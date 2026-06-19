Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης για την τροποποίηση του προσωρινού κατώτατου ορίου υποβολής προσφορών Ενέργειας Εξισορρόπησης

Η ΡΑΑΕΥ, σε συνέχεια της από 06.06.2026 πρόσκλησής της για συμμετοχή στη Δημόσια Διαβούλευση επί της εισήγησης της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. αναφορικά με την τροποποίηση του προσωρινού κατώτατου ορίου υποβολής προσφορών Ενέργειας Εξισορρόπησης, δημοσιοποιεί τον ακόλουθο πίνακα συμμετεχόντων στην ανωτέρω διαβούλευση, καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο αυτής.

Η ΡΑΑΕΥ ευχαριστεί όσους συμμετείχαν στη Δημόσια Διαβούλευση.

Συμμετέχοντες:

1. Ημερομηνία αποστολής: 12.06.2026

Αριθμός πρωτοκόλλου: I-418051/12.06.2026

Αποστολέας: ΕΒΙΚΕΝ

2.Ημερομηνία αποστολής: 15.06.2026

Αριθμός πρωτοκόλλου: I-418129/15.06.2026

Αποστολέας: ΕΣΑΗ