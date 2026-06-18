ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν: Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας δηλώνει έτοιμος να προχωρήσει σε «συγκεκριμένα μέτρα»
ΚΟΣΜΟΣ
18/06/2026 - 12:12
Γιώργος Στασινός στη Beyond 2026: Τα 3 βήματα για πιο ανθεκτικές υποδομές
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
18/06/2026 - 11:36
Ερώτηση Βουλευτών της Νέας Αριστεράς: Απαιτείται διαφάνεια στη διαχείριση του Τέλους Ανθεκτικότητας στην Κλιματική Κρίση
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
18/06/2026 - 10:54
Οι πρόεδροι ΗΠΑ και Ιράν υπέγραψαν εξ αποστάσεως τη συμφωνία για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή
ΚΟΣΜΟΣ
18/06/2026 - 10:35
Την αναθεώρηση του άρθρου 24 του Συντάγματος για την προστασία του περιβάλλοντος προτείνει η Νέα Δημοκρατία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
18/06/2026 - 10:12
Οι θέσεις του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών επί του σχεδίου Ειδικού Χωροταξικού για τις ΑΠΕ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
18/06/2026 - 09:37
Κυριάκος Μητσοτάκης: Στις Βρυξέλλες για την κρίσιμη Σύνοδο Κορυφής
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
18/06/2026 - 09:11
G7-κρίσιμα ορυκτά: Μέτρα για τη μείωση της εξάρτησης από την Κίνα συμφώνησαν οι ηγέτες
ΚΟΣΜΟΣ
18/06/2026 - 08:48
Ο ΑΔΜΗΕ επενδύει στη νέα γενιά έργων με ισχυρή ώθηση από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
18/06/2026 - 08:36
Παπασταύρου: Εγκρίθηκε από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας των ΗΠΑ το Eastern Mediterranean Gateway Act
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
18/06/2026 - 08:24
Γιάννης Τριήρης: «PosoKanei» - Όσο κι αν κάνει, είναι ακριβό
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
18/06/2026 - 08:08
«PosoKanei» και στους λογαριασμούς ενέργειας από το φθινόπωρο
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
18/06/2026 - 08:03
Μείωση 73% στο αέριο λειτουργίας του ΔΕΣΦΑ το 2027- Πώς περιορίζεται το κόστος του συστήματος
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
18/06/2026 - 08:01
Politico: Η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν δεν θα λύσει τα ενεργειακά προβλήματα της Ευρώπης
ΓΕΩ ΠΟΛΙΤΙΚΑ
18/06/2026 - 06:57
Πόσες ώρες πρέπει να περιμένετε πριν βάλετε το ψυγείο στην πρίζα;
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
18/06/2026 - 06:57
Πόσο κοστίζει να αφήνεις ανοιχτά όλη τη νύχτα τα εξωτερικά φώτα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
18/06/2026 - 06:57
Η METLEN ενισχύει το ευρωπαϊκό αμυντικό της αποτύπωμα στη Eurosatory 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/06/2026 - 15:31
Φρ. Παρασύρης: Χωρίς εφαρμοστική ΚΥΑ το Ταμείο Αλληλεγγύης Γενεών για τους υδρογονάνθρακες
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
17/06/2026 - 14:57
Πάνω από 6.700 βεβαιώσεις επιλεξιμότητας για ανακαίνιση και ήπια ενεργειακή αναβάθμιση
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
17/06/2026 - 14:28
ΙΕΑ: Αναθεωρεί ξανά προς τα κάτω την πρόβλεψή του για την παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου για το 2026
ΚΟΣΜΟΣ
17/06/2026 - 13:58
Γ. Βαρδινογιάννης: Κενά ενεργειακής ασφάλειας στην ΕΕ- Ανάγκη επανεξέτασης της ενεργειακής μετάβασης
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/06/2026 - 13:17
Ο Όμιλος AKTOR ωριμάζει σχέδιο απανθρακοποίησης της λειτουργίας του
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
17/06/2026 - 12:52
RENPOWER GREECE 2026 Χρηματοδότηση Υβριδικών ΑΠΕ Μεγάλης Κλίμακας • Bankability σε μια εποχή merchant
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/06/2026 - 12:25
WWF: Αυτή να είναι η τελευταία ευρωπαϊκή κρίση που προκαλείται από τα ορυκτά καύσιμα: ανοιχτή επιστολή προς τους ηγέτες της ΕΕ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
17/06/2026 - 11:47
ΠΟΣΠΗΕΦ: Ικανοποίησή για την άμεση ανταπόκρισή της ΡΑΑΕΥ στο ζήτημα των λειτουργικών περιορισμών των μεμονωμένων σταθμών αποθήκευσης
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
17/06/2026 - 11:13
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Οι Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 16/6/2026
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
17/06/2026 - 11:01
Δεξαμενόπλοια με πετρέλαιο του Ιράν διασχίζουν το στενό του Ορμούζ
ΚΟΣΜΟΣ
17/06/2026 - 10:31
Κοινοβουλευτική παρέμβαση Φραγκίσκου Παρασύρη για τις μαζικές εξαιρέσεις έργων ΑΠΕ από το νέο Χωροταξικό Πλαίσιο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
17/06/2026 - 10:06
Οριστικός πίνακας παύσεως ισχύος Αδειών Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας έως την 30η Απριλίου 2026
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
17/06/2026 - 09:35
ελίν: Σταθερή Πορεία στην Εγχώρια Αγορά και Στρατηγική Προσαρμογή σε Ένα Απαιτητικό Διεθνές Περιβάλλον
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
17/06/2026 - 09:04

