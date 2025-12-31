Τεσσεράμισι τόνους τηγανέλαια συνέλεξε ο Δήμος Θέρμης το 2025

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Αυτή η νυχτερινή συνήθεια μπορεί να κάνει το σπίτι σας λιγότερο ασφαλές
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Πώς να προστατεύσετε τη ψησταριά σας τον χειμώνα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Ραγδαία αλλαγή του καιρού με κρύο και παγετό: Πότε πρέπει να αφήνουμε την βρύση να στάζει
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Η Ουκρανία αναγκάζεται να αυξήσει τις εισαγωγές ενέργειας λόγω των ρωσικών πληγμάτων
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 15:44
Εκδήλωση με θέμα:«Η Ελλάδα στο επίκεντρο των ενεργειακών εξελίξεων στην Ανατολική Μεσόγειο» από τη ΝΔ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 15:14
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Σφοδρές αντιδράσεις προκαλεί η σχεδιαζόμενη αδειοδότηση και λειτουργία λιγνιτωρυχείου στην Κυπαρισσία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 14:26
Απάντηση Ν. Παπαθανάση στον Π. Κουκουλόπουλο για τις πραγματικές πληρωμές του Προγράμματος Δίκαιης Μετάβασης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 13:56
Η Volton φώτισε για ακόμη μία χρονιά την εορταστική περίοδο μέσα από δράσεις κοινωνικής υπευθυνότητας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 13:47
Πιθανή επιβράδυνση της παγκόσμιας αύξησης των πωλήσεων ηλεκτρικών οχημάτων το 2026, μετά την αύξηση κατά 20% το 2025
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
16/01/2026 - 12:34
Με ηλιακά συστήματα 11 εκατ. στέγες στην Ευρώπη- Δεύτερη η Ελλάδα σε εγκατεστημένη ισχύ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
16/01/2026 - 11:48
Διατήρηση τιμολογίων στη φόρτωση LNG και παράταση της σαββατιάτικης λειτουργίας ζητά ο ΔΕΣΦΑ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 11:46
Β. Κόκκαλης: Θολό τοπίο στις αδειοδοτήσεις ΑΠΕ σε Γη Υψηλής Παραγωγικότητας στην Π.Ε Λάρισας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 11:42
Διαδικτυακό σεμινάριο: Η Sungrow παρουσιάζει ένα portfolio λύσεων αποθήκευσης ενέργειας για κάθε επαγγελματικό σενάριο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 11:11
«Πράσινο Φως» από τη Chevron για την Επέκταση του Κοιτάσματος Φυσικού Αερίου Leviathan στο Ισραήλ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 10:43
Ρούτε - Ζελένσκι: Οι ρωσικές επιθέσεις και τα ενεργειακά προβλήματα στο επίκεντρο των συζητήσεων τους
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 10:06
Στρατηγικές αποφάσεις του Ελληνικού Δικτύου Ανθεκτικών Πόλεων από την Επίδαυρο
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
16/01/2026 - 09:34
Ρωσική επίθεση κατέστρεψε «ενεργειακή υποδομή κρίσιμης σημασίας» στο Χάρκοβο
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:26
ΔΕΔΔΗΕ: Διευκρινήσεις για την εγκατάσταση συστημάτων τηλεποπτείας/τηλελέγχου από αυτοπαραγωγούς
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:06
ΔΕΗ: Τροποποίηση όρων συναλλαγών τιτλοποίησης απαιτήσεων
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:01
Σχόλια του Green Tank στη δημόσια διαβούλευση της ΕΕ για τις αγορές και τις υποδομές CO₂
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 08:44
Επίδομα θέρμανσης: Τι πρέπει να ξέρουν όσοι θέλουν να προμηθευτούν πετρέλαιο μέσα στον Ιανουάριο
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 08:36
Γιάννης Τριήρης: Ο Τραμπ στα χνάρια του Πούτιν και οι Ευρωπαίου στρουθοκαμηλίζουν
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
16/01/2026 - 08:10
Η κλιματική αλλαγή απειλεί τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 06:43
Επίδομα θέρμανσης: Πώς θα υπολογίσετε τη δεύτερη δόση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 06:42
Η συσκευή της κουζίνας που δεν πρέπει να ξεχνάτε στην πρίζα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 06:43
Έκθεση του Copernicus: οι παγκόσμιες και οι ευρωπαϊκές θερμοκρασίες το 2025 ήταν οι τρίτες υψηλότερες που έχουν καταγραφεί ποτέ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
15/01/2026 - 15:49
Απάντηση Κομισόν στον ευρωβουλευτή Σάκη Αρναούτογλου για τα έργα υδρογόνου στην Ελλάδα
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
15/01/2026 - 15:21
Παπασταύρου για Ριάντ: Η Ελλάδα είναι μία φωνή ρεαλισμού στην Ευρώπη, όσον αφορά την ενέργεια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
15/01/2026 - 14:57
Εφαρμογή νέων Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
15/01/2026 - 14:23
ΕΥΔΑΜ: Το 2025 έφερε έργα, επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας στις περιοχές μετάβασης
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
15/01/2026 - 14:19

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Τεσσεράμισι τόνους τηγανέλαια συνέλεξε ο Δήμος Θέρμης το 2025

Τεσσεράμισι τόνους τηγανέλαια συνέλεξε ο Δήμος Θέρμης το 2025
Newsroom
Τετάρτη, 31/12/2025 - 14:40

Ο Δήμος Θέρμης συνεχίζει και το 2026 το πρόγραμμα συλλογής μεταχειρισμένων βρώσιμων ελαίων και λιπών (τηγανέλαια), ενθαρρύνοντας τους πολίτες να κάνουν τη διαλογή στην πηγή καθημερινή συνήθεια.

