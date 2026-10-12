Data centers: Αυστηρότερο πλαίσιο για τις επενδύσεις – Τι αλλάζει σε συνδέσεις και ηλεκτρικό χώρο

Με εγγυήσεις που φτάνουν τις 200.000 ευρώ ανά MW, πλήρη ανάληψη του κόστους των υποδομών που απαιτούνται για τη σύνδεσή τους στο ηλεκτρικό σύστημα και υποχρεωτική κάλυψη τουλάχιστον του 60% της ετήσιας κατανάλωσης από ΑΠΕ θα προχωρούν πλέον οι νέες επενδύσεις σε data centers στην Ελλάδα.

Το νέο πλαίσιο που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση έως τις 24 Οκτωβρίου, επιχειρεί να βάλει φίλτρα στη δέσμευση του περιορισμένου ηλεκτρικού χώρου, συνδέοντας τη χορήγηση και τη διατήρηση των όρων σύνδεσης με την οικονομική επάρκεια και την πραγματική ωριμότητα των επενδυτικών σχεδίων.

Την ίδια ώρα διαφορετικοί κανόνες σύνδεσης προβλέπονται ανάλογα με την ισχύ του data center, ενώ για τις πολύ μεγάλες εγκαταστάσεις άνω των 200 MW ανοίγει δρόμος απόλυτης προτεραιότητας στην εξέταση των αιτημάτων τους, εφόσον συνοδεύονται από παραγωγή ή αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας που θα καλύπτει τουλάχιστον το 80% της μέγιστης ισχύος κατανάλωσής τους. Το νέο καθεστώς βάζει παράλληλα χρονικό και οικονομικό «τίμημα» στη μακροχρόνια δέσμευση ηλεκτρικού χώρου. Η Οριστική Προσφορά Σύνδεσης θα ισχύει για τρία χρόνια, ενώ η δυνατότητα παράτασης έως δύο επιπλέον έτη θα παρέχεται μόνο μία φορά και με τέλος 2.000 ευρώ ανά MW για κάθε μήνα παράτασης.

Η αρμοδιότητα για τη χορήγηση Οριστικών Προσφορών Σύνδεσης καθορίζεται με βάση τη μέγιστη ισχύ κατανάλωσης κάθε εγκατάστασης. Για data centers ισχύος έως και 10 MW, οι αιτήσεις υποβάλλονται στον ΔΕΔΔΗΕ, ενώ για εγκαταστάσεις άνω των 10 MW αρμόδιος είναι ο ΑΔΜΗΕ. Προβλέπεται, ωστόσο, δυνατότητα διαβίβασης αιτήσεων στον ΑΔΜΗΕ και για εγκαταστάσεις με συνολική μέγιστη ισχύ κατανάλωσης τουλάχιστον 4 MW, όταν ο ΔΕΔΔΗΕ αδυνατεί για τεχνικούς λόγους να εκδώσει Οριστική Προσφορά Σύνδεσης.

Προβλέπεται η αποτροπή της κατάτμησης μεγάλων εγκαταστάσεων σε μικρότερα έργα, με στόχο την υπαγωγή τους σε διαφορετικό καθεστώς σύνδεσης.

Για τα έργα που συνδέονται στο Σύστημα Μεταφοράς, γίνεται έλεγχος οικονομικής επάρκειας του επενδυτή. Συγκεκριμένα απαιτείται τεκμηρίωση ετήσιου κύκλου εργασιών του φυσικού ή νομικού προσώπου, των μετόχων και των συνδεδεμένων μερών, με δυνατότητα αθροιστικού υπολογισμού. Ο κύκλος εργασιών πρέπει να υπερβαίνει το 30% του κόστους κατασκευής του έργου, με βάση θεωρούμενο κόστος ανάπτυξης 10 εκατ. ευρώ/MW, για τουλάχιστον ένα έτος μέσα στην τελευταία τριετία.

Μεταβολή του φορέα, αύξηση της ισχύος κατανάλωσης άνω του 10% ή αλλαγή θέσης σε γήπεδο που δεν έχει κοινό σημείο με το αρχικό θεωρούνται νέα αίτηση.

Η Προσφορά Σύνδεσης ισχύει για τρία έτη, υπό την προϋπόθεση ότι ο ενδιαφερόμενος θα την αποδεχθεί εντός δύο μηνών από τη χορήγησή της.

