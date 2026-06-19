Αγορά εξισορρόπησης: Ο ΕΣΑΗ ζητά χαμηλότερο όριο αρνητικών τιμών

Ο Σύνδεσμος προτείνει όριο τουλάχιστον -200 ευρώ/MWh, συνδέοντας την αλλαγή με τη μείωση των περικοπών πράσινης παραγωγής και την καλύτερη λειτουργία της αγοράς ηλεκτρισμού.

Ανεπαρκή θεωρεί ο ΕΣΑΗ την πρόταση του ΑΔΜΗΕ για μείωση του κατώτατου ορίου αρνητικών προσφορών ενέργειας εξισορρόπησης στα -100 ευρώ/MWh, υποστηρίζοντας ότι η εμπειρία από την εφαρμογή του ορίου των -50 ευρώ/MWh δείχνει πως απαιτείται ισχυρότερο οικονομικό κίνητρο για τη συμμετοχή των ΑΠΕ στην αγορά. Ο Σύνδεσμος προτείνει όριο τουλάχιστον -200 ευρώ/MWh, συνδέοντας την αλλαγή με τη μείωση των περικοπών πράσινης παραγωγής και την καλύτερη λειτουργία της αγοράς ηλεκτρισμού.

Ο Σύνδεσμος των ιδιωτών ηλεκτροπαραγωγών με επιστολή του στο πλαίσιο της διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ επί της πρότασης του ΑΔΜΗΕ σημειώνει ότι και με την εμπειρία που έχει συσσωρευθεί από την εφαρμογή του προσωρινού ορίου των -50 ευρώ/MWh, σε σύντομο χρονικό διάστημα θα αποδειχθεί εξίσου ανεπαρκές και το νέο προτεινόμενο όριο των -100 ευρώ/MWh.

Ως εκ τούτου, ο ΕΣΑΗ προτείνει να ορισθεί το κατώτατο όριο προσφορών τουλάχιστον στα -200 ευρώ/MWh και σημειώνει ότι η μετάβαση από το όριο των -50 ευρώ/MWh σε τουλάχιστον -200 ευρώ/MWh θα συνεχίσει να έχει μεταβατικό χαρακτήρα μέχρι να εφαρμοστεί τελικά σύμφωνα με την σχετική τεχνική απόφαση του ΑΔΜΗΕ το όριο των -15.000 ευρώ/MWh (3η περίοδος) που θα ίσχυε μετά την ένταξη του ΑΔΜΗΕ σε μια από τις ευρωπαϊκές πλατφόρμες MARI ή PICASSO (η σύνδεση με την πλατφόρμα PICASSO πραγματοποιήθηκε στις 18 Μαρτίου 2025).

Όπως επισημαίνει ο Σύνδεσμος σε άλλες ευρωπαϊκές αγορές, όπως η Γαλλία (RTE) και η Ολλανδία (Tennet) ισχύουν ήδη τα πολύ χαμηλότερα όρια (-10.000 ευρώ/MWh). Επιπλέον, υποστηρίζει ότι θα πρέπει να καθοριστεί ένας σαφής τρόπος μετάβασης από το προσωρινό κατώφλι αρνητικών τιμών στο όριο των -15.000 ευρώ/MWh βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων όπως η επίτευξη επαρκούς ανταγωνισμού και να δημοσιευθεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

Όπως αναφέρει στην επιστολή του προς τη ΡΑΑΕΥ στο πλαίσιο της διαβούλευσης ο ΕΣΑΗ, η περαιτέρω μείωση του ορίου αρνητικών προσφορών σε επίπεδα τουλάχιστον -200 €/MWh θα μπορεί να δώσει το ποσοτικό κίνητρο που απαιτείται για τη συμμετοχή έργων ΑΠΕ στην Αγορά Εξισορρόπησης και τη μείωση των περικοπών έγχυσης ενέργειας από έργα ΑΠΕ. Επιπρόσθετα, η μείωση θα αποκαταστήσει την ομαλή λειτουργία της σύζευξης μεταξύ των αγορών ηλεκτρισμού.

Αναφέρει δε ως χαρακτηριστικό την εμφάνιση αρνητικών τιμών σε επίπεδα έως και -500 ευρώ/MWh στην Ουγγαρία στο τέλος Απριλίου 2026, την ίδια στιγμή που στην Ελλάδα οι τιμές διατηρήθηκαν στα επίπεδα των -50 ευρώ/MWh λόγω του ισχύοντος ορίου.

Όπως υποστηρίζει ο ΕΣΑΗ αυτό αποδεικνύει ότι τα σήματα των αγορών έχουν ξεπεράσει ήδη το προτεινόμενο όριο των -100 ευρώ/MWh, με κίνδυνο οι αγορές να οδηγούνται όλο και περισσότερο σε μη σύζευξη (market split) έναντι του επιθυμητού market coupling, σε περίπτωση που δεν εφαρμοστεί ένα επαρκές κάτω όριο αρνητικών τιμών στην Ελλάδα.

Εξάλλου, όσον αφορά το καθαρό αποτέλεσμα για τους καταναλωτές από την εισαγωγή του νέου ορίου, ο ΕΣΑΗ αναφέρει ότι ορθά σημειώνει ο ΑΔΜΗΕ πως η αποτίμηση θα πρέπει να γίνει λαμβάνοντας υπόψη τόσο την Αγορά Εξισορρόπησης όσο και την Αγορά Επόμενης Ημέρας.

H εισαγωγή των αρνητικών τιμών εξισορρόπησης οδηγεί σε μείωση των τιμών στην Αγορά Επόμενης ημέρας άρα και σε μείωση κόστους, καθώς οι αρνητικές Τιμές Αποκλίσεων δίνουν κίνητρο στις Μονάδες ΑΠΕ (λόγω του ενδεχόμενου κόστος αποκλίσεων) για επίτευξη Προγράμματος Αγοράς από την Αγορά Επόμενης Ημέρας υποβάλλοντας χαμηλές προσφορές (χωρίς τις αρνητικές τιμές αποκλίσεων οι Μονάδες ΑΠΕ δεν είχαν κίνητρο να συμμορφωθούν με το περιορισμένο Πρόγραμμα Αγοράς).

Αυτό που είναι σημαντικό, καταλήγει ο ΕΣΑΗ είναι να μειώνεται το άθροισμα κόστους στις δύο αγορές γεγονός και εκτιμά ότι σε αυτό το συμπέρασμα καταλήγει και η εμπιστευτική μελέτη επιπτώσεων του προσωρινού κατώτατου ορίου τιμής υποβολής Ενέργειας Εξισορρόπησης του ΑΔΜΗΕ.