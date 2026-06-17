Τριπλή ψήφος εμπιστοσύνης σε ΑΔΜΗΕ και επενδυτικό πρόγραμμα

Με τριπλή στήριξη από το Ελληνικό Δημόσιο, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα διεθνή επενδυτικά κεφάλαια προχωρά ο ΑΔΜΗΕ στην επόμενη φάση ανάπτυξής του, καθώς η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου των 530 εκατ. ευρώ συγκέντρωσε ισχυρό ενδιαφέρον από την πρώτη ημέρα της δημόσιας προσφοράς.

Η διοίκηση εκτιμά ότι τα νέα κεφάλαια θα επιταχύνουν έργα διασυνδέσεων δισεκατομμυρίων ευρώ και θα ενισχύσουν τον ρόλο του Διαχειριστή ως περιφερειακού παίκτη κρίσιμων ενεργειακών υποδομών. Μάλιστα χθες πρώτη ημέρα που άνοιξε το βιβλίο προσφορών , το οποίο τυπικά θα κλείσει την Πέμπτη 18 Ιουνίου 2026, το σύνολο του ποσού των 530 εκατ. ευρώ καλύφθηκε από τις πρώτες ώρες της διαδικασίας , με την Capital World Investors, επενδυτικό βραχίονα της Capital Group να έχει ενημερώσει ότι συμμετέχει με 70 εκατ. ευρώ στην αύξηση. Ωστόσο θα ισχύσει πλήρως η αρχή της αναλογικής συμμετοχής (pro rata) για όλους τους υφιστάμενους μετόχους του ΑΔΜΗΕ.

Στη χθεσινή συνέντευξη Τύπου, που πραγματοποιήθηκε με αφορμή την έναρξη της δημόσιας προσφοράς, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ Μάνος Μανουσάκης έκανε λόγο για μια νέα φάση ανάπτυξης του Διαχειριστή, υπογραμμίζοντας ότι η αύξηση κεφαλαίου αποτελεί καταλύτη για την επιτάχυνση του επενδυτικού προγράμματος και τη μετεξέλιξη της εταιρείας από εθνικό σε περιφερειακό παίκτη κρίσιμων ενεργειακών υποδομών. Στο ίδιο μήκος κύματος, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών Ιωάννης Καράμπελας αναφέρθηκε στις αναπτυξιακές προοπτικές που δημιουργεί η κεφαλαιακή ενίσχυση του ομίλου.

Όπως επεσήμανε κ. Μανουσάκης «η μετατροπή του ΑΔΜΗΕ από εθνικό σε περιφερειακό παίκτη στη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας υποστηρίζεται σθεναρά από την αύξηση κεφαλαίου». Αναφέρθηκε στον στρατηγικό σχεδιασμό του Διαχειριστή για τα επόμενα χρόνια και το τρέχον επενδυτικό πλάνο του ΑΔΜΗΕ, που θα χρηματοδοτηθεί και από την ΑΜΚ του 1 δις. ευρώ. Όπως τόνισε ο κ. Μανουσάκης, η αύξηση κεφαλαίου καλύπτει περίπου το 60% των χρηματοδοτικών αναγκών τριών μεγάλων έργων στρατηγικής σημασίας: της ηλεκτρικής διασύνδεσης των νησιών του Βορείου Αιγαίου, της νέας ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Ιταλίας και της διασύνδεσης των Δωδεκανήσων. Παράλληλα, κεφάλαια θα κατευθυνθούν και σε έργα που θα επιτρέψουν τη σύνδεση νέων μονάδων ΑΠΕ, στην ανανέωση κρίσιμου εξοπλισμού του συστήματος μεταφοράς και σε εκτεταμένες επενδύσεις ψηφιοποίησης.

Ειδικά για 2η γραμμή με την Ιταλία, που θα είναι κυρίως εξαγωγική, ο αντιπρόεδρος του ΑΔΜΗΕ Ιωάννης Μάρκαρης είπε ότι στη φάση αυτή αξιολογούνται από κοινού με την TERNA, τον ιταλικό διαχειριστή, οι προσφορές για τις έρευνες βυθού, μία διαδικασία που αναμένεται να ολοκληρωθεί στο τέλος του 2027 με αρχές του 2028 και παράλληλα οι δύο εταιρίες συνεργάζονται για τις τεχνικές προδιαγραφές του καλωδίου, τους σταθμούς μετατροπής κλπ. Το εν λόγω έργο προγραμματίζεται να ολοκληρωθεί το 2033.

Σε ότι αφορά τη διασύνδεση των νησιών του Βορείου Αιγαίου ήδη έχουν υπογραφεί οι συμβάσεις για το καλώδιο από τη Θράκη ως τα νησιά (Λήμνος κλπ) και τους υποσταθμούς, ενώ για τα Δωδεκάνησα αξιολογούνται οι προσφορές που έχουν κατατεθεί για το καλώδιο συνεχούς ρεύματος Κόρινθος-Κως, καθώς και για τους σταθμούς μετατροπής. Οι σχετικές συμβάσεις με τους αναδόχους αναμένεται να υπογραφούν εντός του έτους.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών κ. Γιάννης Καράμπελας τόνισε ότι ο Διαχειριστής εισέρχεται σε περίοδο αυξημένων επενδύσεων .Ειδικότερα ανέφερε τα έσοδα της αύξησης κεφαλαίου θα κατευθυνθούν στην υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου 2026-2029 και των έργων που προβλέπονται στο Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Συστήματος Μεταφοράς και πώς στόχος είναι στο τέλος της δεκαετίας κάθε σημείο της Ελλάδας να είναι διασυνδεδεμένο με το σύστημα.

Σε ό,τι αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας Κυπρου, (Great Sea Interconnector) ο κ. Μανουσάκης είπε ότι εντός του Ιουνίου θα κατατεθεί αίτημα χρηματοδότησης προς την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για ποσό που θα αντιστοιχεί στο 50% του συνολικού προϋπολογισμού, που εκτιμάται σε 1,9 δις ευρώ.

Το αίτημα έρχεται μετά τη συνάντηση που έγινε στο περιθώριο του άτυπου συμβουλίου των υπουργών Ενέργειας της ΕΕ στη Λευκωσία, όπου το θέμα συζήτησαν ο Ευρωπαίος Επίτροπος Ενέργειας Dan Jørgensen, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, ο Κύπριος Υπουργός Μιχάλης Δαμιανός, η ηγεσία του ΑΔΜΗΕ και εκπρόσωποι της ΕΤΕπ. Η επαναβεβαίωση της στήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς το έργο από τον κ. Jørgensen λειτούργησε θετικά για την επανεκκίνηση των διαδικασιών due diligence και της προσπάθειας εξασφάλισης δανειοδότησης από την ΕΤΕπ, εξέλιξη που θεωρείται κρίσιμη για την επόμενη φάση υλοποίησης του έργου.