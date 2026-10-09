Ανοίγει ο δρόμος για την προμήθεια ηλεκτρικών οχημάτων στον Δήμο Αμυνταίου

Μια σημαντική ευκαιρία για τον εκσυγχρονισμό των δημοτικών υπηρεσιών, την προστασία του περιβάλλοντος και τη μείωση του λειτουργικού κόστους του Δήμου Αμυνταίου δημιουργείται μέσα από το Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία» 2021–2027.

Με την υπογραφή από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, Γεώργιο Αμανατίδη, της πρόσκλησης «Δράσεις μείωσης περιβαλλοντικής επιβάρυνσης / ΟΧΕ Λ&Π», συνολικού προϋπολογισμού 1.000.000 ευρώ, ανοίγει ο δρόμος για την υποβολή πρότασης από τον Δήμο Αμυνταίου, με στόχο την ανανέωση του δημοτικού στόλου με σύγχρονα ηλεκτροκίνητα οχήματα και την ανάπτυξη των απαραίτητων υποδομών φόρτισης.

Η συγκεκριμένη παρέμβαση, με τίτλο «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης», εντάσσεται στον σχεδιασμό της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) Λιμνών και Ποταμών Δυτικής Μακεδονίας και αφορά την κάλυψη ουσιαστικών αναγκών των δημοτικών υπηρεσιών.

Ο προβλεπόμενος εξοπλισμός περιλαμβάνει ένα ηλεκτρικό απορριμματοφόρο φορτηγό 8 τόνων, ένα ηλεκτρικό φορτηγό 8 τόνων με ανατρεπόμενη καρότσα, ένα ηλεκτρικό επιβατικό όχημα, καθώς και τρεις θέσεις φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.

Πρόκειται για μια επένδυση με πολλαπλά οφέλη στη λειτουργία του Δήμου και στην καθημερινότητα των δημοτών. Η αξιοποίηση της ηλεκτροκίνησης μπορεί να συμβάλει στη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και της ηχορύπανσης, στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας των δημοτικών υπηρεσιών και στον περιορισμό των λειτουργικών δαπανών, με στόχο την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των δημοτικών πόρων.

Η πρόσκληση χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία» 2021–2027, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) σε ποσοστό 85% και με εθνική συμμετοχή 15%.

Η εξέλιξη αυτή εντάσσεται στην προσπάθεια της Δημοτικής Αρχής να αξιοποιεί κάθε διαθέσιμο χρηματοδοτικό εργαλείο, ώστε να προωθούνται παρεμβάσεις που βελτιώνουν τις υποδομές και τις υπηρεσίες του Δήμου, χωρίς να μεταφέρεται αδικαιολόγητο οικονομικό βάρος στους δημότες.

Για τη Δημοτική Αρχή Αμυνταίου, στόχος είναι κάθε χρηματοδοτική δυνατότητα να μετατρέπεται σε συγκεκριμένο έργο, σε καλύτερες υπηρεσίες και σε ουσιαστικό όφελος για τον πολίτη.

Η συγκεκριμένη πρόσκληση αποτελεί ένα ακόμη βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Ο Δήμος Αμυνταίου συνεχίζει με συνέπεια να αξιοποιεί τις δυνατότητες που προσφέρουν τα ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα, διεκδικώντας παρεμβάσεις που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες του τόπου.

Ο εκσυγχρονισμός του Δήμου αποκτά πραγματική αξία όταν το όφελός του φτάνει στην καθημερινότητα κάθε δημότη.