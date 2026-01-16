ΔΕΔΔΗΕ: Διευκρινήσεις για την εγκατάσταση συστημάτων τηλεποπτείας/τηλελέγχου από αυτοπαραγωγούς

Σε εφαρμογή του άρθρου 9Α του ν. 4951/2022 (ΦΕΚ Α’ 129/04.07.2022) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, οι αυτοπαραγωγοί [1] από φωτοβολταϊκούς σταθμούς που έχουν συνδεθεί στο Διασυνδεδεμένο Δίκτυο, με εγκατεστημένη ισχύ σταθμού μεγαλύτερη των 400 kW, υποχρεούνται να προβούν σε εγκατάσταση συστημάτων τηλεποπτείας και τηλελέγχου εντός χρονικής προθεσμίας οκτώ (8) μηνών από την παρούσα ανακοίνωση/γνωστοποίηση, δηλαδή μέχρι τις 15/09/2026 .

Ειδικότερα, φωτοβολταϊκοί σταθμοί που έχουν συνδεθεί στην ηλεκτρική εγκατάσταση κατανάλωσης («πίσω από τον μετρητή»), θα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που αναφέρονται στην παρούσα ανακοίνωση, ενώ φωτοβολταϊκοί σταθμοί σχημάτων εικονικού συμψηφισμού, θα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που εφαρμόζονται για τα συστήματα τηλεποπτείας και τηλελέγχου των ανεξάρτητων παραγωγών.

Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης του αναγκαίου προδιαγραφόμενου εξοπλισμού, εντός της ανωτέρω χρονικής προθεσμίας, οι υπόχρεοι πρέπει να υποβάλουν Υπεύθυνη Δήλωση συμμόρφωσης συνοδευόμενη από το «Πρωτόκολλο Ελέγχου Εξοπλισμού – σταθμού» και το «Πρωτόκολλο Ελέγχου Εξοπλισμού – SCADA/DMS», μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας υποβολής αιτήσεων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, άλλως ο Διαχειριστής θα προβεί σε απενεργοποίηση της σύνδεσης της εγκατάστασής τους με το Δίκτυο, μέχρι την επιβεβαίωση της συμμόρφωσης με την ανωτέρω απαίτηση.

Για τους σταθμούς που δεν βρίσκονται σε λειτουργία, για την ενεργοποίηση της σύνδεσής τους τίθεται ως προϋπόθεση η εγκατάσταση του εξοπλισμού τηλεποπτείας/τηλελέγχου. Η πιστοποίηση της λειτουργικότητας του εν λόγω εξοπλισμού θα πραγματοποιηθεί αφότου ο σταθμός τεθεί υπό τάση. Για το λόγο αυτό, ο αυτοπαραγωγός, εκτός των υπολοίπων δικαιολογητικών που υποβάλλει για την ενεργοποίηση του σταθμού του, θα συνυποβάλλει Υπεύθυνη Δήλωση ότι έχει ήδη εγκαταστήσει το σύστημα τηλεποπτείας/τηλελέγχου και ότι εντός δύο (2) μηνών από την ενεργοποίηση του σταθμού θα εκτελέσει τις απαραίτητες δοκιμές και ελέγχους, ώστε το σύστημα να καταστεί λειτουργικό και να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του Διαχειριστή, διαφορετικά ο Διαχειριστής δικαιούται να απενεργοποιήσει τη σύνδεση του σταθμού. Η συμμόρφωση θα αποδεικνύεται, με την υποβολή της σχετικής δήλωσης συμμόρφωσης και των συνοδών πρωτοκόλλων, όπως και για τους σταθμούς που ήδη λειτουργούν.

Στο πλαίσιο της υλοποίησης των ανωτέρω και της απαραίτητης επικοινωνίας μεταξύ του Διαχειριστή και των ενδιαφερομένων για την διαπίστωση του τηλε-χειρισμού του σταθμού από το Κέντρο Ελέγχου του Δικτύου, παρακαλούνται οι αυτοπαραγωγοί να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας υποβολής αιτήσεων για σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ με τη χρήση κωδικών της ΑΑΔΕ («κωδικοί taxisnet»). Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία για να διενεργηθούν οι έλεγχοι και οι δοκιμές του συστήματος τηλεποπτείας/τηλελέγχου του σταθμού, ο Διαχειριστής θα προχωρά άμεσα στην απενεργοποίηση της σύνδεσης του σταθμού.

Σε περίπτωση που ο κάτοχος του σταθμού έχει μεταβληθεί χωρίς η εν λόγω μεταβολή να έχει ήδη γνωστοποιηθεί στον Διαχειριστή, θα πρέπει να υποβληθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ αίτημα μεταβολής του φορέα του σταθμού, επισυνάπτοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ώστε να είναι δυνατή η χρήση της πλατφόρμας για την ανάρτηση της Υπεύθυνης Δήλωσης συμμόρφωσης και των πρωτοκόλλων από τον κάτοχο του σταθμού.

[1] Υπόχρεοι είναι οι αυτοπαραγωγοί με ΦΒ κάθε κατηγορίας, δηλαδή ΦΒ με ενεργειακό συμψηφισμό, με ταυτοχρονισμένο συμψηφισμό, με ή χωρίς αποζημίωση της εγχυθείσας ενέργειας, με ή χωρίς έγχυση στο Δίκτυο, με εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό, με εικονικό ταυτοχρονισμένο συμψηφισμό, με ή χωρίς σύστημα αποθήκευσης.