Με την ολοκλήρωση ενός έτους πλήρους εφαρμογής του προγράμματος (2025), τα αποτελέσματα είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά, καθώς συλλέχθηκαν 4.669,86 κιλά βρώσιμων ελαίων! Οι ποσότητες αυτών των αποβλήτων παλαιότερα κατέληγαν είτε στο αποχετευτικό δίκτυο είτε απορρίπτονταν ανεξέλεγκτα στο περιβάλλον. Δεδομένου ότι η απόρριψη μεγάλων ποσοτήτων χρησιμοποιημένων ελαίων δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στα αποχετευτικά συστήματα, στους Χώρους Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων και στο περιβάλλον συνολικά, ο Δήμος Θέρμης έχει μεριμνήσει από τα μέσα του 2024 για τη συλλογή των συγκεκριμένων αποβλήτων με στόχο την ανακύκλωσή τους και την εκτροπή τους από την ταφή. Τα χρησιμοποιημένα μαγειρικά έλαια συλλέγονται σε ειδικούς κάδους χωρητικότητας έως 200 λίτρων, οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί σε 40 κεντρικά σημεία σε όλο τον Δήμο Θέρμης. Οι πολίτες καλούνται να συγκεντρώνουν τα χρησιμοποιημένα λάδια σε κλειστούς πλαστικούς περιέκτες και να τα τοποθετούν στους ειδικούς κάδους συλλογής.

Πως γίνεται η ανακύκλωση

Η ανακύκλωση αφορά τα μαγειρικά έλαια (όχι τα λάδια μηχανής). Τα οφέλη από την ορθή διαχείριση αυτών των αποβλήτων είναι πολλά. Κατ’ αρχάς δεν βουλώνουν οι σωληνώσεις στο σπίτι και δεν δημιουργούνται τεράστιοι όγκοι λίπους στο αποχετευτικό δίκτυο. Επίσης, μειώνεται ο κίνδυνος ρύπανσης του νερού και του εδάφους. Ένα λίτρο χρησιμοποιούμενου λαδιού καταστρέφει 1.000.000 λίτρα πόσιμου νερού. Μέσω της ανακύκλωσης παράγεται βιοντίζελ, ένα καύσιμο μη τοξικό, φιλικό προς το περιβάλλον, το οποίο εκπέμπει κατά 90% λιγότερα αέρια του θερμοκηπίου.
Τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουμε είναι τα εξής:

  • μετά το μαγείρεμα αφήνουμε το λάδι να επανέλθει σε θερμοκρασία δωματίου (20-22οC).
  • τοποθετούμε το λάδι σε πλαστικό δοχείο με τη βοήθεια ενός χωνιού.
  • κλείνουμε πολύ καλά το πλαστικό δοχείο και το πηγαίνουμε στον πιο κοντινό πορτοκαλί Be Green κάδο.
  • Ο ειδικός κάδος έχει στο πάνω μέρος του ένα πορτάκι το οποίο θα πρέπει να κατεβεί προς τα κάτω έως ότου σταθεροποιηθεί. Στη συνέχεια τοποθετούμε μέσα στην υποδοχή που έχει δημιουργηθεί το μπουκάλι με το λάδι (συσκευασία έως δέκα λίτρων), κλεισμένο πολύ καλά. Τέλος, κατεβάζουμε το πορτάκι ώστε να το επαναφέρουμε στην αρχική θέση του.

Τα οφέλη

  • Η εφαρμογή του συγκεκριμένου προγράμματος θα αποφέρει άμεσα και έμμεσα οφέλη, και συγκεκριμένα:
  • Σημαντική δημόσια ωφέλεια περιβαλλοντικού χαρακτήρα, αφού τα συλλεχθέντα υγρά απορρίμματα θα αποτρέπονται από το ρεύμα των αστικών αποβλήτων, καθώς έως σήμερα απορρίπτονται είτε εντός των αποχετεύσεων, ρυπαίνοντας ενίοτε τον υδροφόρο ορίζοντα, είτε εντός των κάδων συλλογής απορριμμάτων επιβαρύνοντας τους Χώρους Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων.
  • Άμεση οικονομική ωφέλεια από εξοικονόμηση πόρων για καθαρισμό των αποχετεύσεων, καθώς πολλά αποχετευτικά προβλήματα προκύπτουν από τα απορριπτόμενα χρησιμοποιημένα βρώσιμα έλαια και λίπη (τηγανέλαια) και για πληρωμή τελών ταφής, καθώς πολλά χρησιμοποιημένα βρώσιμα έλαια και λίπη (τηγανέλαια) περιέχονται σε πλαστικές συσκευασίες που απορρίπτονται σε κάδους και καταλήγουν σε Χώρους Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων.
  • Έμμεσο κοινωνικό όφελος από την εκπαίδευση των πολιτών του Δήμου σε δράσεις και πολιτικές σεβασμού του περιβάλλοντος, κοινωνικής ευθύνης και πράσινης οικονομίας και τέλος
  • Άμεσο όφελος για το Δήμο από την προσφορά, εκ μέρους της Εταιρείας ανταποδοτικού ποσού και δράσεων.

