώσεις προστίμων, σήμερα η χώρα μας έχει 17, από τις οποίες οι 6 θα εξαλειφθούν μετά την περάτωση των έργων που χρηματοδοτούμε στα έξι νησιά».

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Ανοίγει ο δρόμος για την προμήθεια ηλεκτρικών οχημάτων στον Δήμο Αμυνταίου
Ανοίγει ο δρόμος για την προμήθεια ηλεκτρικών οχημάτων στον Δήμο Αμυνταίου 09 Οκτωβρίου 2026
Δήμος Αθηναίων: Η Αθήνα στο επίκεντρο της Ευρώπης για το μέλλον των ιστορικών κήπων 13 Οκτωβρίου 2026
Δήμος Αθηναίων: Η Αθήνα στο επίκεντρο της Ευρώπης για το μέλλον των ιστορικών κήπων

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Λειψυδρία στην Αττική: Η ΡΑΑΕΥ στέλνει γνωμοδότηση στο ΥΠΕΝ που θα αποφασίσει για τον «κόκκινο συναγερμό»
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Λειψυδρία στην Αττική: Η ΡΑΑΕΥ στέλνει γνωμοδότηση στο ΥΠΕΝ που θα αποφασίσει για τον «κόκκινο συναγερμό»

Π. Βαρελίδης: Δεν υπάρχει απόφαση της ΡΑΑΕΥ για κήρυξη έκτακτης ανάγκης για την λειψυδρία στην Αττική
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Π. Βαρελίδης: Δεν υπάρχει απόφαση της ΡΑΑΕΥ για κήρυξη έκτακτης ανάγκης για την λειψυδρία στην Αττική

Αποκατάσταση ΧΑΔΑ σε Τρίπολη και Ανατολική Μάνη
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Αποκατάσταση ΧΑΔΑ σε Τρίπολη και Ανατολική Μάνη

Σκυλακάκης: Η καταπολέμηση της αυθαιρεσίας στη Μύκονο συνεχίζεται
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σκυλακάκης: Η καταπολέμηση της αυθαιρεσίας στη Μύκονο συνεχίζεται

Θ. Σκυλακάκης: Η αυθαιρεσία στη Μύκονο θα ελεγχθεί
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θ. Σκυλακάκης: Η αυθαιρεσία στη Μύκονο θα ελεγχθεί

ΥΠΕΝ: Τα ευρήματα από τις αυτοψίες των μικτών κλιμακίων στη Μύκονο
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

ΥΠΕΝ: Τα ευρήματα από τις αυτοψίες των μικτών κλιμακίων στη Μύκονο