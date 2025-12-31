Τεσσεράμισι τόνους τηγανέλαια συνέλεξε ο Δήμος Θέρμης το 2025

Ο Δήμος Θέρμης συνεχίζει και το 2026 το πρόγραμμα συλλογής μεταχειρισμένων βρώσιμων ελαίων και λιπών (τηγανέλαια), ενθαρρύνοντας τους πολίτες να κάνουν τη διαλογή στην πηγή καθημερινή συνήθεια.

Με την ολοκλήρωση ενός έτους πλήρους εφαρμογής του προγράμματος (2025), τα αποτελέσματα είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά, καθώς συλλέχθηκαν 4.669,86 κιλά βρώσιμων ελαίων! Οι ποσότητες αυτών των αποβλήτων παλαιότερα κατέληγαν είτε στο αποχετευτικό δίκτυο είτε απορρίπτονταν ανεξέλεγκτα στο περιβάλλον. Δεδομένου ότι η απόρριψη μεγάλων ποσοτήτων χρησιμοποιημένων ελαίων δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στα αποχετευτικά συστήματα, στους Χώρους Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων και στο περιβάλλον συνολικά, ο Δήμος Θέρμης έχει μεριμνήσει από τα μέσα του 2024 για τη συλλογή των συγκεκριμένων αποβλήτων με στόχο την ανακύκλωσή τους και την εκτροπή τους από την ταφή. Τα χρησιμοποιημένα μαγειρικά έλαια συλλέγονται σε ειδικούς κάδους χωρητικότητας έως 200 λίτρων, οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί σε 40 κεντρικά σημεία σε όλο τον Δήμο Θέρμης. Οι πολίτες καλούνται να συγκεντρώνουν τα χρησιμοποιημένα λάδια σε κλειστούς πλαστικούς περιέκτες και να τα τοποθετούν στους ειδικούς κάδους συλλογής.

Πως γίνεται η ανακύκλωση

Η ανακύκλωση αφορά τα μαγειρικά έλαια (όχι τα λάδια μηχανής). Τα οφέλη από την ορθή διαχείριση αυτών των αποβλήτων είναι πολλά. Κατ’ αρχάς δεν βουλώνουν οι σωληνώσεις στο σπίτι και δεν δημιουργούνται τεράστιοι όγκοι λίπους στο αποχετευτικό δίκτυο. Επίσης, μειώνεται ο κίνδυνος ρύπανσης του νερού και του εδάφους. Ένα λίτρο χρησιμοποιούμενου λαδιού καταστρέφει 1.000.000 λίτρα πόσιμου νερού. Μέσω της ανακύκλωσης παράγεται βιοντίζελ, ένα καύσιμο μη τοξικό, φιλικό προς το περιβάλλον, το οποίο εκπέμπει κατά 90% λιγότερα αέρια του θερμοκηπίου.

Τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουμε είναι τα εξής:

μετά το μαγείρεμα αφήνουμε το λάδι να επανέλθει σε θερμοκρασία δωματίου (20-22οC).

τοποθετούμε το λάδι σε πλαστικό δοχείο με τη βοήθεια ενός χωνιού.

κλείνουμε πολύ καλά το πλαστικό δοχείο και το πηγαίνουμε στον πιο κοντινό πορτοκαλί Be Green κάδο.

Ο ειδικός κάδος έχει στο πάνω μέρος του ένα πορτάκι το οποίο θα πρέπει να κατεβεί προς τα κάτω έως ότου σταθεροποιηθεί. Στη συνέχεια τοποθετούμε μέσα στην υποδοχή που έχει δημιουργηθεί το μπουκάλι με το λάδι (συσκευασία έως δέκα λίτρων), κλεισμένο πολύ καλά. Τέλος, κατεβάζουμε το πορτάκι ώστε να το επαναφέρουμε στην αρχική θέση του.

Τα οφέλη

Η εφαρμογή του συγκεκριμένου προγράμματος θα αποφέρει άμεσα και έμμεσα οφέλη, και συγκεκριμένα:

Σημαντική δημόσια ωφέλεια περιβαλλοντικού χαρακτήρα, αφού τα συλλεχθέντα υγρά απορρίμματα θα αποτρέπονται από το ρεύμα των αστικών αποβλήτων, καθώς έως σήμερα απορρίπτονται είτε εντός των αποχετεύσεων, ρυπαίνοντας ενίοτε τον υδροφόρο ορίζοντα, είτε εντός των κάδων συλλογής απορριμμάτων επιβαρύνοντας τους Χώρους Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων.

Άμεση οικονομική ωφέλεια από εξοικονόμηση πόρων για καθαρισμό των αποχετεύσεων, καθώς πολλά αποχετευτικά προβλήματα προκύπτουν από τα απορριπτόμενα χρησιμοποιημένα βρώσιμα έλαια και λίπη (τηγανέλαια) και για πληρωμή τελών ταφής, καθώς πολλά χρησιμοποιημένα βρώσιμα έλαια και λίπη (τηγανέλαια) περιέχονται σε πλαστικές συσκευασίες που απορρίπτονται σε κάδους και καταλήγουν σε Χώρους Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων.

Έμμεσο κοινωνικό όφελος από την εκπαίδευση των πολιτών του Δήμου σε δράσεις και πολιτικές σεβασμού του περιβάλλοντος, κοινωνικής ευθύνης και πράσινης οικονομίας και τέλος

Άμεσο όφελος για το Δήμο από την προσφορά, εκ μέρους της Εταιρείας ανταποδοτικού ποσού και δράσεων.

Η συμμετοχή όλων είναι καθοριστικής σημασίας. Με υπεύθυνες καθημερινές και μικρές αλλαγές στις συνήθειες μας, μπορούμε να προστατεύσουμε το περιβάλλον, να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής μας και να συμβάλουμε σε ένα πιο βιώσιμο μέλλον!

Ανακύκλωση συσκευασιών φυτοφαρμάκων

Το Τμήμα Περιβάλλοντος και Ειδικών Αποβλήτων της Διεύθυνσης Ανακύκλωσης, Καθαριότητας και Περιβάλλοντος του Δήμου Θέρμης ανακοινώνει ότι συνεχίζονται και για το έτος 2026 οι δράσεις συλλογής και ανακύκλωσης κενών πλαστικών συσκευασιών φυτοφαρμάκων, ως επικίνδυνων αποβλήτων. Ο Δήμος Θέρμης συνεχίζει τη συλλογή τους σε καθορισμένα σημεία στις Κοινότητες: Βασιλικών, Θέρμης, Κάτω Σχολαρίου και Τριλόφου.

Οι αγρότες μπορούν να εναποθέτουν τις κενές συσκευασίες στους ειδικούς κάδους συλλογής που έχουν τοποθετηθεί. Για την υλοποίηση της δράσης έχει υπογραφεί σύμβαση με ανάδοχο εταιρεία, η οποία έχει αναλάβει τη διαχείριση των συγκεκριμένων αποβλήτων.

Η ορθή διαχείριση και ανακύκλωση των κενών συσκευασιών: