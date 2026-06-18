«PosoKanei» και στους λογαριασμούς ενέργειας από το φθινόπωρο

Μετά τις τιμές στα σούπερ μάρκετ, η νέα πλατφόρμα PosoKanei.gov.gr αναμένεται να επεκταθεί από το φθινόπωρο και στα προϊόντα ενέργειας, επιχειρώντας να δώσει στους καταναλωτές τη δυνατότητα σύγκρισης τιμολογίων ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου.

Πρόκειται για μια προσπάθεια που θυμίζει το αντίστοιχο εγχείρημα του e-Καταναλωτής, το οποίο είχε ξεκινήσει με στόχο την απευθείας σύγκριση χρεώσεων που δήλωναν οι πάροχοι, χωρίς όμως να καταφέρει στην πράξη να εξελιχθεί σε ένα ευρέως χρησιμοποιούμενο εργαλείο επιλογής προμηθευτή.

Όπως έγινε γνωστό στο περιθώριο της χθεσινής παρουσίασης της νέας πλατφόρμας, οι επόμενες κατηγορίες στις οποίες θα επεκταθεί το PosoKanei είναι τα έτοιμα γεύματα, ενώ από το φθινόπωρο θα προστεθούν και τα προϊόντα ενέργειας. Στόχος είναι να ενισχυθεί η διαφάνεια και η δυνατότητα σύγκρισης τιμών και σε αγορές που επηρεάζουν σημαντικά τον οικογενειακό προϋπολογισμό.

Πρεμιέρα έκανε χθες η νέα ψηφιακή πλατφόρμα PosoKanei.gov.gr, η οποία έρχεται να αντικαταστήσει το e-Καταναλωτής και φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα νέο εργαλείο σύγκρισης τιμών για τους καταναλωτές. Η εφαρμογή περιλαμβάνει ήδη περισσότερους από 10.000 κωδικούς προϊόντων, επώνυμων αλλά και ιδιωτικής ετικέτας, δίνοντας τη δυνατότητα αναζήτησης, σύγκρισης τιμών ανά αλυσίδα σούπερ μάρκετ, δημιουργίας λίστας αγορών και παρακολούθησης του ιστορικού τιμών των τελευταίων δύο μηνών.

Το «PosoKanei» δίνει στον καταναλωτή τη δυνατότητα , να αναζητά προϊόντα στα σούπερ μάρκετ, να συγκρίνει τιμές ανά αλυσίδα, να δημιουργεί τις προσωπικές του λίστες αγορών και να βλέπει το πραγματικό κόστος του ψηφιακού καλαθιού ή των καλαθιών του, πριν επισκεφθεί το κατάστημα. Οι καταναλωτές μπορούν είτε να κατεβάσουν την εφαρμογή δωρεάν στις κινητές συσκευές τους τόσο από το Play Store, όσο και από το App Store ή να εισέλθουν απευθείας στην πλατφόρμα μέσω του posokanei.gov.gr. Πρόκειται για ένα εργαλείο διαφάνειας και σύγκρισης τιμών που έχει ως στόχο να διευκολύνει τις καθημερινές αγορές στις αλυσίδες τροφίμων.

Όπου υπάρχουν διαθέσιμα και συγκρίσιμα στοιχεία, το «PosoKanei» παρέχει, επίσης, εικόνα για αντίστοιχα προϊόντα σε ευρωπαϊκές αγορές ενώ δίνει και το ιστορικό της τιμής δύο μηνών.

Η πλατφόρμα παρουσιάστηκε σε συνέντευξη Τύπου στο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, παρουσία των υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου και Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου, της διοικήτριας της Ανεξάρτητης Αρχής Εποπτείας της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή Δέσποινας Τσαγγάρη και του συνιδρυτή και διευθύνοντος συμβούλου της Keyvoto, Γιώργου Παπαδημητρίου.

«Ένα μεγάλο τμήμα της ελληνικής κοινωνίας αντιμετωπίζει το πρόβλημα του κόστους ζωής» ανέφερε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, τονίζοντας ότι προτεραιότητα του υπουργείου είναι να βάζει κανόνες και να εξασφαλίζει τη διαφάνεια στην αγορά.

Τόνισε ότι η διαφάνεια στις τιμές είναι «όπλο» για το κράτος, τους καταναλωτές και την υγιή επιχειρηματικότητα. Όπως σημείωσε, η λειτουργία του PosoKanei εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο πολιτικών προστασίας των καταναλωτών που περιλαμβάνει τη λειτουργία της Ανεξάρτητης Αρχής Εποπτείας της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, την εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας για τις εκπτώσεις, καθώς και νέες νομοθετικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση καταχρηστικών πρακτικών.

Ο κ. Θεοδωρικάκος υπογράμμισε ότι η νέα πλατφόρμα δίνει στους πολίτες τη δυνατότητα να συγκρίνουν τιμές σε πραγματικό χρόνο, να παρακολουθούν το ιστορικό μεταβολών των προϊόντων και να διαπιστώνουν εάν μια προσφορά είναι πραγματική ή παραπλανητική. Παράλληλα, τόνισε ότι η δυνατότητα σύγκρισης τιμών με άλλες ευρωπαϊκές χώρες ενισχύει τη διαφάνεια στην αγορά και επιτρέπει την καλύτερη αξιολόγηση των τιμολογιακών πολιτικών που ακολουθούνται από μεγάλες επιχειρήσεις και πολυεθνικές εταιρείες.

Η επικεφαλής της Ενιαίας Αρχής Ελέγχου της Αγοράς, Δέσποινα Τσαγγάρη τόνισε ότι το PosoKanei έρχεται να καλύψει μια πολύ απλή αλλά απολύτως καθημερινή ανάγκη του Έλληνα καταναλωτή. «Δεν πρόκειται απλώς για μία ακόμη ψηφιακή εφαρμογή, αλλά για ένα εργαλείο διαφάνειας στην αγορά, άμεσα προσβάσιμο σε όλους. Σε μια περίοδο όπου κάθε ευρώ μετράει, η έγκαιρη και αξιόπιστη ενημέρωση δεν αποτελεί πολυτέλεια αλλά δικαίωμα. Μέσω της εφαρμογής, ο καταναλωτής μπορεί να δημιουργεί τη λίστα αγορών του, να βλέπει το συνολικό κόστος ανά αλυσίδα σούπερ μάρκετ και να επιλέγει εκείνη που εξυπηρετεί καλύτερα τις ανάγκες και τον προϋπολογισμό του» ανέφερε.