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

«PosoKanei» και στους λογαριασμούς ενέργειας από το φθινόπωρο

«PosoKanei» και στους λογαριασμούς ενέργειας από το φθινόπωρο
Άννα Διανά
Πέμπτη, 18/06/2026 - 08:03
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

Μετά τις τιμές στα σούπερ μάρκετ, η νέα πλατφόρμα PosoKanei.gov.gr αναμένεται να επεκταθεί από το φθινόπωρο και στα προϊόντα ενέργειας, επιχειρώντας να δώσει στους καταναλωτές τη δυνατότητα σύγκρισης τιμολογίων ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου.

Πρόκειται για μια προσπάθεια που θυμίζει το αντίστοιχο εγχείρημα του e-Καταναλωτής, το οποίο είχε ξεκινήσει με στόχο την απευθείας σύγκριση χρεώσεων που δήλωναν οι πάροχοι, χωρίς όμως να καταφέρει στην πράξη να εξελιχθεί σε ένα ευρέως χρησιμοποιούμενο εργαλείο επιλογής προμηθευτή.

Όπως έγινε γνωστό στο περιθώριο της χθεσινής παρουσίασης της νέας πλατφόρμας, οι επόμενες κατηγορίες στις οποίες θα επεκταθεί το PosoKanei είναι τα έτοιμα γεύματα, ενώ από το φθινόπωρο θα προστεθούν και τα προϊόντα ενέργειας. Στόχος είναι να ενισχυθεί η διαφάνεια και η δυνατότητα σύγκρισης τιμών και σε αγορές που επηρεάζουν σημαντικά τον οικογενειακό προϋπολογισμό.

Πρεμιέρα έκανε χθες η νέα ψηφιακή πλατφόρμα PosoKanei.gov.gr, η οποία έρχεται να αντικαταστήσει το e-Καταναλωτής και φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα νέο εργαλείο σύγκρισης τιμών για τους καταναλωτές. Η εφαρμογή περιλαμβάνει ήδη περισσότερους από 10.000 κωδικούς προϊόντων, επώνυμων αλλά και ιδιωτικής ετικέτας, δίνοντας τη δυνατότητα αναζήτησης, σύγκρισης τιμών ανά αλυσίδα σούπερ μάρκετ, δημιουργίας λίστας αγορών και παρακολούθησης του ιστορικού τιμών των τελευταίων δύο μηνών.

Το «PosoKanei» δίνει στον καταναλωτή τη δυνατότητα , να αναζητά προϊόντα στα σούπερ μάρκετ, να συγκρίνει τιμές ανά αλυσίδα, να δημιουργεί τις προσωπικές του λίστες αγορών και να βλέπει το πραγματικό κόστος του ψηφιακού καλαθιού ή των καλαθιών του, πριν επισκεφθεί το κατάστημα. Οι καταναλωτές μπορούν είτε να κατεβάσουν την εφαρμογή δωρεάν στις κινητές συσκευές τους τόσο από το Play Store, όσο και από το App Store ή να εισέλθουν απευθείας στην πλατφόρμα μέσω του posokanei.gov.gr. Πρόκειται για ένα εργαλείο διαφάνειας και σύγκρισης τιμών που έχει ως στόχο να διευκολύνει τις καθημερινές αγορές στις αλυσίδες τροφίμων.