Η συμμετοχή όλων είναι καθοριστικής σημασίας. Με υπεύθυνες καθημερινές και μικρές αλλαγές στις συνήθειες μας, μπορούμε να προστατεύσουμε το περιβάλλον, να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής μας και να συμβάλουμε σε ένα πιο βιώσιμο μέλλον!

Ανακύκλωση συσκευασιών φυτοφαρμάκων

Το Τμήμα Περιβάλλοντος και Ειδικών Αποβλήτων της Διεύθυνσης Ανακύκλωσης, Καθαριότητας και Περιβάλλοντος του Δήμου Θέρμης ανακοινώνει ότι συνεχίζονται και για το έτος 2026 οι δράσεις συλλογής και ανακύκλωσης κενών πλαστικών συσκευασιών φυτοφαρμάκων, ως επικίνδυνων αποβλήτων. Ο Δήμος Θέρμης συνεχίζει τη συλλογή τους σε καθορισμένα σημεία στις Κοινότητες: Βασιλικών, Θέρμης, Κάτω Σχολαρίου και Τριλόφου.

Οι αγρότες μπορούν να εναποθέτουν τις κενές συσκευασίες στους ειδικούς κάδους συλλογής που έχουν τοποθετηθεί. Για την υλοποίηση της δράσης έχει υπογραφεί σύμβαση με ανάδοχο εταιρεία, η οποία έχει αναλάβει τη διαχείριση των συγκεκριμένων αποβλήτων.

Η ορθή διαχείριση και ανακύκλωση των κενών συσκευασιών:

  • συμβάλλει στην απομάκρυνση πλαστικών αποβλήτων από τις γεωργικές εκτάσεις,
  • βοηθά στη διατήρηση καθαρών καλλιεργειών,
  • ενισχύει την προσπάθεια της τοπικής κοινωνίας για προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

«Πράσινο» Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας στο Ηράκλειο με χρηματοδότηση 34 εκατ. ευρώ από την Περιφέρεια Κρήτης
«Πράσινο» Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας στο Ηράκλειο με χρηματοδότηση 34 εκατ. ευρώ από την Περιφέρεια Κρήτης 30 Δεκεμβρίου 2025
Οι 10 περιβαλλοντικές ειδήσεις του 2025 που πρέπει να μας προβληματίσουν 02 Ιανουαρίου 2026
Οι 10 περιβαλλοντικές ειδήσεις του 2025 που πρέπει να μας προβληματίσουν

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Δήμος Θεσσαλονικης: Αποκομιδή και ανακύκλωση των φυσικών Χριστουγεννιάτικων δέντρων
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Δήμος Θεσσαλονικης: Αποκομιδή και ανακύκλωση των φυσικών Χριστουγεννιάτικων δέντρων

ΤΕΧΑΝ: 1ο Πανελλήνιο Σχολικό Πρωτάθλημα Ανακύκλωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης!
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΤΕΧΑΝ: 1ο Πανελλήνιο Σχολικό Πρωτάθλημα Ανακύκλωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης!

Νέα έρευνα της Greenpeace αποκαλύπτει τους ψευδείς ισχυρισμούς της βιομηχανίας πλαστικών για την ανακύκλωση των προϊόντων
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Νέα έρευνα της Greenpeace αποκαλύπτει τους ψευδείς ισχυρισμούς της βιομηχανίας πλαστικών για την ανακύκλωση των προϊόντων

Η GEOCYCLE, μέλος του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ, μετατρέπει την ανακύκλωση σε «παιχνίδι» στο Smart Park
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η GEOCYCLE, μέλος του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ, μετατρέπει την ανακύκλωση σε «παιχνίδι» στο Smart Park

ΣΕΠΑΝ: Προϋποθέσεις και βήματα πριν την ενεργειακή αξιοποίηση των αποβλήτων
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΣΕΠΑΝ: Προϋποθέσεις και βήματα πριν την ενεργειακή αξιοποίηση των αποβλήτων

Μίλτος Ζαμπάρας: Συνεχίζονται τα σκάνδαλα με την ανακύκλωση
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μίλτος Ζαμπάρας: Συνεχίζονται τα σκάνδαλα με την ανακύκλωση