ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Σ. Αρναούτογλου: Η Ελλάδα έχει τον γηραιότερο στόλο οχημάτων στην ΕΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
19/06/2026 - 15:37
Κουκουλόπουλος: Γιατί περιφρονείτε έτσι τον κόσμο της Δυτ. Μακεδονίας; Σεβαστείτε τουλάχιστον τους ανθρώπους και την ιστορία του τόπου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
19/06/2026 - 15:04
Ετήσια αύξηση 23,0% τον Απρίλιο στον Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
19/06/2026 - 14:45
Φάνης Σπανός: Ενεργειακή Δημοκρατία και προστασία της Στερεάς Ελλάδας- Αρνητική γνωμοδότηση επί του Ειδικού Χωροταξικού για τις ΑΠΕ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
19/06/2026 - 14:11
ΡΑΑΕΥ: Καθορισμός χρέωσης του Τέλους Αγοράς Εξισορρόπησης για το έτος 2026
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
19/06/2026 - 13:26
Σταύρος Παπασταύρου: Πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον για την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
19/06/2026 - 12:57
Η ElvalHalcor και η Cenergy Holdings στηρίζουν το πρόγραμμα «Ζήσε την Επιστήμη» του Ιδρύματος Μποδοσάκη
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
19/06/2026 - 12:32
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Στις 9 Ιουλίου η Έκτακτη Γενική Συνέλευση για την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
19/06/2026 - 11:59
Απειλητικό e-mail για βόμβα στον ΔΕΔΔΗΕ - Δικογραφία σε βάρος 42χρονου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
19/06/2026 - 11:30
Η BayWa r.e. Solar Trade Ελλάδας συμμετέχει στην Intersolar Europe 2026
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
19/06/2026 - 11:15
Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης για την τροποποίηση του προσωρινού κατώτατου ορίου υποβολής προσφορών Ενέργειας Εξισορρόπησης
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
19/06/2026 - 10:19
Τέλος εποχής στα ορυχεία λιγνίτη της ΔΕΗ στη Μαυροπηγή Κοζάνης
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
19/06/2026 - 09:51
Αναβάθμιση αξιόχρεου ΔΕΗ από την S&P
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
19/06/2026 - 09:16
Κουκουλόπουλος: Ο “τζάμπας” δεν υπάρχει για κανέναν, ούτε και για τον Πρωθυπουργό
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
19/06/2026 - 08:46
Ευ. Τουρνάς προς τους Δήμους της Αττικής: Από τις 23 Ιουνίου ξεκινούν οι έλεγχοι για ακαθάριστα οικόπεδα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
19/06/2026 - 08:23
Γιάννης Τριήρης: Η «ψευδαίσθηση» της Μέσης Ανατολής και το Ουκρανικό αδιέξοδο
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
19/06/2026 - 08:13
Αγορά εξισορρόπησης: Ο ΕΣΑΗ ζητά χαμηλότερο όριο αρνητικών τιμών
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
19/06/2026 - 08:09
Διυλιστήρια: «Βλέπουν» φθηνότερα καύσιμα μετά την εκεχειρία στον Περσικό Κόλπο
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
19/06/2026 - 08:05
Το σύστημα ψύξης που είναι οικολογικό και φθηνότερο από το κλιματιστικό
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
19/06/2026 - 06:34
8+1 λόγοι που το σπίτι θυμίζει «φούρνο» το καλοκαίρι
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
19/06/2026 - 06:34
Η LG Electronics στηρίζει την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
18/06/2026 - 15:40
Ενεργοποιήθηκε το δίκτυο διανομής φυσικού αερίου στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
18/06/2026 - 15:30
Φραγκίσκος Παρασύρης: Παταγώδης αποτυχία και απένταξη του Προγράμματος «ΑΠΟΛΛΩΝ»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
18/06/2026 - 14:55
Φατίχ Μπιρόλ: Το βάζο έσπασε. Τώρα, όλοι γνωρίζουν ότι τα Στενά του Ορμούζ έκλεισαν μία φορά και μπορεί να ξανακλείσουν
ΚΟΣΜΟΣ
18/06/2026 - 14:20
Αιτήσεις και Τροποποιήσεις Αποθήκευσης – κύκλος Ιουνίου 2026
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
18/06/2026 - 13:55
Συνεργασία BayWa r.e. Solar Trade Ελλάδας και MES Energy σε έργο C&I με 10 συστημάτα αποθήκευσης ενέργειας της Huawei Digital Power
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
18/06/2026 - 13:18
ΡΑΑΕΥ: Αιτήσεις χορήγησης Βεβαίωσης Παραγωγής Υδρογόνου
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
18/06/2026 - 12:48
Συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν: Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας δηλώνει έτοιμος να προχωρήσει σε «συγκεκριμένα μέτρα»
ΚΟΣΜΟΣ
18/06/2026 - 12:12
Γιώργος Στασινός στη Beyond 2026: Τα 3 βήματα για πιο ανθεκτικές υποδομές
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
18/06/2026 - 11:36
Ερώτηση Βουλευτών της Νέας Αριστεράς: Απαιτείται διαφάνεια στη διαχείριση του Τέλους Ανθεκτικότητας στην Κλιματική Κρίση
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
18/06/2026 - 10:54

