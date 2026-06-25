Παρέμβαση ΕΣΠΕΝ για την εφαρμογή των νέων απαλλαγών από το τέλος υπέρ ΕΡΤ

Ο ΕΣΠΕΝ απέστειλε επιστολή προς τον Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό κ. Π. Μαρινάκη και το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ζητώντας να προβλεφθεί εύλογη μεταβατική περίοδος για την εφαρμογή της νέας ρύθμισης σχετικά με την απαλλαγή από το ανταποδοτικό τέλος υπέρ ΕΡΤ σε παροχές με μηδενική κατανάλωση.

Ο Σύνδεσμος επισημαίνει ότι οι προμηθευτές έχουν ήδη προσαρμόσει τα συστήματα τιμολόγησής τους στο προηγούμενο πλαίσιο και χρειάζονται τον αναγκαίο χρόνο για τις νέες τεχνικές και λογιστικές αλλαγές. Η άμεση εφαρμογή, χωρίς μεταβατικό στάδιο, μπορεί να δημιουργήσει αποκλίσεις, διορθώσεις εκ των υστέρων και δυσκολίες στους σχετικούς ελέγχους.

Για τον λόγο αυτό, ο ΕΣΠΕΝ ζητά μεταβατική περίοδο τουλάχιστον έως την 1η Οκτωβρίου 2026, ώστε η νέα διάταξη να εφαρμοστεί ομαλά, σωστά και χωρίς περιττές επιβαρύνσεις στη λειτουργία της αγοράς.

Πιο συγκεκριμένα, στη επιστολή με θέμα: Πρόβλεψη μεταβατικού διαστήματος για την εφαρμογή του άρθ. 35 του Ν. 5308/2026 αναφορικά με τις περιπτώσεις απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής ανταποδοτικού τέλους υπέρ ΕΡΤ, αναφέρεται:

«Αξιότιμε κύριε Υφυπουργέ,

Με την παρούσα επιστολή, ο Σύνδεσμός μας επιθυμεί να επισημάνει την ανάγκη πρόβλεψης εύλογης μεταβατικής περιόδου, προκειμένου να καταστεί εφικτή η εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 35 του Ν. 5308/2026 (ΦΕΚ Α’ 91/11.06.2026) αναφορικά με τις περιπτώσεις παροχών ηλεκτρικής ενέργειας που απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής του ανταποδοτικού τέλους υπέρ της ΕΡΤ

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν. 5308/2026 που αντικαθιστά την περ. ε) της παρ. 3 του άρθρου 6Α του Ν. 4173/2013 (ΦΕΚ Α΄169/26.7.2013), όπως είχε τροποποιηθεί με το άρθρο 8 του Ν. 5253/2025 (ΦΕΚ A’ 212/25.11.2025), από την υποχρέωση καταβολής του ανταποδοτικού τέλους απαλλάσσονται οι κάτοχοι παροχών ηλεκτρικής ενέργειας για τις περιόδους καταμέτρησης με μηδενική συνολική κατανάλωση. Με το άρθρο 41 του Ν. 5308/2026 προβλέπεται ότι η εν λόγω διάταξη τίθεται σε ισχύ από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από την 11.06.2026.

Ωστόσο, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 8 του Ν. 5253/2025 και δυνάμει της υπ’ αριθμ. O115931/12.06.2025 επιστολής ΡΑΑΕΥ, οι προμηθευτές έχουν ήδη υλοποιήσει εκτεταμένες προσαρμογές στα συστήματα τιμολόγησής τους, προκειμένου να ενσωματωθεί σε αυτά η απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής των σχετικών τελών στις περιπτώσεις όπου η μηνιαία αξία των χρεώσεων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας δεν υπερβαίνει τα δέκα (10) ευρώ. Δεδομένου ότι οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας λειτουργούν ως υπόχρεοι είσπραξης και απόδοσης του ανταποδοτικού τέλους υπέρ ΕΡΤ, η ορθή παραμετροποίηση των σχετικών συστημάτων είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της λογιστικής και ελεγκτικής τεκμηρίωσης των ποσών που χρεώνονται, απαλλάσσονται και αποδίδονται. Τυχόν άμεση εφαρμογή χωρίς τον αναγκαίο χρόνο προσαρμογής ενδέχεται να οδηγήσει σε αποκλίσεις, ανάγκη μεταγενέστερων διορθώσεων και ζητήματα συμφωνίας κατά τον έλεγχο των σχετικών αποδόσεων.

Συνεπώς, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι νέες προσαρμογές στα συστήματα τιμολόγησης των μελών του Συνδέσμου μας και να διασφαλισθεί η ορθή και απρόσκοπτη εφαρμογή της νέας διάταξης του άρθρου 35 του Ν. 5308/2026, κρίνεται απαραίτητη η πρόβλεψη εύλογης μεταβατικής περιόδου, τουλάχιστον έως την 01.10.2026.

Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούμε για τις ενέργειές σας και παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω συνεργασία».

Διαβάστε την επιστολή εδώ: Επιστολή ΕΣΠΕΝ