Το νομοσχέδιο προβλέπει δυνατότητα παράτασης της ισχύος της Οριστικής Προσφοράς και της δέσμευσης ηλεκτρικού χώρου για έως δύο επιπλέον έτη. Η παράταση χορηγείται μία φορά και προϋποθέτει την υποβολή επικαιροποιημένου χρονοδιαγράμματος, καθώς και την καταβολή τέλους 2.000 ευρώ/MW μέγιστης ισχύος απορρόφησης για κάθε μήνα παράτασης.

Ειδικό καθεστώς προτεραιότητας θεσπίζεται για τα data centers με μέγιστη ισχύ κατανάλωσης άνω των 200 MW. Τα αιτήματά τους αξιολογούνται κατά απόλυτη προτεραιότητα έναντι των υπόλοιπων αιτήσεων, εφόσον οι επενδυτές δεσμευθούν με υπεύθυνη δήλωση ότι θα καλύπτουν τουλάχιστον το 80% της μέγιστης ισχύος κατανάλωσης από κατανεμόμενη μονάδα παραγωγής ή και σύστημα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας.

Για την αποθήκευση προβλέπεται χωρητικότητα τουλάχιστον έξι ωρών στη μέγιστη ισχύ κατανάλωσης του data center. Οι σχετικές μονάδες ή τα συστήματα πρέπει να τεθούν σε λειτουργία μετά την 1η Ιανουαρίου 2027 και, σε κάθε περίπτωση, όχι αργότερα από την έναρξη λειτουργίας του ίδιου του data center.

Για την καλύτερη διαχείριση της ζήτησης, ο ΑΔΜΗΕ θα αξιολογεί κάθε δύο μήνες τη δυνατότητα υποδοχής νέων data centers στα υφιστάμενα Κέντρα Υπερυψηλής Τάσης (ΚΥΤ), κατατάσσοντάς τα σε κορεσμένα, μερικώς κορεσμένα και μη κορεσμένα. Ένα ΚΥΤ χαρακτηρίζεται ως μερικώς κορεσμένο όταν η δυνατότητα υποδοχής νέων έργων κατανάλωσης είναι μικρότερη από το 50% της εκτιμώμενης συνολικής ισχύος εξυπηρέτησης έργων κατανάλωσης από το συγκεκριμένο ΚΥΤ.

Σε κορεσμένο ΚΥΤ, ο επενδυτής μπορεί είτε να ενημερωθεί ότι δεν είναι δυνατή η χορήγηση προσφοράς είτε να λάβει πρόταση σύνδεσης σε μη κορεσμένο ΚΥΤ ή να υποχρεωθεί να κατασκευάσει νέο υποσταθμό ή ΚΥΤ. Σε μερικώς κορεσμένο ΚΥΤ, η σύνδεση συνοδεύεται από υποχρέωση κατασκευής νέου υποσταθμού. Σε μη κορεσμένο ΚΥΤ, η σύνδεση μπορεί να πραγματοποιηθεί στο υφιστάμενο δίκτυο ή, εναλλακτικά, μέσω νέου υποσταθμού.

Τα data centers εξαιρούνται από τους προβλεπόμενους μηχανισμούς επιμερισμού κόστους για καταναλωτές Μέσης και Υψηλής Τάσης. Τα έργα επέκτασης ή ενίσχυσης που απαιτούνται αποκλειστικά για τη σύνδεσή τους βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον κάτοχο και δεν εντάσσονται στη ρυθμιζόμενη περιουσιακή βάση του ΔΕΔΔΗΕ ή του ΑΔΜΗΕ.

Από την έναρξη λειτουργίας τους, τα data centers θα πρέπει να καλύπτουν τουλάχιστον το 60% της συνολικής ετήσιας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ. Η υποχρέωση μπορεί να εκπληρώνεται με απευθείας σύνδεση με σταθμούς ΑΠΕ και συστήματα αποθήκευσης, με διμερείς συμφωνίες αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας με χρηματοοικονομική διευθέτηση ή με φυσική παράδοση ηλεκτρικής ενέργειας από παραγωγούς ΑΠΕ.

Στη ΡΑΑΕΥ συστήνεται ηλεκτρονικό Μητρώο Κέντρων Δεδομένων, στο οποίο κάθε εγκατάσταση θα καταχωρίζεται με μοναδικό αναγνωριστικό κατανάλωσης.