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης για την τροποποίηση του προσωρινού κατώτατου ορίου υποβολής προσφορών Ενέργειας Εξισορρόπησης

Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης για την τροποποίηση του προσωρινού κατώτατου ορίου υποβολής προσφορών Ενέργειας Εξισορρόπησης
Newsroom
Παρασκευή, 19/06/2026 - 10:19
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

Επί της εισήγησης της ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

Η ΡΑΑΕΥ, σε συνέχεια της από 06.06.2026 πρόσκλησής της για συμμετοχή στη Δημόσια Διαβούλευση επί της εισήγησης της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. αναφορικά με την τροποποίηση του προσωρινού κατώτατου ορίου υποβολής προσφορών Ενέργειας Εξισορρόπησης, δημοσιοποιεί τον ακόλουθο πίνακα συμμετεχόντων στην ανωτέρω διαβούλευση, καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο αυτής.

Η ΡΑΑΕΥ ευχαριστεί όσους συμμετείχαν στη Δημόσια Διαβούλευση.

Συμμετέχοντες:

1. Ημερομηνία αποστολής: 12.06.2026

Αριθμός πρωτοκόλλου: I-418051/12.06.2026

Αποστολέας: ΕΒΙΚΕΝ

2.Ημερομηνία αποστολής: 15.06.2026

Αριθμός πρωτοκόλλου: I-418129/15.06.2026

Αποστολέας: ΕΣΑΗ

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Αγορά εξισορρόπησης: Ο ΕΣΑΗ ζητά χαμηλότερο όριο αρνητικών τιμών
Αγορά εξισορρόπησης: Ο ΕΣΑΗ ζητά χαμηλότερο όριο αρνητικών τιμών 19 Ιουνίου 2026
ΡΑΑΕΥ: Καθορισμός χρέωσης του Τέλους Αγοράς Εξισορρόπησης για το έτος 2026 19 Ιουνίου 2026
ΡΑΑΕΥ: Καθορισμός χρέωσης του Τέλους Αγοράς Εξισορρόπησης για το έτος 2026

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Σταύρος Παπασταύρου: Πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον για την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σταύρος Παπασταύρου: Πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον για την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ

Αιτήσεις και Τροποποιήσεις Αποθήκευσης – κύκλος Ιουνίου 2026
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Αιτήσεις και Τροποποιήσεις Αποθήκευσης – κύκλος Ιουνίου 2026

ΡΑΑΕΥ: Αιτήσεις χορήγησης Βεβαίωσης Παραγωγής Υδρογόνου
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΡΑΑΕΥ: Αιτήσεις χορήγησης Βεβαίωσης Παραγωγής Υδρογόνου

Ο ΑΔΜΗΕ επενδύει στη νέα γενιά έργων με ισχυρή ώθηση από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Ο ΑΔΜΗΕ επενδύει στη νέα γενιά έργων με ισχυρή ώθηση από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Μείωση 73% στο αέριο λειτουργίας του ΔΕΣΦΑ το 2027- Πώς περιορίζεται το κόστος του συστήματος
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Μείωση 73% στο αέριο λειτουργίας του ΔΕΣΦΑ το 2027- Πώς περιορίζεται το κόστος του συστήματος

ΠΟΣΠΗΕΦ: Ικανοποίησή για την άμεση ανταπόκρισή της ΡΑΑΕΥ στο ζήτημα των λειτουργικών περιορισμών των μεμονωμένων σταθμών αποθήκευσης
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

ΠΟΣΠΗΕΦ: Ικανοποίησή για την άμεση ανταπόκρισή της ΡΑΑΕΥ στο ζήτημα των λειτουργικών περιορισμών των μεμονωμένων σταθμών αποθήκευσης