Σε ισχύ από την 1η Νοεμβρίου η απόφαση της ΡΑΑΕΥ για τις συνέπειες σημαντικών συστηματικών αποκλίσεων της ζήτησης

Ανακοίνωση για την ημερομηνία έναρξης ισχύος της υπ΄αρ. Ε-129/2026 Απόφασης της Σύνθεσης του Κλάδου Ενέργειας της ΡΑΑΕΥ αναφορικά με τις συνέπειες σημαντικών συστηματικών αποκλίσεων της ζήτησης

Σε συνέχεια της έκδοσης της απόφασης του κλάδου ενέργειας της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων Ε-129/2026 (Β΄4384) καθώς και της δήλωσης τεχνικής ετοιμότητας της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. (I-424649/09.10.2026) σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 27.5 του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης (ΚΑΕ) όπως ισχύει, η Αρχή ανακοινώνει την 1η Νοεμβρίου 2026 ως ημερομηνία έναρξης ισχύος του άρθρου 22.6 του ΚΑΕ όπως τροποποιήθηκε με την ως άνω απόφαση.