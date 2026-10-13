Σε συνέχεια της έκδοσης της απόφασης του κλάδου ενέργειας της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων Ε-129/2026 (Β΄4384) καθώς και της δήλωσης τεχνικής ετοιμότητας της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. (I-424649/09.10.2026) σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 27.5 του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης (ΚΑΕ) όπως ισχύει, η Αρχή ανακοινώνει την 1η Νοεμβρίου 2026 ως ημερομηνία έναρξης ισχύος του άρθρου 22.6 του ΚΑΕ όπως τροποποιήθηκε με την ως άνω απόφαση.
Σε ισχύ από την 1η Νοεμβρίου η απόφαση της ΡΑΑΕΥ για τις συνέπειες σημαντικών συστηματικών αποκλίσεων της ζήτησης
Τρίτη, 13/10/2026 - 10:12
Ανακοίνωση για την ημερομηνία έναρξης ισχύος της υπ΄αρ. Ε-129/2026 Απόφασης της Σύνθεσης του Κλάδου Ενέργειας της ΡΑΑΕΥ αναφορικά με τις συνέπειες σημαντικών συστηματικών αποκλίσεων της ζήτησης