Όπου υπάρχουν διαθέσιμα και συγκρίσιμα στοιχεία, το «PosoKanei» παρέχει, επίσης, εικόνα για αντίστοιχα προϊόντα σε ευρωπαϊκές αγορές ενώ δίνει και το ιστορικό της τιμής δύο μηνών.

Η πλατφόρμα παρουσιάστηκε σε συνέντευξη Τύπου στο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, παρουσία των υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου και Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου, της διοικήτριας της Ανεξάρτητης Αρχής Εποπτείας της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή Δέσποινας Τσαγγάρη και του συνιδρυτή και διευθύνοντος συμβούλου της Keyvoto, Γιώργου Παπαδημητρίου.

«Ένα μεγάλο τμήμα της ελληνικής κοινωνίας αντιμετωπίζει το πρόβλημα του κόστους ζωής» ανέφερε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, τονίζοντας ότι προτεραιότητα του υπουργείου είναι να βάζει κανόνες και να εξασφαλίζει τη διαφάνεια στην αγορά.

Τόνισε ότι η διαφάνεια στις τιμές είναι «όπλο» για το κράτος, τους καταναλωτές και την υγιή επιχειρηματικότητα. Όπως σημείωσε, η λειτουργία του PosoKanei εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο πολιτικών προστασίας των καταναλωτών που περιλαμβάνει τη λειτουργία της Ανεξάρτητης Αρχής Εποπτείας της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, την εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας για τις εκπτώσεις, καθώς και νέες νομοθετικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση καταχρηστικών πρακτικών.

Ο κ. Θεοδωρικάκος υπογράμμισε ότι η νέα πλατφόρμα δίνει στους πολίτες τη δυνατότητα να συγκρίνουν τιμές σε πραγματικό χρόνο, να παρακολουθούν το ιστορικό μεταβολών των προϊόντων και να διαπιστώνουν εάν μια προσφορά είναι πραγματική ή παραπλανητική. Παράλληλα, τόνισε ότι η δυνατότητα σύγκρισης τιμών με άλλες ευρωπαϊκές χώρες ενισχύει τη διαφάνεια στην αγορά και επιτρέπει την καλύτερη αξιολόγηση των τιμολογιακών πολιτικών που ακολουθούνται από μεγάλες επιχειρήσεις και πολυεθνικές εταιρείες.

Η επικεφαλής της Ενιαίας Αρχής Ελέγχου της Αγοράς, Δέσποινα Τσαγγάρη τόνισε ότι το PosoKanei έρχεται να καλύψει μια πολύ απλή αλλά απολύτως καθημερινή ανάγκη του Έλληνα καταναλωτή. «Δεν πρόκειται απλώς για μία ακόμη ψηφιακή εφαρμογή, αλλά για ένα εργαλείο διαφάνειας στην αγορά, άμεσα προσβάσιμο σε όλους. Σε μια περίοδο όπου κάθε ευρώ μετράει, η έγκαιρη και αξιόπιστη ενημέρωση δεν αποτελεί πολυτέλεια αλλά δικαίωμα. Μέσω της εφαρμογής, ο καταναλωτής μπορεί να δημιουργεί τη λίστα αγορών του, να βλέπει το συνολικό κόστος ανά αλυσίδα σούπερ μάρκετ και να επιλέγει εκείνη που εξυπηρετεί καλύτερα τις ανάγκες και τον προϋπολογισμό του» ανέφερε.

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Ο Όμιλος AKTOR ωριμάζει σχέδιο απανθρακοποίησης της λειτουργίας του
Ο Όμιλος AKTOR ωριμάζει σχέδιο απανθρακοποίησης της λειτουργίας του 17 Ιουνίου 2026

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Γιάννης Τριήρης: «PosoKanei» - Όσο κι αν κάνει, είναι ακριβό
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Γιάννης Τριήρης: «PosoKanei» - Όσο κι αν κάνει, είναι ακριβό

Sungrow: Λειτουργία &quot;Δυναμικής Τιμολόγησης&quot; στο iSolarCloud για μείωσης λογαριασμών ενέργειας στα ευρωπαϊκά νοικοκυριά
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Sungrow: Λειτουργία "Δυναμικής Τιμολόγησης" στο iSolarCloud για μείωσης λογαριασμών ενέργειας στα ευρωπαϊκά νοικοκυριά